В 2020 году трехлетняя тенденция роста доходов украинцев прекратится, повышение зарплат маловероятно, - отчет НБУ

В 2020 году из-за кризиса прекратится рост реальных доходов населения, продолжавшийся в течение трех последних лет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в "Отчете о финансовой стабильности" НБУ.

Основными причинами этого является снижение деловой активности, заработной платы и рост безработицы. Вместе с

сокращением доходов в апреле резко ухудшились потребительские настроения. Более осторожное потребительское поведение уже замедлило кредитование домохозяйств, однако их долговая нагрузка, вероятно, повысится из-за сокращения дохода. Это ожидаемо приведет к сложностям с обслуживанием займов. В то же время из-за макроэкономической нестабильности склонность населения к сбережениям в ближайшее время повысится.

Как отметили в НБУ, снижение темпов роста наблюдалось еще в 2019 году преимущественно из-за замедления прироста заработной платы - основной составляющей реального располагаемого дохода. Введение карантина сразу

сказалось именно на заработной плате. Согласно опросам Info Sapiens, менее половины респондентов, которые работали во время карантина, получили полностью оплату труда за март. В апреле впервые с марта 2016 г. реальная зарплата уменьшилась на 0.5% г/г из-за низкой деловой активности и меньшим спросом на рабочую силу. При этом количество наемных работников среди опрошенных за месяц снизилось на четверть. Треть украинцев полностью потеряли доход или работу, а у более чем трети уменьшился регулярный доход семьи.

По данным Государственной службы занятости, на конец мая количество зарегистрированных безработных выросло почти в 1.5 раза по сравнению с мартом. По оценкам НБУ, в этом году реальная заработная плата не увеличится.

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Также сообщается, что весной произошло резкое увеличение объемов социальной помощи. В частности были осуществлены доплаты к пенсиям из-за коронавируса и ежегодная их индексация. Сокращение доходной части бюджета и ресурсов Пенсионного фонда будет ограничивать возможности социальной поддержки населения. Кроме того, правительством инициированы масштабные проекты поддержки среднего и малого бизнеса для сохранение ими рабочих мест. Также анонсировано расширение программ компенсации процентных расходов по кредитам для физических лиц-предпринимателей. Однако это не имело значительного положительного влияния на доходы населения.

Кроме того, негативно на доходах сказалось и падение зарплаты трудовых мигрантов. В марте - апреле она в долларовом

эквиваленте снизилась на 9% р/р, хотя за четыре месяца все еще наблюдался незначительный прирост. Причиной является меньшая интенсивность трудовой миграции. Так, с середины марта было ограничено пересечение границ, мигранты теряли работу, частично или полностью - оплату труда в странах реципиентах. После снятия карантина и открытия границ ожидается постепенное увеличение трудовой эмиграции. Мотивировать к этому будет также рост безработицы в Украине и спрос на рабочую силу в странах ЕС.

"Поэтому в 2020 году трехлетняя тенденция роста доходов прекратится. Опасения второй волны пандемии короновируса будут сдерживать восстановление рабочих мест. Рост зарплат после снятия карантина маловероятен. Еще до начала кризиса стремительный рост расходов на оплату труда сдерживал рост рентабельности предприятий. Сократится и доход физических лиц-предпринимателей, что сейчас формирует почти четверть имеющегося дохода населения - этот сегмент карантин зацепил больше всего", - говорится в отчете.