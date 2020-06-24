Постпред Украины Кислица в ООН: Россия нарушает права детей в оккупированном Крыму

Сегодня в Совете безопасности Организации Объединенных Наций прошли открытые дебаты.

В частности, постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица сообщил, что Россия нарушает права детей в аннексированном Крыму, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу представительства.

По словам дипломата, по состоянию на 2014 год на территории Крыма находилось 4900 детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей.

"Автоматическое приобретение гражданства Российской Федерацией этими детьми и их незаконный перевод из Крыма является нарушением международного права", - отметил Кислица.

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Посол Украины также рассказал, что около 200 детей, в основном крымских татар, в настоящее время находятся без родительского попечения из-за того, что их отцов арестовали по политическим мотивам.

"В то время как их отцов задерживают, переводят за тысячи километров от дома и подвергают жестоким обыскам их дома, дети получают психологическую травму в результате появления в их доме вооруженных людей в форме, арестов и тюремного заключения членов их семей", - подчеркнул Кислица.

Также он добавил, что школьники в Крыму подвержены военно-патриотическому российскому образованию "в сочетании с пропагандой ненависти". Детей принимают в военизированные движения и специальные военные классы.

Напомним, 1 июня стало известно, что прокуратура АРК и Крымская правозащитная группа готовятся подать заявление в Международный уголовный суд, расположенный в Гааге, по факту пропаганды среди детей службы в армии РФ.

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