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Максимальный размер пособия по безработице с 1 июля вырастет до 8788 гривен

Максимальный размер пособия по безработице с 1 июля вырастет до 8788 гривен

По закону о госбюджете на 2020 год с 1 июля увеличивается один из ключевых социальных стандартов - прожиточный минимум, от которого зависит, в частности, размер максимальной помощи по безработице.

Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе Киевского городского центра занятости (КГЦЗ), информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня прожиточный минимум на одного человека составляет для трудоспособных лиц 2102 грн, а с 1 июля вырастет до 2197 грн. Это означает, что те, кто получает максимальную помощь по безработице (которая рассчитывается в процентном соотношении от среднего дохода за последние 6 месяцев работы и не может превышать сейчас четыре прожиточных минимума, то есть 8408 грн), с 1 июля будут получать больше - 8788 гривен в месяц", - отметил директор Киевского городского центра занятости Виктор Билыч.

Что касается размера минимальной помощи по безработице, то он останется без изменений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Высокий уровень безработицы "снижает" зарплаты в Украине

В службе занятости напомнили, что на период карантина Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы увеличил минимальный размер помощи по безработице с 650 до 1000 гривен.

Отмечается, что минимальный размер помощи по безработице устанавливается для лиц, указанных в ч. 2 ст. 22 Закона Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы" (застрахованные лица, признанные в установленном порядке безработными, которые в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации лица в качестве безработного, по данным Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования имеют страховой стаж менее шести месяцев).

По данным Киевского городского центра занятости, на 23 июня помощь по безработице в столице получали более 20 тысяч безработных, среди них минимальную, в размере 1000 гривен - 3400 человек, а максимальную - более 5900 человек (30% всех безработных).

Напомним, по состоянию на 16 июня помощь по частичной безработице на период карантина получили более 130 тыс. работников.

Также читайте: Украина вслед за Европой страдает от безработицы, – СМИ

В то же время, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что с 12 марта по 11 июня 2020 года статус безработного получили 276 тыс. человек.

Автор: 

безработица (451) Госслужба занятости (115) помощь и поддержка (871)


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Топ комментарии
+8
Звідки взагалі ці безробітні, якщо станом на травень 2020 року було створено 500 000 робочих місць?
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24.06.2020 16:40
+6
Максимальный размер пособия по безработице с 1 июля вырастет до 8788 гривен - Цензор.НЕТ 3478
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24.06.2020 16:29
+6
Максимальный размер пособия по безработице с 1 июля вырастет до 8788 гривен - Цензор.НЕТ 7452
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24.06.2020 16:31
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Максимальный размер пособия по безработице с 1 июля вырастет до 8788 гривен - Цензор.НЕТ 3478
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24.06.2020 16:29 Ответить
Максимальный размер пособия по безработице с 1 июля вырастет до 8788 гривен - Цензор.НЕТ 7452
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24.06.2020 16:31 Ответить
баба на караблє - рабочая сосна

Максимальний розмір допомоги по безробіттю з 1 липня зросте до 8788 гривень - Цензор.НЕТ 3247
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24.06.2020 16:52 Ответить
вона забезбечить триста сосьон за один пленарний день
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24.06.2020 16:58 Ответить
піддута, але робоча

Максимальний розмір допомоги по безробіттю з 1 липня зросте до 8788 гривень - Цензор.НЕТ 5009
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24.06.2020 16:55 Ответить
Звідки взагалі ці безробітні, якщо станом на травень 2020 року було створено 500 000 робочих місць?
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24.06.2020 16:40 Ответить
а мо' хвости підтягнути - мінімалки підняти, а не максималки збільшувати???
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24.06.2020 16:42 Ответить
Получатєлєй мінімалок больше чем получатєлєй максімалок, а так как бюджет нє рєзіновий то мінімальщікі подождут.))
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24.06.2020 16:53 Ответить
ілі вимрут
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24.06.2020 16:57 Ответить
Зачем тогда врачам за мизерную плату работать и ежедневно рисковать здоровьем и жизнью своим и своих близких? Это н риторический ворос, а чисто экономический. Зарегистрироваться как безработный получат более 8 тыс грн и подрабатывать нелегально.
Ау, власти, о чем вы думаете? При этом все возмущаются, что медики уходят из больниц.... Когда уже поймут, никто никакую клятву никакому Гиппократу не дает. Медики никому и ничего не должны. Вы сами обязаны заботиться о своем здоровье и не вредить себе
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24.06.2020 17:49 Ответить
Это первые 3 месяца 80% твоей зп. Если у меня зп была 20 000 и отчисления большие ,то почему я е должен получать эту сумму. А если 4000 грн было ,то будет пособие 3600
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24.06.2020 23:26 Ответить
точнее,3200
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24.06.2020 23:30 Ответить
Эй !! безмозглые!! так вы никогда не заставите безработного устроится на вакантную работу . где заработная плата 4000-5000 гривен! Вы, что там наверху, все уху ели или без ухи ******!! Врач получает зарплату 5000 гривен , а лентяй -безработный 9 000 гривен. Вы, что падлы, это специально делаете?? Безработный максимум должен получать минимальку 1.5 тыс грн., тогда он может быть побежит на вантную работу. А чаще всего эти хитрожопые безработные , стоят на учёте с центре занятости и дополнительно в тоже время получает ещё чёрную зарплату в конверте на преприятиях. Дурдом !! Блин!! А не страна!!
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24.06.2020 18:08 Ответить
чукча не читатель ,чукча писатель ,закон читай
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24.06.2020 23:27 Ответить
*** пособие по безработице 8 штук а пенсии 1638....
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24.06.2020 19:41 Ответить
 
 