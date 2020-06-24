Государство не оставит вас в беде, - Зеленский обратился к пострадавшим от наводнения. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский обещает помочь людям, пострадавшим от наводнений в западных регионах Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, видеообращение размещено в Фейсбуке президента.
Зеленский заявил: "Хочу выразить искренние соболезнования семьям погибших во время непогоды и наводнения на западе страны.
Других пострадавших граждан хочу заверить - государство не оставит вас в беде. Мы обязательно восстановим разрушенные дороги, мосты и другую инфраструктуру. Обязательно решим вопрос жилья: или восстановим разрушенное, или найдем новое.
Отдельно вам будет выделена финансовую помощь. Мы понимаем, что для преодоления последствий может потребоваться не один миллиард гривен, но эти средства обязательно будут найдены".
Топ комментарии
+39 ggl chrm
показать весь комментарий24.06.2020 20:38
+36 Andrea Petrychenko
показать весь комментарий24.06.2020 20:38
+14 18c49ed2
показать весь комментарий24.06.2020 21:15
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
1 2
I Ka 538a282a
показать весь комментарий25.06.2020 15:46 Ответить Мне нравится 0
Олександр Рем
показать весь комментарий25.06.2020 15:53 Ответить Мне нравится 0
I Ka 538a282a
показать весь комментарий25.06.2020 16:01 Ответить Мне нравится 0
Страница 2 из 2
1 2
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...