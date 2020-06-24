Тесты Зеленского на COVID-19 отрицательные, 26 июня он выйдет из самоизоляции, - ОП

Президент Владимир Зеленский имеет отрицательный тест на коронавирус.

Об этом сообщили "Радіо Свобода" в Офисе Президента, передает Цензор.НЕТ.

Тесты президента Украины Владимира Зеленского на коронавирус оказались отрицательными. В пятницу, 26 июня, он собирается выйти из режима самоизоляции, отметили в ОП.

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Как сообщалось, 12 июня после ПЦР-обследования у первой леди был обнаружен коронавирус и установлен диагноз двусторонняя полисегментарная пневмония. 16 июня жену президента Елену Зеленскую госпитализировали в одну из больниц Киева.