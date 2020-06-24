Первый в истории Всеукраинский съезд авиастроителей состоится 27 июня в Харькове
27 июня в Харькове впервые в истории Украины состоится Всеукраинский съезд авиастроителей. Участие в мероприятии примут представители ведущих предприятий авиапромышленной отрасли, в частности ГК "Антонов", АО "Мотор Сич", ГП "Ивченко-Прогресс", компания FED (АО "ФЭД"), ГП "Харьковский машиностроительный завод" ФЭД ", и другие.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ассоциации "Укравиапром"
В сообщении отмечается: "На Всеукраинском съезде будут рассмотрены вопросы о текущей ситуации на предприятиях отрасли и перспективы сохранения и развития авиационной промышленности Украины.
К участию в работе Всеукраинского съезда авиастроителей приглашены:
- Президент Украины;
- Председатель Верховной Рады Украины;
- Премьер-министр Украины;
- Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины;
- Министр обороны Украины;
- Министр финансов;
- Министр внутренних дел;
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины;
- Генеральный директор ГК "Укроборонпром";
- Председатель Фонда государственного имущества Украины;
- Президент УСПП, Председатель Антикризисного совета общественных организаций;
- Герои Украины - работники отрасли;
- ректоры профильных университетов Украины;
Постановление о созыве Всеукраинского съезда авиастроителей было принято 18 июня 2020 года совместным решением профсоюза авиастроителей Украины, Ассоциации предприятий авиационной промышленности "Укравиапром" и Объединение организаций работодателей авиационной промышленности Украины.
Сегодня в условиях развития авиастроительной отрасли крайне важно выработать единую государственную политику в области авиастроения. Самолеты "Антонова" сегодня задействованы во всем мире, доставляя крайне необходимые грузы. Мы можем гордиться украинским авиастроением, но именно сегодня оно нуждается в государственной поддержке. К сожалению до сих пор не принята Государственная комплексная программа развития авиационной промышленности Украины, отсутствует центральный орган исполнительной власти, который реализовал бы государственную политику в области авиастроения. С целью выработки конкретных механизмов консолидации авиастроительных предприятий и преодоления кризисных явлений в авиастроения мы проводим Всеукраинский съезд авиастроителей.
Мы пригласили принять участие в съезде Президента Украины, Председателя Верховной Рады Украины, Премьер-министра Украины, руководителей министерств, ГК "Укроборонпром".
Уверены, что совместными усилиями мы обеспечим устойчивое развитие украинского авиастроения, - отметил Президент Ассоциации "Укравиапром" Виктор Попов.
Мероприятие состоится при содействии и поддержке председателя облгосадминистрации Алексея Кучера.
Приглашаем представителей СМИ принять участие в освещении Всеукраинского съезда авиастроителей.
Место проведения - гостиница "Харьков Палас" (проспект Независимости, 2, г.. Харьков). Время проведения мероприятия: с 9.30 до 14.00.
После завершения Всеукраинского съезда авиастроителей состоится пресс-брифинг для представителей СМИ. Аккредитация обязательна!
Контакты: [email protected], +380938424396\
Аккредитация продлится до 17:00 26.06.2020 года. Во время мероприятия будут строго соблюдены все требования адаптивного карантина согласно действующему законодательству".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
...СъездНестроителей..
ахахаха