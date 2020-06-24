Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ у Широкино, Старогнатовки и Хутора Вильный, потерь нет, - пресс-центр ОС

С начала суток 24 июня вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские вооруженные формирования открывали огонь по позициям ВСУ на подступах к Широкино. Враг применил 82-мм минометы, крупнокалиберные пулеметы, станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы. Под обстрел гранатометов различных систем и стрелкового оружия оккупантов попали окрестности Старогнатовки.

Позже, захватчики совершили обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Хутора Вильный, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

С начала сегодняшних суток потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

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Итоги за прошлые сутки

23 июня вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции Объединенных сил из станковых и ручных противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вражеская огневая активность была зафиксирована возле 4 населенных пунктов: Орехово, Луганское, Водяное и Павлополь.

За минувшие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

24 июня представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил среди гражданского населения раскрыты 17 преступлений. Из них 4 кражи, 8 случаев незаконного хранения наркотиков и два случая незаконного обращения с оружием и взрывчаткой. Также выявлено 61 административное правонарушение.

Через контрольные пункты въезда-выезда "Новотроицкое" и "Станица Луганская" со стороны временно оккупированной территории линию разграничения пересекло 1 120 человек, в обратном направлении - 337 человек. Кроме этого, за минувшие сутки, враг устроил очередную провокацию в районе КПВВ "Новотроицкое". После 18.00 - официального времени закрытия КПВВ, дорожным коридором Донецк-Мариуполь с оккупированной территории начали двигаться люди и транспорт.

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В 18.15 к контрольному посту украинских пограничников подъехал еще и автобус, в котором находилось 30 человек, в том числе - шестеро детей. По состоянию на 18.30 с временно оккупированных территорий Украины прибыло еще три транспортных средства. Пограничники с представителями других органов, участвующих в операции Объединенных сил, помогли людям эвакуироваться в безопасное место и разместили их в палаточном лагере ГСЧС.