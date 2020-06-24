В Днепропетровской области полиция изъяла более 15 кг наркотиков и зарегистрировали более 2,5 тыс. правонарушений в июне, - МВД
С 6 по 23 июня полиция завершила масштабную отработку Днепропетровской области, одним из приоритетов которой было пресечение правонарушений в сфере оборота наркотиков и оружия.
Об этом сообщила пресс-служба МВД, передает Цензор.НЕТ
"За это время из незаконного оборота полицейские изъяли более 15 кг наркотических средств, зарегистрировано 2 586 уголовных правонарушений, из них 833 - тяжких и особо тяжких преступления", - сообщает МВД.
Отмечается, что ежесуточно для проведения мероприятий привлекалось более 1,2 тыс. сотрудников полиции и военнослужащие Нацгвардии. Благодаря усилиям всех служб полиции раскрыто 7 разбойных нападений, 28 грабежей, 277 краж и ряд других преступлений.
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