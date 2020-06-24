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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Кабмин прорабатывает украинско-турецкий меморандум о строительстве жилья для переселенцев из Крыма в Херсонской области, - Зеленский

Кабмин прорабатывает украинско-турецкий меморандум о строительстве жилья для переселенцев из Крыма в Херсонской области, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Главы государств обсудили ситуацию в мире вокруг пандемии коронавируса, а также меры по преодолению этого недуга и минимизации его последствий для общества и экономики двух государств.

Владимир Зеленский поблагодарил турецкий народ и лично Президента Турецкой Республики за предоставленную Украине гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19. Принимая во внимание традиционно высокий уровень взаимодействия и контактов между двумя странами, собеседники согласились с необходимостью скорейшего восстановления авиационного сообщения по мере ослабления карантинных мероприятий. Лидеры отметили, что рассматривают 1 июля как дату возобновления авиасообщения между Украиной и Турцией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский в пятницу посетит Херсонщину в рамках инспекции хода "Большой стройки", - замглавы ОП Тимошенко

Лидеры государств дали высокую оценку результатам визита 22 июня текущего года в Украину высокопоставленной турецкой делегации во главе со специальным советником и пресс-секретарем президента Турции Ибрагимом Калыном.

Президент Украины высоко оценил внимание, которое турецкая сторона уделяет защите прав и интересов крымских татар в оккупированном Крыму, а также практические шаги по реализации договоренностей по строительству на Херсонщине жилья для 500 семей внутренне перемещенных лиц из АР Крым.

"По моему поручению наше правительство прорабатывает текст украинско-турецкого межправительственного меморандума, который будет определять технические вопросы строительства", – отметил Владимир Зеленский.

Глава Украинского государства поблагодарил за неизменную позицию Турции по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, защиту прав крымскотатарского народа, а также за настрой и в дальнейшем углублять стратегическое партнерство между двумя государствами на всех направлениях, представляющих общий интерес.

Также читайте: Переселенцы будут обеспечены жильем в Украине на 25,5 млн евро

В контексте реализации договоренностей восьмого заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией, которое состоялось 3 февраля в Киеве, главы государств согласились принять дополнительные меры для финализации переговоров о заключении Соглашения о свободной торговле, а также усилить работу ряда отраслевых двусторонних механизмов.

Напомним, Турецкая Республика приняла решение об обеспечении жильем около пятисот семей крымских татар. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве 3 февраля.

Автор: 

жилье (909) Зеленский Владимир (20378) Крым (26397) Турция (3379) Эрдоган Реджеп Тайип (894) переселенцы (530) Херсонская область (4775)


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Топ комментарии
+5
і видати їм зброю нарізну, сформувати загони самооборони
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24.06.2020 19:47
+3
Так і буде.
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24.06.2020 20:06
+3
То найвеличніший провів премовини з турками вже після того, як барига з ЧавушОглу (наче так) все перетер? Досягнення, стопудово!
Вже рік країна без Президента, а на того, хто хоч якось намагається втримати події в Україні в зоні уваги міжнародної спільноти, відкривають справи навіть серед ночі!
Зупиніть ЦЮ РЕАЛЬНІСТЬ! Я зійду на попередній зупинці...
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24.06.2020 20:09
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і видати їм зброю нарізну, сформувати загони самооборони
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24.06.2020 19:47 Ответить
Так і буде.
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24.06.2020 20:06 Ответить
Дорожну втянул. Видосик. Еще втянул. Звонок другу)))
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24.06.2020 19:48 Ответить
дороги строят две турецкие фирмы без тендера по указанию бедосика напрямую
теперь еще одна турецкая контора будет строить жилье
вам ничего странным не кажется?
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24.06.2020 19:57 Ответить
кемска волость ?
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24.06.2020 20:15 Ответить
кажется
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24.06.2020 21:04 Ответить
pust turki dronov dadut.Raznyje modeli
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24.06.2020 20:01 Ответить
Меморандум? Все будуть будувати за рахунок Туреччини.
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24.06.2020 20:07 Ответить
Х А Л Я В А !
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24.06.2020 20:16 Ответить
для себя
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24.06.2020 21:05 Ответить
То найвеличніший провів премовини з турками вже після того, як барига з ЧавушОглу (наче так) все перетер? Досягнення, стопудово!
Вже рік країна без Президента, а на того, хто хоч якось намагається втримати події в Україні в зоні уваги міжнародної спільноти, відкривають справи навіть серед ночі!
Зупиніть ЦЮ РЕАЛЬНІСТЬ! Я зійду на попередній зупинці...
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24.06.2020 20:09 Ответить
хто пояснить, що будуть робити люді з вищою освітою, з науковими ступенями, які зараз працюють у Києві, Винниці, Дніпрі, Львові, у селі Херсонської області? Знову повторюються історія, як під час повернення до Криму у 80-90-ті роки переважно міське та освічене населення було загнено у села.
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24.06.2020 20:11 Ответить
Проблема є, але ці люди самі собі створять робочі місця.
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24.06.2020 20:14 Ответить
дайте дома и землю кырымлы поближе к Перекопу и сможете передислоцировать целую бригаду !
с оружием они сами о себе позаботятся......
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24.06.2020 20:20 Ответить
А ще туди треба селити тих, кого звільнять із російських в'язниць.
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24.06.2020 20:22 Ответить
киевские бандиты против вооружения населения
Порошенко и зеленский не очень отличаются
в отношении к лохам
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25.06.2020 09:16 Ответить
А почему жилье не в Турции?
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24.06.2020 20:51 Ответить
потому что Эрдоган расширяет империю
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24.06.2020 21:06 Ответить
а потому, что кацап в Крыму!
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24.06.2020 22:56 Ответить
прощай плодородная Херсонская область?
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24.06.2020 21:07 Ответить
прощай ХНР, ватник!

а за урожаи у татар не беспокойся, с землей они работать умеют !
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24.06.2020 22:38 Ответить
думаешь, украинские фермеры с землей работать не умеют?
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24.06.2020 23:20 Ответить
А можно в трабзоне?
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25.06.2020 08:31 Ответить
 
 