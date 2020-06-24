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Чтобы улучшить ситуацию с отключениями света, необходимо перейти на RAB-тарифообразование по европейскому примеру, - эксперт

Чтобы улучшить ситуацию с отключениями света, необходимо перейти на RAB-тарифообразование по европейскому примеру, - эксперт

Если не использовать европейский опыт обновления электросетей, в Украине проблемы с электроснабжением вырастут до критического уровня

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в колонке для издания НВ координатор комитета по энергетике Европейской бизнес-ассоциации Евгений Скульський.

По его словам, по всем данным качества распределения электроэнергии Украина – в аутсайдерах среди всех европейских стран. По данным исследования госпредприятия "Укрпромвнешэкспертиза", показатель неплановых отключений света (SAIDI) в Европе составляет 107 минут в год, в Украине же абоненты находятся без света в среднем 700 минут в год.

"Если ничего не изменить, цифра может превысить 900 минут, что грозит общей нестабильностью системы и авариями, ведь электрические сети находятся в изношенном состоянии и нуждаются в капитальных инвестициях", – отмечает Скульский.

Проблема такого низкого качества электроснабжения – в значительной нехватке инвестиций, считает он.

"Размер капитальных инвестиций в 1 км в Украине на уровне 200–250 долларов. Для понимания, в Литве инвестируют в шесть раз больше – 1500 $/км, во Франции – 2700 $/км", – написал эксперт.

Он отметил, что потребность украинских сетей в инвестициях оценивается в $12,5 млрд.

Регулятор предлагает перейти на стимулирующее регулирование по методологии, которая предусматривает разделение баз активов операторов системы распределения и начисления ставок доходности на уровне 1% на старую базу и 15% на новую базу. Эксперт подверг сомнению такой подход, поскольку убежден, что это приведет к тому, что инвестиции в сети не вырастут до необходимого уровня.

"Регулятор пытается в рамках реформирования оставить все ту же модель и те же инвестиции в отрасль, что сейчас", – заявил Скульский.

Для урегулирования ситуации и увеличения объема инвестированных средств он предлагает перейти на модель стимулирующего тарифного регулирования по европейскому примеру: начислять единую ставку доходности на уровне WACC (средневзвешенной стоимости капитала) на все активы операторов системы распределения. Такая система предусматривает расчет тарифа на базе прозрачной экономической логики, установление его на заранее известный период в несколько лет, также она предусматривает поощрение за соблюдение заранее известных плановых показателей и санкции за их нарушение.

Также читайте: Минэнерго призывает Регулятора при внедрении RAB-тарифа опираться на рекомендации участников рынка

По мнению Скульского, при использовании этой модели необходимого размера инвестиций можно достичь, системно вкладывая деньги в сети в течение 10 лет.

"С учетом инфляции и временного промежутка в 10 лет стоимость электроэнергии может незначительно расти, однако, стоит заметить, что подорожание будет очень плавным и малоощутимым для населения. К тому же, рост тарифа прямо коснется населения только если Кабмин отменит компенсаторный механизм PSO", – уверен эксперт.

Стимулирующее регулирование – это механизм тарифообразования на основе долгосрочного регулирования тарифов. Этот метод направлен на привлечение инвестиций для строительства и модернизации инфраструктуры сетей, передающих энергоноситель, и стимулирование эффективности расходов распределительных и поставляющих компаний.

Согласно данным НКРЭКУ, изношенность сетей в Украине составляет 80%, заявлял в 2017 году в эфире NewsOne тогдашний глава ведомства Дмитрий Вовк.

По информации Delo.ua, Нацкомиссия по энергетике с 2012 года рассматривает возможность перехода на стимулирующее тарифообразование, но оно до сих пор не введено.

Директор Центра энергии, природных ресурсов и геополитики Ариэль Коэн заявил в комментарии, что Украине категорически необходимо уже сегодня вводить тарифообразование, которое позволит модернизировать энергосети в соответствии со стандартами XXI века – Smart Grid сети, писало Delo.ua.

Автор: 

тарифы (1881) RAB (34)


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Топ комментарии
+15
кароче, настроил ахметка дворцов, накупил элитквартир по ланданам, а на ремонт сетей хай терпилы сбросятся
не царское это дело
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24.06.2020 19:45
+13
короче .. все это бред !!! запустите обратно АЭС и ВСЕ проблемы исчезнут кроме проблем у Ахметки - проблемы ватодонбасянина шерифа не ипут !!! и не доводите до банкротсва энергоатом а с ним и народ !!!
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24.06.2020 19:27
+8
Чудило, ну хто тобі сказав, що з прийняттям цього тарифу час відключення споживачів від електропостачання зменшиться? От у те, що ціна на електрику та всі товари, послуги та продукти підвищаться - вірю зразу і безповоротньо. А в те, що почнуть ремонтувати ЛЕПи чи трансформатори - не вірю.
Зробіть краще так:
1. Якщо мережа передачі приватна - то най за свої кошти і ремонтує. Кошти бере у енергогенеруючих компаній за аренду чи використання своїх ліній.
2. Якщо державна, то провести аудит та з'ясувати: куди поділися гроші на ремонт чи модернізацію мережі транспортування електроенергії.
Слідство, суд, вирок, компенсація з винних за рахунок конфіскації їх майна та майна, що вони переписали на рідних та близьких.
ІМХО десь так....
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24.06.2020 19:30
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кароче, настроил ахметка дворцов, накупил элитквартир по ланданам, а на ремонт сетей хай терпилы сбросятся
не царское это дело
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24.06.2020 19:45 Ответить
Ахметка имеет 70 процентов в Киевэнерго . Такая же доля в донбасссоблэнерго.Распред сетями в Украине в основном владеют:Суркисы, Коломойский,Григоришин,руссо бандито Бабаков.
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24.06.2020 20:36 Ответить
чтобы все покращаты треба расстрелять всю власть с 1991 года... вместе со слугами и олигархами.. и послать на уй ЭВРОПУ с Америкой и Россией пора жить своими руками головой и ногами.... воровали воровали комундздили комундзили воровали воровали а теперь ой а шо такое да срок технический вышел а не поднять ли там с нарида тупого еще тарифов пусть сам сделает ремонт всей энергосистемы Украины а мы опять начнем хозяйнуваты народ вам мало что эти падлы и гниды ремонт сделанный за наши гроши приписывают себе и за это еще премии себе выписывают чинуши что утеплением мы гражданин стену дома а они твари себе же пишут и потом опять сотни тысяч премий мы сделали ремонт в доме поменяли трубы канализацию кабеля света в щитовых починили домой шкаф по свету а вот то что обязался сделать горсовет поменять трубы отопления лежаки в подвале так ккак мы за свои средства купили счетчик учета тепла 4 год никак не могут найти грошей... так и тарифами РАВ ГАВ ЛЯЯТь И АХ.. я бы таким продажным лекспертам вообще бы язык вырывал бы руки отрубывал чтобы не писали не говорили оплаченную олигархиями ворами ублюдками херню....
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24.06.2020 20:41 Ответить
Чтобы улучшить ситуацию с отключениями света, необходимо не лезть в энергетику кривыми рученками....
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24.06.2020 19:27 Ответить
короче .. все это бред !!! запустите обратно АЭС и ВСЕ проблемы исчезнут кроме проблем у Ахметки - проблемы ватодонбасянина шерифа не ипут !!! и не доводите до банкротсва энергоатом а с ним и народ !!!
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24.06.2020 19:27 Ответить
Возмущение понятно,но речь идет не о генерации,а об распределительных сетях. АЭС и прочая генерация тут не при чем. Хотя,все,что хорошо работает на западе, в Украине выхолащивается донаоборот. Сомнение,шо Суркисы, Коломойский, Григоришин и Бабаков, в случае введения доп тарифа будут инвестировать в сети. Скорее всего смоют через помойки доп заработок в оффшоры...
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24.06.2020 20:42 Ответить
это все ягодки с одного поля - коррупционного..
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24.06.2020 21:57 Ответить
Чудило, ну хто тобі сказав, що з прийняттям цього тарифу час відключення споживачів від електропостачання зменшиться? От у те, що ціна на електрику та всі товари, послуги та продукти підвищаться - вірю зразу і безповоротньо. А в те, що почнуть ремонтувати ЛЕПи чи трансформатори - не вірю.
Зробіть краще так:
1. Якщо мережа передачі приватна - то най за свої кошти і ремонтує. Кошти бере у енергогенеруючих компаній за аренду чи використання своїх ліній.
2. Якщо державна, то провести аудит та з'ясувати: куди поділися гроші на ремонт чи модернізацію мережі транспортування електроенергії.
Слідство, суд, вирок, компенсація з винних за рахунок конфіскації їх майна та майна, що вони переписали на рідних та близьких.
ІМХО десь так....
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24.06.2020 19:30 Ответить
Все о чем ты пишешь относится к 99,999 процентам предприятий в Украине. В том числе и принадлежащих тебе или твоим знакомым. В Украине все о сем ты пишешь-не работает!!! Пока в стране не будет нормального гражданского общества-все эти "показательные аудиты и контроли"- тьху и растереть. Любой предприниматель у которго не лоток на базаре со мною согласится.
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24.06.2020 20:48 Ответить
P.s Как воровали, так и будут воровать. Вон Беня с Центрэнэрго вынес 5 ярдов, и поверь- ничего ему не будет. Как обносит Беня государственную Укрнафту со времен Капительманши, пережив троих президентов,так и будет обносить. Хоть мы все зубы сточим. Как сливали прибыль Суркисы с облэнэрго, так и будут сливать.
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24.06.2020 20:54 Ответить
Тому я тут, час від часу, згадую або про "суддю" містера Лінча, або про "Закон про зброю" з відповідним відображенням цього права в Конституції. Без зброї в нашій країні тіко законослухняні громадяни.
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24.06.2020 21:18 Ответить
Молод ты еще.. Після "суду Лінча" прийде Суркіс 2, чи Коломойский 2,чи Ахметов 2. Тому що в країні де не існує громадянська спільнота'- не працюють закони. А де не працюють закони- виникають монополіі. Більше скажу-якщо тобі пощастить і ти займеш крісло монополіста,саме ти станеш тим новим Суркісом.
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24.06.2020 21:38 Ответить
Після "суду Лінча" у законослухняних людей вже буде зброя, яку "вилучили в процесі судового засідання". А далі буде "синдром прикордонника", коли молодший, зі зброєю та бойовими набоями, йде позаду старшого... А на кордоні не спокійно... І, якщо старший ображав молодшого, то... Хто ж повернеться на заставу після наряду?
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24.06.2020 21:46 Ответить
Это все байки для подростков. Страну на этом не построишь. А построишь африканское племя.
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24.06.2020 21:52 Ответить
А на чому, по-вашому можна побудувати країну? Он Кучма побудував... До сих пір вивести не можемо...
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24.06.2020 21:56 Ответить
P.S. Звісно, я не такий старий, щоб пам'ятати події 1918 року, але добре пам'ятаю початок 90-х... Незалежність... Тоді б прийняти закон про зброю... І чомусь мені здається, що якби зброя була не тільки у парт.еліти, гебешників, мусорів та бандюків, то ситуація зараз би була зовсім іншою... Ну, наприклад, Кучма б не створив би таку олігархічно-кримінальну структуру, яку до сих пір вивести не можемо.
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24.06.2020 21:54 Ответить
Історія вчить тільки тому,що нічому не вчить...
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24.06.2020 22:13 Ответить
Не вчить лише тих, хто не бажає вчитись
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24.06.2020 22:15 Ответить
Дуже до вподоби самопевні люди. Для таких усе дуже просто....
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24.06.2020 22:17 Ответить
А для тих, хто бажає вчитись - навпаки... Але от лихо! Тих хто бажає вчитись - одиниці, решта - мільйони... Але історію творять саме одиниці. Я не кажу, що відношусь до тих "одиниць", але хоч щось намагаюсь робити. Бо якщо тіко спостерігати, то стаєш одним з тих мільйонів, яким "а какая разніца"...
Спочатку треба зрозуміти та усвідомити, що рішення приймає кожен, а не "партія і правітєльство"! І несе відповідальність за прийняте рішення кожен, а не "ті козли за яких (чи проти яких) я голосував". І це буде початком становлення тієї громадянської спільноти, про яку Ви казали на початку нашої бесіди.
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24.06.2020 22:37 Ответить
_Иди нах, упырь! Т. н. эксперты обосновывают народу почему он должен быть ограблен! Мочить надо упырей, иначе они не уймутся!
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24.06.2020 19:38 Ответить
почніть із впровадження європейських соціальних стандартів в Україні.
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24.06.2020 19:49 Ответить
Ага, сейчас... грабители бросят грабёж и займутся.
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24.06.2020 19:54 Ответить
Прибыль получает гудок, а ремонт за народный счёт... ******* бандиты устроились в Украине!
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24.06.2020 19:58 Ответить
Давно небыло веерных отключений, молодцы ЗЕворы, вот повеселимся
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24.06.2020 20:11 Ответить
Национализация активов и тогда ремонт народной собственности за счёт народа.
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24.06.2020 20:14 Ответить
РэССовцы-эССесовцы.
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24.06.2020 20:25 Ответить
атомные станции простаивают а денех нет. гениальные зебобики
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24.06.2020 20:31 Ответить
Очередное провластное мурло намекает на поднятие тарифов типа по европейски так по европейски рыжий барбос заплатил бы в казну от50 до 75% налога с прибыли там прогрессивная система налогообложения чем больше доход тем выше налог. И сранный эксперт об этом ни слова! получается гражданам очередное повышение а татарину -дворцы квартиры ыорбс яхты ну и эксперту копеечку-знатно лижет
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24.06.2020 20:58 Ответить
раби , вам нові справедливі тарифи ...здохніть
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24.06.2020 21:19 Ответить
30 лет тарифы включали в себя амортизацию ...модернизацию...поддержание тех состояния...а оказывается они включали в себя яхты и лондонские квартиры. И никому до этого не было дела и нет...Все хотят жить на абонплату за трубы газовые...трубы водяные...провода алюминиевые...частоты эфирные--и почему молчат рыночники-так работает рыночная экономика?
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24.06.2020 22:00 Ответить
Так работает шайка грабителей!
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24.06.2020 22:57 Ответить
Короче опять будут грабить Чо за терпилы в стране живут
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24.06.2020 22:58 Ответить
"Чтобы улучшить ситуацию с отключениями света"

Т.е., чтобы свет лучше отключался?
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24.06.2020 23:44 Ответить
Ситуація залежить від достатку.На електроенергію людина в середньому витрачає 2-3 проценти від мінімалки в розвинутій країні.В Україні з 4723 мінімалки 200 за електроенергію складе більше 4.2%
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25.06.2020 03:46 Ответить
 
 