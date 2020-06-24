Паводки на Западной Украине связаны не с вырубкой леса, а с чрезмерными осадками, - Гослесагентство
Председатель Государственного агентства лесных ресурсов Андрей Заблоцкий заявил, что наводнения в Карпатах вызваны рекордными осадкам, а не вырубкой леса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Гослесагентства.
"Лес может удержать некоторое количество осадков, но не с такими объемами, какие мы наблюдаем сейчас в Карпатах. Давайте в цифрах - в среднем количество осадков в Ивано-Франковской области составило около 2,8 млрд кубометров, а лес максимально мог поглотить около 200-250 млн кубометров. Это лишь 10% от всех осадков. Значит, лес не может обуздать стихию горных рек. Лес - не дамба для предотвращения паводков и сдерживания такого количества и силы воды. Поэтому заявления, что причиной наводнений являются рубки - это манипуляция и популизм", - отметил Заблоцкий.
По его словам, в последние годы вырубки леса происходят все меньше.
"За 5 месяцев текущего года в Черновицкой области количество рубок сокращено на 41 тыс. кубометров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На Закарпатье на 51 тыс. кубометров, а в Ивано-Франковской области на 75,7 тыс. кубометров", - объяснил Заблоцкий.
Гослесагентство отмечает, что Институт экологии Карпат, Институт горного лесничества и Львовский национальный лесотехнический университет назвали основную причину паводков на Западной Украине:
- цикличность колебания пониженной и повышенной водности;
- густота речной сетки;
- уничтожение поймы рек;
- чрезмерные осадки.
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https://ukr.lb.ua/society/2019/12/06/444079_chim_zagrozhuie_karpatskim_lisam_noviy.html 19 листопада президент Володимир Зеленський підписав закон, який позиціонували як заборону суцільної вирубки лісів в Карпатах. Співавтори документа запевняли, що хотіли зберегти карпатські ліси. Натомість екологи заявили, що закон не забороняє, а, навпаки, дозволяє, вирубувати гірські ліси.
Серед них особливу увагу необхідно звернути на:
• Створення системи доброякісних гідротехнічних споруд, зокрема водосховищ на гірських річках для зарегульовування паводкових стоків у періоди інтенсивних опадів;
• Перехід у Карпатському регіоні на вибіркову систему лісогосподарювання, основою якої є поступові і вибіркові способи рубок, вирощування мішаних деревостанів з багатоярусною вертикальною структурою на засадах природного насіннєвого поновлення. Вона є максимально наближеною до природи лісу, широко застосовується в багатьох країнах Європи і забезпечує формування біологічно стійких лісостанів, збереження біорізноманіття, стале лісокористування і постійне (безперервне) виконання лісом корисних середовищетвірних рекреаційних, захисних, оздоровчих та інших екологічних і соціальних функцій;
• Збільшення лісистості Карпатського регіону за рахунок еродованих земель, неоправдано розораних схилів, підняття межі лісу, заліснення окремих штучно створених полонин, ділянок, зайнятих чагарниковою рослинністю тощо.
Та ще й підписи 14-ти науковців стоять.
http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article?art_id=59718&cat_id=32888
Деревья как бы смягчают климат, впитывая и накапливая лишнюю воду, когда ее много и испаряя ее постепенно в атмосферу.
А без деревьев и получается - что то засуха, то паводки.
И не надо про "всегда" - там паводки случались только весной при обильном таянии большого количества снега, а засух таких не было никогда.
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про такее воно щось чуло - чи це не вигідно - а так ПАВОДКи - і СВІЖІ ГРОШІ в кишеню...
https://zak.depo.ua/rus/zak/gubit-lyudey-voda-chi-stane-zakarpattya-zonoyu-ekologichnogo-likha-202006231178473
правками Бондаренка (слуга урода) дозволяються:
-Рубки головного користування у високогірних лісах (вище 1100 метрів над рівнем моря). Ще їх називають промисловими рубками, бо вони проводяться для заготівлі деревини;
-Поступові рубки - рубки, під час яких дерева вирубують за кілька прийомів;
-Використання будь-яких видів техніки під час лісозаготівлі.