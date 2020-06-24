Открытие кафе и кинотеатров в Киеве на фоне роста случаев COVID-19 не противоречит постановлению Кабмина, - советник Кличко Бондаренко
Открытие ресторанов, кафе, бассейнов, театров и кинотеатров не противоречат постановлению Кабмина.
Об этом заявил в эфире Громадського радіо советник Киевского городского головы и секретарь Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко, передает Цензор.НЕТ.
"Раньше действовало постановление Кабмина, где были прописаны четкие критерии, которым должен соответствовать регион, чтобы перейти к следующему этапу послаблений. С 22 июня действует другое постановление - №500. Оно определяет критерии не для ослабления, а для усиления карантина. То есть по постановлению Кабмина фактически открыто все", - пояснил Бондаренко.
Он добавил, что только сегодня Киев пересек один из 4-х показателей Кабмина, который предусматривает возвращение к жесткому карантину. Речь идет о показателе прироста больных - по состоянию на 24 июня в Киеве он составляет 11,55% при целевом показателе 10%.
"В Киеве должны усилить карантин, только если этот показатель будет сохраняться минимум три дня. То есть сегодня, завтра и послезавтра, и фактически только в субботу, 27 июня, мы можем говорить о возвращении к более жестким карантинных мероприятий", - сказал Бондаренко.
Напомним, запрет на работу кинотеатров из-за карантина действовал в Киеве с 17 марта. 24 июня мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице позволят работу театров и кинотеатров. Они смогут работать "с ограниченным количеством посетителей и соблюдением дистанции между ними". Несколько сетей столичных кинотеатров собираются возобновить работу 2 июля.
Также в Киеве разрешили работать ресторанам, кафе, бассейнам и театрам. КГГА обнародовала правила для гостиниц и ресторанов. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации, Киев вернется к ограничениям.
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Чи може, в правовій державі, такі обмеження треба проводити через парламент? З чітким визначенням строків дії таких обмежень без введення НС на всій (чи частині) території України.
реальна де всі забили болт на карантин і живуть собі далі і химерна в голові Зевлади, де "строгий карантин і все заборонено"
як вже надоїв цей цирк