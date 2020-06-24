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Новости Национализация "Приватбанка"
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Высокий суд Англии 25 и 26 июня проведет подготовительную конференцию в деле по иску "ПриватБанка" к экс-владельцам

Высокий суд Англии 25 и 26 июня проведет подготовительную конференцию в деле по иску

В четверг и пятницу, 25 и 26 июня, Высокий суд Англии и Уэльса проведет конференцию по управлению делом (Case Management Conference - CMC), на которой будут предоставлены инструкции сторонам по подготовке к судебному разбирательству дела, а также объем раскрытия документов и информации по делу по иску ПриватБанка против его бывших владельцев - Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

В английском процессе CMC - это специальное судебное заседание, которое проводится, после обмена сторонами письменными представлениями, во время которого суд дает инструкции сторонам по дальнейшему ведению дела и график судебного разбирательства, сообщает источник Цензор.НЕТ.

Основными вопросами, которые будут рассмотрены на CMC 25 - 26 июня, будут:

- дата окончательного слушания по существу и продолжительность судебного разбирательства;
- сроки других процессуальных действий по подготовке к судебному разбирательству, включая взаимное раскрытие сторонами документов и информации, обмен показаниями свидетелей и заключениями экспертов;
- определение вопросов, требующих раскрытия документов и информации и / или экспертных заключений, чтобы их можно было должным образом рассмотреть в судебном заседании.

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Заседание состоится в удаленном режиме. Большая часть слушания будет публичной. Журналистам, желающим принять участие в слушании, следует обратиться непосредственно в Службу листинга суда ([email protected]) за день до заседания. Фото и видео съемка заседания, а также видеотрансляция, в том числе в социальных сетях, строго запрещены.

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"В решении, вынесенном 6 апреля 2020 года судьями Ридом, Бригсом и Сейлсом, Верховный суд подтвердил, что в удовлетворении ходатайств о разрешении на обжалование должно быть отказано "поскольку ходатайства не касаются вопросов права, которые должны рассматриваться в данный момент". Верховный суд также обязал г-на Коломойского, г-на Боголюбова и компании возместить расходы, понесенные "ПриватБанком" в связи с их неудачными ходатайствами", - добавили в "ПриватБанке".

"Таким образом, у г-на Коломойского, г-на Боголюбова и компаний больше нет никаких способов обжалования, поэтому иск Банка в дальнейшем будет рассматриваться по существу в Высоком суде Лондона. Банк уверен, что в конечном счете ему удастся возместить более 3 млрд долл. США, которые требуются в производствах", - резюмировали в банке.

Как сообщалось, национализированный в декабре 2016 год ПриватБанк спустя год подал иск в Высокий суд Лондона против экс-собственников Коломойского и Боголюбова, а также предположительно связанных с ними британских компаний, и добился предписания суда о всемирном аресте их активов на сумму свыше $2,5 млрд.

Однако Высокий суд Лондона 4 декабря 2018 года признал несоответствующим его юрисдикции этот иск "ПриватБанка", посчитав, что он был подан против британских компаний с тем, чтобы привлечь в производство Коломойского и Боголюбова. Банк обжаловал это решение, и апелляционный суд Англии и Уэльса 15 октября 2019 года стал на его сторону. Предписание суда о всемирном аресте активов осталось в силе до вынесения судебного решения по сути. Коломойский и Боголюбов пытались обжаловать это решение в Верховном суде.

18 декабря 2016 года стало известно, что Кабинет Министров принял решение о национализации "Приватбанка". Первый зампред банка заявил, что решение о передаче "Приватбанка" государству было принято из-за беспрецедентной информатаки и угрозы для клиентов. В "Приватбанке" заверили, что с деньгами на счетах ничего не произойдет: "Это было ключевым условием переговоров". В свою очередь, глава Минфина Данилюк подтвердил: "Деньги вкладчиков "Приватбанка" в безопасности и защищены государством". По данным НБУ, общая потребность "Приватбанка" в капитале составляла 148 млрд гривен. В связи с национализацией капитал "ПриватБанка" увеличивался несколько раз. Государство тремя траншами докапитализировало "Приватбанк" на 116,8 млрд грн, в том числе ОВГЗ, привязанными к курсу доллара.

Решение о национализации "Приватбанка" поддержали в МВФ и ЕБРР, а также страны G7, Евросоюз и США.

Ранее стало известно, что государство выиграло апелляцию в Лондоне в деле "ПриватБанка" против бывших владельцев. 7 апреля 2020 года Коломойский и Боголюбов проиграли в Верховном суде Великобритании по делу "ПриватБанка": иск к экс-владельцам рассмотрят по существу.

Напомним, Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску И.Коломойского признал национализацию банка незаконной.

19 апреля 2019 года Игорь Коломойский подал 5 новых исков в Хозяйственный суд Киева к Национальному банку Украины и "ПриватБанку"

Автор: 

Боголюбов Геннадий (110) Великобритания (4969) иск (640) Коломойский Игорь (1791) Приватбанк (833)


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Топ комментарии
+7
Коломойский ограбил ПриватБанк на больше 5 миллиардов долларов! Он должен быть немедленно арестован и все его имущество должно быть конфисковано и все счета! И его должны за все его аферы посадить до конца его дней!!!
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24.06.2020 15:29
+6
"Таким образом, у г-на Коломойского, г-на Боголюбова и компаний больше нет никаких способов обжалования, поэтому иск Банка в дальнейшем будет рассматриваться по существу в Высоком суде Лондона.
Банк уверен, что в конечном счете ему удастся возместить более 3 млрд долл. США, которые требуются в производствах", - резюмировали в банке.

Источник: https://censor.net/n3204088

С Богом!
Эта многоголовая гидра должна быть раздавлена, иначе, она сожрет Украину.
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24.06.2020 15:43
+3
Так на кого працює ця влада???
"ДБР викликає Порошенка як підозрюваного у справі за заявою Портнова про призначення Вищої ради правосуддя"."Венедіктова призначила своїми заступниками людей із нагородами від Януковича і противників Революції Гідності, - Bihus.info"
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24.06.2020 15:31
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Правила форума Совет форумчан
********** коломою все возместит из наших карманов.
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24.06.2020 15:28 Ответить
Коломойский ограбил ПриватБанк на больше 5 миллиардов долларов! Он должен быть немедленно арестован и все его имущество должно быть конфисковано и все счета! И его должны за все его аферы посадить до конца его дней!!!
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24.06.2020 15:29 Ответить
фиКаломойский запархатил 160 млрд грн, из которых 40 по курсу 17, остальные по курсу 8.
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24.06.2020 15:33 Ответить
Если ты из своей квартиры вынесешь заначку, это будет считаться ограблением? Тебя должны немедленно арестовать и конфисковать квартиру?
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24.06.2020 17:46 Ответить
ты идиот! ПриватБанк - это не его заначка и не с его деньгами! Там деньги вкладчиков, которые он украл и вывел из Украины и ФБР даже об этом сказало!
https://censor.net/comments/locate/3204088/019214de-9bc2-71fe-94ac-9ddf502f8f6e
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24.06.2020 18:10 Ответить
Тупенький, когда ты отдаёшь деньги в банк, ты даёшь ему полномочия распоряжаться ими как угодно, главное что бы тебе их вернули в итоге. Всё операции, кредиты, переводы и тд проходят без твоего согласия, на этом банк и зарабатывает, а так же платит тебе проценты по депозиту. Кому-то не вернули деньги при коломойском? Ссылочку пожалуйста на иски до приватизации или ты трепло.
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24.06.2020 18:18 Ответить
Украина возвращала деньги из бюджета страны вкладчикам, деньги которые украл Коломойский. Он ограбил людей, а с казны эти миллиарды денег выплачивали людям! Найди сам в гугл! там много информации!
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24.06.2020 18:43 Ответить
Ахах, какие деньги из бюджета??)) государство ни копейки денег не перевели в банк. Вот на таких недалёких как ты и был рассчитан этот развод)) пожалуйста не пиши мне больше, ты своим комментом показал насколько ты глуп и наивен)
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24.06.2020 19:05 Ответить
в США идет расследование по делу приват банка и Коломойский украл из приватбанка 5,5 миллиардов долларов и отмывал эти деньги в США, через недвижимость и т.п. А Украина эти деньги возмещала и капитализировала ПриватБанк на эти 5,5 миллиардов долларов! И мне очевидно видно, что ты не простой человек ибо простой чел бы не защищал Беню никогда,а очевидно, что ты чепушила Бенина!
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24.06.2020 19:30 Ответить
Я защищаю не беню а здравый смысл. В США ИДЁТ расследование, но ты уже назначил виновных. Ну прям честный куда деваться)) простой человек как раз руководствуются официальными данными, а бот на зарплате заранее знает виновных.
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24.06.2020 19:45 Ответить
вот тебе ссылку! читай до конца! https://hromadske.ua/ru/posts/amerikanskie-smi-soobshili-o-novom-rassledovanii-protiv-kolomojskogo-v-ssha-chto-izvestno
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24.06.2020 19:32 Ответить
а что это ты топишь так за Коломойского??? ты на него работаешь или это ты Беня с фейкового аккаунта???
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24.06.2020 18:44 Ответить
24.06.2020 г.
Инициированный "Приватбанком" в декабре 2019 года судебный процесс в в Окружном суде Тель-Авива (Израиль) против бывших владельцев банка и других ответчиков, на общую сумму около 600 млн долларов США фактически приостановлен. За весь период не проведено ни одного судебного заседания для рассмотрения вопроса по сути. Причины этого и общее состояние судебного процесса выясняется.

За период с 01.06.2020 г. по 23.06.2020 г. Минфин продал ОВГЗ на сумму 28,93 млрд. гривен. Из этого 24,9 млрд. потрачено на выплаты и обслуживание внутреннего долга за предыдущий год.
НБУ мягко напомнило Зеленскому, что третий квартал пиковый по уровню внешнедолговых выплат - 4,656 млрд. долларов и внутридолговых выплат -10,2 млрд. гривен.

Падение промпроизводства составило 12, 8 % по сравнению с соответствующим периодом 2019 года.
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24.06.2020 15:29 Ответить
Высокий суд Англии 25 и 26 июня проведет подготовительную конференцию в деле по иску "ПриватБанка" к экс-владельцам - Цензор.НЕТ 5594
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24.06.2020 15:35 Ответить
Так на кого працює ця влада???
"ДБР викликає Порошенка як підозрюваного у справі за заявою Портнова про призначення Вищої ради правосуддя"."Венедіктова призначила своїми заступниками людей із нагородами від Януковича і противників Революції Гідності, - Bihus.info"
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24.06.2020 15:31 Ответить
"Таким образом, у г-на Коломойского, г-на Боголюбова и компаний больше нет никаких способов обжалования, поэтому иск Банка в дальнейшем будет рассматриваться по существу в Высоком суде Лондона.
Банк уверен, что в конечном счете ему удастся возместить более 3 млрд долл. США, которые требуются в производствах", - резюмировали в банке.

Источник: https://censor.net/n3204088

С Богом!
Эта многоголовая гидра должна быть раздавлена, иначе, она сожрет Украину.
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24.06.2020 15:43 Ответить
Почему мы только и умеем, что надеяться на Великобританию и США? Мы даем спокойно украсть в надежде на то, что Запад нам поможет! Самим начать контролировать и наказывать слабо???
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24.06.2020 18:03 Ответить
 
 