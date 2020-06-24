Шмыгаль о коронавирусе: Классического страха заболеть у меня нет, но вот летальность этой болезни пугает
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что если преодолеть летальность от коронавируса, у общества не будет страха этой болезни.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в интервью на YouTube-канале "Vласть vs Vлащенко", отвечая на вопрос, есть ли у него страх заболеть коронавирусом.
"Классического страха заболеть у меня нет. Тут очень важный момент: хочется с одной стороны дать месседж обществу, что это болезнь, и каждый из нас имеет шанс ею заразиться и заболеть, очень важно вовремя среагировать и получить помощь. И тут очень важный момент – заболеть как можно позже, а именно придерживаться масочного режима, придерживаться чистоты рук, придерживаться социальной дистанции", - сказал Шмыгаль.
Премьер пояснил, что на данный момент в мире нет лекарств и утвержденных эффективных протоколов лечения коронавируса, а у болезни достаточно высокая летальность.
"Вот это пугает. Пугает летальность этой болезни. Если преодолеть летальность и эта болезнь станет условно обычным гриппом или ангиной, которую можно пролечить таблетками и жить спокойно дальше, тогда страха ни у общества, ни у кого из нас не будет", - подчеркнул Шмыгаль.
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Нардепы теряют покой -
Кто может быть бабой рабочей,
А кто - корабельной сосной…
За слуг они станут стеною,
Аналу объявят табу,
Коня на скаку остановят,
В горящую прыгнут избу…
Накажут они всех засранцев,
Дороги построят в момент,
Не зря, значит, курит айкосы
На Банковой наш президент… (с)
2. Есть очень большие сомнения насчёт тех самых крематориев. Я вот читал статью про очереди "скорых" в Киеве.
3 летальность - это термин. невысокая она.
Летальность на уровне "сердитого гриппа". Смертность - ниже.
испугавшись "летальность болезни"
МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДОСТОВЕРЕНИЮ И КОДИРОВАНИЮ COVID-19 В КАЧЕСТВЕ ПРИЧИНЫ СМЕРТИ
Смерть от коронавирусной инфекции COVID-19 для целей эпиднадзора определяется как смерть, наступившая в результате клинически установленного заболевания, подтвержденного или определенного как вероятное, если нет четко установленной альтернативной причины смерти, которая не может быть связана с заболеванием COVID- 19 (например, травма). При этом не должно быть периода полного выздоровления от COVID-19 между болезнью и смертью.
Причиной смерти от COVID-19 не может быть определено другое заболевание (например, рак) и она должна учитываться независимо от ранее имевшихся заболеваний, которые предположительно могут спровоцировать тяжелое течение COVID-19.
https://www.who.int/classifications/icd/Guidelines_Cause_of_Death_COVID-19-20200420-RU.pdf?ua=1
нас от него защищаете.