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Тесты Зеленского на COVID-19 отрицательные, 26 июня он выйдет из самоизоляции, - ОП
Президент Владимир Зеленский имеет отрицательный тест на коронавирус.
Об этом сообщили "Радіо Свобода" в Офисе Президента, передает Цензор.НЕТ.
Тесты президента Украины Владимира Зеленского на коронавирус оказались отрицательными. В пятницу, 26 июня, он собирается выйти из режима самоизоляции, отметили в ОП.
Как сообщалось, 12 июня после ПЦР-обследования у первой леди был обнаружен коронавирус и установлен диагноз двусторонняя полисегментарная пневмония. 16 июня жену президента Елену Зеленскую госпитализировали в одну из больниц Киева.
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Может показаться, шо он ничего не делает. Но нет. Он работает.
В его голове рождается видосик по поводу детей-засранцев, которые растаскивают песок из песочниц Тищенко, предназначенный для "Большой стройки".
Нос гаранта был испачкан мукой. Все дело в том, что сегодня он месил тесто и лепил вареники. Ведь больше некому. Ленка на больничке.
Дверь открылась и на порге появился Ара ******:
- Вовчик, хочешь сосну?
- Сосни. Дякую.
- Та не, корабельную.
- Колыбельную? Хочу. Дякую.
- Вовчик, ты сейчас оху##ешь. Алла Хвердиева, заходи!
- Мальчики, мне уже сорок и я не лох. Баблосы вперед.
- Баба, да, - прогундосил хозяин кабинета и протянул светнутую в трубочку 100-долларовую купюру.
В это же самое время за стеной стояла Шмандель и через граненый стакан, прислоненный к стене, подслушивала разговор.
Горькие девичьи слезы текли по щекам, оставляя разводы от дешевой косметики.
И почему я не сосна,- подумала Шмандель и слезы с новой силой покатились по лицу
Проживает в лесу с корабельными соснами, засранец!
Ну,головне,щоб рейтинг не постраждав,бо коли нервує,не встигає всі айкоси докурювати.
- Итак, в тот памятный день пражские улицы были свидетелями трогательного примера истинного патриотизма. Старуха толкала перед собой коляску, в которой сидел Швейк в форменной фуражке с блестящей кокардой и размахивал костылями.(С)
А сдать анализы на вещества таки не?
Бо ссыт.
А так -- конечно