Украинцы в 2020 году чаще всего называли новорожденных детей Артем и София, – Минюст
Самыми популярными именами, которыми украинцы называли своих новорожденных детей в 2020 году, стали Артем и София.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.
В Минюсте отметили, что в большинстве регионов страны имена Артем и София были самыми распространенными в течение 2020 года.
"Также родители больше всего отдавали предпочтение таким мужским именам, как: Матвей, Максим, Давид, Никита, Михаил, Даниил, Богдан, Андрей, Александр, Иван и Василий. Среди девичьих имен довольно популярными оказались: Анастасия, Анна, Мария, Алиса, Виктория, Вероника, Полина и Луна", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+13 Підлога Маккартні
показать весь комментарий24.06.2020 16:50
+13 SergTranscarpathian
показать весь комментарий24.06.2020 16:58
+5 Дымон Олбански
показать весь комментарий24.06.2020 16:50
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Артем
Софія
і Мінюст!
Якщо «пєндоси» то Деніел.
ну были и скажем так совсем светло-зеленые имена ))))
Когда одна наша бывшая сотрудница пришла нас навестить, то дед естественно похвалился.
Дальше диалог с этой несколько вульгарной дамой слушал весь коллектив:
- И как назвали?
- Давидом.
- Тю, ё... твою мать, они шо евреи?
В древности у каждого человека было своё уникальное имя. Сейчас - всё библейские да греческие...
Хоть его и не просили.
А потом пришел Олег -
Неприятный человек.
А потом пришел Аким,
Непонятно за каким.
А потом и Валентин,
Просто редкостный кретин.
А потом еще Вадим
(Девятнадцать раз судим).
А потом еще Андрей,
Хоть бы сдох он поскорей!
Навестил нас также Фима,
Хоть бы раз прошел он мимо.
А за ним ввалился Павел,
Три часа мозги всем парил.
Очень кстати и Ванек
Заглянул на огонек.
Тут же следом и Витек,
Этот сразу хоть утек.
Только дух перевели,
Как приперлась Натали,
Приведя подругу Шуру,
Феерическую дуру.
А потом нагрянул Стас,
Это был ваще атас!
А потом невесть откуда,
Неизвестно почему,
Вдруг возникла эта Люда,
(Люда - полное му-му).
А потом явился Марк
И по морде Люду - шварк!
А когда пришел Илья,
То не выдержал и я. http://www.irteniev.ru/verse.php3?id=00000085 (с)