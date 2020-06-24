СБУ о разрешении Варнаве въезжать в Украину: За время действия запрета ущерба нацбезопасности не нанесла
Служба безопасности Украины объясняет, что может изъять человека из списка тех, кто угрожает национальной безопасности, "если за период действия запрета данных о совершении лицом действий, которые могут нанести ущерб национальной безопасности, не получено".
Так в СБУ ответили на запрос Радіо Свобода о причинах отмены запрета въезда в Украину для российской актрисы и телеведущей Екатерины Варнавы, информирует Цензор.НЕТ.
"Органами и подразделениями Службы безопасности Украины решение о запрете въезда на территорию Украины принимается в интересах обеспечения национальной безопасности Украины. Если за период действия запрета данных о совершении лицом действий, которые могут нанести ущерб национальной безопасности, не получено, принимается решение об отмене запрета въезда в Украину данному лицу", - сообщили в СБУ.
В ведомстве добавили, что в марте обратились в Министерство культуры Украины для обновления информации.
Напомним, 17 июня в Министерстве культуры и информационной политики сообщили, что Варнаву исключили из перечня лиц, которые угрожают национальной безопасности, по представлению Службы безопасности Украины.
В МКИП добавили, что в марте получили от СБУ письмо о снятии запрета въезда на территорию Украины Варнавы и исключении ее из перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.
В марте 2017 года Служба безопасности Украины запретила Варнаве въезд в Украину на пять лет из-за ее выступление в оккупированном Крыму. В 2019 году ее внесли в "черный список" Министерства культуры.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
реклама молочки не в счет...ведь поноса у службы безопасности не наблюдалось
У сюжеті кореспондент ворожного телеканалу, який представився Андрієм Малкіним, розказував про "одесского боевика Сергея Стерненко", а людей, які протестували під Шевченківським районним судом міста Києва, назвав "сотнями радикалов".
Також у сюжеті показали нардепа від ОПЗЖ Вадима Рабіновича, який заявив, що "за народными волнениями стоит Ульяна Супрун".
"Она финансирует это все, всем там заправляет", - каже Рабінович.
Ще ворожий телеканал показав партію Шарія, яку назвав "противниками националистов", що "требуют защитить страну от радикалов".Далі у сюжеті співробітник НТВ, розгулюючи центром столиці України у дусі роспропаганди заявив: "Похоже, вся политическая история незалежной сводится к митингам и беспорядкам. В Киеве снова начали появляться люди в камуфляже".
https://gazeta.ua/articles/politics/_de-sbu-rosijskij-telekanal-rozgulyuye-majdanom-nezalezhnosti-i-rozpovidaye-pro-odeskogo-bojovika-sternenka/971550 источник
https://www.obozrevatel.com/ukr/person/maksim-bogdanoff.htm
Вони дійсно думають що усе населення України вважає це "божою росою"? Де ж їх всіх розвішувати?
Конечно надо пустить на встречу с поцЗедентом
если так рассуждать - то это не СБУ а карманный хомячок...
я так розумію, що наша Зевлада в логіку не може
Украина - страна для украинофобов.