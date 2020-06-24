Побратимам убитого добровольца Олешко (Сармата) удалось пообщаться с Зеленским и донести свои требования

Побратимы убитого добровольца Олешко (Сармата) смогли пообщаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, после обеда ожидается встреча с генеральным прокурором.

Об этом сообщил один из участников протестной голодовки Вадим Саввон, передает Цензор.НЕТ.

"Благодаря тому, что Офис на Банковой работает в отличие от других, в режиме 7 дней в неделю и 24 часа в сутки, без перерывов, был короткий, по сути, разговор с Президентом Украины. После обеда-встреча с генпрокурором. Но. Кто бы к нам не выходил и что бы ни говорил, мы здесь до момента когда преступники не вернутся за решетку. Где им самое место", - отметил Саввон.

Издание "Город-онлайн" сообщает, что под стены Офиса Президента с акцией протеста приехали шахтеры, которым задолжали заработную плату. К ним вышел Зеленский. Этим воспользовались и побратимы Олешко (Сармата).

Напомним требований у протестующих два:

Первое: вернуть обратно в СИЗО тех фигурантов по делу Сармата, кого выпустили под домашний арест, и обеспечить контроль над ходом судебного разбирательства.

Второе: обратить внимание на судей, принимавших такое решение.

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Свои требования побратимы Виталия Олешко донесли до главы государства. Президент записал фамилии судей, принимавших такое решение, и подсудимых, отправленных под домашний арест. Владимир Зеленский отметил, что не может вмешиваться в судебный процесс, но пообещал сделать все, что в его силах.

Напомним, 31 июля 2018 года в Бердянске мужчина выстрелил в 43-летнего местного жителя, общественного активиста и участника АТО Виталия Олешко (позывной Сармат), после чего скрылся с места происшествия. От полученного телесного повреждения Олешко умер.

В сентябре полиция задержала подозреваемого организатора убийства Виталия Олешко Михаила Сигиду. 16 декабря был задержан вероятный заказчик убийства Сармата - 34-летний бизнесмен из Днепра Евгений Бродский. 7 февраля 2019 года во Львове полиция задержала еще одного фигуранта дела Сармата - Виктора Власюка, который, по данным следствия, является лидером преступной группировки Днепра, бывший "торнадовец". Сейчас он уже отбывает наказание за стрельбу в мае 2013 года, в конце марта ему объявили подозрение по делу Сармата.

Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что у Олешко был конфликт с Пономаревым и депутатом БПП Сергеем Валентировым, которые "контролируют всю власть" в Бердянске.

Весной 2019 года дело убийства Виталия Олешко объединили еще с одним - разбойное нападение на семью Поплавских в Днепре, которое произошло 4 июля 2018 года. В нем подозреваемыми проходят четыре человека из так называемой группы Виктора Власюка - предполагаемый организатор убийства Сармата Тарас Мовчан, Денис Зеленкин, Руслан Кузнецов, Сергей Смирнов. Следствие считает, что эти два дела связаны между собой.

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Полиция вручила повестку народному депутату Александру Пономареву с вызовом на допрос по делу об убийстве участника боевых действий на Донбассе Виталия Олешко (Сармата). Впоследствии стало известно, что на допрос вызвали и народного депутата Сергея Валентирова. Оба на допрос не явились, их вызвали повторно.

В конце июля 2019 года дело в отношении предполагаемых исполнителей и организаторов убийства Сармата передали в суд. На скамье подсудимых - подозреваемые в совершении убийства Артем Матюшин, Николай Ломака, Александр Обухов и Максим Владимиренков, предполагаемые организаторы Михаил Сигида, Евгений Бродский и Виктор Власюк, а также фигуранты дела о разбойном нападении в Днепре Денис Зеленкин, Тарас Мовчан, Сергей Смирнов и Руслан Кузнецов.

Двое судей заявили о самоотводе.

В августе 2019 года ГБР открыло дело по факту возможного сокрытия полицейскими информации о подготовке убийства Сармата.

29 мая 2020 года суд отпустил под домашних арест четверых обвиняемых - Михаилу Сигиду, Николая Ломако, Александра Обухова, Максима Владимиренкова.

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