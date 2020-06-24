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Новости Убийство Виталия Олешко
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Побратимам убитого добровольца Олешко (Сармата) удалось пообщаться с Зеленским и донести свои требования

Побратимам убитого добровольца Олешко (Сармата) удалось пообщаться с Зеленским и донести свои требования

Побратимы убитого добровольца Олешко (Сармата) смогли пообщаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, после обеда ожидается встреча с генеральным прокурором.

Об этом сообщил один из участников протестной голодовки Вадим Саввон, передает Цензор.НЕТ.

"Благодаря тому, что Офис на Банковой работает в отличие от других, в режиме 7 дней в неделю и 24 часа в сутки, без перерывов, был короткий, по сути, разговор с Президентом Украины. После обеда-встреча с генпрокурором. Но. Кто бы к нам не выходил и что бы ни говорил, мы здесь до момента когда преступники не вернутся за решетку. Где им самое место", - отметил Саввон.

Издание "Город-онлайн" сообщает, что под стены Офиса Президента с акцией протеста приехали шахтеры, которым задолжали заработную плату. К ним вышел Зеленский. Этим воспользовались и побратимы Олешко (Сармата).

Напомним требований у протестующих два:

Первое: вернуть обратно в СИЗО тех фигурантов по делу Сармата, кого выпустили под домашний арест, и обеспечить контроль над ходом судебного разбирательства.

Второе: обратить внимание на судей, принимавших такое решение.

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Свои требования побратимы Виталия Олешко донесли до главы государства. Президент записал фамилии судей, принимавших такое решение, и подсудимых, отправленных под домашний арест. Владимир Зеленский отметил, что не может вмешиваться в судебный процесс, но пообещал сделать все, что в его силах.

Напомним, 31 июля 2018 года в Бердянске мужчина выстрелил в 43-летнего местного жителя, общественного активиста и участника АТО Виталия Олешко (позывной Сармат), после чего скрылся с места происшествия. От полученного телесного повреждения Олешко умер.

В сентябре полиция задержала подозреваемого организатора убийства Виталия Олешко Михаила Сигиду. 16 декабря был задержан вероятный заказчик убийства Сармата - 34-летний бизнесмен из Днепра Евгений Бродский. 7 февраля 2019 года во Львове полиция задержала еще одного фигуранта дела Сармата - Виктора Власюка, который, по данным следствия, является лидером преступной группировки Днепра, бывший "торнадовец". Сейчас он уже отбывает наказание за стрельбу в мае 2013 года, в конце марта ему объявили подозрение по делу Сармата.

Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что у Олешко был конфликт с Пономаревым и депутатом БПП Сергеем Валентировым, которые "контролируют всю власть" в Бердянске.

Весной 2019 года дело убийства Виталия Олешко объединили еще с одним - разбойное нападение на семью Поплавских в Днепре, которое произошло 4 июля 2018 года. В нем подозреваемыми проходят четыре человека из так называемой группы Виктора Власюка - предполагаемый организатор убийства Сармата Тарас Мовчан, Денис Зеленкин, Руслан Кузнецов, Сергей Смирнов. Следствие считает, что эти два дела связаны между собой.

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Полиция вручила повестку народному депутату Александру Пономареву с вызовом на допрос по делу об убийстве участника боевых действий на Донбассе Виталия Олешко (Сармата). Впоследствии стало известно, что на допрос вызвали и народного депутата Сергея Валентирова. Оба на допрос не явились, их вызвали повторно.

В конце июля 2019 года дело в отношении предполагаемых исполнителей и организаторов убийства Сармата передали в суд. На скамье подсудимых - подозреваемые в совершении убийства Артем Матюшин, Николай Ломака, Александр Обухов и Максим Владимиренков, предполагаемые организаторы Михаил Сигида, Евгений Бродский и Виктор Власюк, а также фигуранты дела о разбойном нападении в Днепре Денис Зеленкин, Тарас Мовчан, Сергей Смирнов и Руслан Кузнецов.

Двое судей заявили о самоотводе.

В августе 2019 года ГБР открыло дело по факту возможного сокрытия полицейскими информации о подготовке убийства Сармата.

29 мая 2020 года суд отпустил под домашних арест четверых обвиняемых - Михаилу Сигиду, Николая Ломако, Александра Обухова, Максима Владимиренкова.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20378) Олешко Виталий (80) Офис Президента (1797)


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Топ комментарии
+19
Побратимам убитого добровольца Олешко (Сармата) удалось пообщаться с Зеленским и донести свои требования - Цензор.НЕТ 9483
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24.06.2020 15:48
+11
паМперсы были одеты - на хЛавноуклонистокамандующем...
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24.06.2020 15:46
+8
Судя по последним социсследованиям рейтинг у него упал ниже плинтуса. Он даже Витька Легитимного переплюнул по росту отрицательной динамики.
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24.06.2020 15:53
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паМперсы были одеты - на хЛавноуклонистокамандующем...
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24.06.2020 15:46 Ответить
не просто памперсы, а бронепамперсы! держат 12.7х108 с любой стороны.
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24.06.2020 15:55 Ответить
А что с ним общаться? Это все равно как со столбом говорить. Гнать его надо с поста и все.
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24.06.2020 15:59 Ответить
Займитесь. А я посмотрю.
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24.06.2020 16:09 Ответить
Вы сомневаетесь? Петики, они такие. Только надо заплатить...
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24.06.2020 16:16 Ответить
Ни в коем случае. Тут кого не спроси из сторонников Порошенко-все за идею, а не какие-то там продажные Ну, раз за идею, то можно и не платить.
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24.06.2020 16:18 Ответить
Хм. Я думал, у них вечером деньги, утром стулья. Хотя, смотря какой день считать...
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24.06.2020 16:24 Ответить
ну тоді Мама Ріма може бути спокійна...- поки що...
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24.06.2020 18:32 Ответить
пошла третья неделя.......

ЗЕльоная жирафа наконец услышала что делается под окнами его оффисса
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24.06.2020 16:08 Ответить
але ж того - воно на карантині...
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24.06.2020 18:34 Ответить
Ну, и кто там переживал, что президент куда-то запропастился?Теперь можете выдохнуть и схомячить шаленой бджилки пару штучек.
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24.06.2020 15:47 Ответить
"Это двойник" aquarius (c)
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24.06.2020 15:52 Ответить
С чего ты взял. Никто не переживал за президента. Сегодня у него поминальные 9 дней по отцу.
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24.06.2020 15:52 Ответить
Да вчера тут, очень одна дама интересовалась, дескать, а шо ж бабочки не видать (видать, подозревала, что в замок или что похуже). Ну, вот он ей на счастье и объявился.
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24.06.2020 16:07 Ответить
В запое т.е.
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24.06.2020 16:08 Ответить
Это когда у тебя кто то сдохнет, будешь быдло в запое, в зарыге или обосрани. А интеллигентные, воспитанные, культурные, плюс православные верующие, они поминают.
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24.06.2020 16:29 Ответить
Так это не ко мне вопрос, как раз я утверждал, что не переживаю, и президент так или иначе появится. А уж кто что ожидал от него в плохом плане...
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24.06.2020 16:33 Ответить
Курю разве что обычные сигареты, а к чему вопрос вообще?
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24.06.2020 16:40 Ответить
Побратимам убитого добровольца Олешко (Сармата) удалось пообщаться с Зеленским и донести свои требования - Цензор.НЕТ 9483
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24.06.2020 15:48 Ответить
Судя по последним социсследованиям рейтинг у него упал ниже плинтуса. Он даже Витька Легитимного переплюнул по росту отрицательной динамики.
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24.06.2020 15:53 Ответить
он на корабельную сосну влез для повышения рейтинга
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24.06.2020 16:56 Ответить
Надеюсь бубочка АТО ов уже лохами не называет?
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24.06.2020 16:04 Ответить
Ему нужно каждый раз напоминать кто это такие, а то у него в голове туманный мир...
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24.06.2020 16:24 Ответить
Может Розовый?
Или розовый туманный.....
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24.06.2020 16:27 Ответить
...Малиновый туман...
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24.06.2020 16:29 Ответить
"Благодаря тому, что Офис на Банковой работает в отличие от других, в режиме 7 дней в неделю и 24 часа в сутки, без перерывов, был короткий, по сути, разговор с Президентом Украины" - https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3038612409558690&id=100002298814915 сообщил один из участников протестной голодовки Вадим Саввон.
Але чогось забув вказати, що вони, "https://censor.net/n3200875" з 09.06.2020-го, вже два тижні...; і до них ніхто не виходив...
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24.06.2020 16:23 Ответить
ну так там же надо будет на неудобные вопросы отвечать.
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24.06.2020 16:26 Ответить
Побратимам убитого добровольца Олешко (Сармата) удалось пообщаться с Засранцем и донести свои требования
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24.06.2020 16:39 Ответить
зегнидная обезьяна спрыгнула с корабельной сосны ?
за новым айкосом ?
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24.06.2020 16:55 Ответить
закрий свій вонючий рот
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24.06.2020 17:16 Ответить
что вас не устраивает ?
надо понимать, не "корабельная сосна",
вы о ком подумали, боюсь спросить ?
о зеленском ?
так я про добкина, или вы за добкина ?
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25.06.2020 09:43 Ответить
хтось пам"ятає ще хоч одного президента,щоб виходив до людей?
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24.06.2020 17:15 Ответить
вам бы следовало прочитать свой совет выше, а потом рот открывать
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24.06.2020 17:35 Ответить
или вы из партии "сасна норада" ?
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24.06.2020 17:39 Ответить
а какой ещё президент членом на рояле умеет, не подскажете ?
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24.06.2020 17:40 Ответить
вы за добровольцев или за арахамию и зеленского с корниенко ?
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24.06.2020 17:42 Ответить
и что скажете по теме корабельной сосны ? это монтаж врагов ?
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24.06.2020 17:43 Ответить
к слову, почему этот ваш президент на пресс конференцию только прикормленных журналистов отбирает ?
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24.06.2020 17:46 Ответить
ну теперь красный день в календаре или зеленый, да какая вам разница.
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24.06.2020 17:20 Ответить
 
 