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Новости Местные выборы-2020
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Около 6 миллионов украинцев смогут проголосовать на местных выборах благодаря упрощениям процедур, - Диденко

Около 6 миллионов украинцев смогут проголосовать на местных выборах благодаря упрощениям процедур, - Диденко

Около 6 миллионов украинцев получат право участвовать в выборах благодаря проведенной либерализации процедур изменения места голосования или определения либо изменения избирательного адреса.

Об этом рассказал председатель Центральной избирательной комиссии Олег Диденко во время пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По нашим оценкам, почти 6 млн граждан Украины получат возможность голосовать уже на очередных местных выборах этого года. Конечно, мы говорим о максимально потенциальной возможности, для того, чтобы воспользоваться ею, нужно будет совершить ряд несложных действий относительно определения или изменения избирательного адреса", - отметил он.

По его словам, среди указанных избирателей - более 1,3 млн временно перемещенных лиц, 3,3 млн трудовых мигрантов и более 1 млн человек, которые не имеют зарегистрированного места жительства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков не видит юридических механизмов и оснований для переноса местных выборов

Диденко пояснил, что ЦИК уже приняла три порядка, согласно которым упрощаются процедуры временного изменения места голосования без изменения избирательного адреса; изменения избирательного адреса по месту фактического проживания и определения избирательного адреса для лиц, которые вообще не имеют официальной регистрации.

Кроме того, председатель ЦИК добавил, что на рассмотрении в парламенте находится законопроект, который предусматривает возможность отказа от подтверждающих документов для изменения избирательного адреса.

Напомним, Центральная избирательная комиссия 2 декабря 2019 года утвердила Порядок временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса, которым предусматривается возможность избирателя изменить место голосования в онлайн-режиме.

18 мая 2020 года ЦИК упростил порядок рассмотрения обращения избирателя относительно изменения избирательного адреса в соответствии с частью третьей статьи 8 Закона Украины "О Государственном реестре избирателей", а 11 июня утвердила Порядок определения избирательного адреса избирателя, который не имеет зарегистрированного места жительства.

Также читайте: ЦИК разрешил голосовать на выборах избирателям без прописки

Автор: 

местные выборы (2752) ЦИК (3644) Диденко Олег (31)


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Топ комментарии
+10
вот это и настораживает...
шо они наголосуют? откуда шо всплывет? ))))
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24.06.2020 15:54
+8
Боюсь как всегда "потом СЮРПРИЗ будет"!!!
Когда "проголосуют" мертвые, лугандонцы, вата в рашке, душевнобольные....
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24.06.2020 16:07
+5
100500+
обязательно будет!
как ввести "единый реестр избирателей" (или просто по ИНН) где реально можно проголосовать только раз - так не могут себе позволить (ибо как тогда набрать 73% ))))))
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24.06.2020 16:13
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Правила форума Совет форумчан
вот это и настораживает...
шо они наголосуют? откуда шо всплывет? ))))
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24.06.2020 15:54 Ответить
Боюсь как всегда "потом СЮРПРИЗ будет"!!!
Когда "проголосуют" мертвые, лугандонцы, вата в рашке, душевнобольные....
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24.06.2020 16:07 Ответить
100500+
обязательно будет!
как ввести "единый реестр избирателей" (или просто по ИНН) где реально можно проголосовать только раз - так не могут себе позволить (ибо как тогда набрать 73% ))))))
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24.06.2020 16:13 Ответить
душевнобольные это 73%
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24.06.2020 16:16 Ответить
Бубочка идет дорогой Путина. Походу рейтинг у них одинаков!
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24.06.2020 15:56 Ответить
"дорогою" то воно хотіло б- факт...- але згадуеться таке : " У Пана Атамана Таврического - нету "золотого " запасу"....- так що "дорога" може виявитись надто короткою- якщо вУйко сЄм КРАН МВФ перекрие....- нашийник жорсткий та короткий...
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24.06.2020 15:59 Ответить
упрощение процедур? поставить лайк фоточке кандидата?
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24.06.2020 15:57 Ответить
https://mobile.twitter.com/Pet_lyra

https://mobile.twitter.com/Pet_lyra Пэт Люра https://mobile.twitter.com/Pet_lyra @Pet_lyra https://mobile.twitter.com/Pet_lyra/status/1275520911270121480 16 ч

1. Снести Пороха
2. Поставить контролируемого дурака
3. Дискредитировать дурака
4. Пугать электорат ОПЗЖ и Москвой
5. На фоне всего этого весь в белом появляется красавец
6. Злой на Пороха, разочарованный в дураке, перепуганный, уставший электорат любит красивого
Профит

https://mobile.twitter.com/elnazaro777

https://mobile.twitter.com/elnazaro777 солома https://mobile.twitter.com/elnazaro777 @elnazaro777 https://mobile.twitter.com/elnazaro777/status/1275707416286580738 4 ч

Починаючи з п.3 - це вже план Б
Бо контрольований дурак виявився не здатним виконати поставлені завдання...
Красавців із п.5 у них цілий вагон і тєлєжка, але жоден з них "нє взлєтаєт" і не цікавить зубожіле насілєніє, яке мляво жує свої пів вареника...

Гудименко, Зеркаль, Вітренко, Стерненко, Шарій, Саакашвілі... я б туди ж записала Клічко і Борю Філатова... в мене є ще декілька під підозрою, але про них поки що помовчу

https://mobile.twitter.com/vasil59_chenko

https://mobile.twitter.com/vasil59_chenko Olena Vasylchenko https://mobile.twitter.com/vasil59_chenko @vasil59_chenko

население обожралось пошлятиной до икоты - лучше потрафить вкусам пересичных невозможно, и все красавцы ожидаемо пролетают.
Дальше, с очевидностью, нариду выкатят фильм "Девчата" и прочие "доказательства" чистой красоты совка. Нарид прослезится, и снова зайдет "на ура" (((
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24.06.2020 15:59 Ответить
тут ще е декілька пОгонял на Цензорі - їх теж можеш у той СПИСОК записати
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24.06.2020 16:01 Ответить
А трудові мігранти, тимчасово переміщені без регестрації жителі мордора, ордло та криму, зможуть проголосувати ? Чи про них і мова?
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24.06.2020 16:03 Ответить
Каруселі, вояжі з "открєпними", турісти з лнр і днр і.. потрібний результат для Клоуна... Янукович відпочиває...
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24.06.2020 16:16 Ответить
то есть ресурс для падующего рейтинга зе-била и ко -имеется
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24.06.2020 16:18 Ответить
Дарагие рифарматоры!
У папы Карло есть к вам простой вопрос - что такое МЕСТНЫЕ выборы? Если я приехал, скажем, на Одессу потные чресла в море омыть - я могу голосовать в этом месте за директора Привоза?
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24.06.2020 16:19 Ответить
 
 