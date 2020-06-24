Чиновник Госгеокадастра задержан в Киеве на взятке 48,5 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО

В Киеве правоохранители задержали на взятке руководителя одного из городских районных управлений ГУ Госгеокадастра в Киевской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Чиновник Госгеокадастра использовал посредника, через которого требовал взятку за решение земельных вопросов. В частности, 48 500 гривен за беспрепятственное присвоение кадастровых номеров и внесение в автоматизированную систему Государственного земельного кадастра 97 земельных участков общей площадью 3 гектара.

Сегодня, 24 июня, был задокументирован факт получения посредником взятки, которую он в дальнейшем передал руководителю одного из городских районных управлений Госгеокадастра.

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Решается вопрос о задержании лиц в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Проводятся следственные действия в помещениях районного и Главного управлений Госгеокадастра Киевской области.

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