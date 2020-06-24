Корниенко заявил, что назвал "рабочей бабой" не коллегу по Раде Аллахвердиеву, а николаевского политика Домбровскую. ВИДЕО

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что назвал "рабочей бабой" не парламентскую коллегу Ирину Аллахвердиеву, а николаевского политика Татьяну Домбровскую, которая якобы претендует на выдвижение в мэры города от президентской партии.

Об этом Корниенко рассказал Facebook, принеся извинения обеим женщинам, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Аллахвердиевой в скандальном ролике были посвящены только несколько слов о ее красоте, а дальше пошло обсуждение Домбровской.

"Хочу заверить всех абсолютно, что это были мои мысли не об Ирине Аллахвердиевой. Я готов свидетельствовать об этом под присягой, проходить любые процедуры тестирования, полиграфы, что угодно. В этом моя совесть чиста. Я обсуждал другого человека. И та ситуация вокруг Ирины, которая дальше сложилась в медиа - абсолютно неуместная. Кого же я обсуждал? Я обсуждал местного политика и возможного кандидата от партии "Слуга народа" - госпожу Татьяну Домбровскую", - пояснил Корниенко.

Он добавил, что форму для выражения своего восхищения он "выбрал не очень уместную, местами неоднозначной, а местами просто обидной, которая может восприниматься как сексизм и другие формы дискриминации".

Корниенко добавил, что поймет Домбровскую, если она откажется от дальнейшего сотрудничества со "Слугой народа".

При этом он фактически отказался от своих предыдущих слов о склейке.

"Мы с Давидом (Арахамией. - Ред.) четко помним, что между обсуждением госпожи Ирины и более розлогим обсуждением госпожи Татьяны была более длинная пауза и немного больше слов. На том видео, которое распространено, нету этого момента. Возможно, оно потерялось при стриме", - сказал Корниенко.

Он сказал, что ему жаль из-за сложившейся ситуации, и извинился перед украинцами.

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Напомним, перед пресс-конференцией в Николаеве Корниенко и Арахамия назвали своего кандидата "рабочей бабой" и "корабельной сосной".