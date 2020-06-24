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Преследование Порошенко ставит под угрозу репутацию Украины как демократического государства, - Atlantic Council

Преследование Порошенко ставит под угрозу репутацию Украины как демократического государства, - Atlantic Council

Дела против пятого Президента Украины, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко - это преследование не экс-главы государства, а наступление на украинскую демократию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в статье редактора Atlantic Council Питера Дикинсона "Что может означать преследование Петра Порошенко для украинской демократии?".

"Кампания по привлечению к ответственности Порошенко тесно связана с его преемником, президентом Зеленским, который не скрывал свои антипатии к человеку, которого он сменил в прошлом году. Похоже, что Порошенко, который остается ближайшим политическим конкурентом Зеленского, является главной целью нынешнего президента", - подчеркивает журналист.

Дикинсон отмечает, что разговор о преследовании Порошенко начался вскоре после того, как Зеленский занял должность. Первый Генпрокурор, назначенный Зеленским, Руслан Рябошапка связал свое мартовское увольнение с отказом подписать подозрение Порошенко, которое он назвал "юридическим трэшем". Похоже, преемница Рябошапки не разделяет этих мыслей.

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Издание отмечает, что попытки привлечь к уголовной ответственности Порошенко вызвали значительное беспокойство общественности в Украине и насторожили международных партнеров страны. Накануне судебного заседание 18 июня ряд западных посольств выразили свою обеспокоенность публично. Посольство США разместило в Facebook сообщение о том, что "система правосудия не должна использоваться для сведения политических счетов", а посольство Канады призвало к "правосудию, свободному от политического вмешательства". Между тем Дональд Туск, бывший президент Европейского Совета и действующий президент Европейской народной партии (ЕНП), заявил, что ЕНП "очень обеспокоена политическими делами против бывшего президента Порошенко. Обвинения не должны напоминать политическое преследование, а также не должны быть политически мотивированными против отдельных политических оппонентов.

Atlantic Council проводит параллели с временами Януковича, который преследовал и даже бросил за решетку своих политических оппонентов.
Мелинда Харинг, заместитель директора Центра Евразии Atlantic Council считает, что обвинения против Порошенко выглядят очень хрупкими. "Если власть преследует бывшего президента Порошенко за то, что по большей части выглядит как политическая расправа, Зеленский войдет в учебники истории только как очередной неудачный пост-советский президент, который не мог выполнить своих обещаний сделать Украину функциональной. В Украине есть большая проблема с имиджем, и привлечения к ответственности бывших президентов - неудачная тактика убедить иностранных инвесторов вкладывать деньги в страну с карманными судами", - цитирует издание.

Стивен Пайфер, бывший посол США в Украине, убежден, что это плохая идея - привлекать к ответственности бывших президентов, если нет убедительных доказательств значительных неправомерных действий. Есть веские доказательства того, что Виктор Янукович нанес серьезный ущерб украинскому государству. Это не так с Петром Порошенко. Преследование Порошенко ставит под угрозу один из ключевых активов Киева, а именно репутацию Украины как демократического государства.

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Адриан Каратницкий, старший научный сотрудник Центра Евразии, Atlantic Council, отмечает, что украинская власть возбудила двадцать четыре уголовных дела против экс-президента Порошенко. Большинство из этих случаев являются бессмысленными и представляют собой избирательное правосудие и политическое преследование. Эти уголовные дела дискредитируют президента Зеленского и его Генерального прокурора, поскольку они представляют выборочное преследование и грубую несправедливость.

Алена Гетьманчук, директор Центра Новой Европы, отмечает, что уголовное преследование экс-президента Петра Порошенко может стать ключевым фактором в отношениях Украины с Западом. Было бы дипломатическим бедствием, если бы преследование Порошенко перешло к доминирующему диалогу с ключевыми партнерами Украины и могло потенциально подорвать сотрудничество. Это будет иметь большие геополитические последствия. Чем больше Украина отчуждена от западного мира, тем больше места будет для других воздействий, прежде всего со стороны России.

Роман Ващук, бывший посол Канады в Украине, отмечает: "Совокупность преследований, направленных против экс-президента Порошенко, отражает неуместную неуверенность, которую испытывает действующий президент Зеленский, несмотря на победу на выборах в прошлом году и его постоянное лидерство в опросах. Эту неуверенность умело раскрутили и использовали олигархический электоральный активатор Зеленского Игорь Коломойский и заместитель главы Администрации президента Украины по правовым вопросам Януковича Андрей Портнов, чтобы свести старые счеты.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20378) Порошенко Петр (19602) Atlantic Council (17)


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Топ комментарии
+25
Да какая репутация может быть у государства, где Президентом шут гороховый
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24.06.2020 17:04
+21
Что украл Порох - факт в студию))))
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24.06.2020 17:22
+18
Да-а-а! Зебилизм не лечится.
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24.06.2020 17:13
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Бажаю тобі, дурню, тілько одного - решта життя провести при владі клована та опзажопників.
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24.06.2020 19:47 Ответить
В дядька Сема за пазухою моє і вам шануваннячко. https://www.youtube.com/watch?v=fh1OCF927I4
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24.06.2020 19:57 Ответить
Зараз маєш цього Карлсона вже при владі, та воно щось мовчить не муркує. Звісно його зараз все влаштовує. В країні бардак, реванш проросійских , українці в розпачі, проте арахамії, саакашвілі, рабіновічі шефіри, коломойські при владі. Ось саме такі як ТИ - ідіоти це і зробили. Бути тобі під владою кацяпів і жидів до самого кінця. Не варті ви української влади, бо ДУРНІ
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24.06.2020 21:09 Ответить
Українці з руїн піднімають країну віками,бороняться від східної орди віками,але аж ніяк не "влада" мародерів з 90-х.Для могутньої лінії оборони достатньо 30-и млрд.доларів,а привладний олігархат напозичав втричі більше(!) на стартовий капітал для власного бізнесу-виходить-вони не за Україну.Про яких іще українців при владі говорити,коли вони усі приходять до влади немов свині до корита?За останнє зеблюмане зесранча зехрипле нема мови-воно також вибране олігархічним феодальним синдикатом,але дякуючи пробариженій прожерливій поросрані,що в три рази кинула Україну нижче плінтуса у світовому вимірі життя з 8-м до 28-м грн/дол.
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24.06.2020 21:55 Ответить
Мишлення в тебе застрягло десь між совковим комунізмом і націонал-анархією )). Пиши далі, дурень
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24.06.2020 22:32 Ответить
Навіть анархія потребує високої культури,на відміну від твого тупого хамства,бо це форма філософського екзерцизму і означає не "проти влади",як думають совки,а "проти господства над суспільством"
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24.06.2020 22:46 Ответить
Просто зневажаю, таких самовпенених "гетьманів". Ви - "корисні путінські ідіоти" нанесли Україні значно більше шкоди ніж ворог. Нажаль, все робиться як в далекому минулому.
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24.06.2020 22:57 Ответить
Щось налетіло 00-зеботів...
Переслідування Порошенка ставить під загрозу репутацію України як демократичної держави, - Atlantic Council - Цензор.НЕТ 2342
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24.06.2020 18:51 Ответить
Посадить однозначно! Иначе зальёт Украину го...фекалиями.
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24.06.2020 19:22 Ответить
За те,що кличе зараз їх "уродом"і цинічно забув що з них 56%-ів у 14-му за нього голосували.То хто ж він сам,як не перевертень?
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24.06.2020 20:39 Ответить
Тебе посадять раніше
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24.06.2020 22:58 Ответить
За те,що побудував Липецьку фабрику чи возив вугілля з ОРДЛО через Білорусь та перепродавав утричі дорожче під час війни?https://www.svaboda.org/a/29781480.html
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25.06.2020 00:03 Ответить
И яка ж у нас рэпутация? И кто довел ее до дешевой подстилки?
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24.06.2020 21:17 Ответить
Наказать - недемократическое.
Не наказать - коррупционное.
Не в лоб так полбу.
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24.06.2020 22:09 Ответить
Який злочин вчинив Порошенко?
Прогнав «браттьов» з 2/3 Донбассу?
Ну, так і озвучте.
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24.06.2020 22:49 Ответить
Порошенко бреше,як дише.Йому треба так,https://www.youtube.com/watch?v=fh1OCF927I4 як він зробив Саакашвілі -на літак з мішком на голові і на землю предків на Придністровя.
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25.06.2020 00:17 Ответить
Не українець ти, а типовий кацяпський хохлоклован.
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25.06.2020 16:40 Ответить
Тож читаю,як американці холопів цукроватних- жадібних,тупих,невихованих,брехливих,хитрорилих тут дрючать.Холоп-він не UKR(United Kiev Rus')обєднані Києвом русичі(67-м основних народів).Він-слуга орди,а саме самозванця "наслєдніка"Русі"(РУюрікаСини))Петра1.Хохол-слуга речі посполитої(проголошеного намісником "Русі"(Рюріка Унія Словянська)Сігізмунда3.Кріпак-слуга феодалів(олігархічний консорціум,який вже 29-ть років узурпує владу в Україні на руку тих,хто більше дасть).Українець-не нація(нація оновлюється тільки перемогою у війні за незалежність),але українец завжди до українства(обєднання)прагне.А ти взагалі-ніхто і звати ніяк-бачиш-навіть люди вище більше й звязуватися не хочуть (тай я написав не тобі персонально,а форумові).
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25.06.2020 17:44 Ответить
Лайно ти звичайне та рідке, бо кацяпське. Лахтінське лайно. Піди відсмокчи у путєна, пі_арок перефарбований.
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25.06.2020 22:32 Ответить
Пепа хвататит уже пиариться , знаешь ведь прекрасно .что садить тебя никто не будет .Лучше уступи место другому ,кто чист и возглавит правое крыло . Тебе ничего не светит , будешь как консерва протирать штаны .
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24.06.2020 23:14 Ответить
самый богатый президент, самой нищей страны в Европе, тотальная коррупция, 5 взорванных артскладов, фсбшные Семочко, коррумпированные Свинарчуки, Ахметовы и Насировы, телеканалы для кумов ***** и пятой колонны, тысячи убитых, раненых и пропавших без вести в Иловайске, Дебальцево, Дап и многие другие преступления против Украини и украинцев
- никто не забыт, ничто не забыто
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24.06.2020 23:57 Ответить
порох зеленую дал всем этим долб...бам,все по понятиям сделал,никого не закрыл,с путиным нормально работал,котлы, ротердамы,поэтому и дела такие смешные против него,аллигархи не дадут закрыть пороха не смешите,это цирк для недоумков,та у него такие компроматы на всех аллигархов украины,лавочка закроется для всех просто,его будут беречь как зеницу ока,патриотов,волонтеров позакрывают а через пороха пар спустят в свисток и всего делов
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25.06.2020 01:23 Ответить
Да ну, на фиг. Пеца так разорится со всеми этими "искренними" поддержками. И практически все бывшие, послы, председатели... прочая братия. Правильно говорят, бабла много не бывает
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25.06.2020 13:47 Ответить
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