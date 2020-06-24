Государство не оставит вас в беде, - Зеленский обратился к пострадавшим от наводнения. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский обещает помочь людям, пострадавшим от наводнений в западных регионах Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, видеообращение размещено в Фейсбуке президента.

Зеленский заявил: "Хочу выразить искренние соболезнования семьям погибших во время непогоды и наводнения на западе страны.

Других пострадавших граждан хочу заверить - государство не оставит вас в беде. Мы обязательно восстановим разрушенные дороги, мосты и другую инфраструктуру. Обязательно решим вопрос жилья: или восстановим разрушенное, или найдем новое.

Отдельно вам будет выделена финансовую помощь. Мы понимаем, что для преодоления последствий может потребоваться не один миллиард гривен, но эти средства обязательно будут найдены".