СБУ разоблачила присвоение 17 млн грн бюджетных средств должностными лицами бывшего Минкульта

Служба безопасности Украины разоблачила противоправную схему растраты почти 17 млн гривен бюджетных средств организованной группой должностных лиц историко-этнографического заповедника, подведомственного бывшему Министерству культуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В рамках досудебного расследования оперативники и следователи спецслужбы установили, что в 2018 году генеральный директор заведения и двое его сообщников приобрели фактически ненужное административное здание в Переяславе на Киевщине. Стоимость имущества составила 2,5 миллиона гривен, однако чиновники приобрели его более чем за 19 млн грн. Для этого злоумышленники подделали документы, в частности отчеты об оценке имущества, а разницу в стоимости присвоили.

Сейчас всем трем фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1, 2, 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование.

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