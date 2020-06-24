Вице-премьер Стефанишина заявила, что "дело Лукаш", по которому она проходит подозреваемой, без движения несколько лет, хотя расследование по нему завершено, - СМИ

Вице-премьер по европейской интеграции Ольга Стефанишина - подозреваемая в коррупционном деле экс-министра юстиции времен Януковича-Азарова Елены Лукаш. Комментируя дело, Стефанишина дезинформировала о его течении.

Об этом говорится в материале журналиста Bihus.info Данила Мокрика, передает Цензор.НЕТ.

Он проверил достоверность интервью Стефанишиной, в котором она заявила, что уголовное производство "тянется еще с 2014 года", "находится без движения все эти годы - когда ни один сознании следователь или прокурор не решился давать ему ход".

Суть в том, что Стефанишина как руководитель подразделения, отвечавшего за евроинтеграцию, заказала три исследования - сравнительный анализ украинского законодательства с европейским. Министерство юстиции Елены Лукаш заплатило за них 2,5 млн грн. Еще в 2015 году журналисты подсчитали, что одна страница такого анализа стоила от 1,4 тыс. до 4,5 тыс. гривен (в зависимости от конкретной работы). Кроме того, некачественно выполнен сам анализ.

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Организацией тендера занимался ряд работников Министерства юстиции, в том числе - Ольга Стефанишина.

Вопросы следствия вызывает не сам факт выполнения работ, а их цена и качество.

Следствие считает, что речь идет об особо тяжком должностном преступлении - хищении или растрате государственных средств в особо крупных размерах группой лиц (ч. 5 ст. 191 УК). Максимальное наказание по этой статье - 12 лет лишения свободы.

До смены власти расследование этого уголовного производства осуществляло Управление специальных расследований ГПУ (так называемое "Управление Сергея Горбатюка"). Доработанный вариант подозрения следователи и прокуроры направили на подпись тогдашнему генпрокурору Юрию Луценко и его заместителям еще в 2018 году. Однако Луценко и его заместители отказывались это подозрение согласовывать.

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Сергей Горбатюк и его подчиненные считали такой отказ незаконным.

Руководство Управления специальных расследований ГПУ даже обратилось в суд, оспаривая блокировки "Дела Лукаш", но успеха в этом не достигло.

После увольнения Луценко и назначения Руслана Рябошапки, в октябре 2019 года, заместитель генпрокурора Виктор Чумак сообщил о подозрении главной подозреваемой - Елене Лукаш. В то же время о подозрении сообщили и Ольге Стефанишиной.

Впоследствии дело передали в НАБУ и САП. В мае этого года Директор НАБУ Артем Сытник рассказал, что досудебное расследование по делу завершено. Сейчас подозреваемые знакомятся с материалами, после чего дело уже должно быть передано в суд.

На этом этапе Ольгу Стефанишину назначили на должность вице-премьера (это произошло 4 июня).

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