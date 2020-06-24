Десять квартир капитально отремонтировали, чтобы выполнить поручение Зеленского о предоставлении жилья переселенцам с хутора Вильного, - ЛОГА

Вручение ордеров и ключей от квартир прошло 24 июня во время торжеств ко Дню Конституции Украины в Северодонецке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Луганской областной государственной администрации.

"Семьи переселенцев, которых террористы заставили срочно покинуть все, что они имели на старом месте жительства, сегодня получили ключи от новых квартир. Уверена, что в новых домах их ждет радостная и счастливая жизнь", - отметила заместитель председателя облгосадминистрации Наталия Романенко.

Сейчас полностью подготовлены 10 квартир, которые до этого находились в непригодном для проживания состоянии и были отремонтированы за средства областного бюджета.

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Как рассказал руководитель военно-гражданской администрации г. Золотое и с. Катериновка Алексей Бабченко, ремонт еще двух квартир вскоре завершится.

Он добавил, что эти люди ранее проживали на Хуторе Вильный, две улицы которого остались подконтрольными незаконным вооруженным формированиям.

Напомним, 20 ноября 2019 года во время рабочей поездки в Луганскую область президент Украины Владимир Зеленский встретился с переселенцами. Люди обратились к главе государства и руководителю Луганщины за помощью в получении жилья. Именно тогда Зеленский поручил руководителю области Сергею Гайдаю решить этот вопрос. Позже были найдены помещения и проведены капитальные ремонты квартир.