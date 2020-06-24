Житель Николаева заочно осужден и объявлен в розыск за участие в боевых действиях против Украины на Донбассе, - СБУ

За участие в деятельности террористической организации заочно приговорен к лишению свободы стрелок так называемой "7 отдельной мотострелковой бригады ДНР". Следователи Службы безопасности Украины задокументировали причастность злоумышленника к участию в боевых действиях против сил антитеррористической операции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ,

По материалам следствия, уроженец поселка Ольшанское, Николаевской области в апреле 2014 года по собственной инициативе присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Там его главари террористов привлекали к действиям против украинских подразделений на территории Донецкой области.

Оперативники спецслужбы задокументировали факты противоправной деятельности злоумышленника в составе боевых групп террористов.

По материалам СБУ суд признал фигуранта виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы заочно.

Злоумышленник объявлен в розыск.