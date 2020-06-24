Занижение Минфином майского индикатива по налогам позволило показать "перевыполнение" на 9%, чтобы скрыть реальное недовыполнение плана, - экономист Кущ
Ничто не мешает Минфину выполнить определенный в бюджете на 2020 год фискальный минимум без всяких глобальных корректировок вниз и без необходимости кошмарить бизнес. Нужно просто эффективно облагать импортный товарный поток.
Об этом пишет экономист Алексей Кущ, сообщает издание "ГОРДОН".
"В Украине есть неизменный базис для начисления налогов, и любые попытки существенно пересмотреть индикатив по сборам – это обычная "машинерия" по дирижированию финансовыми потоками под "куполом кризиса", - отмечает эксперт.
По его словам, если посмотреть на статистику, то оптовый товарооборот в мае 2020-го вышел на уровень февраля этого года, то есть на докризисную планку. "ПриватБанк провел анализ работы POS-терминалов и расчета банковскими карточками за товары: безналичный оборот в мае вырос на 23% по сравнению с "докризисом". Даже оборот в секторе торговли электроникой в мае достиг показателей февраля, хотя в апреле было падение на 43%. Та же динамика и в сети АЗС: в мае стабилизация, в апреле падение на 20%", - говорит аналитик.
По его словам, торговая динамика подтверждается и показателем потребительских настроений, которые согласно ряда исследований "парадоксально" выросли в мае по сравнению с апрелем.
Алексей Кущ подчеркнул: "Занижение майского индикатива по налоговым сборам на 20 млрд. грн. является обычным камуфляжем или дымовой завесой для прикрытия недовыполнения плана по сборам в мае на 26%. Зато снижение индикатива позволило показать "перевыполнение" на 9%".
Как ранее сообщалось, Минфин поставил задачу таможенной и фискальной службам увеличить плановые поступления на 10-15%. Ранее эксперты отметили, что с помощью занижения индикатива сборов в мае на треть или примерно на 20 млрд грн была продемонстрирована якобы эффективная работа налоговых служб.
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Правда ж така, що коли в економіці справді стаються катаклізми (як стрибок інфляції у 2008 р. через неадекватну підготовку до світової кризи прем'єром Тимошенко) - боржомі пити стає пізно. Назад - не повернеш. Найбільш постраждалими тоді стають як раз ті, хто нехтував економічними новинами і думками експертів. Тому й доводиться писати знову і знову про гіркий стан у який занурюється Україна - аби читачі усвідомили міру загрозі і зробили адекватні висновки.
Аналітики Національного банку України визнали, що реальне падіння економіки України може бути більшим за раніше прогнозовані 5%. Що це означає? Те що реальна ситуація в економіці країні виявилася гіршою за всі прогнози. Вже за перший квартал 2020 року реальний ВВП України зменшився на 1,5%, при тому що за президента Порошенка від І кварталу 2016 р. ВВП постійно зростав і сягнув піку у ІІ кварталі 2019 р. (як раз на президентські вибори), +4,7%. НБУ у квітні 2020 р. оголосив прогноз річного падіння ВВП у 5%. МВФ тоді ж віщував падіння значно більше, -8,2%.
Нині аналітики НБУ заявляють, що за результатами ІІ кварталу очікується поглиблення падіння реального ВВП і збільшення падіння ВВП річного. Враховуючи те, що ще у квітні НБУ оцінював падіння ВВП у 11% з подальшим відновленням у ІІІ та IV кварталах, що на нас чекає реально, можна тільки здогадуватися. Але гарантовано - нічого гарного.
Споживчий та інвестиційний попит зростає набагато повільніше, ніж очікувалося. Обсяги інвестицій скорочуються шалено. Валове нагромадження основного капіталу скоротилося на 21,4% в річному вимірі. Щось подібне відбувалося в Україні у 2014-2015 рр. - під час гарячої фази війни, коли інвестувати в Україну ділки просто боялися.
Великі і середні підприємства у І кварталі поточного року вперше від 2016 р. заявили про чистий збиток у 4,9 мільярди грн. Частина збиткових підприємств зросла до 41% проти 27% роком раніше.
Водночас із прогнозами падіння ВВП українські банки за результатами травня отримали 3,759 мільярди грн. чистого прибутку, що на 29,3% менше, ніж за аналогічний період минулого року (5,313 млрд грн.). Ця новина ідеально збігається з широко розпіареним владою зменшенням облікової ставки НБУ до 6% і повідомленням, що індекс споживчих цін у травні до попереднього місяця зріс всього лише на 0,3%. Звісно, на тлі цін на полуницю і черешню показник виглядає фантастикою, але це - «середня температура по лікарні» і свідчить вона, що чимало виробників змушені скидати ціну і жертвувати прибутками аби здобути бодай якісь оборотні кошти. Бо впала купівельна спроможність громадян. А це в свою чергу означає зменшення обсягів кредитування - і це підтверджують чимало підприємців. Які вже тут прибутки?
До всього цього треба додати жахливу наповнюваність Державного бюджету. На 17 червня надходження до загального фону склали 21,6 мільярди грн., що становило 20,3% від плану. Порівняно з попереднім роком обсяг надходжень впав на 12,68 мільярдів грн., тобто на 36,9%. Характерно що надходження від податкових органів порівняно з аналогічним періодом минулого року упали на 52,9%, тобто скоротилися більше ніж у два рази.
Тощо й тощо. Падіння іде по всіх галузях економіки. Шахтарі уже стукають касками під ОПУ. Енергетики погрожують віяльними відключеннями. Економічна буря насувається невідворотно. На жаль - уникнути її неможливо. Можна лише до неї приготуватися. Час ще є. Небагато часу.
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