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В Житомире при получении 750 долл. взятки задержан судебный распорядитель, - прокуратура. ФОТО

В Житомире при получении взятки задержан судебный распорядитель одного из районных судов области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Житомирской области.

В Житомире при получении 750 долл. взятки задержан судебный распорядитель, - прокуратура 01

По данным следствия, чиновник требовал и получил 750 долларов взятки от жителя Житомира. За эти деньги судебный распорядитель пообещал мужчине, что поможет ему избежать административного наказания, "договорившись" с судьей, который рассматривал административный протокол за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.

Взятка в сумме 750 долларов, которую чиновник получил неподалеку здания суда, изъята. Судебного распорядителя задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

В Житомире при получении 750 долл. взятки задержан судебный распорядитель, - прокуратура 02

Также смотрите: На взятке 15 тыс. долл. задержан мужчина, обещавший решить земельный вопрос через КГГА и Киевсовет, - СБУ. ФОТО

Сейчас решается вопрос о сообщение лицу о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством) и избрании меры пресечения.

Автор: 

взятка (6161) Житомир (682) прокуратура (5015) суд (25099)


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Демпінгує,падло!
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24.06.2020 21:43 Ответить
Государство, пилять.. я тоже заслужил такое недоразумение разок задержать.. и даже не разок..
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24.06.2020 22:03 Ответить
Шо зазекипишь,хде увидели взятку...
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24.06.2020 22:04 Ответить
Скока,скока?)))
750$?)))
Это ж надо как зеленые макаки научились сцать в глаза лохторату."Борьба с коррупцией" типа.
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24.06.2020 22:19 Ответить
Если все будут честными, то каков будет автопаркинг возле обл. Управлений СБУ, МВД,очень интересно?
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24.06.2020 23:09 Ответить
Забагато взяв тому й здали. Безпосередньо в руки судді і 100 дол. вистачить (це за мінім.штраф без позбавлення прав), а ще цивільна частина, потерпілі, страховики - від них суддя не відмаже. Якась однакова у них сума: 5 років тому помічник судді обіцяв за 500дол. мінімал умов вирок за легкі тілесні (спр.приват.обвинувач, а ще суд.витрат, цив.позов). Вирішили дати потерпілому 1кгдол. за угоду примирення і відмову від обвинувачення (майнові, моральні включено в суму). Пом.судді все засідання йорзав як на шилі, а суддя заїкався і 10 раз перепитував потерпілого чи той розуміє наслідки. Прокурор довольний, зразу врубивсь в тему (справа закривається по нулях і в архів + моральне задоволення що судді нічого не дали і його не кинули)
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24.06.2020 23:48 Ответить
Ну,и кто посмеет сказать,что ПреЗЕдент не борется с коррррупцией???
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25.06.2020 05:31 Ответить
 
 