СБУ разоблачила присвоение 17 млн грн бюджетных средств должностными лицами бывшего Минкульта
Служба безопасности Украины разоблачила противоправную схему растраты почти 17 млн гривен бюджетных средств организованной группой должностных лиц историко-этнографического заповедника, подведомственного бывшему Министерству культуры.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
В рамках досудебного расследования оперативники и следователи спецслужбы установили, что в 2018 году генеральный директор заведения и двое его сообщников приобрели фактически ненужное административное здание в Переяславе на Киевщине. Стоимость имущества составила 2,5 миллиона гривен, однако чиновники приобрели его более чем за 19 млн грн. Для этого злоумышленники подделали документы, в частности отчеты об оценке имущества, а разницу в стоимости присвоили.
Сейчас всем трем фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1, 2, 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное расследование.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
видосик -- https://youtu.be/9e2Ix673Ykc
-- Х..чечная, это Министерство Культуры!"
(с)
- Нет! Это ху... Скотина! Это Министерство Культуры!
Сначала, культура и история, а госрезерв никуда не денется!
Причем, делось при величайшем политике, который зубы на кон ставил, обещая побороть воровство и коррупцию.
Ничего не изменилось.
Полная преемственность.
До Зели тоже обворовали Госрезерв на миллиарды?
Тоже начинали с истории и МинКульта.
А нынешние уже мародерят миллиардами.
...............................................................................................................................................................
Не волновайтесь,следствие покажет.
Когда они начнутся?
На посты в ФБ с критикой преЗедента реакция была молниеносная.