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Новости Силовики
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Сообщено о подозрении в госизмене Януковичу, а также экс-министрам обороны Саламатину и Лебедеву, - ГБР

Сообщено о подозрении в госизмене Януковичу, а также экс-министрам обороны Саламатину и Лебедеву, - ГБР

Следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, двум бывшим министрам обороны страны Дмитрию Саламатину и Павлу Лебедеву.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

В ГБР проинформировали, что в ходе досудебного расследования было установлено, что Янукович в соучастии с Саламатиным и Лебедевым с 2012 по 2014 годы совершили государственную измену. А именно действия, направленные на подрыв суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, подрыв ее обороноспособности, предоставлении Российской Федерации и ее представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.

"Подозреваемые в период с 2012 по 2014 годы осуществляли целенаправленное снижение обороноспособности Украины с помощью так называемого реформирования Вооруженных сил Украины, которое заключалось в сокращении численности, расформировании (переформировании) отдельных воинских соединений, воинских частей и подразделений, изменения их места дислокации. Такие действия совершались в частности на территории Автономной Республики Крым, что в дальнейшем привело к аннексии полуострова", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд заочно арестовал Януковича по делу о массовых убийствах во время Революции Достоинства

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.

Автор: 

Лебедев Павел (136) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Янукович Виктор (30786) Саламатин Дмитрий (112) государственная измена (1540) ГБР (2991)


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Топ комментарии
+15
Нормально?
Два міністра Оборони України у Януковича були громадяни Россіі.
Мабуть добре підготували Армію України для відбиття нападу россіі в Криму і на Донбассі.
Що прийшлось створювати народне українське ополчення - Добробати.
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24.06.2020 19:09
+11
Кстати.
Прямо СЕЙЧАС Зеленский делает ТОЖЕ САМОЕ:
Сокращает и разоружает армию.
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24.06.2020 19:14
+5
Может хватит уже этого цирка?. Вы еще Мазепе сообщите о подозрении в измене,
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24.06.2020 19:02
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Может хватит уже этого цирка?. Вы еще Мазепе сообщите о подозрении в измене,
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24.06.2020 19:02 Ответить
не хватит !

Порох, Пастор и Яценюк подумали:
"А ведь на их месте по версии БЕНЯтиктовны должны были быть мы "
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24.06.2020 20:11 Ответить
а азарова забыли...он, тогда премьер-министр, в ноябре 2013 говорил - ассоциацию с евросоюзом подписывать нельзя - бо буде війна...так и сказал
знал премьер, а армию не подготовил...или не его это дело?
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25.06.2020 00:22 Ответить
Так десять раз на "бис"!
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24.06.2020 20:18 Ответить
КАКОЙ ЦИРК ??? ТЫ видно пишешь с кацапской московии ??? ДА,за такие дела расстрел, этому БОРОВУ и его гоблинам, надо давать !!!! Твой бы фашист-путлер,давно бы подослал своих фсбэшников,что бы они отравили бы предателя ,ну а мы лояльные-13 лет за измену,пусть **** знает,что о нем помнят и думают ,как бы его достать.
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25.06.2020 09:43 Ответить
А як же 13 років Януковичу за держзраду?
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24.06.2020 19:02 Ответить
Не было такого! Не было.
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24.06.2020 19:15 Ответить
тепер приплюсують на пожиттєво
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24.06.2020 23:12 Ответить
И за это люди получают не хилую зарплату и имеют льготы.
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24.06.2020 19:05 Ответить
Нормально?
Два міністра Оборони України у Януковича були громадяни Россіі.
Мабуть добре підготували Армію України для відбиття нападу россіі в Криму і на Донбассі.
Що прийшлось створювати народне українське ополчення - Добробати.
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24.06.2020 19:09 Ответить
скоро відкриють справи і на добробати про участь у типу незаконних збройних формуваннях !
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24.06.2020 23:05 Ответить
Шо опять?
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24.06.2020 19:11 Ответить
Если ЖОПОблок не поднял визга, значит это просто ЦИРК для рейтинга.
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24.06.2020 19:11 Ответить
Не для рейтинга, а что бы самый гуманный наш суд пересмотрел и не нашел никакой измены, а наоборот признал этих ребят жертвами госпереворота.
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24.06.2020 19:17 Ответить
Это так работает только в Конституционном Суде.
Во всех остальных, всегда можно найти "новые обстоятельства дела" или "открыть дело по другому эпизоду"...
Если конечно захотеть.
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24.06.2020 19:25 Ответить
это так "работает" к сожалению везде.
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25.06.2020 10:24 Ответить
бред несешь.
и от того, что "болдом" несешь, он не становится убидительнее.
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25.06.2020 11:07 Ответить
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25.06.2020 15:59 Ответить
Кстати.
Прямо СЕЙЧАС Зеленский делает ТОЖЕ САМОЕ:
Сокращает и разоружает армию.
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24.06.2020 19:14 Ответить
Повідомлено про підозру в зраді Януковичу, а також ексміністрам оборони Саламатіну і Лебедєву, - ДБР - Цензор.НЕТ 4477
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24.06.2020 20:25 Ответить
в навіщо? вони ж всі свої, рідненькі!
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24.06.2020 23:10 Ответить
Бо пеця своїх не садить. Він тільки цинічних бендер розводить.
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25.06.2020 10:26 Ответить
Зэлэнький вааще все спы....дыв!
Толи дело сивачелый ГЕТЬМАН ВСЕ для НЕНЬКИ мудохался ....не все украинцы стали жить лучше.
Но я знаю одного сивочелого главнокомандувача то свои статки увеличил в двое! Приобрел еще один телеканал.
Нужно дать ему еще со свинарчуками и его личной шоблой покеруваты,и тоди заживем как зюнзюбаре! СЛАВА УКРАИНЕ!!!
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25.06.2020 10:00 Ответить
дела идут,контора пишет...
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24.06.2020 19:54 Ответить
Вот же ржут эти кабаны негодяи, и скорее всего на Рублёвке все там скупились и давно. Даже допускаю до 13 г! Здесь бы стоило не судить для формальности, а бабло собрать кому надо. Ну и.....
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24.06.2020 20:17 Ответить
Повідомлено про підозру в зраді Януковичу, а також ексміністрам оборони Саламатіну і Лебедєву, - ДБР - Цензор.НЕТ 2925
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24.06.2020 20:31 Ответить
Повідомлено про підозру в зраді Януковичу, а також ексміністрам оборони Саламатіну і Лебедєву, - ДБР - Цензор.НЕТ 7698
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24.06.2020 20:32 Ответить
друга справа за зраду на курасана піде як по маслу під копірку з першої, хоч може цю доведе нова прокурорша до суду?
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24.06.2020 23:09 Ответить
надо же! топовая новость
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25.06.2020 01:13 Ответить
Я вообще считаю все кто работал у ублюдка януковича министрами, должны получить пожизненное заключение!
И Мародер здесь не исключение!
СЛАВА УКРАИНЕ!!!
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25.06.2020 09:50 Ответить
Бггггггг
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25.06.2020 09:54 Ответить
Чудик заклинило?
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25.06.2020 10:02 Ответить
 
 