Сообщено о подозрении в госизмене Януковичу, а также экс-министрам обороны Саламатину и Лебедеву, - ГБР
Следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, двум бывшим министрам обороны страны Дмитрию Саламатину и Павлу Лебедеву.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
В ГБР проинформировали, что в ходе досудебного расследования было установлено, что Янукович в соучастии с Саламатиным и Лебедевым с 2012 по 2014 годы совершили государственную измену. А именно действия, направленные на подрыв суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, подрыв ее обороноспособности, предоставлении Российской Федерации и ее представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.
"Подозреваемые в период с 2012 по 2014 годы осуществляли целенаправленное снижение обороноспособности Украины с помощью так называемого реформирования Вооруженных сил Украины, которое заключалось в сокращении численности, расформировании (переформировании) отдельных воинских соединений, воинских частей и подразделений, изменения их места дислокации. Такие действия совершались в частности на территории Автономной Республики Крым, что в дальнейшем привело к аннексии полуострова", - говорится в сообщении.
В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.
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Порох, Пастор и Яценюк подумали:
"А ведь на их месте по версии БЕНЯтиктовны должны были быть мы "
знал премьер, а армию не подготовил...или не его это дело?
Два міністра Оборони України у Януковича були громадяни Россіі.
Мабуть добре підготували Армію України для відбиття нападу россіі в Криму і на Донбассі.
Що прийшлось створювати народне українське ополчення - Добробати.
Во всех остальных, всегда можно найти "новые обстоятельства дела" или "открыть дело по другому эпизоду"...
Если конечно захотеть.
и от того, что "болдом" несешь, он не становится убидительнее.
Прямо СЕЙЧАС Зеленский делает ТОЖЕ САМОЕ:
Сокращает и разоружает армию.
Толи дело сивачелый ГЕТЬМАН ВСЕ для НЕНЬКИ мудохался ....не все украинцы стали жить лучше.
Но я знаю одного сивочелого главнокомандувача то свои статки увеличил в двое! Приобрел еще один телеканал.
Нужно дать ему еще со свинарчуками и его личной шоблой покеруваты,и тоди заживем как зюнзюбаре! СЛАВА УКРАИНЕ!!!
И Мародер здесь не исключение!
СЛАВА УКРАИНЕ!!!