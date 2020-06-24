РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4970 посетителей онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
4 670 59

Законопроект Зеленского о поступлении абитуриентов с оккупированных территорий без ВНО зарегистрирован в Раде

Законопроект Зеленского о поступлении абитуриентов с оккупированных территорий без ВНО зарегистрирован в Раде

Инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект о внесении изменений в закон Украины "О высшем образовании" зарегистрирован в Верховной Раде.

Законопроект №3734 определен главой государства как неотложный, указано на сайте Рады, информирует Цензор.НЕТ.

Документ направили на рассмотрение комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций.

Законопроект предусматривает, что выпускники школ с оккупированной территории Украины смогут поступать в вузы без внешнего независимого оценивания, при этом речь идет обо всех вузах страны.

Кроме того, они смогут учиться бесплатно, через государственный заказ в пределах квот.

Читайте на Цензор.НЕТ: Закон о добровольной сдаче ВНО-2020 опубликован в "Голосе Украины": завтра он вступит в силу

Сейчас такая норма действует только для выпускников из оккупированных Крыма и Севастополя.

"Это - часть нашей государственной политики. Мы боремся за молодежь на тех территориях, мы хотим максимально поощрить таких выпускников переезжать в Украину, вступать в наши учебные заведения, учиться в украинской системе образования", - сказал Зеленский 22 июня.

Также на Цензор.НЕТ: Абитуриенты из ОРДЛО могут поступать в любой вуз Украины, их данные в рейтинговых списках зашифруют, - глава МОН Мандзий

Автор: 

ВР (29247) вступительная кампания (288) законопроект (3221) Зеленский Владимир (20378) поступление (45) высшее образование (182) ВНО (417)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+37
"Это - часть нашей государственной политики. Мы боремся за молодежь на тех территориях, мы хотим максимально поощрить таких выпускников переезжать в Украину

Мудозвон. А украинских выпускников такой политикой поощряем уезжать из этой страны подальше.
показать весь комментарий
24.06.2020 15:24
+28
правильно, кто только стоял на КПП с автоматом или был только поваром в дыровских войсках - вэлкам в украинские вузы без экзаменов, остальные украинцы - в общем порядке!!!
показать весь комментарий
24.06.2020 15:25
+27
Конечно, ватный лохортат зеленского будет только за, что б террористы и их дети без конкурса поступали в ВУЗы Украины
показать весь комментарий
24.06.2020 15:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А оно надо?
показать весь комментарий
24.06.2020 15:24 Ответить
Конечно, ватный лохортат зеленского будет только за, что б террористы и их дети без конкурса поступали в ВУЗы Украины
показать весь комментарий
24.06.2020 15:27 Ответить
Законопроєкт Зеленського про вступ абітурієнтів з окупованих територій без ЗНО зареєстровано в Раді - Цензор.НЕТ 9126
показать весь комментарий
24.06.2020 15:39 Ответить
Ага. Отакі дітки:
Законопроєкт Зеленського про вступ абітурієнтів з окупованих територій без ЗНО зареєстровано в Раді - Цензор.НЕТ 6844
показать весь комментарий
24.06.2020 16:33 Ответить
Конечно.
Мечта )(уйла - внедрить в Украину быдлогетто малороссов.
А если они еще и официально через вузы переедут и право голоса иметь будут - это ж вообще блеск.
Так что, )(уйлу оно очень надо.
показать весь комментарий
24.06.2020 15:27 Ответить
Законопроект Зеленского о поступлении абитуриентов с оккупированных территорий без ВНО зарегистрирован в Раде - Цензор.НЕТ 1234
показать весь комментарий
24.06.2020 15:31 Ответить
Мабуть все таки CLOUN95
показать весь комментарий
24.06.2020 17:16 Ответить
Псдец. Полный.
показать весь комментарий
24.06.2020 15:24 Ответить
"Это - часть нашей государственной политики. Мы боремся за молодежь на тех территориях, мы хотим максимально поощрить таких выпускников переезжать в Украину

Мудозвон. А украинских выпускников такой политикой поощряем уезжать из этой страны подальше.
показать весь комментарий
24.06.2020 15:24 Ответить
Законопроєкт Зеленського про вступ абітурієнтів з окупованих територій без ЗНО зареєстровано в Раді - Цензор.НЕТ 9511
показать весь комментарий
24.06.2020 16:02 Ответить
правильно, кто только стоял на КПП с автоматом или был только поваром в дыровских войсках - вэлкам в украинские вузы без экзаменов, остальные украинцы - в общем порядке!!!
показать весь комментарий
24.06.2020 15:25 Ответить
Потом будем думать откуда у жопоблока или шарея лохторат берется
показать весь комментарий
24.06.2020 15:25 Ответить
Все должны быть в одинаковых условиях. Или наш президент -айкос считает, если поступающий в ВУЗ из Лугандона, то ему положены льготы? За что?
показать весь комментарий
24.06.2020 15:27 Ответить
https://mobile.twitter.com/Vola08444204

https://mobile.twitter.com/Vola08444204 самі знаєте хто Плямиsтьій 07 https://mobile.twitter.com/Vola08444204 @Vola08444204

Тільки довбойоп зеленський та його ********* "офіс" не розуміють, що свинопсячи спецслужби починають спецоперацію з насичення освітнього простору вільної України молодими, добре підготовленими терористами - фанатичними прихильниками "руськаго миру".
Що ви, ссуки, робите?
показать весь комментарий
24.06.2020 15:28 Ответить
Чем им думать? У них в голове один айкос и бабы.
показать весь комментарий
24.06.2020 15:31 Ответить
Він їм під стать і міністрика освіти підбирає.Той ще з часів Кабана на низькому старті.
показать весь комментарий
24.06.2020 15:47 Ответить
Теперь дети сепаратистов, а точнее юнармия Х@йла-Пушилина будет за наши с вами деньги учится и получать стипендию. ВІТАЮ ЗЕБІЛИ, ВИ ЗРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ!!!
показать весь комментарий
24.06.2020 15:29 Ответить
Кондоме , хіба за барижої влади було по-іншому ? Чи мозок пропив ?
показать весь комментарий
24.06.2020 16:15 Ответить
Законопроект Зеленского о поступлении абитуриентов с оккупированных территорий без ВНО зарегистрирован в Раде - Цензор.НЕТ 4739
показать весь комментарий
24.06.2020 15:30 Ответить
А фоточку запилить как против Пороха рука не подымается или куратор с лаптестана не велит?
показать весь комментарий
24.06.2020 15:59 Ответить
абитуриенты из подтопленных районов Украины тоже должны без ВНО поступать.
показать весь комментарий
24.06.2020 15:30 Ответить
А не противоречит ли сиё творение Конституции Украины ...Статья 21. Все люди свободны и равны в своем достоинстве и правах. Права и свободы человека неотчуждаемы и нерушимы?
показать весь комментарий
24.06.2020 15:31 Ответить
Противоречат программы подготовки. Учила этих детей не укроаинская школа. То есть,с 17-18 лет их устраивает Конституция Украины,а до этого времени вообще не то было.
показать весь комментарий
24.06.2020 15:52 Ответить
Противоречит, только не ст. 21 Конституции, а ст. 24 "Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками."А теперь хочу послушать тех из 73% которые имеют абитуриентов и целый год выкладывались на репетиторов
показать весь комментарий
24.06.2020 18:23 Ответить
теперь медведчуки с рабиновичами будут иметь навар..
показать весь комментарий
24.06.2020 15:33 Ответить
если примут - буду готовиться отправить ребенка на учебу в Польшу или Чехию. Через два года поступать
показать весь комментарий
24.06.2020 15:33 Ответить
два языка учить..
показать весь комментарий
24.06.2020 15:34 Ответить
четыре. три он уже учит
показать весь комментарий
24.06.2020 15:39 Ответить
Відправляй у Львів або Чернівці, динирня засцить сюди їхати.
показать весь комментарий
24.06.2020 15:40 Ответить
тоже вариант
показать весь комментарий
24.06.2020 15:44 Ответить
Такой закон уже есть и действует, с той только разницей, что лугандонская детвора может поступать, на таких условиях, только в своих областях и в определённые ВУЗы
показать весь комментарий
24.06.2020 15:34 Ответить
Щодо освіти, то навіть діти наших загиблих Героїв повинні мати перевагу як пільговики тільки при умові рівної кількості набраних балів. Соціальна підтримка тут повинна бути інша. Тільки знання - визначальний показник. За молодь треба боротись рівнем життя, а не давати дорогу ватним імбецилам.
показать весь комментарий
24.06.2020 15:36 Ответить
Да видайте їм одразу діпломи, нащо їх мучити?
показать весь комментарий
24.06.2020 15:37 Ответить
КАТЕГОРИЧНО проти!!!Це в першу чергу принижує тих,чиї батьки (навіть у сімейних розмовах відстоюють проукраїнську позицію)!Я вже не кажу про дітей тих,хто виїхав!!!Вже не кажучи про тих дітей,чиї батьки загинули,захищаючи Україну!!!Як на мій погляд,це "розмивання" Української Державності,знищення проявів патріотизму серед молоді!!!
показать весь комментарий
24.06.2020 15:39 Ответить
Щось мало наразі зеботів на гілці, мабуть радіють десь на вулиці...
Законопроєкт Зеленського про вступ абітурієнтів з окупованих територій без ЗНО зареєстровано в Раді - Цензор.НЕТ 8328
показать весь комментарий
24.06.2020 15:45 Ответить
За Бариги було зовсім по-іншому !
показать весь комментарий
24.06.2020 16:17 Ответить
Законопроект Ермака, не путайте людей ! Зеленский сейчас в Твиттере , срётся с дальнобоями .)
показать весь комментарий
24.06.2020 15:49 Ответить
1. Вступати будуть без ЗНО. " 2. Якою мовою вони будуть здавати екзамени?
Цікаво, що зараз відчувають батьки, діди з бабами і самі "голосувальники" за Зеленського? Мабуть, радіють його турботі за "обездоленних" діточок ордло та криму.
показать весь комментарий
24.06.2020 15:51 Ответить
То продовження політики порошенка . Але ж у Вас пам'ять , як у риб .
показать весь комментарий
24.06.2020 16:18 Ответить
І до цього року були перекоси. У друзів два роки тому в Шевченка на буджет вступила дівчинка "біженка" з балами набагато нижчими, кому запропонували контракт. І папа, виявився сєпаром.Такого не повинно бути. Рівне оцінювання. Бюджет - для найкращіх. Для пільгових категорій - диференційовані знижки контракту та інша соціальна підтримка. Ну, а що б личинки сепарів навіть без ЗНО вчились у вузах - нонсенс. Який механізм вступу? Справку принести, що в школу інколи заходив і скурив три підручника? Ви там зовсім іп@нулись?. Хоча, що тут дивуватись, коли зашквар за зашкваром.
показать весь комментарий
24.06.2020 15:54 Ответить
Везіть їх зразу в Трускавець і заводьте в Верховну Раду.Будуть нові обличчя.
показать весь комментарий
24.06.2020 15:56 Ответить
Ганьбище. Їхніх дітей заохочують , а наших -виганяють. Українські діти чим винні?
показать весь комментарий
24.06.2020 16:04 Ответить
Тим що їхні батьки голосувавли за ЗЕ.
показать весь комментарий
24.06.2020 16:49 Ответить
Потрібно протестувати. Такі рішення неконституційні, бо вони дискримінують людей. Одним все, іншим - нічого. Так не повинно бути, це свавілля.
показать весь комментарий
24.06.2020 16:06 Ответить
Натомість вчора нашим дітям та батькам вчинили трешак з ДПА. Закон, що прийняли, не має чіткого формулювання, Міністерство освіти видало листа, де дає РЕКОМЕНДАЦІЇ, бідні директори не можуть відповісти на шквал питань, приймальні комісії взагалі відмовляються коментувати, як буде враховуватись ДПА при розрахунку середнього балу атестата. Найкраще резюме було таким: рішення та ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ за відмову від ДПА несе абітурієнт. Ввечері мені на думку вже не приходило жодного літературного слова. Дітям вчора нерви витрепали, а заатра їм ЗНО писати. Шакали смердячі!!! Тепер зрозуміло, під кого бюджетні місця у вишах розчищуєте.
показать весь комментарий
24.06.2020 16:12 Ответить
Влада все робить за російським сценарієм повний хаос ,невже ті яких вчили ненавидіти Україну і не мають елементарних знань,повині вчитися за державний рахунок,а українські діти які добре вчились і вірні Україні ,повині бути дискриміновані на власній землі, це так саме як пенсії в лднр отримують українську і так звану лднрівську ,невже вони полюбили Україну?
показать весь комментарий
24.06.2020 16:31 Ответить
Вітаємо талановиту молодь ОРДЛО!
Законопроєкт Зеленського про вступ абітурієнтів з окупованих територій без ЗНО зареєстровано в Раді - Цензор.НЕТ 2604
показать весь комментарий
24.06.2020 16:32 Ответить
в Конституции Украины есть статья, которая гласит, что все люди равны. походу у криворагульного идиота, есть каста людей, которые еще равнее чем остальные. теперь отпрыски колаборантов будут бесплатно учится в лучших вузах страны за счет украинских налогоплательщиков, а одаренные украинцы будут платить за свое образование, ведь для зеленского колаборанты-двоечники важнее.
показать весь комментарий
24.06.2020 16:39 Ответить
У меня ряд вопросов ,
1. Чем эти дети лучше наших ?
2. Какие доки об образовании они будут подавать?
3. Юноши призывного возраста должны подать приписное или военный билет , кем бл#ть выданный ?
И паспорт украинский есть нового образца ?
показать весь комментарий
24.06.2020 16:45 Ответить
Це визнати лугандон, як незалежні держави.Це кримінальна справа.Зеленський дуже примітивна та недалека людина, якщо цього не розуміє.
показать весь комментарий
24.06.2020 18:00 Ответить
уже подросло наверное...скоро приедет

Законопроєкт Зеленського про вступ абітурієнтів з окупованих територій без ЗНО зареєстровано в Раді - Цензор.НЕТ 4720
показать весь комментарий
24.06.2020 16:56 Ответить
Оце так скотиняка зелена! А наші діти чому мають здавати ЗНО та навчатись на контракті? І хто після цього скаже що це не антиукраїнська влада? 73% ви суки зробили це.
показать весь комментарий
24.06.2020 17:10 Ответить
Без ЗНО, на бюджет, и будут получать стипендию. Это, конечно же, усилит любовь украинцев к жителям Донбасса.
показать весь комментарий
24.06.2020 17:45 Ответить
Клован, сосни куйца! Дети АТОШников платят - гавно с Дамабаса учится бесплатно. Я плачу налоги, с которых живет МОН - и я на них буду учить дамбасских опарышей??? *****, ты ипаный шлемазл - а как у них со знанием истории Украины та української мови та літератури,,,
показать весь комментарий
24.06.2020 17:53 Ответить
Законопроєкт Зеленського про вступ абітурієнтів з окупованих територій без ЗНО зареєстровано в Раді - Цензор.НЕТ 835
показать весь комментарий
24.06.2020 18:35 Ответить
У цих зельманів завдання якомога більше напакостити
показать весь комментарий
24.06.2020 18:45 Ответить
Що, Україна вже визнала атестати псевдореспублік??? приїдуть сепарята з атестатом з двоголовою курицею????
показать весь комментарий
24.06.2020 23:18 Ответить
Зелена шмаркля гадить Україні цілий рік, мені страшно подумати, що воно ще придумає??? Це огидно, що ми маємо навчати дітей тих, хто стріляє в українців, хто вже шість років не платить податки з окупованих територій, а тільки висмокчує кошти на пенсії, так ще і дозволити вступ без ЗНО!!! На загальних умовах і нічого іншого!!! Тобто виходить, що це наші діти є дітьми другого сорту. А ви, зебіли спитали, чи хочуть платники податків цього? І ця медведчуковська мразота теж цей законопроект **********!!!
показать весь комментарий
26.06.2020 18:05 Ответить
 
 