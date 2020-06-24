Украинцы в 2020 году чаще всего называли новорожденных детей Артем и София, – Минюст

Самыми популярными именами, которыми украинцы называли своих новорожденных детей в 2020 году, стали Артем и София.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.

В Минюсте отметили, что в большинстве регионов страны имена Артем и София были самыми распространенными в течение 2020 года.

"Также родители больше всего отдавали предпочтение таким мужским именам, как: Матвей, Максим, Давид, Никита, Михаил, Даниил, Богдан, Андрей, Александр, Иван и Василий. Среди девичьих имен довольно популярными оказались: Анастасия, Анна, Мария, Алиса, Виктория, Вероника, Полина и Луна", - говорится в сообщении.

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