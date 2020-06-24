Максимальный размер пособия по безработице с 1 июля вырастет до 8788 гривен

По закону о госбюджете на 2020 год с 1 июля увеличивается один из ключевых социальных стандартов - прожиточный минимум, от которого зависит, в частности, размер максимальной помощи по безработице.

Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе Киевского городского центра занятости (КГЦЗ), информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня прожиточный минимум на одного человека составляет для трудоспособных лиц 2102 грн, а с 1 июля вырастет до 2197 грн. Это означает, что те, кто получает максимальную помощь по безработице (которая рассчитывается в процентном соотношении от среднего дохода за последние 6 месяцев работы и не может превышать сейчас четыре прожиточных минимума, то есть 8408 грн), с 1 июля будут получать больше - 8788 гривен в месяц", - отметил директор Киевского городского центра занятости Виктор Билыч.

Что касается размера минимальной помощи по безработице, то он останется без изменений.

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В службе занятости напомнили, что на период карантина Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы увеличил минимальный размер помощи по безработице с 650 до 1000 гривен.

Отмечается, что минимальный размер помощи по безработице устанавливается для лиц, указанных в ч. 2 ст. 22 Закона Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы" (застрахованные лица, признанные в установленном порядке безработными, которые в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации лица в качестве безработного, по данным Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования имеют страховой стаж менее шести месяцев).

По данным Киевского городского центра занятости, на 23 июня помощь по безработице в столице получали более 20 тысяч безработных, среди них минимальную, в размере 1000 гривен - 3400 человек, а максимальную - более 5900 человек (30% всех безработных).

Напомним, по состоянию на 16 июня помощь по частичной безработице на период карантина получили более 130 тыс. работников.

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В то же время, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что с 12 марта по 11 июня 2020 года статус безработного получили 276 тыс. человек.