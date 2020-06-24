Минобразования рассказало вузам и колледжам, как организовать смешанное обучение во время карантина

Министерство образования и науки Украины разработало подробные рекомендации по организации смешанного обучения в учреждениях высшего и профессионального образования.

Эти рекомендации следует использовать для подготовки к новому учебному году, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

"Университеты и колледжи получат советы о том, как развернуть смешанное обучение, какое нормативное обеспечение и технологическая база для этого нужны, как подготовить персонал и спланировать учебный процесс", - сказано в сообщении.

Для преподавателей разработали подробные рекомендации по созданию или адаптации учебных курсов, планированию результатов обучения и оцениванию успеваемости студентов.

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"Рекомендации дополнены чеклистами, примерами моделей смешанного обучения, матрицами планирования курсов и другими вспомогательными материалами, которые руководители учреждений и преподаватели могут использовать в процессе подготовки к новому учебному году", - говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

Отмечается, что организация смешанного обучения невозможна без использования платформы электронного обучения. Рекомендации дают четкие инструкции, как выбрать и развернуть учебную платформу, а также какой инструментарий нужен для создания учебного контента.

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