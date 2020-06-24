Высокий суд Англии 25 и 26 июня проведет подготовительную конференцию в деле по иску "ПриватБанка" к экс-владельцам

В четверг и пятницу, 25 и 26 июня, Высокий суд Англии и Уэльса проведет конференцию по управлению делом (Case Management Conference - CMC), на которой будут предоставлены инструкции сторонам по подготовке к судебному разбирательству дела, а также объем раскрытия документов и информации по делу по иску ПриватБанка против его бывших владельцев - Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

В английском процессе CMC - это специальное судебное заседание, которое проводится, после обмена сторонами письменными представлениями, во время которого суд дает инструкции сторонам по дальнейшему ведению дела и график судебного разбирательства, сообщает источник Цензор.НЕТ.

Основными вопросами, которые будут рассмотрены на CMC 25 - 26 июня, будут:



- дата окончательного слушания по существу и продолжительность судебного разбирательства;

- сроки других процессуальных действий по подготовке к судебному разбирательству, включая взаимное раскрытие сторонами документов и информации, обмен показаниями свидетелей и заключениями экспертов;

- определение вопросов, требующих раскрытия документов и информации и / или экспертных заключений, чтобы их можно было должным образом рассмотреть в судебном заседании.

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Заседание состоится в удаленном режиме. Большая часть слушания будет публичной. Журналистам, желающим принять участие в слушании, следует обратиться непосредственно в Службу листинга суда ([email protected]) за день до заседания. Фото и видео съемка заседания, а также видеотрансляция, в том числе в социальных сетях, строго запрещены.

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"В решении, вынесенном 6 апреля 2020 года судьями Ридом, Бригсом и Сейлсом, Верховный суд подтвердил, что в удовлетворении ходатайств о разрешении на обжалование должно быть отказано "поскольку ходатайства не касаются вопросов права, которые должны рассматриваться в данный момент". Верховный суд также обязал г-на Коломойского, г-на Боголюбова и компании возместить расходы, понесенные "ПриватБанком" в связи с их неудачными ходатайствами", - добавили в "ПриватБанке".

"Таким образом, у г-на Коломойского, г-на Боголюбова и компаний больше нет никаких способов обжалования, поэтому иск Банка в дальнейшем будет рассматриваться по существу в Высоком суде Лондона. Банк уверен, что в конечном счете ему удастся возместить более 3 млрд долл. США, которые требуются в производствах", - резюмировали в банке.

Как сообщалось, национализированный в декабре 2016 год ПриватБанк спустя год подал иск в Высокий суд Лондона против экс-собственников Коломойского и Боголюбова, а также предположительно связанных с ними британских компаний, и добился предписания суда о всемирном аресте их активов на сумму свыше $2,5 млрд.

Однако Высокий суд Лондона 4 декабря 2018 года признал несоответствующим его юрисдикции этот иск "ПриватБанка", посчитав, что он был подан против британских компаний с тем, чтобы привлечь в производство Коломойского и Боголюбова. Банк обжаловал это решение, и апелляционный суд Англии и Уэльса 15 октября 2019 года стал на его сторону. Предписание суда о всемирном аресте активов осталось в силе до вынесения судебного решения по сути. Коломойский и Боголюбов пытались обжаловать это решение в Верховном суде.

18 декабря 2016 года стало известно, что Кабинет Министров принял решение о национализации "Приватбанка". Первый зампред банка заявил, что решение о передаче "Приватбанка" государству было принято из-за беспрецедентной информатаки и угрозы для клиентов. В "Приватбанке" заверили, что с деньгами на счетах ничего не произойдет: "Это было ключевым условием переговоров". В свою очередь, глава Минфина Данилюк подтвердил: "Деньги вкладчиков "Приватбанка" в безопасности и защищены государством". По данным НБУ, общая потребность "Приватбанка" в капитале составляла 148 млрд гривен. В связи с национализацией капитал "ПриватБанка" увеличивался несколько раз. Государство тремя траншами докапитализировало "Приватбанк" на 116,8 млрд грн, в том числе ОВГЗ, привязанными к курсу доллара.

Решение о национализации "Приватбанка" поддержали в МВФ и ЕБРР, а также страны G7, Евросоюз и США.

Ранее стало известно, что государство выиграло апелляцию в Лондоне в деле "ПриватБанка" против бывших владельцев. 7 апреля 2020 года Коломойский и Боголюбов проиграли в Верховном суде Великобритании по делу "ПриватБанка": иск к экс-владельцам рассмотрят по существу.

Напомним, Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску И.Коломойского признал национализацию банка незаконной.

19 апреля 2019 года Игорь Коломойский подал 5 новых исков в Хозяйственный суд Киева к Национальному банку Украины и "ПриватБанку"