Преследование Порошенко ставит под угрозу репутацию Украины как демократического государства, - Atlantic Council

Дела против пятого Президента Украины, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко - это преследование не экс-главы государства, а наступление на украинскую демократию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в статье редактора Atlantic Council Питера Дикинсона "Что может означать преследование Петра Порошенко для украинской демократии?".

"Кампания по привлечению к ответственности Порошенко тесно связана с его преемником, президентом Зеленским, который не скрывал свои антипатии к человеку, которого он сменил в прошлом году. Похоже, что Порошенко, который остается ближайшим политическим конкурентом Зеленского, является главной целью нынешнего президента", - подчеркивает журналист.

Дикинсон отмечает, что разговор о преследовании Порошенко начался вскоре после того, как Зеленский занял должность. Первый Генпрокурор, назначенный Зеленским, Руслан Рябошапка связал свое мартовское увольнение с отказом подписать подозрение Порошенко, которое он назвал "юридическим трэшем". Похоже, преемница Рябошапки не разделяет этих мыслей.

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Издание отмечает, что попытки привлечь к уголовной ответственности Порошенко вызвали значительное беспокойство общественности в Украине и насторожили международных партнеров страны. Накануне судебного заседание 18 июня ряд западных посольств выразили свою обеспокоенность публично. Посольство США разместило в Facebook сообщение о том, что "система правосудия не должна использоваться для сведения политических счетов", а посольство Канады призвало к "правосудию, свободному от политического вмешательства". Между тем Дональд Туск, бывший президент Европейского Совета и действующий президент Европейской народной партии (ЕНП), заявил, что ЕНП "очень обеспокоена политическими делами против бывшего президента Порошенко. Обвинения не должны напоминать политическое преследование, а также не должны быть политически мотивированными против отдельных политических оппонентов.

Atlantic Council проводит параллели с временами Януковича, который преследовал и даже бросил за решетку своих политических оппонентов.

Мелинда Харинг, заместитель директора Центра Евразии Atlantic Council считает, что обвинения против Порошенко выглядят очень хрупкими. "Если власть преследует бывшего президента Порошенко за то, что по большей части выглядит как политическая расправа, Зеленский войдет в учебники истории только как очередной неудачный пост-советский президент, который не мог выполнить своих обещаний сделать Украину функциональной. В Украине есть большая проблема с имиджем, и привлечения к ответственности бывших президентов - неудачная тактика убедить иностранных инвесторов вкладывать деньги в страну с карманными судами", - цитирует издание.

Стивен Пайфер, бывший посол США в Украине, убежден, что это плохая идея - привлекать к ответственности бывших президентов, если нет убедительных доказательств значительных неправомерных действий. Есть веские доказательства того, что Виктор Янукович нанес серьезный ущерб украинскому государству. Это не так с Петром Порошенко. Преследование Порошенко ставит под угрозу один из ключевых активов Киева, а именно репутацию Украины как демократического государства.

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Адриан Каратницкий, старший научный сотрудник Центра Евразии, Atlantic Council, отмечает, что украинская власть возбудила двадцать четыре уголовных дела против экс-президента Порошенко. Большинство из этих случаев являются бессмысленными и представляют собой избирательное правосудие и политическое преследование. Эти уголовные дела дискредитируют президента Зеленского и его Генерального прокурора, поскольку они представляют выборочное преследование и грубую несправедливость.

Алена Гетьманчук, директор Центра Новой Европы, отмечает, что уголовное преследование экс-президента Петра Порошенко может стать ключевым фактором в отношениях Украины с Западом. Было бы дипломатическим бедствием, если бы преследование Порошенко перешло к доминирующему диалогу с ключевыми партнерами Украины и могло потенциально подорвать сотрудничество. Это будет иметь большие геополитические последствия. Чем больше Украина отчуждена от западного мира, тем больше места будет для других воздействий, прежде всего со стороны России.

Роман Ващук, бывший посол Канады в Украине, отмечает: "Совокупность преследований, направленных против экс-президента Порошенко, отражает неуместную неуверенность, которую испытывает действующий президент Зеленский, несмотря на победу на выборах в прошлом году и его постоянное лидерство в опросах. Эту неуверенность умело раскрутили и использовали олигархический электоральный активатор Зеленского Игорь Коломойский и заместитель главы Администрации президента Украины по правовым вопросам Януковича Андрей Портнов, чтобы свести старые счеты.

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