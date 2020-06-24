Карантин на Киевщине могут ужесточить в случае трехдневного роста количества инфицированных COVID-19, - ОГА

Карантинные меры в Киевской области могут ужесточить, если три дня подряд не будет падать динамика роста случаев инфицирования коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава Киевской ОГА Василий Володин.

"Показатель по загруженности больничных коек - 22,3%, охват тестирования - 41,98%, процент выявления - 5,88%, динамика роста случаев инфицирования - 23,23%. Именно этот показатель вызывает обеспокоенность (поскольку он больше 10%. - Ред.), если он не будет падать три дня подряд, будем вынуждены принимать непопулярное, но ответственное решение", - отметил глава ОГА.

Володин заявил, что по состоянию на 24 июня в области подтверждено 2332 заболевания коронавирусом, 1147 случаев выздоровления, 47 летальных случаев.

"На стационарном лечении находятся 263 человека, остальные – на самоизоляции. Медицинское наблюдение установлено за 9021 человеком", - сообщил он.

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