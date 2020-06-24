Законопроект Зеленского о поступлении абитуриентов с оккупированных территорий без ВНО зарегистрирован в Раде

Инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект о внесении изменений в закон Украины "О высшем образовании" зарегистрирован в Верховной Раде.

Законопроект №3734 определен главой государства как неотложный, указано на сайте Рады, информирует Цензор.НЕТ.

Документ направили на рассмотрение комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций.

Законопроект предусматривает, что выпускники школ с оккупированной территории Украины смогут поступать в вузы без внешнего независимого оценивания, при этом речь идет обо всех вузах страны.

Кроме того, они смогут учиться бесплатно, через государственный заказ в пределах квот.

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Сейчас такая норма действует только для выпускников из оккупированных Крыма и Севастополя.

"Это - часть нашей государственной политики. Мы боремся за молодежь на тех территориях, мы хотим максимально поощрить таких выпускников переезжать в Украину, вступать в наши учебные заведения, учиться в украинской системе образования", - сказал Зеленский 22 июня.

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