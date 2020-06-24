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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Постпред Украины Кислица в ООН: Россия нарушает права детей в оккупированном Крыму

Постпред Украины Кислица в ООН: Россия нарушает права детей в оккупированном Крыму

Сегодня в Совете безопасности Организации Объединенных Наций прошли открытые дебаты.

В частности, постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица сообщил, что Россия нарушает права детей в аннексированном Крыму, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу представительства.

По словам дипломата, по состоянию на 2014 год на территории Крыма находилось 4900 детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей.

"Автоматическое приобретение гражданства Российской Федерацией этими детьми и их незаконный перевод из Крыма является нарушением международного права", - отметил Кислица.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина обратилась к генсеку ООН из-за принудительной паспортизации в оккупированном Крыму

Посол Украины также рассказал, что около 200 детей, в основном крымских татар, в настоящее время находятся без родительского попечения из-за того, что их отцов арестовали по политическим мотивам.

"В то время как их отцов задерживают, переводят за тысячи километров от дома и подвергают жестоким обыскам их дома, дети получают психологическую травму в результате появления в их доме вооруженных людей в форме, арестов и тюремного заключения членов их семей", - подчеркнул Кислица.

Также он добавил, что школьники в Крыму подвержены военно-патриотическому российскому образованию "в сочетании с пропагандой ненависти". Детей принимают в военизированные движения и специальные военные классы.

Напомним, 1 июня стало известно, что прокуратура АРК и Крымская правозащитная группа готовятся подать заявление в Международный уголовный суд, расположенный в Гааге, по факту пропаганды среди детей службы в армии РФ.

Также читайте: Украина в ООН призвала РФ взять ответственность за детей-сирот в оккупированном Крыму: Судьба 4,9 тыс. детей до сих пор неизвестна

Автор: 

дети (6496) Крым (26397) ООН (4169) права человека (988) россия (95569) Кислица Сергей (171)


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Топ комментарии
+5
Діти з ОРДЛО не здаватимуть ЗНО для вступу у ВУЗи та гарантовано йтимуть на бюджет - ініціатива презєдента
Вітаємо молодь ОРДЛО!
Постпред Украины Кислица в ООН: Россия нарушает права детей в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 9401
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24.06.2020 18:31
+4
Зате у Авакова потім буде вся повнота влади, коли ці "дітки" влаштують в українських вишах стрілянину чи різанину за те, що до них звертаються на мові або змушують рідну мову вивчити.
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24.06.2020 18:40
+3
Канаді не вистачило всього одного голосу, щоб стати непостійним членом Радбезу ООН. Україна Канаді голосу НЕ ДАЛА.
Канада Україну підтримувала завжди і у всіх питаннях. Україна сказала хриплим голосом "дякую, дуже дякую"...
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24.06.2020 18:38
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Постпред Украины Кислица в ООН: Россия нарушает права детей в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 2923
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24.06.2020 18:30 Ответить
Діти задоволені. Батьки ж дозволяють.
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24.06.2020 18:30 Ответить
Діти з ОРДЛО не здаватимуть ЗНО для вступу у ВУЗи та гарантовано йтимуть на бюджет - ініціатива презєдента
Вітаємо молодь ОРДЛО!
Постпред Украины Кислица в ООН: Россия нарушает права детей в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 9401
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24.06.2020 18:31 Ответить
На фото вони вже їх здали. Тєпєрь іх ждьот правєдная борьба с укропами і бандеровскімі каратєлямі.
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24.06.2020 18:40 Ответить
Зате у Авакова потім буде вся повнота влади, коли ці "дітки" влаштують в українських вишах стрілянину чи різанину за те, що до них звертаються на мові або змушують рідну мову вивчити.
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24.06.2020 18:40 Ответить
Так Аваков із них поліцію і формуватиме.
Постпред Украины Кислица в ООН: Россия нарушает права детей в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 8536
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24.06.2020 18:46 Ответить
И ведь так и будет. Языковая проблема, как всегда, разделяет людей.
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26.06.2020 23:29 Ответить
Постпред Украины Кислица в ООН: Россия нарушает права детей в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 3700
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24.06.2020 18:36 Ответить
Канаді не вистачило всього одного голосу, щоб стати непостійним членом Радбезу ООН. Україна Канаді голосу НЕ ДАЛА.
Канада Україну підтримувала завжди і у всіх питаннях. Україна сказала хриплим голосом "дякую, дуже дякую"...
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24.06.2020 18:38 Ответить
Шо, невже Порошенко таки і голос у Зеленсково украл?
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24.06.2020 18:42 Ответить
Медведчук всё контролирует в Украине и докладывает каждый день через радистку в Кремль,потому так выходит. , а иногда сам ездит в Москву с докладом.
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24.06.2020 18:52 Ответить
Сегодня оружие,а завтра проституция или раннее вступление в половые отношения, наркота,дети тоже понимают что если оружие могут держать,то могут и рано погибнуть,потому будут спешить всё в этом Мире попробовать и сразу.
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24.06.2020 18:49 Ответить
это рашизм, деткаПостпред Украины Кислица в ООН: Россия нарушает права детей в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 6645
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24.06.2020 19:16 Ответить
Самі без бою все відали окупанту, а тепер протестують.
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25.06.2020 09:20 Ответить
 
 