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Украинцы в 2020 году чаще всего называли новорожденных детей Артем и София, – Минюст

Украинцы в 2020 году чаще всего называли новорожденных детей Артем и София, – Минюст

Самыми популярными именами, которыми украинцы называли своих новорожденных детей в 2020 году, стали Артем и София.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.

В Минюсте отметили, что в большинстве регионов страны имена Артем и София были самыми распространенными в течение 2020 года.

"Также родители больше всего отдавали предпочтение таким мужским именам, как: Матвей, Максим, Давид, Никита, Михаил, Даниил, Богдан, Андрей, Александр, Иван и Василий. Среди девичьих имен довольно популярными оказались: Анастасия, Анна, Мария, Алиса, Виктория, Вероника, Полина и Луна", - говорится в сообщении.

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Украинцы в 2020 году чаще всего называли новорожденных детей Артем и София, – Минюст 01

Также читайте: "Родители могут назвать ребенка Z148, и это нормально", - глава Минюста Малюська

Автор: 

дети (6496) имя (40) Минюст (1750)


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Топ комментарии
+13
А зеленский? разве не популярное имя?
Украинцы в 2020 году чаще всего называли новорожденных детей Артем и София, – Минюст - Цензор.НЕТ 5377
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24.06.2020 16:50
+13
Украинцы в 2020 году чаще всего называли новорожденных детей Артем и София, – Минюст - Цензор.НЕТ 3751
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24.06.2020 16:58
+5
Данііл ?!?! хіба не Данило? що за маячня?
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24.06.2020 16:50
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А зеленский? разве не популярное имя?
Украинцы в 2020 году чаще всего называли новорожденных детей Артем и София, – Минюст - Цензор.НЕТ 5377
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24.06.2020 16:50 Ответить
- Мы перестали называть детей Эрастами.
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24.06.2020 17:00 Ответить
Точно, в назві статті всього три імені:
Артем
Софія
і Мінюст!
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24.06.2020 17:47 Ответить
внє конкурєнції
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24.06.2020 17:04 Ответить
Бренд тільки розкручується.У новому списку ім'я Зеленскій буде фаворитом.
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24.06.2020 17:35 Ответить
Данііл ?!?! хіба не Данило? що за маячня?
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24.06.2020 16:50 Ответить
Якшо батьки українці, то Данило, якщо армяніни чи грузини, то Даніїл
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24.06.2020 16:58 Ответить
Якщо ординці то Даніла.
Якщо «пєндоси» то Деніел.
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24.06.2020 17:37 Ответить
Украинцы в 2020 году чаще всего называли новорожденных детей Артем и София, – Минюст - Цензор.НЕТ 6018

ну были и скажем так совсем светло-зеленые имена ))))
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24.06.2020 16:54 Ответить
Украинцы в 2020 году чаще всего называли новорожденных детей Артем и София, – Минюст - Цензор.НЕТ 3751
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24.06.2020 16:58 Ответить
Даздраперма - вне конкуренции
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24.06.2020 16:57 Ответить
Чельнальдина
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24.06.2020 17:39 Ответить
Моего 7го внука намедни нарекли Давидом.
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24.06.2020 16:57 Ответить
моісєйєвічєм?
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24.06.2020 17:02 Ответить
Давидом Ивановичем.
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24.06.2020 17:46 Ответить
Арахамійовичем.
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24.06.2020 17:49 Ответить
Доча - Анастасия, онуки - София Роуз(Роза) и Богдан Батыр ( тут отчеств нет, есть second name/второе имя)
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24.06.2020 17:08 Ответить
У моего старого друга по работе тоже Давидом нарекли.
Когда одна наша бывшая сотрудница пришла нас навестить, то дед естественно похвалился.
Дальше диалог с этой несколько вульгарной дамой слушал весь коллектив:
- И как назвали?
- Давидом.
- Тю, ё... твою мать, они шо евреи?
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24.06.2020 17:48 Ответить
Украинцы в 2020 году чаще всего называли новорожденных детей Артем и София, – Минюст - Цензор.НЕТ 7735
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24.06.2020 16:58 Ответить
Правильніше не у безробітних батьків, а у батьків із сєкти 73 %. Жінка просто трішки не правильно сформулювала свою думку
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24.06.2020 17:01 Ответить
воно по фото видно що вона кончіта.
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24.06.2020 17:05 Ответить
Якась "сосна" ніяка... може для Сівохи підбирали?
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24.06.2020 17:17 Ответить
Ось ця корабельна сосна списана з торгового флота видно
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24.06.2020 17:19 Ответить
А що вона не правду сказала? Зєбіли звідки по твоєму взялися?!
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24.06.2020 17:50 Ответить
https://perevodov.livejournal.com/98047.html Мало ли в Бразилии… Педров?! И не сосчитаешь! (с)
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24.06.2020 16:59 Ответить
богдан і андрій...
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24.06.2020 17:00 Ответить
Нікіта ??? це ж дівчаче
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24.06.2020 17:01 Ответить
- в честь революционеров софьи перовской и фёдора сергеева, товарищи!
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24.06.2020 17:01 Ответить
мода на Елисеев и Пенелоп прошла?
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24.06.2020 17:07 Ответить
эх, в наши времена, в классе были одни саши и сережи, наташи и тани. а теперь вот... "луна, выйди из класса".
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24.06.2020 17:09 Ответить
подходящие имена, это буратино, клоун, овца, сосна.)))
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24.06.2020 17:09 Ответить
Даздраперм не было?
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24.06.2020 17:12 Ответить
если бы в 90-х, в классе появлялся давид, то ему бы моментально прикрепилось погоняло "жид", а у алисы всегда бы спрашивали, где она дела мелофон.
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24.06.2020 17:14 Ответить
Що не так із Давідом? Класне жидівське ім'я, не розумію, у чому проблема?
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24.06.2020 17:19 Ответить
Мда, фантазия разыгралась...
В древности у каждого человека было своё уникальное имя. Сейчас - всё библейские да греческие...
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24.06.2020 17:19 Ответить
А лет сто назад имя давал священник что крестил согласно какому то церковному талмуду.
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24.06.2020 17:55 Ответить
В Америці є ім'я Арт, але навряд чи воно повязано з Артемом. Чим це ім'я так подобається? Жодної людини в історії з таким ім'ям не було, крім комуняк. То вже називайте Карл А взагалі то шьвєтні імена в поляків : Радослав, Збігнєв ("позбуйся гніву"). Може тільки поляки й залишилися справжніми слов'янами...
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24.06.2020 18:17 Ответить
Первым к нам пришел Василий,
Хоть его и не просили.
А потом пришел Олег -
Неприятный человек.
А потом пришел Аким,
Непонятно за каким.
А потом и Валентин,
Просто редкостный кретин.
А потом еще Вадим
(Девятнадцать раз судим).
А потом еще Андрей,
Хоть бы сдох он поскорей!
Навестил нас также Фима,
Хоть бы раз прошел он мимо.
А за ним ввалился Павел,
Три часа мозги всем парил.
Очень кстати и Ванек
Заглянул на огонек.
Тут же следом и Витек,
Этот сразу хоть утек.
Только дух перевели,
Как приперлась Натали,
Приведя подругу Шуру,
Феерическую дуру.
А потом нагрянул Стас,
Это был ваще атас!
А потом невесть откуда,
Неизвестно почему,
Вдруг возникла эта Люда,
(Люда - полное му-му).
А потом явился Марк
И по морде Люду - шварк!
А когда пришел Илья,
То не выдержал и я. http://www.irteniev.ru/verse.php3?id=00000085 (с)
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24.06.2020 23:26 Ответить
 
 