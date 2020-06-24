Корниенко заявил, что назвал "рабочей бабой" не коллегу по Раде Аллахвердиеву, а николаевского политика Домбровскую. ВИДЕО
Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что назвал "рабочей бабой" не парламентскую коллегу Ирину Аллахвердиеву, а николаевского политика Татьяну Домбровскую, которая якобы претендует на выдвижение в мэры города от президентской партии.
Об этом Корниенко рассказал Facebook, принеся извинения обеим женщинам, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, Аллахвердиевой в скандальном ролике были посвящены только несколько слов о ее красоте, а дальше пошло обсуждение Домбровской.
"Хочу заверить всех абсолютно, что это были мои мысли не об Ирине Аллахвердиевой. Я готов свидетельствовать об этом под присягой, проходить любые процедуры тестирования, полиграфы, что угодно. В этом моя совесть чиста. Я обсуждал другого человека. И та ситуация вокруг Ирины, которая дальше сложилась в медиа - абсолютно неуместная. Кого же я обсуждал? Я обсуждал местного политика и возможного кандидата от партии "Слуга народа" - госпожу Татьяну Домбровскую", - пояснил Корниенко.
Он добавил, что форму для выражения своего восхищения он "выбрал не очень уместную, местами неоднозначной, а местами просто обидной, которая может восприниматься как сексизм и другие формы дискриминации".
Корниенко добавил, что поймет Домбровскую, если она откажется от дальнейшего сотрудничества со "Слугой народа".
При этом он фактически отказался от своих предыдущих слов о склейке.
"Мы с Давидом (Арахамией. - Ред.) четко помним, что между обсуждением госпожи Ирины и более розлогим обсуждением госпожи Татьяны была более длинная пауза и немного больше слов. На том видео, которое распространено, нету этого момента. Возможно, оно потерялось при стриме", - сказал Корниенко.
Он сказал, что ему жаль из-за сложившейся ситуации, и извинился перед украинцами.
Напомним, перед пресс-конференцией в Николаеве Корниенко и Арахамия назвали своего кандидата "рабочей бабой" и "корабельной сосной".
Пожалуйста, подождите...
По друге - жінку свою, у такий спосіб обговорюй, зє бовдур...
Боже, ну як можно було таких гопників не просто вибирати, а ще й першими мордами країни ставити?
https://racurs.ua/ua/n140150-pislya-seks-skandalu-kariera-klitinoyi-znovu-pishla-vgoru.html Екс-замміністра інфраструктури Олександра Клітіна, яку було звільнено після оприлюднення скандальних записів, на яких один із депутатів із «Слуги народу» стверджував, що вона отримала місце «через ліжко», зайняла нову посаду. Тепер Клітіна стала радником голови Державного космічного агентства України.
Теж "баба-да-а-а-а-а !" піддута.
И этот "дуб у Лукоморья" еще что-то вещает о соснах.
Так, малява ОПГ "Корабельная сосна", или как его называют голобородьки "месседж-бокс", основным негативным фактором считают упоминание в беседе Зеленского, "как потенциального соучастника" сексистских дискуссий.
Cлугам предлагается нивелировать информационный повод на стадии "взлета" и указать на заказную (порохоботскую) природу появления данного скандала. При этом общей рекомендацией для всех "слуг", которых партия назначила спикерами, является полное игнорирование этого события. Если игнорировать скандал не получается, советуют вообще не упоминать имени Корниенко, а весь акцент смещать на Арахамию - он для партии отработанный материал.
Самая интересная часть документа - ключевые тезисы, которые представители СН обязаны вбивать в голову своему электорату с экранов Г+Г и постами в соцсетях.
-Первый тезис: "Опубликованное видео имеет признаки монтажа, а фразы были вырваны из контекста и не касались обсуждения И. Аллахвердиевой". Примечательно, что технологи партии советуют игнорировать тот факт, что прямая трансляция не может иметь признаки монтажа.
-Второй тезис: "Целью вброса являлась попытка дестабилизировать команду президента, создать внутрипартийный конфликт."
-Третий тезис: ОПГ "Корабельная сосна" - народная партия, являющаяся срезом и зеркалом нашего общества, а потому "мужские разговоры" - это лучше, чем системная коррупция и популизм под прикрытием красивых ораторских речей времен Порошенко".По мнению технологов, после сексистского скандала произойдет "эффект айкидо" и "слуги" обретут образ еще более приближенных к народу деятелей, а участники инцидента заработают дополнительные политические баллы.
https://spektrnews.in.ua/news/zavershaya-temu---oleg-sharp/99206#gsc.tab=0 Фото: темники Банковой.
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Что я вам скажу... Всё стало на свои места. Этим документом ОПГ "Корабельная сосна" прямо признаёт, что ориентирована на избирателя, который быдлячество, хамство, сексизм и животные инстинкты считает нормой повседневной жизни. Осталось Ермаку на@рать в лифте, и зелёная власть максимально приблизится к своему электорату. Жаль, не могу найти в истории Украины примера, когда ликвидация условного "зеленского" решила бы проблемы страны без устранения тех, кто его выбрал. К этой теме больше не возвращаюсь. Противно.
В пятницу завершается срок самоизоляции духовного лидера ОПГ "Сосна народа". Только не пускайте этого проблемоносца в Закарпатье. Там сейчас и так не сладко, а с его приездом у природы может начаться такой токсикоз, что не поздоровится всему региону. Самоизоляция, only самоизоляция. Лучше самоликвидация. Кстати, кто всё-таки убил Эрику?
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011830050778&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARBwTOWrKhu-ucYifvUS5NfwwGY-iQwMmYLeDJwRBQpnCN6zMj4xkF01oOogjjnvxykxHX62rXRF1mVt&hc_ref=ARTdzxJ0WV3oTMqW8AUZGe502UxXJFFcbXR8lK3LV5bt1eF2GeNG1bXWc6DIuByCvo0&ref=nf_target Helgi Sharp
Факт того,що до Зєлєнского водять дівок низькопробного штибу (в т.ч. і для затвердження на державні посади),нівелюється. Натомість обговорюємо,яку з численних зелених сосен мали на увазі ці бариги.
Тьху...
А тепер кошерно-толєрантно треба казати "поліаморія". )))
Это секретом не было ни год+ назад ни сейчас, дубы-ёлки и сосны вы зелёные.
худой бердыевой и непричём такой себе домблиевой
Іноді, якщо вже бовкнув дурню і це потрапило до медіа, краще промовчати - за розумного зійшов би. А так тільки роздмухує цю й так абсолютно дебільну історію. Вміють, практикують - тільки не те, що треба...
Так то було не про Ірину, а про Тетяну?
Аааа, ну це зовсім інша справа. Тепер нема про що й говорити. Розходимось...
Насправді це виглядає так:
- Всі звинувачують мене у тому, що я гвалтував Олю. Але ж я не гвалтував Олю! Я згвалтував лише Тамару.