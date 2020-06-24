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Десять квартир капитально отремонтировали, чтобы выполнить поручение Зеленского о предоставлении жилья переселенцам с хутора Вильного, - ЛОГА

Десять квартир капитально отремонтировали, чтобы выполнить поручение Зеленского о предоставлении жилья переселенцам с хутора Вильного, - ЛОГА

Вручение ордеров и ключей от квартир прошло 24 июня во время торжеств ко Дню Конституции Украины в Северодонецке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Луганской областной государственной администрации.

"Семьи переселенцев, которых террористы заставили срочно покинуть все, что они имели на старом месте жительства, сегодня получили ключи от новых квартир. Уверена, что в новых домах их ждет радостная и счастливая жизнь", - отметила заместитель председателя облгосадминистрации Наталия Романенко.

Сейчас полностью подготовлены 10 квартир, которые до этого находились в непригодном для проживания состоянии и были отремонтированы за средства областного бюджета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин прорабатывает украинско-турецкий меморандум о строительстве жилья для переселенцев из Крыма в Херсонской области, - Зеленский

Как рассказал руководитель военно-гражданской администрации г. Золотое и с. Катериновка Алексей Бабченко, ремонт еще двух квартир вскоре завершится.

Он добавил, что эти люди ранее проживали на Хуторе Вильный, две улицы которого остались подконтрольными незаконным вооруженным формированиям.

Напомним, 20 ноября 2019 года во время рабочей поездки в Луганскую область президент Украины Владимир Зеленский встретился с переселенцами. Люди обратились к главе государства и руководителю Луганщины за помощью в получении жилья. Именно тогда Зеленский поручил руководителю области Сергею Гайдаю решить этот вопрос. Позже были найдены помещения и проведены капитальные ремонты квартир.

Автор: 

жилье (909) Зеленский Владимир (20378) переселенцы (530) Луганская область (6497)


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Топ комментарии
+11
Десять квартир капитально отремонтировали, чтобы выполнить поручение Зеленского о предоставлении жилья переселенцам из хутора Вольного, - ЛОГА - Цензор.НЕТ 4814
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24.06.2020 20:19
+9
такий же тупий.
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24.06.2020 20:27
+7
совок совком.....
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24.06.2020 20:13
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совок совком.....
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24.06.2020 20:13 Ответить
ранній чи пізній...
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24.06.2020 20:27 Ответить
да без разницы - закоренелый
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24.06.2020 20:30 Ответить
Зеля молоток!
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24.06.2020 20:13 Ответить
такий же тупий.
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24.06.2020 20:27 Ответить
ну так - 24/7...- тому то Ленка пішла по-Дохторах....
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24.06.2020 20:28 Ответить
зроблений з корабельної сосни.
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24.06.2020 20:34 Ответить
тода это киянка ))
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24.06.2020 20:36 Ответить
а если из-под Николаева ?
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24.06.2020 20:49 Ответить
николаевская киянка )
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24.06.2020 20:51 Ответить
И этот в гэтьманы лезет... Пока хоть ленточки не перерезает.
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24.06.2020 20:14 Ответить
Зараз карантин, а так би і застілля влаштував.
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24.06.2020 20:28 Ответить
Десять квартир капитально отремонтировали, чтобы выполнить поручение Зеленского о предоставлении жилья переселенцам из хутора Вольного, - ЛОГА - Цензор.НЕТ 4814
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24.06.2020 20:19 Ответить
а уявіть якщо би воно не ПОРУЧИЛО це зробити - вони ж всі зЄ- просто ідіоти ...- що б вони без свого зЄ-лІдера робили....- от що би наприклад робив хАваков...
Колись продивлявся пресу Сталінських часів - ВСЕ , реавльно робилось я тільки по-дорученню Сталіна....
Нам що- потрошки впарюють КНДР - алеж це в Україні не пройде ...- наоборот..., вони ідіоти що, цього не вхавують...
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24.06.2020 20:26 Ответить
а переселенцы все хорошего качества?
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24.06.2020 20:28 Ответить
А какая разница?
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24.06.2020 21:06 Ответить
а не к параду за поребриком они приурочили?
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24.06.2020 20:33 Ответить
А це мені нагадує "Потьомкінські дєрєвні"... Нещодавно на ICTV була програма (чи то "Гражданская оборона", чи то "Антізомбі"), де було майже те саме, але... в Москві... Собяніну (чи як там його) показали будинок і квартиру в ньому (ОДНУ з десятків) де планували розмістити виселенців з "хрущовок"... Квартира - супер! Але на весь будинок вона була одна-єдина така, а решта така, що стара "хрущівка" була краща.
Та й 10 квартир на фоні тисяч вимушених переселенців - дробина в слонячу дупу.
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24.06.2020 20:38 Ответить
Чистая показуха.
10-ти семьям по квартире.
А остальным сотням или тысячам? Орган для игры на клавишах?
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24.06.2020 21:08 Ответить
Сколько переселились при Зеленском и сколько при Пете? Остальным сотням или тысячам соевый гетман предоставил жилье или рошенкой отделался?
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24.06.2020 21:23 Ответить
вот он - быдлоэлекторат клоуна... и писать ничего не нужно - сами обсираются...
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24.06.2020 21:45 Ответить
Ты, зеленокожий, мог бы это написать, если бы нЕлОХ отремонтировал бы эти квартиры за свой счет (или, хотя-бы за счет 95-го квартала). Тогдахоть хоромы одной семье. Квартиры были отремонтированы не за счет каких-то резервных фондов, а "были отремонтированы за средства областного бюджета Источник: https://censor.net/n3204186". То есть, чтобы пиарнуться членограй забрал у обл. бюджета бабло, которое должно было пойти на другие нужды (может, на ремонт школы или дет. садика) и отдал их 10-ти семьям. ВО КАКОЙ ОН ДОБРЫЙ И СПРАВЕДЛИВЫЙ. Одно слово - солнцеликий.
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24.06.2020 22:08 Ответить
Клоун, при Порошенко запущена программа 50 на 50 для переселенцев. Только в Киеве до 500 семей смогли купить квартиры за половину стоимости. Но тебе об этом сказать забыли. Там электронная очередь - все абсолютно прозрачно. И как-то обошлось без ленточек и пиара в СМИ. Прикинь?
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25.06.2020 02:17 Ответить
Там не тысячи семей, а сотни тысяч.
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25.06.2020 02:19 Ответить
ПРАВИЛЬНО!
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24.06.2020 21:15 Ответить
Что правильно? Грабить областной бюджет? Так в Луганской области и без Зели грабить нечего. На такие нужды деньги должны выделяться из государственного бюджета. Подобных "поручений" президент давать не имеет права.
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25.06.2020 02:26 Ответить
****-е клоуны!за щёт оккупантов ,слабо,пособник *****?
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24.06.2020 22:22 Ответить
С каких пор Зеля распоряжается областным бюджетом? Что это за бред? Новый сцарь подрастает?
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25.06.2020 02:22 Ответить
 
 