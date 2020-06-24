Кабмин прорабатывает украинско-турецкий меморандум о строительстве жилья для переселенцев из Крыма в Херсонской области, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Главы государств обсудили ситуацию в мире вокруг пандемии коронавируса, а также меры по преодолению этого недуга и минимизации его последствий для общества и экономики двух государств.

Владимир Зеленский поблагодарил турецкий народ и лично Президента Турецкой Республики за предоставленную Украине гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19. Принимая во внимание традиционно высокий уровень взаимодействия и контактов между двумя странами, собеседники согласились с необходимостью скорейшего восстановления авиационного сообщения по мере ослабления карантинных мероприятий. Лидеры отметили, что рассматривают 1 июля как дату возобновления авиасообщения между Украиной и Турцией.

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Лидеры государств дали высокую оценку результатам визита 22 июня текущего года в Украину высокопоставленной турецкой делегации во главе со специальным советником и пресс-секретарем президента Турции Ибрагимом Калыном.

Президент Украины высоко оценил внимание, которое турецкая сторона уделяет защите прав и интересов крымских татар в оккупированном Крыму, а также практические шаги по реализации договоренностей по строительству на Херсонщине жилья для 500 семей внутренне перемещенных лиц из АР Крым.

"По моему поручению наше правительство прорабатывает текст украинско-турецкого межправительственного меморандума, который будет определять технические вопросы строительства", – отметил Владимир Зеленский.

Глава Украинского государства поблагодарил за неизменную позицию Турции по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, защиту прав крымскотатарского народа, а также за настрой и в дальнейшем углублять стратегическое партнерство между двумя государствами на всех направлениях, представляющих общий интерес.

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В контексте реализации договоренностей восьмого заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией, которое состоялось 3 февраля в Киеве, главы государств согласились принять дополнительные меры для финализации переговоров о заключении Соглашения о свободной торговле, а также усилить работу ряда отраслевых двусторонних механизмов.

Напомним, Турецкая Республика приняла решение об обеспечении жильем около пятисот семей крымских татар. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве 3 февраля.