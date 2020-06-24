Открытие кафе и кинотеатров в Киеве на фоне роста случаев COVID-19 не противоречит постановлению Кабмина, - советник Кличко Бондаренко

Открытие ресторанов, кафе, бассейнов, театров и кинотеатров не противоречат постановлению Кабмина.

Об этом заявил в эфире Громадського радіо советник Киевского городского головы и секретарь Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Раньше действовало постановление Кабмина, где были прописаны четкие критерии, которым должен соответствовать регион, чтобы перейти к следующему этапу послаблений. С 22 июня действует другое постановление - №500. Оно определяет критерии не для ослабления, а для усиления карантина. То есть по постановлению Кабмина фактически открыто все", - пояснил Бондаренко.

Он добавил, что только сегодня Киев пересек один из 4-х показателей Кабмина, который предусматривает возвращение к жесткому карантину. Речь идет о показателе прироста больных - по состоянию на 24 июня в Киеве он составляет 11,55% при целевом показателе 10%.

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"В Киеве должны усилить карантин, только если этот показатель будет сохраняться минимум три дня. То есть сегодня, завтра и послезавтра, и фактически только в субботу, 27 июня, мы можем говорить о возвращении к более жестким карантинных мероприятий", - сказал Бондаренко.

Напомним, запрет на работу кинотеатров из-за карантина действовал в Киеве с 17 марта. 24 июня мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице позволят работу театров и кинотеатров. Они смогут работать "с ограниченным количеством посетителей и соблюдением дистанции между ними". Несколько сетей столичных кинотеатров собираются возобновить работу 2 июля.

Также в Киеве разрешили работать ресторанам, кафе, бассейнам и театрам. КГГА обнародовала правила для гостиниц и ресторанов. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации, Киев вернется к ограничениям.

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