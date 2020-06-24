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Новости Коронавирус и карантин
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Открытие кафе и кинотеатров в Киеве на фоне роста случаев COVID-19 не противоречит постановлению Кабмина, - советник Кличко Бондаренко

Открытие кафе и кинотеатров в Киеве на фоне роста случаев COVID-19 не противоречит постановлению Кабмина, - советник Кличко Бондаренко

Открытие ресторанов, кафе, бассейнов, театров и кинотеатров не противоречат постановлению Кабмина.

Об этом заявил в эфире Громадського радіо советник Киевского городского головы и секретарь Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Раньше действовало постановление Кабмина, где были прописаны четкие критерии, которым должен соответствовать регион, чтобы перейти к следующему этапу послаблений. С 22 июня действует другое постановление - №500. Оно определяет критерии не для ослабления, а для усиления карантина. То есть по постановлению Кабмина фактически открыто все", - пояснил Бондаренко.

Он добавил, что только сегодня Киев пересек один из 4-х показателей Кабмина, который предусматривает возвращение к жесткому карантину. Речь идет о показателе прироста больных - по состоянию на 24 июня в Киеве он составляет 11,55% при целевом показателе 10%.

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"В Киеве должны усилить карантин, только если этот показатель будет сохраняться минимум три дня. То есть сегодня, завтра и послезавтра, и фактически только в субботу, 27 июня, мы можем говорить о возвращении к более жестким карантинных мероприятий", - сказал Бондаренко.

Напомним, запрет на работу кинотеатров из-за карантина действовал в Киеве с 17 марта. 24 июня мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице позволят работу театров и кинотеатров. Они смогут работать "с ограниченным количеством посетителей и соблюдением дистанции между ними". Несколько сетей столичных кинотеатров собираются возобновить работу 2 июля.

Также в Киеве разрешили работать ресторанам, кафе, бассейнам и театрам. КГГА обнародовала правила для гостиниц и ресторанов. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации, Киев вернется к ограничениям.

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Автор: 

Бондаренко Владимир Батькивщина (450) карантин (16729) КГГА (2983) Киев (25542) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
Это противоречит здравому смыслу...
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24.06.2020 21:39
+2
Та уже ясно оккупационное правительство срало на людей с большой колокольни. Написали закон, все по закону.
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24.06.2020 21:40
+1
Такие решение принимают только диверсанты !!!
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24.06.2020 21:56
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Это противоречит здравому смыслу...
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24.06.2020 21:39 Ответить
Та уже ясно оккупационное правительство срало на людей с большой колокольни. Написали закон, все по закону.
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24.06.2020 21:40 Ответить
Такие решение принимают только диверсанты !!!
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24.06.2020 21:56 Ответить
Иными словами состояние здоровья граждан, нормам конституции не противоречит...
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24.06.2020 21:57 Ответить
А мені до сих пір так і не відповіли: чи законна постанова кабміну, яка обмежує права та свободи громадян відповідно до Конституції?
Чи може, в правовій державі, такі обмеження треба проводити через парламент? З чітким визначенням строків дії таких обмежень без введення НС на всій (чи частині) території України.
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24.06.2020 22:01 Ответить
Советник включай голову из Киева запущены поезда в любую точку, из областей где в разы меньше заболевших поезда хо яд транзитом из Киева!
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24.06.2020 22:02 Ответить
Казлота, закроете рестораны, лично Майдан-3 начну..
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24.06.2020 22:04 Ответить
почему именно рестораны?
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25.06.2020 09:55 Ответить
Все переболели, даже жена Зеленского, и тут Кабмин спохватился. А вот почему Кабмин + Зеленский не переболели? Потому что они заразные переносчики. Вот их всей купой и посадить на строгий карантин.
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24.06.2020 22:05 Ответить
а як що до здорового глузду? чи похеру?
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24.06.2020 22:25 Ответить
таке враження, що існує дві України :
реальна де всі забили болт на карантин і живуть собі далі і химерна в голові Зевлади, де "строгий карантин і все заборонено"
як вже надоїв цей цирк
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24.06.2020 22:29 Ответить
 
 