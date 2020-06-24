В Житомире при получении 750 долл. взятки задержан судебный распорядитель, - прокуратура. ФОТО
В Житомире при получении взятки задержан судебный распорядитель одного из районных судов области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Житомирской области.
По данным следствия, чиновник требовал и получил 750 долларов взятки от жителя Житомира. За эти деньги судебный распорядитель пообещал мужчине, что поможет ему избежать административного наказания, "договорившись" с судьей, который рассматривал административный протокол за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.
Взятка в сумме 750 долларов, которую чиновник получил неподалеку здания суда, изъята. Судебного распорядителя задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.
Сейчас решается вопрос о сообщение лицу о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством) и избрании меры пресечения.
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750$?)))
Это ж надо как зеленые макаки научились сцать в глаза лохторату."Борьба с коррупцией" типа.