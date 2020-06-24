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СБУ разоблачила присвоение 17 млн грн бюджетных средств должностными лицами бывшего Минкульта

СБУ разоблачила присвоение 17 млн грн бюджетных средств должностными лицами бывшего Минкульта

Служба безопасности Украины разоблачила противоправную схему растраты почти 17 млн гривен бюджетных средств организованной группой должностных лиц историко-этнографического заповедника, подведомственного бывшему Министерству культуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В рамках досудебного расследования оперативники и следователи спецслужбы установили, что в 2018 году генеральный директор заведения и двое его сообщников приобрели фактически ненужное административное здание в Переяславе на Киевщине. Стоимость имущества составила 2,5 миллиона гривен, однако чиновники приобрели его более чем за 19 млн грн. Для этого злоумышленники подделали документы, в частности отчеты об оценке имущества, а разницу в стоимости присвоили.

Сейчас всем трем фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1, 2, 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование.

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Автор: 

Министерство культуры и информационной политики (774) СБУ (19905)


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Топ комментарии
+5
За воровство зерна из Госрезерва почти на миллиард, похоже, браться не собираются.
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24.06.2020 14:43
+3
УЖЕ делось, и зерно, и топливо.
Причем, делось при величайшем политике, который зубы на кон ставил, обещая побороть воровство и коррупцию.
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24.06.2020 14:50
+3
- Разговаривают они на изысканном языке и культивируют утончённую салонную мораль, а за ширмой этой морали салонные львы предаются самому гадкому и противоестественному разврату.(с)
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24.06.2020 14:51
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мій DELL Vostro 1014 почіл окончатєльно. Здохла матриця - деякий час користував із зовнішнім монітором, але тепер накрилось відео, інтегроване в чіп північного мосту - жарко - перегрівся
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24.06.2020 14:50 Ответить
СБУ викрила привласнення 17 млн ​​грн бюджетних коштів посадовими особами колишнього Мінкульту - Цензор.НЕТ 6775
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24.06.2020 14:53 Ответить
В рабочем состоянии, но нужно поменять несколько ламп.

СБУ викрила привласнення 17 млн ​​грн бюджетних коштів посадовими особами колишнього Мінкульту - Цензор.НЕТ 9911
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24.06.2020 15:00 Ответить
щедрість українська безмежна - перевершити її можуть лише українські злидні
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24.06.2020 15:05 Ответить
приймаю донат - якшо здати на цвєтмєт, то мона і нову дєпутацьку сенсорну кньопку придбати!

СБУ викрила привласнення 17 млн ​​грн бюджетних коштів посадовими особами колишнього Мінкульту - Цензор.НЕТ 9236
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24.06.2020 15:07 Ответить
https://bitter-onion.livejournal.com/3677664.html КУДА ЗЕЛЕНСКИЙ ТРАТИТ НАШИ ДЕНЬГИ?

видосик -- https://youtu.be/9e2Ix673Ykc
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24.06.2020 14:43 Ответить
- Разговаривают они на изысканном языке и культивируют утончённую салонную мораль, а за ширмой этой морали салонные львы предаются самому гадкому и противоестественному разврату.(с)
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24.06.2020 14:51 Ответить
"-- Алло, это прачечная?
-- Х..чечная, это Министерство Культуры!"
(с)
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24.06.2020 14:43 Ответить
- Алло это х..чечная?
- Нет! Это ху... Скотина! Это Министерство Культуры!
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24.06.2020 14:49 Ответить
Существует несколько версий этого блистательного анекдота.
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24.06.2020 14:54 Ответить
"Разоблачают" у нас только "бывших"... Это, конечно, не разоблачение в плане искоренения явления, а простая "зачистка" хлебного места для "СВОИХ", которых со временем перейдут в категорию "бывших"!
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24.06.2020 16:26 Ответить
За воровство зерна из Госрезерва почти на миллиард, похоже, браться не собираются.
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24.06.2020 14:43 Ответить
Не всё сразу.
Сначала, культура и история, а госрезерв никуда не денется!
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24.06.2020 14:45 Ответить
УЖЕ делось, и зерно, и топливо.
Причем, делось при величайшем политике, который зубы на кон ставил, обещая побороть воровство и коррупцию.
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24.06.2020 14:50 Ответить
Неужели ты не поняла моего сарказма?
Ничего не изменилось.
Полная преемственность.
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24.06.2020 14:52 Ответить
Не поняла.
До Зели тоже обворовали Госрезерв на миллиарды?
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24.06.2020 14:56 Ответить
Нет.
Тоже начинали с истории и МинКульта.
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24.06.2020 15:02 Ответить
Начинали с истории и минкульта ( если открывшие дело докажут, что это было на самом деле ), но до грабежа Госрезерва так и не дошли за пять лет.
А нынешние уже мародерят миллиардами.
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24.06.2020 15:10 Ответить
но до грабежа Госрезерва так и не дошли за пять лет

...............................................................................................................................................................

Не волновайтесь,следствие покажет.
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24.06.2020 16:19 Ответить
Я не волнуюсь, я жду вызовов на допросы, показательных процессов над настоящими мародерами и ворами, разграбившими Госрезерв.
Когда они начнутся?
На посты в ФБ с критикой преЗедента реакция была молниеносная.
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24.06.2020 16:27 Ответить
Так все ждут.
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24.06.2020 17:22 Ответить
Крадуть курва по всіх мінистерствах та відомствах... на всіх рівнях та на всіх ділянках...і не видно кінця цьому...
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24.06.2020 14:47 Ответить
хоть культурно сперли?
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24.06.2020 14:55 Ответить
Ось це чітке фіксування корупційної діяльності, яке треба доводити в суді. Побільше б таких справ. І поменьше маячні з томосом, правом на самозахист, або вбивством Шеремета.
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24.06.2020 14:55 Ответить
Та ти шо?А яке взагалі має відношення Томос до Держави Україна-ми що-вже окуповані Константинополем(Стамбул.Турція)?Релігія (навіть світом визнана) є відокремленою від Держави.Чому навіть в Америці UOC(УПЦ),а в Україні пцу(порошенко церкву украв)В Томосі є СЦ(свята церква чи світовизнана церква чи (холі церква як оккупийшен бренда))Що це за поділ такий,аби від трьох православних конфесій України поросячою силою державника відривати шматок їх реліквій та догмату(досить що РПЦ рвуть)?Це є злочин на святотатцтві і те,що якийсь Допа шпиняє ПОПу за зраду своїй попередній конфесії УПЦ МП та розпалюванні міжконфесійних воєн утворенням якоїсь своєї пцу,якої немає в Томосі,до Держави має стосунок господарчий,тай то тільки тоді,коли хтось у когось щось вкрав(в даному випадку пцу від упц вкрали церкву)Держава має утворити спеціальний орган по врегулюванню цих гострих питань,а не займати якусь одну сторону,бо це монархізм.
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24.06.2020 16:37 Ответить
Служба Барыг Украины работу свою знает-вместо 50-и млрд.долларов засветят 6-ть,а вместо истраченньіх 86млрд. грн,которые Министерство Информационной Политики рошенка расдеребанило совместно с Министерством культуры Украины,(!)Государственным агентством Украины по вопросам кино,(!) Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания,(!) Государственным комитетом телевидения и радиовещания Украины,засветит жалкие 17 млн.грн.Сейчас они,как хуторские школьники по зарплатам чиновникам, определяют суммы,вбуханные в "политические преследования барыг",вместо искать по схронам намародёренное "петриотами" пoрашенка. Смешно!
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24.06.2020 15:57 Ответить
А не тому якийсь піжон із мінкультури написав заяву на звільнення.
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24.06.2020 16:10 Ответить
 
 