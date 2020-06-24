СБУ о разрешении Варнаве въезжать в Украину: За время действия запрета ущерба нацбезопасности не нанесла

Служба безопасности Украины объясняет, что может изъять человека из списка тех, кто угрожает национальной безопасности, "если за период действия запрета данных о совершении лицом действий, которые могут нанести ущерб национальной безопасности, не получено".

Так в СБУ ответили на запрос Радіо Свобода о причинах отмены запрета въезда в Украину для российской актрисы и телеведущей Екатерины Варнавы, информирует Цензор.НЕТ.

"Органами и подразделениями Службы безопасности Украины решение о запрете въезда на территорию Украины принимается в интересах обеспечения национальной безопасности Украины. Если за период действия запрета данных о совершении лицом действий, которые могут нанести ущерб национальной безопасности, не получено, принимается решение об отмене запрета въезда в Украину данному лицу", - сообщили в СБУ.

В ведомстве добавили, что в марте обратились в Министерство культуры Украины для обновления информации.

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Напомним, 17 июня в Министерстве культуры и информационной политики сообщили, что Варнаву исключили из перечня лиц, которые угрожают национальной безопасности, по представлению Службы безопасности Украины.

В МКИП добавили, что в марте получили от СБУ письмо о снятии запрета въезда на территорию Украины Варнавы и исключении ее из перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.

В марте 2017 года Служба безопасности Украины запретила Варнаве въезд в Украину на пять лет из-за ее выступление в оккупированном Крыму. В 2019 году ее внесли в "черный список" Министерства культуры.