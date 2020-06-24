Из-за дождей на Западной Украине началось подтопление населенных пунктов в Винницкой области

Днестровская ГЭС проводит сброс воды из водохранилища. Уровень воды в Днестре поднимается.

Жителей Ямпольского района Винницкой области в райгосадминистрации предупреждают о подтоплениях, информирует Цензор.НЕТ.

"Ямпольской районной государственной администрацией в соответствии с решением районной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, организовано круглосуточное дежурство в результате паводка на реке Днестр и возможного подтопления. Информирование будет осуществляться каждые два часа. Просим не сеять панику и сохранять спокойствие", - говорится в одной из публикаций.

По состоянию на 16:00 уровень воды в реке Днестр составляет 4,65 м, сбросы на Новоднестровской ГЭС - 2050 куб.м/сек.

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"Частично подтоплены приусадебные участки в с. Михайловка, Великая Косница, Цекиновка и в г. Ямполе. Доводим до вашего сведения, что при высоте уровня воды в Днестре 5,6 м от нулевого уровня возможно подтопление зданий", - предупреждают в РГА.

Отметим, что город Ямполь и Ямпольский район расположены ниже по течению Днестра от Могилева-Подольского. В пресс-службе горсовета первые первые подтопления улиц прогнозировали на полдень.

Городской голова Петр Бровко предупредил, что вода будет держаться до двух суток. По его словам, из-за того, что дожди выше по течению продолжаются, возможна еще одна волна паводка сегодня вечером.

Укринформ напоминает, что 23 июня Укргидрометцентр предупреждал, что в зависимости от величин временных сбросов воды Днестровской ГЭС уровень воды Днестра в створе поста Могилев-Подольский может подняться до опасных отметок начального затопления водами р. Днестр приречных участков и отдельных объектов в районе г. Могилев-Подольский (Винницкая обл.) и отдельных населенных пунктов в Винницкой области, прилегающих к руслу реки.

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Необходимость сброса воды вызвана необходимостью пропуска дождевого паводка, который возник вследствие очень сильных осадков в верховьях Днестра.

Между тем в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях в результате сильных ливней в течение 22-23 июня были подтоплены почти 200 населенных пунктов.

На Прикарпатье три человека погибли от стихии, еще один пропал без вести.

В Черновицкой, Ивано-Франковской и Львовской областях из-за наводнения были эвакуированы почти 400 человек.

Утром 24 июня на Прикарпатье вылетел премьер-министр Денис Шмыгаль с целью скоординировать работу по преодолению последствий паводков.

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