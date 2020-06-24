"Шахтеры под ОП спросили у Зеленского, почему "Центрэнерго" Коломойского не покупает уголь с их шахт".

К горнякам государственных угольных предприятий Львовщины, которые второй день митингуют под Офисом президента Украины, вышел президент Украины Владимир Зеленский, у которого они спросили о фактах коррупции в госкомпании "Центрэнерго" и отказе покупать уголь шахт.

Об этом стало известно из видео, которое опубликовал один из митингующих, сообщает PavlovskyNews.

"Я вам обещаю - мы все сделаем. Дайте мне пару дней. Я сейчас разберусь с" Центрэнерго ", почему они не выплачивают деньги. Езжайте домой к своим семьям, я разберусь", - заявил Зеленский.

Как сообщалось, летом 2019 года в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, который связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского. По итогам 2019 убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, в 2018 она была прибыльной (1,4 млрд грн).

После смены менеджмента с августа "Центрэнерго" переориентировалась с угля госшахт на уголь из России, который закупался через посредников, близких к Коломойскому.

В начале мая во время совещания в Минэкоэнерго и.о. министра Ольга Буславец раскритиковала "Центрэнерго" за отказ от закупки угля государственных шахт, долги перед шахтерами и начало закупок природного газа в компании "Юнайтед Энерджи", близкой к олигарху Игорю Коломойскому, которая стала крупнейшим импортером электроэнергии из России после так называемой "поправки Геруса" по открытию прямых поставок из РФ.

17 июня Кабмин определил приоритетным использование угля отечественного производства при производстве электрической энергии на украинских теплоэлектростанциях, в частности компании "Центрэнерго". По словам и.о. министра энергетики Ольги Буславец использование "Центрэнерго" газа вместо угля приводит к прекращению работы шахт, вынужденному простою и задержке выплаты зарплат шахтерам. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что теперь государственное Центрэнерго будет активно закупать уголь из государственных шахт.