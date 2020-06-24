Паводки на Западной Украине связаны не с вырубкой леса, а с чрезмерными осадками, - Гослесагентство

Председатель Государственного агентства лесных ресурсов Андрей Заблоцкий заявил, что наводнения в Карпатах вызваны рекордными осадкам, а не вырубкой леса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Гослесагентства.

"Лес может удержать некоторое количество осадков, но не с такими объемами, какие мы наблюдаем сейчас в Карпатах. Давайте в цифрах - в среднем количество осадков в Ивано-Франковской области составило около 2,8 млрд кубометров, а лес максимально мог поглотить около 200-250 млн кубометров. Это лишь 10% от всех осадков. Значит, лес не может обуздать стихию горных рек. Лес - не дамба для предотвращения паводков и сдерживания такого количества и силы воды. Поэтому заявления, что причиной наводнений являются рубки - это манипуляция и популизм", - отметил Заблоцкий.

По его словам, в последние годы вырубки леса происходят все меньше.

"За 5 месяцев текущего года в Черновицкой области количество рубок сокращено на 41 тыс. кубометров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На Закарпатье на 51 тыс. кубометров, а в Ивано-Франковской области на 75,7 тыс. кубометров", - объяснил Заблоцкий.

Гослесагентство отмечает, что Институт экологии Карпат, Институт горного лесничества и Львовский национальный лесотехнический университет назвали основную причину паводков на Западной Украине:



- цикличность колебания пониженной и повышенной водности;

- густота речной сетки;

- уничтожение поймы рек;

- чрезмерные осадки.

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