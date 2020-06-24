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Новости Агрессия России против Украины
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Житель Николаева заочно осужден и объявлен в розыск за участие в боевых действиях против Украины на Донбассе, - СБУ

Житель Николаева заочно осужден и объявлен в розыск за участие в боевых действиях против Украины на Донбассе, - СБУ

За участие в деятельности террористической организации заочно приговорен к лишению свободы стрелок так называемой "7 отдельной мотострелковой бригады ДНР". Следователи Службы безопасности Украины задокументировали причастность злоумышленника к участию в боевых действиях против сил антитеррористической операции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ,

По материалам следствия, уроженец поселка Ольшанское, Николаевской области в апреле 2014 года по собственной инициативе присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Там его главари террористов привлекали к действиям против украинских подразделений на территории Донецкой области.

Оперативники спецслужбы задокументировали факты противоправной деятельности злоумышленника в составе боевых групп террористов.

По материалам СБУ суд признал фигуранта виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы заочно.

Злоумышленник объявлен в розыск.

Автор: 

розыск (841) СБУ (19905) Донбасс (26956) наемники рф (2081)


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До 9 лет, и откуда берётся такой срок? Воевал против наших ребят, и что вы думаете, сколько парней наших погубил? Та за такое минимум пожизненное, а лучше расстрел, а вы здесь гуманность свою проявляете, способствуете размножению этих тварей.
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24.06.2020 23:03 Ответить
плять!!!! Ору!!! о чем новость?!!! Где фото? Где имя-фамилия? Тем более что он типа обьявлен в розыск! Да может он бухает в своем Ольшанском?! Что это вообще за пук в лужу?!
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25.06.2020 00:46 Ответить
 
 