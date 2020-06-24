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Новости Коронавирус и карантин
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Тесты Зеленского на COVID-19 отрицательные, 26 июня он выйдет из самоизоляции, - ОП

Тесты Зеленского на COVID-19 отрицательные, 26 июня он выйдет из самоизоляции, - ОП

Президент Владимир Зеленский имеет отрицательный тест на коронавирус.

Об этом сообщили "Радіо Свобода" в Офисе Президента, передает Цензор.НЕТ.

Тесты президента Украины Владимира Зеленского на коронавирус оказались отрицательными. В пятницу, 26 июня, он собирается выйти из режима самоизоляции, отметили в ОП. 

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Как сообщалось, 12 июня после ПЦР-обследования у первой леди был обнаружен коронавирус и установлен диагноз двусторонняя полисегментарная пневмония. 16 июня жену президента Елену Зеленскую госпитализировали в одну из больниц Киева.

Зеленский Владимир (20378) карантин (16729) Елена Зеленская (222) Офис Президента (1797) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+26
...сделайте вальдемару тест на IQ - результат будет аналогичный
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24.06.2020 16:47
+17
Зесранский сидел в кресле. Его взгляд был сосредоточен на какой-то неведомой точке.
Может показаться, шо он ничего не делает. Но нет. Он работает.
В его голове рождается видосик по поводу детей-засранцев, которые растаскивают песок из песочниц Тищенко, предназначенный для "Большой стройки".
Нос гаранта был испачкан мукой. Все дело в том, что сегодня он месил тесто и лепил вареники. Ведь больше некому. Ленка на больничке.
Дверь открылась и на порге появился Ара ******:
- Вовчик, хочешь сосну?
- Сосни. Дякую.
- Та не, корабельную.
- Колыбельную? Хочу. Дякую.
- Вовчик, ты сейчас оху##ешь. Алла Хвердиева, заходи!
- Мальчики, мне уже сорок и я не лох. Баблосы вперед.
- Баба, да, - прогундосил хозяин кабинета и протянул светнутую в трубочку 100-долларовую купюру.

В это же самое время за стеной стояла Шмандель и через граненый стакан, прислоненный к стене, подслушивала разговор.
Горькие девичьи слезы текли по щекам, оставляя разводы от дешевой косметики.
И почему я не сосна,- подумала Шмандель и слезы с новой силой покатились по лицу
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24.06.2020 16:46
+14
Тесты Зеленского на COVID-19 отрицательные, 26 июня он выйдет из самоизоляции, - ОП - Цензор.НЕТ 2351
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24.06.2020 16:52
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А Елена Владимировна покажется народу рассказать занимательную историю про госпитализацию? Или Вова будет против?
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24.06.2020 16:45 Ответить
Тесты Зеленского на COVID-19 отрицательные, 26 июня он выйдет из самоизоляции, - ОП - Цензор.НЕТ 677
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24.06.2020 16:47 Ответить
а на дол бо е бизм тестировали ?
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24.06.2020 17:07 Ответить
Ленка как та корабельная сосна...всегда готова...к труду и обороне..
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24.06.2020 16:48 Ответить
Незаконное удержание Елены Зеленской?
https://timeze2019.blogspot.com/2020/06/blog-post_24.html
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24.06.2020 17:08 Ответить
у бікіні й загорілая...
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24.06.2020 19:12 Ответить
Какая радость
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24.06.2020 16:45 Ответить
Так себе радость. Вова смотался в Оман, 26-го будет в Украине. Как по мне - пусть бы остался в Омане.
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24.06.2020 17:27 Ответить
Зесранский сидел в кресле. Его взгляд был сосредоточен на какой-то неведомой точке.
Может показаться, шо он ничего не делает. Но нет. Он работает.
В его голове рождается видосик по поводу детей-засранцев, которые растаскивают песок из песочниц Тищенко, предназначенный для "Большой стройки".
Нос гаранта был испачкан мукой. Все дело в том, что сегодня он месил тесто и лепил вареники. Ведь больше некому. Ленка на больничке.
Дверь открылась и на порге появился Ара ******:
- Вовчик, хочешь сосну?
- Сосни. Дякую.
- Та не, корабельную.
- Колыбельную? Хочу. Дякую.
- Вовчик, ты сейчас оху##ешь. Алла Хвердиева, заходи!
- Мальчики, мне уже сорок и я не лох. Баблосы вперед.
- Баба, да, - прогундосил хозяин кабинета и протянул светнутую в трубочку 100-долларовую купюру.

В это же самое время за стеной стояла Шмандель и через граненый стакан, прислоненный к стене, подслушивала разговор.
Горькие девичьи слезы текли по щекам, оставляя разводы от дешевой косметики.
И почему я не сосна,- подумала Шмандель и слезы с новой силой покатились по лицу
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24.06.2020 16:46 Ответить
А оце подумати- яка країна ще може похвалитися презедентом, котрий коли бачить корабельну сосну починає підстрибувати, викурює всі свої айкоси і починає повторювати ;баба, баба да!;.
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24.06.2020 16:48 Ответить
***, оказывается Юлька Шмандеть не умеет вареники готовить! Плохо, очень плохо!
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24.06.2020 21:03 Ответить
Тесты Зеленского на COVID-19 отрицательные, 26 июня он выйдет из самоизоляции, - ОП - Цензор.НЕТ 8128
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24.06.2020 16:46 Ответить
не вийде полноцінного... - то тре років п'ять, у закритому закладі, щоби суворі вчителі 3,14здили указкою по голові та ставили на горох на коліна, тоді може щось й вийшло би...
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24.06.2020 19:17 Ответить
...сделайте вальдемару тест на IQ - результат будет аналогичный
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24.06.2020 16:47 Ответить
страна не заметила потери...
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24.06.2020 16:49 Ответить
Короче, с официальной женой не проживает и связей не поддерживает!
Проживает в лесу с корабельными соснами, засранец!
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24.06.2020 16:49 Ответить
Зто плохо
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24.06.2020 16:49 Ответить
Это да. Я слышал, он хочет серьезно заняться цензорными петиками и их финансированием. Ждите в гости.
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24.06.2020 17:29 Ответить
Шо, нашел уже логово порохоботов? 😆
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24.06.2020 18:22 Ответить
Не ной,девочка,тушь потечёт
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24.06.2020 18:23 Ответить
да ты точно сосна...)
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24.06.2020 20:11 Ответить
Хух ! Гора з плечей !
Ну,головне,щоб рейтинг не постраждав,бо коли нервує,не встигає всі айкоси докурювати.
Тесты Зеленского на COVID-19 отрицательные, 26 июня он выйдет из самоизоляции, - ОП - Цензор.НЕТ 9009

Тесты Зеленского на COVID-19 отрицательные, 26 июня он выйдет из самоизоляции, - ОП - Цензор.НЕТ 5533
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24.06.2020 16:50 Ответить

- Итак, в тот памятный день пражские улицы были свидетелями трогательного примера истинного патриотизма. Старуха толкала перед собой коляску, в которой сидел Швейк в форменной фуражке с блестящей кокардой и размахивал костылями.(С)
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24.06.2020 16:51 Ответить
Тесты Зеленского на COVID-19 отрицательные, 26 июня он выйдет из самоизоляции, - ОП - Цензор.НЕТ 2351
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24.06.2020 16:52 Ответить
Тесты Зеленского на COVID-19 отрицательные, 26 июня он выйдет из самоизоляции, - ОП - Цензор.НЕТ 9812
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24.06.2020 16:56 Ответить
Это Арахамия?
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24.06.2020 17:52 Ответить
"Тесты президента Украины Владимира Зеленского на коронавирус оказались отрицательными"Источник: https://censor.net.ua/n3204118
А сдать анализы на вещества таки не?
Бо ссыт.
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24.06.2020 16:55 Ответить
Все айкосы выкурил?
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24.06.2020 16:58 Ответить
Вовочка опять эпопею с анализами начнет..
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24.06.2020 17:00 Ответить
А он так хотел заразиться...
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24.06.2020 17:01 Ответить
мЄндель стіною лЯгла
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24.06.2020 17:04 Ответить
Вы ж понимаете, что сейчас в тренде -- сосны. Поэтому "сосною лЯгла"
А так -- конечно
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24.06.2020 17:07 Ответить
Тести Зеленського на COVID-19 негативні, 26 червня він вийде із самоізоляції, - ОП - Цензор.НЕТ 48
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24.06.2020 17:10 Ответить
горіла Сосна Палала - що , уже не тренд...усохла, мокра - чи як...
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24.06.2020 18:31 Ответить
Какая досада.
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24.06.2020 17:01 Ответить
А как там насчет зесранских тестов на наркоту!? Пригодилось бы тоже сдать!
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24.06.2020 17:02 Ответить
от бачите який у нас лЄдер - один на Карантині Країною управляв в режимі 7/24....- спас Україну....хто би так зміг...
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24.06.2020 17:03 Ответить
7/40
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24.06.2020 17:52 Ответить
воно - чи інше..
Тести Зеленського на COVID-19 негативні, 26 червня він вийде із самоізоляції, - ОП - Цензор.НЕТ 9988
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24.06.2020 18:28 Ответить
Холера его не возьмет
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24.06.2020 17:08 Ответить
членограй пересидел на корабельной сосне, курил айкос .....
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24.06.2020 17:16 Ответить
Жаль, очень жаль, наш любимый,прызыдент. Желаю вам всех болячек из большой медицинской энциклопедии. Кроме родильной оорячки. Хотя, к чему полумеры? И ее вам тоже. Ешьте, не обляпайтесь. Народ (ненаселение!) Украины вы задллбали конкретно.
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24.06.2020 17:16 Ответить
Не желай ничего того, чтобы ты не хотел, чтоб тебе пожелали. Аукнется же тебе все, и зло и доброта, тем же.
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24.06.2020 17:28 Ответить
селёдки хочешь...?
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24.06.2020 20:13 Ответить
Исландской? Давай, деньги скину на адрес.
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24.06.2020 20:29 Ответить
путина тебе с запахом селёдки хватит...
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24.06.2020 20:32 Ответить
Жаль, чуда не случилось.
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24.06.2020 17:23 Ответить
Так это чудо может случиться с тобой.
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24.06.2020 17:25 Ответить
как это у Зеленского отрицательный тест? Вы что, дебилы, IQ ему меряли?
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24.06.2020 17:44 Ответить
Как это? Он с Ленкой он общается? По соснам лазит?
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24.06.2020 17:53 Ответить
Значить готель на морі проплачений до 25.
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24.06.2020 18:44 Ответить
Да да, отпуск он такой всегда с конкретными датами))))
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25.06.2020 08:17 Ответить
 
 