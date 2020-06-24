Сообщено о подозрении в госизмене Януковичу, а также экс-министрам обороны Саламатину и Лебедеву, - ГБР

Следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, двум бывшим министрам обороны страны Дмитрию Саламатину и Павлу Лебедеву.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

В ГБР проинформировали, что в ходе досудебного расследования было установлено, что Янукович в соучастии с Саламатиным и Лебедевым с 2012 по 2014 годы совершили государственную измену. А именно действия, направленные на подрыв суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, подрыв ее обороноспособности, предоставлении Российской Федерации и ее представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.

"Подозреваемые в период с 2012 по 2014 годы осуществляли целенаправленное снижение обороноспособности Украины с помощью так называемого реформирования Вооруженных сил Украины, которое заключалось в сокращении численности, расформировании (переформировании) отдельных воинских соединений, воинских частей и подразделений, изменения их места дислокации. Такие действия совершались в частности на территории Автономной Республики Крым, что в дальнейшем привело к аннексии полуострова", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд заочно арестовал Януковича по делу о массовых убийствах во время Революции Достоинства

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.