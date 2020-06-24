Около 6 миллионов украинцев смогут проголосовать на местных выборах благодаря упрощениям процедур, - Диденко

Около 6 миллионов украинцев получат право участвовать в выборах благодаря проведенной либерализации процедур изменения места голосования или определения либо изменения избирательного адреса.

Об этом рассказал председатель Центральной избирательной комиссии Олег Диденко во время пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По нашим оценкам, почти 6 млн граждан Украины получат возможность голосовать уже на очередных местных выборах этого года. Конечно, мы говорим о максимально потенциальной возможности, для того, чтобы воспользоваться ею, нужно будет совершить ряд несложных действий относительно определения или изменения избирательного адреса", - отметил он.

По его словам, среди указанных избирателей - более 1,3 млн временно перемещенных лиц, 3,3 млн трудовых мигрантов и более 1 млн человек, которые не имеют зарегистрированного места жительства.

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Диденко пояснил, что ЦИК уже приняла три порядка, согласно которым упрощаются процедуры временного изменения места голосования без изменения избирательного адреса; изменения избирательного адреса по месту фактического проживания и определения избирательного адреса для лиц, которые вообще не имеют официальной регистрации.

Кроме того, председатель ЦИК добавил, что на рассмотрении в парламенте находится законопроект, который предусматривает возможность отказа от подтверждающих документов для изменения избирательного адреса.

Напомним, Центральная избирательная комиссия 2 декабря 2019 года утвердила Порядок временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса, которым предусматривается возможность избирателя изменить место голосования в онлайн-режиме.

18 мая 2020 года ЦИК упростил порядок рассмотрения обращения избирателя относительно изменения избирательного адреса в соответствии с частью третьей статьи 8 Закона Украины "О Государственном реестре избирателей", а 11 июня утвердила Порядок определения избирательного адреса избирателя, который не имеет зарегистрированного места жительства.

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