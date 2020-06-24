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Новости Коронавирус и карантин
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В 2020 году трехлетняя тенденция роста доходов украинцев прекратится, повышение зарплат маловероятно, - отчет НБУ

В 2020 году трехлетняя тенденция роста доходов украинцев прекратится, повышение зарплат маловероятно, - отчет НБУ

В 2020 году из-за кризиса прекратится рост реальных доходов населения, продолжавшийся в течение трех последних лет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в "Отчете о финансовой стабильности" НБУ.

Основными причинами этого является снижение деловой активности, заработной платы и рост безработицы. Вместе с
сокращением доходов в апреле резко ухудшились потребительские настроения. Более осторожное потребительское поведение уже замедлило кредитование домохозяйств, однако их долговая нагрузка, вероятно, повысится из-за сокращения дохода. Это ожидаемо приведет к сложностям с обслуживанием займов. В то же время из-за макроэкономической нестабильности склонность населения к сбережениям в ближайшее время повысится.

Как отметили в НБУ, снижение темпов роста наблюдалось еще в 2019 году преимущественно из-за замедления прироста заработной платы - основной составляющей реального располагаемого дохода. Введение карантина сразу
сказалось именно на заработной плате. Согласно опросам Info Sapiens, менее половины респондентов, которые работали во время карантина, получили полностью оплату труда за март. В апреле впервые с марта 2016 г. реальная зарплата уменьшилась на 0.5% г/г из-за низкой деловой активности и меньшим спросом на рабочую силу. При этом количество наемных работников среди опрошенных за месяц снизилось на четверть. Треть украинцев полностью потеряли доход или работу, а у более чем трети уменьшился регулярный доход семьи.

В 2020 году трехлетняя тенденция роста доходов украинцев прекратится, повышение зарплат маловероятно, - отчет НБУ 01

По данным Государственной службы занятости, на конец мая количество зарегистрированных безработных выросло почти в 1.5 раза по сравнению с мартом. По оценкам НБУ, в этом году реальная заработная плата не увеличится.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине упал уровень зарплат, Кабмин рассматривает два сценария развития экономики

Также сообщается, что весной произошло резкое увеличение объемов социальной помощи. В частности были осуществлены доплаты к пенсиям из-за коронавируса и ежегодная их индексация. Сокращение доходной части бюджета и ресурсов Пенсионного фонда будет ограничивать возможности социальной поддержки населения. Кроме того, правительством инициированы масштабные проекты поддержки среднего и малого бизнеса для сохранение ими рабочих мест. Также анонсировано расширение программ компенсации процентных расходов по кредитам для физических лиц-предпринимателей. Однако это не имело значительного положительного влияния на доходы населения.

Кроме того, негативно на доходах сказалось и падение зарплаты трудовых мигрантов. В марте - апреле она в долларовом
эквиваленте снизилась на 9% р/р, хотя за четыре месяца все еще наблюдался незначительный прирост. Причиной является меньшая интенсивность трудовой миграции. Так, с середины марта было ограничено пересечение границ, мигранты теряли работу, частично или полностью - оплату труда в странах реципиентах. После снятия карантина и открытия границ ожидается постепенное увеличение трудовой эмиграции. Мотивировать к этому будет также рост безработицы в Украине и спрос на рабочую силу в странах ЕС. 

"Поэтому в 2020 году трехлетняя тенденция роста доходов прекратится. Опасения второй волны пандемии короновируса будут сдерживать восстановление рабочих мест. Рост зарплат после снятия карантина маловероятен. Еще до начала кризиса стремительный рост расходов на оплату труда сдерживал рост рентабельности предприятий. Сократится и доход физических лиц-предпринимателей, что сейчас формирует почти четверть имеющегося дохода населения - этот сегмент карантин зацепил больше всего", - говорится в отчете.

карантин (16729) НБУ (4835) заработная плата (2400) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+55
ой, та не треба на вірус перекладати системний спад, який розпочався з літа 2019, коли вперше зафіксували падіння промвиробництва, а в грудні вперше за 49 місяців зафіксували падіння ВВП. тоді ще коронавірус був екзотичним сюжетом з якогось віддаленого китайського міста. коронавірус лише прискорив "здобутки" зебілів при владі
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24.06.2020 15:00
+48
Здобулы разом!
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24.06.2020 14:56
+39
Таки "епоха бідності" скінчилась, почалась епоха злиднів. Ви зробили це разом! Вітаю.
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24.06.2020 14:57
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Это - настоящий прорыв ящитаю ...
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24.06.2020 15:22 Ответить
В 2020 году из-за кризиса прекратится рост реальных доходов населения, продолжавшийся в течение трех последних лет. Основными причинами этого является снижение деловой активности, заработной платы и рост безработицы. - а как красиво пел перед выборами - зарплата учителям 4 000 долларов, 500 000 новых рабочих мест. - Тьфу !
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24.06.2020 15:23 Ответить
Зате яка країна ще може похвалитися презедентом, котрий коли бачить корабельну сосну починає підстрибувати, викурює всі свої айкоси і починає повторювати ;баба, баба да!;.
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24.06.2020 15:25 Ответить
"Зробили разом!". "За що боролись, на те і напоролись"
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24.06.2020 15:32 Ответить
"Aби не Порох. Гiрше не буде" (С)
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24.06.2020 15:38 Ответить
"Хоть паржом!"
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24.06.2020 16:37 Ответить
Зеленский и коронавирус прекрасно гармонируют и взаимно дополняют друг друга. Так, чтобы никаких шансов...
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24.06.2020 15:39 Ответить
Зелохи не хотят нормально жить, им интересней выживать.
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24.06.2020 15:39 Ответить
У 2020 році трирічна тенденція зростання доходів українців припиниться, підвищення зарплат малоймовірне, - звіт НБУ - Цензор.НЕТ 6831
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24.06.2020 15:44 Ответить
Погоджуюсь- Порошенко вибрали дійсно випадково! Через чотири роки «мудрий нарід» прийшов до тями і на зло всім (!) вибрав Зеленського! Тепер в Україні все на «своїх» місцях. Українці рідкісні вівці.
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24.06.2020 15:48 Ответить
зэбилы снимите зеленые стринги - не мучайте сраку
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24.06.2020 16:17 Ответить
Тепер в Україні все на «своїх» місцях. Українці рідкісні вівці.
Верно. Только овцы не украинцы, а укр элита. Порох сдал независимость Украины "западным партнерам", теперь на Украине создается исторически выверенная схема управления данной территорией:

- 1. забугорная элита, устанавливающая основн правила игры и снимающая сливки. Была литовская, польская, российская, теперь - "западные партнеры".
- 2. местные олигархи, делящие то, что им оставили "западные партнеры" (в украинский Нафтогаз их напр не пустили)
- 3. местная власть, делящая те куски, на которые не покусились вышестоящие.
Сейчас идет притирка и утряска этой схемы, вытеснение местных из финансов и рынка земли, и укрепление позиций местных сотников и полковников как противовеса местным олигархам.
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26.06.2020 20:06 Ответить
Ужас! Как попередники - то крали, как крали! Что аж зарплаты росли....
В стране в которой шла война, был серьёзный экономический рост. Строились новые предприятия. Был чёткий курс на Европу и НАТО, какая-то уверенность в будущем (да, далёком, поляки 20 лет пахали пока не достигли нынешнего уровня), международная поддержка...но, "сваты" - это наше всё. Вот и сидят в парламенте и правительстве - "сваты", с соответствующими результатами.
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24.06.2020 15:52 Ответить
Зе-электорату нравится, а "сваты" - это святое.
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24.06.2020 15:55 Ответить
Кто имеет ТВ, тот имеет лоха (с) Беня
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24.06.2020 17:36 Ответить
"Главное без барыги"
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24.06.2020 16:04 Ответить
Зеленский давай еще , не останавливайся зебилы должны страдать , за гречку они потом за кого хочешь проголосуют , Нищим наридом легче управлять
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24.06.2020 16:11 Ответить
при ненавистном зелесрани порошенко в Украине росли зарплаты и пенсии, при всенародном любимчике зеленском, зарплаты только падают. сходили на выборы по-приколу, теперь хохочите.
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24.06.2020 16:13 Ответить
одним зебильим словом - какаяразница
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24.06.2020 16:15 Ответить
Странно, когда "крали" и "воровали" - зар.платы росли...тогда конечно всего то было время "барыг" и ворья" +активный прессинг со строны рашки (экономический и военный). Теперь то совсем все по другому
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24.06.2020 16:25 Ответить
Поэтому в 2020 году трехлетняя тенденция роста доходов прекратится Источник: https://censor.net/n3204077

Сюрприз!
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24.06.2020 16:46 Ответить
Самое интересное в этом то, что зебилы голосовали за клоуна в основном по экономическим соображениям - при шоколадке коммуналка стабильно повышалась 2 раза в год, зато теперь когда при клоуне стало еще хуже, зебилы перебегают к петушарикам и жоппоблоку, то есть быдло готово лечь под кого угодно ради ОБЕЩАНИЙ "дешевой колбасы", ну а на страну, войну с парашкой и т.д. быдлу вообще наплевать, какая разница во всей красе. Кстати именно из-за такого быдла кацапы 100лет назад и смогли захватить Украину и затем смогли развязать террор и устроить голодоморы, потому что быдло не было способно на сопротивление, а активные украинцы или погибли или вынуждены были бежать из страны.
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24.06.2020 16:52 Ответить
Кинэць кинця эпохи бидности настав! Как неожиданно бл...
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24.06.2020 17:24 Ответить
73 процентные избиратели Зеленского, скажите, а хуже уже было или ещё пока не было?
И ожидать ли остальным, не голосовавшим за Зеленского, что будет ещё хуже?
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24.06.2020 17:27 Ответить
Ну наконец-то обещанное окончание эпохи бедности. Начало эпохи нищеты.
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24.06.2020 17:54 Ответить
Оказывается у нас росли доходы..за счёт бизнеса и заробитчан за границей. В бюджетной сфере кто работает и у пенсионеров полная жопа.
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24.06.2020 18:53 Ответить
Закончилась эпоха бедности, началась эпоха нищеты! Хотя "какая разница" правильно Зе д-илы?!
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24.06.2020 18:58 Ответить
Слуга добре послужив що вже за рік одні злидні
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24.06.2020 19:33 Ответить
чому через зебілів, я теж маю страждати?!
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24.06.2020 19:38 Ответить
Я еще в марте месяце писал, что зебилы будут на Ковид-19 все сваливать. Далеко до пандемии все началось, зебилы. Не нравилось "мова - віра - армія", безвиз, рост экономики и зарплат? Жрите тупые шутки прыпыздента и дуйте шарики, тупицы.
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24.06.2020 19:44 Ответить
А я вже думав, що винні папєрєднікі
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24.06.2020 20:16 Ответить
Європейська комісія закликає Україну продовжувати боротьбу з корупцією та впроваджувати реформи у сфері верховенства права. Як повідомляє «Європейська правда», про це заявила віцепрезидент Єврокомісії з питань цінностей та прозорості Вера Юрова.

Вона наголосила, що в умовах пандемії ЄС вирішив зробити виняток щодо надання макрофінансової допомоги у розмірі 1,2 млрд євро, і зараз йдуть переговори з Україною щодо політичних умов надання цієї допомоги.
«І ЄС включить умови, які стосуються верховенства права та антикорупційних реформ. Дуже важливо для України залишатися на шляху реформ, особливо тих, що стосуються верховенства права та антикорупції. Коронавірусна криза не повинна стати виправданням за відступ від вже досягнутих результатів або їх розвороту в інтересах олігархів», - сказала Юрова.
Єврокомісар зазначила, що Україна продемонструвала низку досягнень у боротьбі з корупцією, таких як створення Антикорупційного суду.
«Але я стурбована нещодавнім зростанням політизації роботи антикорупційних інституцій. Важливо, щоб всі вони діяли незалежно», - сказала вона.
Юрова також нагадала, що ЄС швидко мобілізував пакет допомоги у розмірі 150 млн євро на підтримку економіки України.
«І ці гроші мають бути використані для підтримки сектору охорони здоров'я і для нагальних потреб, пов'язаних з економічними та соціальними наслідками пандемії, і підтримки найбільш вразливих груп населення», - додала єврокомісар.
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25.06.2020 00:17 Ответить
А в Украине три года росли зарплаты? Что-то не видно.
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25.06.2020 07:21 Ответить
Пердставете себе, на моей фирме повышение зарплат было ежегодно до 2018 включительно. В прошлом году сказали, что и так нормально, в этом году такая же тенденция
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25.06.2020 13:06 Ответить
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