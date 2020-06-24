В Житомире при получении 750 долл. взятки задержан судебный распорядитель, - прокуратура. ФОТО

В Житомире при получении взятки задержан судебный распорядитель одного из районных судов области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Житомирской области.

По данным следствия, чиновник требовал и получил 750 долларов взятки от жителя Житомира. За эти деньги судебный распорядитель пообещал мужчине, что поможет ему избежать административного наказания, "договорившись" с судьей, который рассматривал административный протокол за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.

Взятка в сумме 750 долларов, которую чиновник получил неподалеку здания суда, изъята. Судебного распорядителя задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Также смотрите: На взятке 15 тыс. долл. задержан мужчина, обещавший решить земельный вопрос через КГГА и Киевсовет, - СБУ. ФОТО

Сейчас решается вопрос о сообщение лицу о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством) и избрании меры пресечения.