По материалам СБУ группе торговцев похищенным в 2014 году оружием объявлено о подозрении

По материалам Службы безопасности Украины сообщено о подозрении участникам организованной преступной группировки, которая специализировалась на незаконном сбыте огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатки.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Злоумышленники реализовывали "товар" уголовным кругам из района проведения операции Объединенных сил. Правоохранители задержали злоумышленников в марте этого года возле Бахмута Донецкой области при попытке продажи очередной партии средств поражения, похищенных из украинских военных частей в 2014 году.

Ранее оперативники спецслужбы задокументировали четыре факта сбыта злоумышленниками автоматов АК-74, гранатометов РПГ, гранатометного выстрела ВОГ-17, гранаты Ф-1, пластида, самодельного взрывного и инициирующего устройства, большого количества патронов.



Сейчас материалы уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, направлено в суд.

Мероприятия по блокированию деятельности группировки проводились во взаимодействии с ГУ Национальной полиции в Донецкой области под процессуальным руководством военной прокуратуры Донецкого гарнизона Военной прокуратуры Объединенных сил".

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