Законопроект Зеленского о поступлении абитуриентов с оккупированных территорий без ВНО зарегистрирован в Раде
Инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект о внесении изменений в закон Украины "О высшем образовании" зарегистрирован в Верховной Раде.
Законопроект №3734 определен главой государства как неотложный, указано на сайте Рады, информирует Цензор.НЕТ.
Документ направили на рассмотрение комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций.
Законопроект предусматривает, что выпускники школ с оккупированной территории Украины смогут поступать в вузы без внешнего независимого оценивания, при этом речь идет обо всех вузах страны.
Кроме того, они смогут учиться бесплатно, через государственный заказ в пределах квот.
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Сейчас такая норма действует только для выпускников из оккупированных Крыма и Севастополя.
"Это - часть нашей государственной политики. Мы боремся за молодежь на тех территориях, мы хотим максимально поощрить таких выпускников переезжать в Украину, вступать в наши учебные заведения, учиться в украинской системе образования", - сказал Зеленский 22 июня.
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Мечта )(уйла - внедрить в Украину быдлогетто малороссов.
А если они еще и официально через вузы переедут и право голоса иметь будут - это ж вообще блеск.
Так что, )(уйлу оно очень надо.
Мудозвон. А украинских выпускников такой политикой поощряем уезжать из этой страны подальше.
https://mobile.twitter.com/Vola08444204 самі знаєте хто Плямиsтьій 07 https://mobile.twitter.com/Vola08444204 @Vola08444204
Тільки довбойоп зеленський та його ********* "офіс" не розуміють, що свинопсячи спецслужби починають спецоперацію з насичення освітнього простору вільної України молодими, добре підготовленими терористами - фанатичними прихильниками "руськаго миру".
Що ви, ссуки, робите?
Цікаво, що зараз відчувають батьки, діди з бабами і самі "голосувальники" за Зеленського? Мабуть, радіють його турботі за "обездоленних" діточок ордло та криму.
1. Чем эти дети лучше наших ?
2. Какие доки об образовании они будут подавать?
3. Юноши призывного возраста должны подать приписное или военный билет , кем бл#ть выданный ?
И паспорт украинский есть нового образца ?