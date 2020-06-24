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Первый в истории Всеукраинский съезд авиастроителей состоится 27 июня в Харькове

Первый в истории Всеукраинский съезд авиастроителей состоится 27 июня в Харькове

27 июня в Харькове впервые в истории Украины состоится Всеукраинский съезд авиастроителей. Участие в мероприятии примут представители ведущих предприятий авиапромышленной отрасли, в частности ГК "Антонов", АО "Мотор Сич", ГП "Ивченко-Прогресс", компания FED (АО "ФЭД"), ГП "Харьковский машиностроительный завод" ФЭД ", и другие.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ассоциации "Укравиапром"

В сообщении отмечается: "На Всеукраинском съезде будут рассмотрены вопросы о текущей ситуации на предприятиях отрасли и перспективы сохранения и развития авиационной промышленности Украины.

К участию в работе Всеукраинского съезда авиастроителей приглашены:

- Президент Украины;
- Председатель Верховной Рады Украины;
- Премьер-министр Украины;
- Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины;
- Министр обороны Украины;
- Министр финансов;
- Министр внутренних дел;
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины;
- Генеральный директор ГК "Укроборонпром";
- Председатель Фонда государственного имущества Украины;
- Президент УСПП, Председатель Антикризисного совета общественных организаций;
- Герои Украины - работники отрасли;
- ректоры профильных университетов Украины;

Постановление о созыве Всеукраинского съезда авиастроителей было принято 18 июня 2020 года совместным решением профсоюза авиастроителей Украины, Ассоциации предприятий авиационной промышленности "Укравиапром" и Объединение организаций работодателей авиационной промышленности Украины.

Сегодня в условиях развития авиастроительной отрасли крайне важно выработать единую государственную политику в области авиастроения. Самолеты "Антонова" сегодня задействованы во всем мире, доставляя крайне необходимые грузы. Мы можем гордиться украинским авиастроением, но именно сегодня оно нуждается в государственной поддержке. К сожалению до сих пор не принята Государственная комплексная программа развития авиационной промышленности Украины, отсутствует центральный орган исполнительной власти, который реализовал бы государственную политику в области авиастроения. С целью выработки конкретных механизмов консолидации авиастроительных предприятий и преодоления кризисных явлений в авиастроения мы проводим Всеукраинский съезд авиастроителей.

Мы пригласили принять участие в съезде Президента Украины, Председателя Верховной Рады Украины, Премьер-министра Украины, руководителей министерств, ГК "Укроборонпром".

Уверены, что совместными усилиями мы обеспечим устойчивое развитие украинского авиастроения, - отметил Президент Ассоциации "Укравиапром" Виктор Попов.

Мероприятие состоится при содействии и поддержке председателя облгосадминистрации Алексея Кучера.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в освещении Всеукраинского съезда авиастроителей.

Место проведения - гостиница "Харьков Палас" (проспект Независимости, 2, г.. Харьков).  Время проведения мероприятия: с 9.30 до 14.00.

После завершения Всеукраинского съезда авиастроителей состоится пресс-брифинг для представителей СМИ. Аккредитация обязательна!

Контакты: [email protected], +380938424396\

Аккредитация продлится до 17:00 26.06.2020 года. Во время мероприятия будут строго соблюдены все требования адаптивного карантина согласно действующему законодательству".

Автор: 

авиация (2828) съезд (367) авиакосмическая отрасль (72)


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Топ комментарии
+6
А корабельные сосны туда завезли?
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24.06.2020 18:56
+3
Больше съездов хороших и разных! А на съезде принять решение об учреждении комиссии.
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24.06.2020 18:58
+1
Авиастроения уже нет, а авиастроители остались.
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24.06.2020 19:12
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А корабельные сосны туда завезли?
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24.06.2020 18:56 Ответить
"сосны" самолетами
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24.06.2020 18:58 Ответить
а зЭля будет - или по- суфлеру...
Первый в истории Всеукраинский съезд авиастроителей состоится 27 июня в Харькове - Цензор.НЕТ 3853
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24.06.2020 18:58 Ответить
...с опыздыванием...
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24.06.2020 19:18 Ответить
Больше съездов хороших и разных! А на съезде принять решение об учреждении комиссии.
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24.06.2020 18:58 Ответить
Отрасль "майже угробили", а вот "а поговорить" - привычка осталась. 😕
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24.06.2020 19:09 Ответить
Авиастроения уже нет, а авиастроители остались.
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24.06.2020 19:12 Ответить
Конечно поедут в Коротыч всей шоблой через весь город. Там на 40-летнем учебном что чехи наклепали крутанут бочку, петлю Нестерова---и по домам. Как бы Гепуций не разогнал со злости и понту.
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24.06.2020 19:21 Ответить
Цікаво, а багато знають, що ПЕРШИЙ в Російській Імперії літак було створено в Києві, профессором Кудашовим?
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24.06.2020 19:28 Ответить
Був би толк...
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24.06.2020 19:58 Ответить
треба пачути авистроітелей і виделити з бьюджєту їм 1 (один) милярд долярів
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24.06.2020 20:12 Ответить
Ну и к чему это тупое "пиарево" зеленого курителя айкосов? Чтобы толкнуть заученную, кем-то написанную речь под камеры, а потом запилить очередной убогий видосик? А слабо направить на развитие украинского авиастроения реальные деньги, например тот миллиард гривень который зеленая шмаркля со товарищи еще в прошлом году заложили в расходы бюджета на этот год, чтобы профинансировать гос-деньгами модернизацию аэропорта, принадлежащего Бене... Вот вам уже и миллиард гривень нашелся на развитие авиастроения в Украине, но кто ж его авиастроителям даст??? Когда "конец эпохи бедности" теперь только для генерального спонсора сериала "слуга народа"...
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24.06.2020 20:17 Ответить
Сборище барыг-олигархов под лозунгом "Дэньги давай !"
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24.06.2020 20:31 Ответить
Первый в истории Всеукраинский съезд авиастроителей состоится 27 июня в Харькове



...СъездНестроителей..


ахахаха
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24.06.2020 20:41 Ответить
Что нынче строят авиастроители?
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25.06.2020 08:34 Ответить
 
 