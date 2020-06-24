Первый в истории Всеукраинский съезд авиастроителей состоится 27 июня в Харькове

27 июня в Харькове впервые в истории Украины состоится Всеукраинский съезд авиастроителей. Участие в мероприятии примут представители ведущих предприятий авиапромышленной отрасли, в частности ГК "Антонов", АО "Мотор Сич", ГП "Ивченко-Прогресс", компания FED (АО "ФЭД"), ГП "Харьковский машиностроительный завод" ФЭД ", и другие.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ассоциации "Укравиапром"

В сообщении отмечается: "На Всеукраинском съезде будут рассмотрены вопросы о текущей ситуации на предприятиях отрасли и перспективы сохранения и развития авиационной промышленности Украины.

К участию в работе Всеукраинского съезда авиастроителей приглашены:

- Президент Украины;

- Председатель Верховной Рады Украины;

- Премьер-министр Украины;

- Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины;

- Министр обороны Украины;

- Министр финансов;

- Министр внутренних дел;

- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины;

- Генеральный директор ГК "Укроборонпром";

- Председатель Фонда государственного имущества Украины;

- Президент УСПП, Председатель Антикризисного совета общественных организаций;

- Герои Украины - работники отрасли;

- ректоры профильных университетов Украины;

Постановление о созыве Всеукраинского съезда авиастроителей было принято 18 июня 2020 года совместным решением профсоюза авиастроителей Украины, Ассоциации предприятий авиационной промышленности "Укравиапром" и Объединение организаций работодателей авиационной промышленности Украины.

Сегодня в условиях развития авиастроительной отрасли крайне важно выработать единую государственную политику в области авиастроения. Самолеты "Антонова" сегодня задействованы во всем мире, доставляя крайне необходимые грузы. Мы можем гордиться украинским авиастроением, но именно сегодня оно нуждается в государственной поддержке. К сожалению до сих пор не принята Государственная комплексная программа развития авиационной промышленности Украины, отсутствует центральный орган исполнительной власти, который реализовал бы государственную политику в области авиастроения. С целью выработки конкретных механизмов консолидации авиастроительных предприятий и преодоления кризисных явлений в авиастроения мы проводим Всеукраинский съезд авиастроителей.

Мы пригласили принять участие в съезде Президента Украины, Председателя Верховной Рады Украины, Премьер-министра Украины, руководителей министерств, ГК "Укроборонпром".

Уверены, что совместными усилиями мы обеспечим устойчивое развитие украинского авиастроения, - отметил Президент Ассоциации "Укравиапром" Виктор Попов.

Мероприятие состоится при содействии и поддержке председателя облгосадминистрации Алексея Кучера.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в освещении Всеукраинского съезда авиастроителей.

Место проведения - гостиница "Харьков Палас" (проспект Независимости, 2, г.. Харьков). Время проведения мероприятия: с 9.30 до 14.00.

После завершения Всеукраинского съезда авиастроителей состоится пресс-брифинг для представителей СМИ. Аккредитация обязательна!

Контакты: [email protected], +380938424396\

Аккредитация продлится до 17:00 26.06.2020 года. Во время мероприятия будут строго соблюдены все требования адаптивного карантина согласно действующему законодательству".



