Занижение Минфином майского индикатива по налогам позволило показать "перевыполнение" на 9%, чтобы скрыть реальное недовыполнение плана, - экономист Кущ

Ничто не мешает Минфину выполнить определенный в бюджете на 2020 год фискальный минимум без всяких глобальных корректировок вниз и без необходимости кошмарить бизнес. Нужно просто эффективно облагать импортный товарный поток.

Об этом пишет экономист Алексей Кущ, сообщает издание "ГОРДОН".

"В Украине есть неизменный базис для начисления налогов, и любые попытки существенно пересмотреть индикатив по сборам – это обычная "машинерия" по дирижированию финансовыми потоками под "куполом кризиса", - отмечает эксперт.

По его словам, если посмотреть на статистику, то оптовый товарооборот в мае 2020-го вышел на уровень февраля этого года, то есть на докризисную планку. "ПриватБанк провел анализ работы POS-терминалов и расчета банковскими карточками за товары: безналичный оборот в мае вырос на 23% по сравнению с "докризисом". Даже оборот в секторе торговли электроникой в мае достиг показателей февраля, хотя в апреле было падение на 43%. Та же динамика и в сети АЗС: в мае стабилизация, в апреле падение на 20%", - говорит аналитик.

По его словам, торговая динамика подтверждается и показателем потребительских настроений, которые согласно ряда исследований "парадоксально" выросли в мае по сравнению с апрелем.

Алексей Кущ подчеркнул: "Занижение майского индикатива по налоговым сборам на 20 млрд. грн. является обычным камуфляжем или дымовой завесой для прикрытия недовыполнения плана по сборам в мае на 26%. Зато снижение индикатива позволило показать "перевыполнение" на 9%".

Как ранее сообщалось, Минфин поставил задачу таможенной и фискальной службам увеличить плановые поступления на 10-15%. Ранее эксперты отметили, что с помощью занижения индикатива сборов в мае на треть или примерно на 20 млрд грн была продемонстрирована якобы эффективная работа налоговых служб.