Чиновник Госгеокадастра задержан в Киеве на взятке 48,5 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО
В Киеве правоохранители задержали на взятке руководителя одного из городских районных управлений ГУ Госгеокадастра в Киевской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Чиновник Госгеокадастра использовал посредника, через которого требовал взятку за решение земельных вопросов. В частности, 48 500 гривен за беспрепятственное присвоение кадастровых номеров и внесение в автоматизированную систему Государственного земельного кадастра 97 земельных участков общей площадью 3 гектара.
Сегодня, 24 июня, был задокументирован факт получения посредником взятки, которую он в дальнейшем передал руководителю одного из городских районных управлений Госгеокадастра.
Решается вопрос о задержании лиц в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Проводятся следственные действия в помещениях районного и Главного управлений Госгеокадастра Киевской области.
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