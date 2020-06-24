РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6197 посетителей онлайн
Новости Борьба с коррупцией
5 418 11

Вице-премьер Стефанишина заявила, что "дело Лукаш", по которому она проходит подозреваемой, без движения несколько лет, хотя расследование по нему завершено, - СМИ

Вице-премьер Стефанишина заявила, что

Вице-премьер по европейской интеграции Ольга Стефанишина - подозреваемая в коррупционном деле экс-министра юстиции времен Януковича-Азарова Елены Лукаш. Комментируя дело, Стефанишина дезинформировала о его течении.

Об этом говорится в материале журналиста Bihus.info Данила Мокрика, передает Цензор.НЕТ.

Он проверил достоверность интервью Стефанишиной, в котором она заявила, что уголовное производство "тянется еще с 2014 года", "находится без движения все эти годы - когда ни один сознании следователь или прокурор не решился давать ему ход".

Суть в том, что Стефанишина как руководитель подразделения, отвечавшего за евроинтеграцию, заказала три исследования - сравнительный анализ украинского законодательства с европейским. Министерство юстиции Елены Лукаш заплатило за них 2,5 млн грн. Еще в 2015 году журналисты подсчитали, что одна страница такого анализа стоила от 1,4 тыс. до 4,5 тыс. гривен (в зависимости от конкретной работы). Кроме того, некачественно выполнен сам анализ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Королевская заявила, что до начала боев за ДАП в Украине была "мирная жизнь", хотя к тому времени Донбасс и Крым оккупировали силы РФ

Организацией тендера занимался ряд работников Министерства юстиции, в том числе - Ольга Стефанишина.

Вопросы следствия вызывает не сам факт выполнения работ, а их цена и качество.

Следствие считает, что речь идет об особо тяжком должностном преступлении - хищении или растрате государственных средств в особо крупных размерах группой лиц (ч. 5 ст. 191 УК). Максимальное наказание по этой статье - 12 лет лишения свободы.

До смены власти расследование этого уголовного производства осуществляло Управление специальных расследований ГПУ (так называемое "Управление Сергея Горбатюка"). Доработанный вариант подозрения следователи и прокуроры направили на подпись тогдашнему генпрокурору Юрию Луценко и его заместителям еще в 2018 году. Однако Луценко и его заместители отказывались это подозрение согласовывать.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Фирмы Коломойского поставляют российский уголь для "Центрэнерго", - Bihus.Info. ВИДЕО

Сергей Горбатюк и его подчиненные считали такой отказ незаконным.

Руководство Управления специальных расследований ГПУ даже обратилось в суд, оспаривая блокировки "Дела Лукаш", но успеха в этом не достигло.

После увольнения Луценко и назначения Руслана Рябошапки, в октябре 2019 года, заместитель генпрокурора Виктор Чумак сообщил о подозрении главной подозреваемой - Елене Лукаш. В то же время о подозрении сообщили и Ольге Стефанишиной.

Впоследствии дело передали в НАБУ и САП. В мае этого года Директор НАБУ Артем Сытник рассказал, что досудебное расследование по делу завершено. Сейчас подозреваемые знакомятся с материалами, после чего дело уже должно быть передано в суд.

На этом этапе Ольгу Стефанишину назначили на должность вице-премьера (это произошло 4 июня).

Смотрите также: Нардеп "Голоса" Стефанишина о собеседованиях на главу НСЗУ: Степанов не слушал кандидатов, разговор длился не более 15 минут. ВИДЕО

Автор: 

коррупция (8560) Лукаш Елена (280) Стефанишина Ольга нардеп (79) Бигус (192)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+8
Петя ее назначил вице-премьером в правительство Шмыгаля?Или всё-таки зелёные шмаркли?
показать весь комментарий
24.06.2020 17:20
+6
єто надо у реформированной Петей прокуратуры спросить и у его кума картавого
показать весь комментарий
24.06.2020 17:12
+5
ого)) а де ж був весь цей час камсамольскій работнік юрік?)
показать весь комментарий
24.06.2020 17:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ого)) а де ж був весь цей час камсамольскій работнік юрік?)
показать весь комментарий
24.06.2020 17:11 Ответить
згоден...- по Амстердамах терки тер із бЄнею....- ну зустрілись чисто випадково - як наприклад 14 разів літав до бЄні у Женеву та ІзраЄль ...
показать весь комментарий
24.06.2020 18:24 Ответить
єто надо у реформированной Петей прокуратуры спросить и у его кума картавого
показать весь комментарий
24.06.2020 17:12 Ответить
Петя ее назначил вице-премьером в правительство Шмыгаля?Или всё-таки зелёные шмаркли?
показать весь комментарий
24.06.2020 17:20 Ответить
Ну теперь им точно не до Лукаш
показать весь комментарий
24.06.2020 17:13 Ответить
ну гетьман был мастер договариваться .рыгов за бабло или еще изза каких то причин оберегал как зеницу ока. я не их сторонник но с удовольствием наблюдаю как они его сегодня за хобот тягают.
показать весь комментарий
24.06.2020 17:20 Ответить
печально, но факт... що є то є
показать весь комментарий
24.06.2020 17:56 Ответить
бЄ-нЄ-зЄ вЄнедихтовій ніколи ...поїхала отримувати УЧАСТНИКА ...- чоловікові теж пора і хЄнерала вже отримати , от із кІбер-інфо кАцап злочинцями в рЄжимі 24/7 працюють - слуги мої....

Також Венедіктова спільно з правоохоронцями області відвідала зону ООС, зокрема місце розведення сил і засобів у районі населених пунктів Богданівка-Петровське в Донецькій області. А в с. Бугас вони вшанували пам'ять Андрія Жука - командира батальйону 72 ОМБр "Мауглі", який загинув 2016 року внаслідок бойового зіткнення з диверсійно-розвідувальною групою незаконних збройних формувань РФ.
показать весь комментарий
24.06.2020 18:26 Ответить
Віцепрем'єрка Стефанишина заявила

**********
Не кацапте славне українське прізвище. Прізвища українського походження із закінченням на -ин не змінюються в жіночому роді.
Литвин, - і він Литвин, і вона Литвин. Волошин, - і він Волошин, і вона Волошин. Стефанишин, - і він Стефанишин, і вона Стефанишин.
Відбувається просто кацапізація українських прізвищ.
Пам'ятаю, років з 25 на кацапському каналі ОРТ була така собі кореспондентка Дарья Літвіна. Мене прямо тіпало від такої крамоли.
показать весь комментарий
24.06.2020 19:33 Ответить
На стадії віддання кримінальної справи до суду обвинувачену ризначають на ключову державну осаду -
Це як натяк ?!
Чи як заохочення!!!!!!! КАКАЯ РАЗНИЦА
Щось пороблено.......чи дурь забориста,,
Ні..... хлочик Вова ні до чого - це все боярє..........
показать весь комментарий
24.06.2020 20:14 Ответить
 
 