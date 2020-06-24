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СБУ о разрешении Варнаве въезжать в Украину: За время действия запрета ущерба нацбезопасности не нанесла

СБУ о разрешении Варнаве въезжать в Украину: За время действия запрета ущерба нацбезопасности не нанесла

Служба безопасности Украины объясняет, что может изъять человека из списка тех, кто угрожает национальной безопасности, "если за период действия запрета данных о совершении лицом действий, которые могут нанести ущерб национальной безопасности, не получено".

Так в СБУ ответили на запрос Радіо Свобода о причинах отмены запрета въезда в Украину для российской актрисы и телеведущей Екатерины Варнавы, информирует Цензор.НЕТ.

"Органами и подразделениями Службы безопасности Украины решение о запрете въезда на территорию Украины принимается в интересах обеспечения национальной безопасности Украины. Если за период действия запрета данных о совершении лицом действий, которые могут нанести ущерб национальной безопасности, не получено, принимается решение об отмене запрета въезда в Украину данному лицу", - сообщили в СБУ.

В ведомстве добавили, что в марте обратились в Министерство культуры Украины для обновления информации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российской актрисе Варнаве, которая пела в оккупированном Крыму о Путине, разрешили въезд в Украину. ДОКУМЕНТ

Напомним, 17 июня в Министерстве культуры и информационной политики сообщили, что Варнаву исключили из перечня лиц, которые угрожают национальной безопасности, по представлению Службы безопасности Украины.

В МКИП добавили, что в марте получили от СБУ письмо о снятии запрета въезда на территорию Украины Варнавы и исключении ее из перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.

В марте 2017 года Служба безопасности Украины запретила Варнаве въезд в Украину на пять лет из-за ее выступление в оккупированном Крыму. В 2019 году ее внесли в "черный список" Министерства культуры.

Автор: 

СБУ (19905) Варнава Екатерина (4)


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Топ комментарии
+31
Пореченков за время действия запрета тоже ничего не нанёс
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24.06.2020 20:47
+29
Окрім приниження української держави.
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24.06.2020 20:45
+25
рабочая сосна или нет ? надо мнение "экспертов"
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24.06.2020 20:47
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Окрім приниження української держави.
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24.06.2020 20:45 Ответить
Если вы сами не имеете гордости за своё государство и сами унижаете свою страну, будете думать что кто-то гордится Вами будет, таким нарідом в 73%. Уважают тех кто себя уважает и отстаивает своё достоинство, а опу..... никто и нигде не уважает
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24.06.2020 23:15 Ответить
и пореченков за период действия запрета действий, которые могут нанести ущерб национальной безопасности, не предоставил...
реклама молочки не в счет...ведь поноса у службы безопасности не наблюдалось
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25.06.2020 00:04 Ответить
рабочая сосна или нет ? надо мнение "экспертов"
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24.06.2020 20:47 Ответить
Скорее шалава!)
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24.06.2020 20:51 Ответить
Сосна. Работает, аж причмокивает.
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24.06.2020 21:00 Ответить
Разве дело в сосне . Вражеское кубло засевшее в сбу , вот где проблема .
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24.06.2020 21:03 Ответить
Так вопрос был про сосну.
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24.06.2020 21:04 Ответить
Не она тут сосна...
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24.06.2020 21:13 Ответить
СБУ о разрешении Варнаве въезжать в Украину: За время действия запрета ущерба нацбезопасности не нанесла - Цензор.НЕТ 1621
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24.06.2020 21:26 Ответить
Пореченков за время действия запрета тоже ничего не нанёс
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24.06.2020 20:47 Ответить
Видимо тоже скоро приедет.
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24.06.2020 21:31 Ответить
А їде вона в Україну чого ?
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24.06.2020 20:50 Ответить
план по лесозаготовках помогать выполнять ))
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24.06.2020 20:55 Ответить
Ми туди швидше потрапимо.
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24.06.2020 23:56 Ответить
Роззбудовувати брацкую УкраЬІну.
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25.06.2020 01:40 Ответить
СБУ о разрешении Варнаве въезжать в Украину: За время действия запрета ущерба нацбезопасности не нанесла - Цензор.НЕТ 8256
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24.06.2020 20:55 Ответить
надувная сосна, даже согласно мифам и легендам кпсс ))
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24.06.2020 20:56 Ответить
а Ермак-Мудак в этой кампашке по растягиванию бюджета-учетчиком работает
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24.06.2020 21:16 Ответить
Російський телеканал НТВ зняв сюжет у стилі кремлівської пропаганди, гуляючи Майданом Незалежності.
У сюжеті кореспондент ворожного телеканалу, який представився Андрієм Малкіним, розказував про "одесского боевика Сергея Стерненко", а людей, які протестували під Шевченківським районним судом міста Києва, назвав "сотнями радикалов".

Також у сюжеті показали нардепа від ОПЗЖ Вадима Рабіновича, який заявив, що "за народными волнениями стоит Ульяна Супрун".
"Она финансирует это все, всем там заправляет", - каже Рабінович.
Ще ворожий телеканал показав партію Шарія, яку назвав "противниками националистов", що "требуют защитить страну от радикалов".Далі у сюжеті співробітник НТВ, розгулюючи центром столиці України у дусі роспропаганди заявив: "Похоже, вся политическая история незалежной сводится к митингам и беспорядкам. В Киеве снова начали появляться люди в камуфляже".
https://gazeta.ua/articles/politics/_de-sbu-rosijskij-telekanal-rozgulyuye-majdanom-nezalezhnosti-i-rozpovidaye-pro-odeskogo-bojovika-sternenka/971550 источник
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24.06.2020 20:58 Ответить
Навка розповіла про біль і образу через Україну, що не брала участь в параді Перемоги.

https://www.obozrevatel.com/ukr/person/maksim-bogdanoff.htm
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25.06.2020 00:01 Ответить
Депутаты ездят прям в Кремль и ничего, миллионы ездят в Россию. Цирк или дурдом?
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24.06.2020 21:01 Ответить
Два в одному.
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24.06.2020 21:25 Ответить
Ну що, зустрічайте Порєчєнкова з Охлобистіним?
СБУ о разрешении Варнаве въезжать в Украину: За время действия запрета ущерба нацбезопасности не нанесла - Цензор.НЕТ 9447
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24.06.2020 21:06 Ответить
при чому те, чи загрожує вона національній безпеці України чи ні. є факт порушення законодавства України, усе решта вербалізм і лапша на вуха
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24.06.2020 21:07 Ответить
ХАрошая девочка, бізнес- партнер презЕдента, чому б і не пустити
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24.06.2020 21:07 Ответить
Закон у нас порушувати--ззя.І нада.
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24.06.2020 23:57 Ответить
Девчонки из Камеди Вумен замолвили словечко перед Женским кварталом (кума - Кравец))
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24.06.2020 21:08 Ответить
Подготовка детей ОРДЛО к зачислению в ВУЗы УкраиныСБУ о разрешении Варнаве въезжать в Украину: За время действия запрета ущерба нацбезопасности не нанесла - Цензор.НЕТ 7168
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24.06.2020 21:08 Ответить
За час сидіння за ґратами Чикотіло нікого не вбив. Випустити його на волю!
Вони дійсно думають що усе населення України вважає це "божою росою"? Де ж їх всіх розвішувати?
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24.06.2020 21:10 Ответить
СБУ о разрешении Варнаве въезжать в Украину: За время действия запрета ущерба нацбезопасности не нанесла - Цензор.НЕТ 9371
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24.06.2020 21:11 Ответить
А если маньяк за год никого не убил то назначайте его директором садика...
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24.06.2020 21:11 Ответить
Кобыла или соси-на рабочая
Конечно надо пустить на встречу с поцЗедентом
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24.06.2020 21:12 Ответить
это уже баканова сосна?
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24.06.2020 21:15 Ответить
ну зеленой сбу виднее кто сосна корабельная. Сосна корабельная - круизная проститутка, сленг моряков.
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24.06.2020 21:16 Ответить
а какое наказание она понесла за ущерб национальной безопасности Украины и ее народа в прошлом?
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24.06.2020 21:29 Ответить
Во сколько ты оцениваешь ущерб нанесённый тебе? Физический и моральный
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25.06.2020 08:28 Ответить
Ну так тогда и Януковича пора возвращать, звоните дружку.
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24.06.2020 21:31 Ответить
Самый просто способ победить Украину, это назначить своего президента, свое службу безопасности, своего генпрокрурора, а потом издать закон что украинцы проиграли, они ж ведь живут по закону и будут его выполнять!!!
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24.06.2020 21:34 Ответить
а кто из того списка артисточек... нанес???
если так рассуждать - то это не СБУ а карманный хомячок...
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24.06.2020 21:39 Ответить
у нее запрет был до 2022 года
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24.06.2020 21:46 Ответить
Украинский "мудрый народ" позволяет зелёному кодлу издеваться над собой, унижать себя, грабить, предавать и продавать....Так кто ему(народу) виноват? Зеленский? Этот шут пользуется тупостью, наивностью, кретинизмом этого народа....И любой на месте клоуна тоже будет "иметь" этот народ....Народу это нравится, народ ещё и платит за это......
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24.06.2020 21:58 Ответить
СБУ абсолютно, как минимум бесполезная структура, которую мы задаром кормим. Помню, как в 2014 году пошли митинги на Донбассе. Можно было элементарно переловить путинских наемышей и все бы сразу захлохло бы. Звонили в СБУ, говорим, стоят на площади и со сцены призывают к свержению Конституционного строя. А в ответ, мы знаем, там наши сотрудники, состава преступления НЕТ. Это все что нужно знать про это СБУ.
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24.06.2020 22:05 Ответить
Тоді СБУшники весело і дружно зрадили Україну.Як і мери даунббасу.
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25.06.2020 00:00 Ответить
А насчёт, что она посещала 🇺🇦 Украинский Крым обход границ Украины, что закон тоже отменили?
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24.06.2020 22:08 Ответить
"ущерба не нанесла" бо не пустили в Україну, а коли пускали, то наносила...
я так розумію, що наша Зевлада в логіку не може
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24.06.2020 22:20 Ответить
Какой-то сюр...
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24.06.2020 22:33 Ответить
а причем тут угроза нацбезопастности?? ОНА ЖЕ В КРЫМ ЗАЕХАЛА МИНУЯ ТЕРИТОРИЮ УКРАИНЫ!!! за это и дают запрет, а не за то что ожидают ее со связкой гранат под кабинетом сопли...
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24.06.2020 22:40 Ответить
Пела хвалебные оды ***** на оккупированных территориях.
Украина - страна для украинофобов.
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24.06.2020 22:43 Ответить
Как за..ала эта сцанина в очи простому народу... Нормальным уже сложно уворачиваться...
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24.06.2020 22:41 Ответить
СБУ про дозвіл Варнаві в'їжджати в Україну: За час дії заборони шкоди нацбезпеці не завдала - Цензор.НЕТ 824
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24.06.2020 23:28 Ответить
Если шмаркля уедет на Московию у кого он харчеватся будет?
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25.06.2020 10:09 Ответить
Пусть едет. Зелёнки и яиц в Украине достаточно.
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25.06.2020 11:38 Ответить
 
 