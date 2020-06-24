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Шахтеры под ОП спросили у Зеленского, почему "Центрэнерго" Коломойского не покупает уголь с их шахт

Шахтеры под ОП спросили у Зеленского, почему

К горнякам государственных угольных предприятий Львовщины, которые второй день митингуют под Офисом президента Украины, вышел президент Украины Владимир Зеленский, у которого они спросили о фактах коррупции в госкомпании "Центрэнерго" и отказе покупать уголь шахт.

Об этом стало известно из видео, которое опубликовал один из митингующих, сообщает PavlovskyNews.

"Я вам обещаю - мы все сделаем. Дайте мне пару дней. Я сейчас разберусь с" Центрэнерго ", почему они не выплачивают деньги. Езжайте домой к своим семьям, я разберусь", - заявил Зеленский.

Как сообщалось, летом 2019 года в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, который связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского. По итогам 2019 убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, в 2018 она была прибыльной (1,4 млрд грн).

После смены менеджмента с августа "Центрэнерго" переориентировалась с угля госшахт на уголь из России, который закупался через посредников, близких к Коломойскому.

В начале мая во время совещания в Минэкоэнерго и.о. министра Ольга Буславец раскритиковала "Центрэнерго" за отказ от закупки угля государственных шахт, долги перед шахтерами и начало закупок природного газа в компании "Юнайтед Энерджи", близкой к олигарху Игорю Коломойскому, которая стала крупнейшим импортером электроэнергии из России после так называемой "поправки Геруса" по открытию прямых поставок из РФ.

17 июня Кабмин определил приоритетным использование угля отечественного производства при производстве электрической энергии на украинских теплоэлектростанциях, в частности компании "Центрэнерго". По словам и.о. министра энергетики Ольги Буславец использование "Центрэнерго" газа вместо угля приводит к прекращению работы шахт, вынужденному простою и задержке выплаты зарплат шахтерам. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что теперь государственное Центрэнерго будет активно закупать уголь из государственных шахт.

Автор: 

шахтеры (655) уголь (1001) Центрэнерго (115)


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Топ комментарии
+36
Шахтеры под ОП спросили у Зеленского, почему "Центрэнерго" Коломойского не покупает уголь с их шахт - Цензор.НЕТ 7531
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24.06.2020 15:49
+23
Тому що ви дурні вівці, пани шахтарі.
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24.06.2020 15:49
+16
Того що ви проголосовали за Зелену пошесть.
Хоч вас і попереджали постійно.
Тепер їж-те що наголосували.
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24.06.2020 15:50
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Тому що ви дурні вівці, пани шахтарі.
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24.06.2020 15:49 Ответить
засранцы (с)
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24.06.2020 15:53 Ответить
Согласен. Предлагаю их уволить и набрать петиков. Они будут работать за еду.
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24.06.2020 16:28 Ответить
А чё петики работать будут на зебеню? Они за него не голосовали. Это ты и такие как ты дегенераты и олигофрены работаете за обещания,ну а скоро и за еду будете.
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24.06.2020 16:32 Ответить
Т.е., хвоста поднять на Беню ты ссышь.
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24.06.2020 19:00 Ответить
Шахтеры под ОП спросили у Зеленского, почему "Центрэнерго" Коломойского не покупает уголь с их шахт - Цензор.НЕТ 7531
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24.06.2020 15:49 Ответить
а коли було по-іншому.... - Норвегію в приклад не приводити
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24.06.2020 15:51 Ответить
в 2014м, тогда Порох сам оплатил свою кампанию, а обарзевшие ныне дяди тогда мечтали только о том, как бы не ******** остатки своих активов во время расползающейся по стране войны
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24.06.2020 16:01 Ответить
Ахметов под столом от смеха, а нарик просто улыбается.
Остальные "дяди" Вас просто игнорят.
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24.06.2020 16:13 Ответить
педоШарика насмотрелся? Нуну
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24.06.2020 16:18 Ответить
Да зачем мне педоШарик. Я нормально вижу, что происходит, и помню, что происходило.
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24.06.2020 16:52 Ответить
ти не повіриш - я теж люблю операціїї при яких я вложу 1000 баксів , а "витягну" 100 000 ...- реально ...- покажи хто відмовиться- і завжди ПАМЯТАЙ , якщо не ГУПІ, про зустріч у ВЕні...
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24.06.2020 18:37 Ответить
А Швейцарію?
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24.06.2020 21:15 Ответить
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25.06.2020 11:22 Ответить
Шановний https://censor.net/user/20924, зверніть увагу кому ви час від часу "плюсуєте" https://censor.net/ua/comments/locate/3203993/019214de-ca18-71ec-a881-d8e9836dbc8c
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24.06.2020 15:59 Ответить
Дякую за інформацію!
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24.06.2020 16:03 Ответить
Патамушта на расее дешевле
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24.06.2020 15:50 Ответить
Зеленский: Сейчас я разберусь как следует и накажу кого попало.
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24.06.2020 15:50 Ответить
Как это почему? Потому что Бене надо Лугандонский уголь через поребрик покупать.
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24.06.2020 15:50 Ответить
Того що ви проголосовали за Зелену пошесть.
Хоч вас і попереджали постійно.
Тепер їж-те що наголосували.
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24.06.2020 15:50 Ответить
смішні (щоб не сказати інше) - ці шахтарі....
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24.06.2020 15:50 Ответить
потому что Беня не привык покупать , Беня привык SPисдить
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24.06.2020 15:51 Ответить
Тому що ви дятли. І не питайте чому я так сказав.
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24.06.2020 15:52 Ответить
Шахтеры под ОП спросили у Зеленского, почему "Центрэнерго" Коломойского не покупает уголь с их шахт - Цензор.НЕТ 6117
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24.06.2020 15:52 Ответить
патамушо моя бабушка так хочєт! **** вам ,лахам не ясно
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24.06.2020 15:53 Ответить
Касками друг друга по бошкам постучите, пустоголовые
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24.06.2020 15:56 Ответить
"Шахтеры под ОП спросили у Зеленского, почему "Центрэнерго" Коломойского не покупает уголь с их шахт".

Потому что вы - лохи, а Зеленский - не лох.
За что голосовали, то и получили.
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24.06.2020 15:59 Ответить
Патамушта я бэтмэн оуоу!!
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24.06.2020 16:07 Ответить
зе ну ты же обещал...
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24.06.2020 16:09 Ответить
Що за маячня? Яким чином Зеленський може впливати на підприємницьку діяльність бізнесмена Коломойського?
Нехай краще подумають чому купувати вугілля з українських шахт виходить дорожче, аніж імпортоване - тоді, можливо, і свою проблему вирішать.
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24.06.2020 16:09 Ответить
А как же торговля на крови? Помнится как на Г+Г завывали про мародеров перед выборами...
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24.06.2020 16:17 Ответить
таким образом что Центрэнерго ГОСУДАРСТВЕННАЯ компания к которой присосался беня через своих менеджеров
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24.06.2020 16:18 Ответить
Марадьоры!!! Бизнес на крААви! БААрыги! Шо такое, забыли свои любимые лозунги, когда коснулось Бени и его ручной зеленой обезьянки?
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24.06.2020 19:03 Ответить
И шо? Засранцы бросили каски и разбежались?
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24.06.2020 16:10 Ответить
Не разбежались, а снова полезли в свои норы
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24.06.2020 16:12 Ответить
Для шахтеров задающих глупые вопросы! Добыча за 2019 год государственных шахт максимальная из 4 кварталов за квартал 4,6млн т, добыча "частных шахт" за тот же период из 4 кварталов, за квартал 26млн.т! Будут еще вопросы?! Вы че действительно такие тупые? На кой им покупать у вас уголь!? У вас не конкурентная цена, по одно простой причине , маленькая добыча! Это как на оптовой базе, чем больше покупаешь ,тем дешевле за кг, да и при добычи, чем больше добываешь , тем дешевле стоимость продукции выходит! Как то так! Так что пока добыча частных шахт будет выше в 5 раз,не видать вам денег)))
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24.06.2020 16:11 Ответить
Посмотрите сериал "слуга народа" и успакойтесь
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24.06.2020 16:14 Ответить
Кстати да, и "сватов" пусть пересмотрят...
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24.06.2020 16:18 Ответить
Выработалось стойкое презрение к этим так называемым шахтерам. По двум причинам:
1. Во времена Ющенко регулярно приезжали в Киев под кабмин и стукали касками, защищая интересы Рыжего Татарина.
2.С 2014 на донбасе хлебом-солью встречают рашистские войска и лезут снова в свои норы долбить уголек теперь для мордвы.

Предатели и гниды

Тому, хай щастить!
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24.06.2020 16:18 Ответить
Те, кто не хочет на это государство бесплатно работать, однозначно не патриоты!
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24.06.2020 16:34 Ответить
ЛЮБОЙ товар, производящийся в Украине и имеющий импортные аналоги, порождает вой - кого поддержать - украинского производителя дороже или украинского потребителя конкуренцией дешёвого импорта ?
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24.06.2020 16:21 Ответить
знайшли кого питати, він же ж й наказав купувати все у московитів, зупинити АЕС
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24.06.2020 16:21 Ответить
цікаво і що з зелене чмо відповіло шахтарям?
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24.06.2020 16:25 Ответить
"Я спрасил у тополя где мая любимая" (С)

Так а чё Бубочка им ответил?
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24.06.2020 16:29 Ответить
Ясно, чё! Дайте, говорит, еще 100 дней.
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24.06.2020 16:33 Ответить
клоун вышел к засранцам...
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24.06.2020 16:34 Ответить
какая разница у кого покупать уголь
Главное чтобы Беня Ахметка Мертвечук жирели..
Дорого освещены?? трава Зе-леная??
тогда что не так??
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24.06.2020 16:35 Ответить
Говорим все подряд, а каждый пусть уже слышит что хочет
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24.06.2020 16:38 Ответить
Шахтёры :"почему Коломойский не покупает наш уголь "? ЗЕ :"Почему,почему ? По кочану !".))
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24.06.2020 16:45 Ответить
Надо отдать должное , Зеленский не побоялся вьійти к шахтерам и нормально с ними поговорил. Респект президенту !
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24.06.2020 16:47 Ответить
Так пусть гудок всё скупит у шлюхтеров. В чем проблема?
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24.06.2020 16:49 Ответить
есть корабельные сосны, кому нужен уголь ?
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24.06.2020 16:53 Ответить
судя по выборам 2019, на вопрос можно даже не отвечать.
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24.06.2020 17:18 Ответить
То барыга Порошенко пусть покупает, у нас кинэць эпохи жадибности!
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24.06.2020 17:18 Ответить
Потому что вы долбоебы. И вашему Зеленскому с Коломойским срать на вас. Смотрите Сватов и радуйтесь.
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24.06.2020 17:46 Ответить
За кого голосовали и то получили. Изучайте причины катастрофы
под Иловайском. Кто там хотел урвать Зургрэс. ? И кто там остался

лежать в земле. Деньги не пахнут.
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24.06.2020 19:13 Ответить
 
 