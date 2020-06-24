Около 6 миллионов украинцев смогут проголосовать на местных выборах благодаря упрощениям процедур, - Диденко
Около 6 миллионов украинцев получат право участвовать в выборах благодаря проведенной либерализации процедур изменения места голосования или определения либо изменения избирательного адреса.
Об этом рассказал председатель Центральной избирательной комиссии Олег Диденко во время пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"По нашим оценкам, почти 6 млн граждан Украины получат возможность голосовать уже на очередных местных выборах этого года. Конечно, мы говорим о максимально потенциальной возможности, для того, чтобы воспользоваться ею, нужно будет совершить ряд несложных действий относительно определения или изменения избирательного адреса", - отметил он.
По его словам, среди указанных избирателей - более 1,3 млн временно перемещенных лиц, 3,3 млн трудовых мигрантов и более 1 млн человек, которые не имеют зарегистрированного места жительства.
Диденко пояснил, что ЦИК уже приняла три порядка, согласно которым упрощаются процедуры временного изменения места голосования без изменения избирательного адреса; изменения избирательного адреса по месту фактического проживания и определения избирательного адреса для лиц, которые вообще не имеют официальной регистрации.
Кроме того, председатель ЦИК добавил, что на рассмотрении в парламенте находится законопроект, который предусматривает возможность отказа от подтверждающих документов для изменения избирательного адреса.
Напомним, Центральная избирательная комиссия 2 декабря 2019 года утвердила Порядок временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса, которым предусматривается возможность избирателя изменить место голосования в онлайн-режиме.
18 мая 2020 года ЦИК упростил порядок рассмотрения обращения избирателя относительно изменения избирательного адреса в соответствии с частью третьей статьи 8 Закона Украины "О Государственном реестре избирателей", а 11 июня утвердила Порядок определения избирательного адреса избирателя, который не имеет зарегистрированного места жительства.
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шо они наголосуют? откуда шо всплывет? ))))
Когда "проголосуют" мертвые, лугандонцы, вата в рашке, душевнобольные....
обязательно будет!
как ввести "единый реестр избирателей" (или просто по ИНН) где реально можно проголосовать только раз - так не могут себе позволить (ибо как тогда набрать 73% ))))))
https://mobile.twitter.com/Pet_lyra Пэт Люра https://mobile.twitter.com/Pet_lyra @Pet_lyra https://mobile.twitter.com/Pet_lyra/status/1275520911270121480 16 ч
1. Снести Пороха
2. Поставить контролируемого дурака
3. Дискредитировать дурака
4. Пугать электорат ОПЗЖ и Москвой
5. На фоне всего этого весь в белом появляется красавец
6. Злой на Пороха, разочарованный в дураке, перепуганный, уставший электорат любит красивого
Профит
https://mobile.twitter.com/elnazaro777
https://mobile.twitter.com/elnazaro777 солома https://mobile.twitter.com/elnazaro777 @elnazaro777 https://mobile.twitter.com/elnazaro777/status/1275707416286580738 4 ч
Починаючи з п.3 - це вже план Б
Бо контрольований дурак виявився не здатним виконати поставлені завдання...
Красавців із п.5 у них цілий вагон і тєлєжка, але жоден з них "нє взлєтаєт" і не цікавить зубожіле насілєніє, яке мляво жує свої пів вареника...
Гудименко, Зеркаль, Вітренко, Стерненко, Шарій, Саакашвілі... я б туди ж записала Клічко і Борю Філатова... в мене є ще декілька під підозрою, але про них поки що помовчу
https://mobile.twitter.com/vasil59_chenko
https://mobile.twitter.com/vasil59_chenko Olena Vasylchenko https://mobile.twitter.com/vasil59_chenko @vasil59_chenko
население обожралось пошлятиной до икоты - лучше потрафить вкусам пересичных невозможно, и все красавцы ожидаемо пролетают.
Дальше, с очевидностью, нариду выкатят фильм "Девчата" и прочие "доказательства" чистой красоты совка. Нарид прослезится, и снова зайдет "на ура" (((
У папы Карло есть к вам простой вопрос - что такое МЕСТНЫЕ выборы? Если я приехал, скажем, на Одессу потные чресла в море омыть - я могу голосовать в этом месте за директора Привоза?