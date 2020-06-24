РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10214 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
3 094 20

России направлена нота протеста в связи с проведением "парада" в оккупированном Крыму и ОРДЛО, - МИД

России направлена нота протеста в связи с проведением

Министерство иностранных дел Украины выразило протест Российской Федерации из-за проведения "военных парадов" подразделений Черноморского флота РФ в оккупированном Крыму, а также подразделений российских вооруженных формирований в оккупированных Донецке и Луганске

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Рассматриваем проведение 24 июня 2020 года без согласования с украинской стороной так называемых "парадов" подразделений Черноморского флота Российской Федерации по случаю 75-й годовщины Победы над нацизмом на временно оккупированных Российской Федерацией территориях Автономной Республики Крым и города Севастополь, а также вооруженных формирований Российской Федерации на временно оккупированных ею территориях Украины в Донецкой и Луганской областях как откровенное пренебрежение российской стороной действующего законодательства Украины и норм международного права, в т.ч. резолюции Генеральной Ассамблеи ООН А / Res / 68/262 от 27.03.2014 "Территориальная целостность Украины" , - говорится в заявлении.

В МИД заявили, эта провокация еще раз подтверждает, что Россия сознательно идет на дальнейшую эскалацию напряженности в украинско-российских отношениях и не желает урегулировать проблемные вопросы, вызванные вооруженной агрессией со стороны Российской Федерации и оккупацией ею части суверенной территории Украины.

Украинские дипломаты считают, что проведение во временно оккупированных Российской Федерацией Донецке и Луганске так называемых "военных парадов", во время которых были продемонстрированы 155-мм гаубицы 2А65 "Мста-Б", 122-мм гаубицы 2С1 "Гвоздика", реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", а также другая военная техника, в частности, зенитно-ракетные комплексы "Стрела-10", танки Т-72, БТР-80, БМП-1 является грубым нарушением обязательств РФ как стороны Минских договоренностей.

Смотрите: Оккупанты провели в Крыму сразу два военных парада. ФОТО

"Расцениваем демонстрацию Российской Федерацией в ходе так называемых "военных парадов" на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым и города Севастополь военной техники как продолжение Россией политики милитаризации Крыма, что представляет серьезную угрозу европейской безопасности. Особенно цинично выглядит привлечение российской оккупационной администрацией в милитаристских целях несовершеннолетних детей ", - заявили в МИД.

Украина требует от России немедленно прекратить международно-противоправные деяния против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и принять исчерпывающие меры по деоккупации части суверенной территории Украины, в том числе вывести все свои вооруженные формирования, военную технику и наемников. Министерству иностранных дел РФ передана соответствующая нота протеста.

Также смотрите: Оккупанты проводят в Донецке военный парад. ФОТОрепортаж

Автор: 

Крым (26400) МИД (6957) парад (634) Донбасс (26956)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+8
Росії направлено ноту протесту у зв'язку з проведенням "параду" в окупованому Криму і ОРДЛО, - МЗС - Цензор.НЕТ 2965
показать весь комментарий
24.06.2020 23:24
+7
России направлена нота протеста в связи с проведением "парада" в оккупированном Крыму и ОРДЛО, - МИД - Цензор.НЕТ 4250
показать весь комментарий
24.06.2020 23:17
+5
Яка нота протесту?Розірвати з кацапами всі відношення,також дипломатичні.
показать весь комментарий
24.06.2020 23:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
России направлена нота протеста в связи с проведением "парада" в оккупированном Крыму и ОРДЛО, - МИД - Цензор.НЕТ 4250
показать весь комментарий
24.06.2020 23:17 Ответить
Протест должен быть в виде ракеты межконтинентальной с десятью тоннами дерьма на Кремль, может тогда поймут хоть, что нибудь.
показать весь комментарий
24.06.2020 23:17 Ответить
но согласись россиянцы малодцы...за 300 лет...украли пол мира...и даже Финляндию и даже Канаду и даже Америку....МОЛОДЦЫ РЕПЯТЫ
показать весь комментарий
24.06.2020 23:31 Ответить
Фощізди ви очінь.На стаяшьчьїя украЬІначька :"Навка розповіла про біль і образу через Україну, що не брала участь в параді Перемоги".

https://www.obozrevatel.com/ukr/person/maksim-bogdanoff.htm
показать весь комментарий
24.06.2020 23:43 Ответить
Росії направлено ноту протесту у зв'язку з проведенням "параду" в окупованому Криму і ОРДЛО, - МЗС - Цензор.НЕТ 2965
показать весь комментарий
24.06.2020 23:24 Ответить
Бу га га .не пугай .... бо кабаев подохнет не от ковидлы , а от сердечного приступа от такой новости
показать весь комментарий
24.06.2020 23:33 Ответить
где обнаружен коронавирус????
показать весь комментарий
24.06.2020 23:37 Ответить
У членов.
показать весь комментарий
24.06.2020 23:47 Ответить
"Парад" в кавычках - это правильно, это давно уже карнавал.
показать весь комментарий
24.06.2020 23:25 Ответить
Росії направлено ноту протесту у зв'язку з проведенням "параду" в окупованому Криму і ОРДЛО, - МЗС - Цензор.НЕТ 8281
показать весь комментарий
24.06.2020 23:31 Ответить
Росії направлено ноту протесту у зв'язку з проведенням "параду" в окупованому Криму і ОРДЛО, - МЗС - Цензор.НЕТ 2823
показать весь комментарий
24.06.2020 23:32 Ответить
новая Армата....гламурненько .еще деда на палке и гейоргивскую ленточку .с путинкой между ног .... типичный день поБЕДЫ в стране настойки боярышника и духовных скрепов
показать весь комментарий
24.06.2020 23:37 Ответить
А в Канаде каждому человеку..который потерял работу---дали по 2000 долларов....ВОТ КАКОЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПАРАД....путин просто старый питарас..он даже уже ничего не чувствует
показать весь комментарий
24.06.2020 23:42 Ответить
Думаю , что нужно просто закрыть все пункты пропуска наглухо . Пропускать только на ' поважні причини " , - и перепроверять каждую единицу по нескольку раз .
показать весь комментарий
24.06.2020 23:50 Ответить
Розглядаємо проведення 24 червня 2020 року без узгодження з українською стороною .а якщо б узгодили? то можна проводити? не здивуюсь при цьому"президенті"
показать весь комментарий
24.06.2020 23:51 Ответить
Яка нота протесту?Розірвати з кацапами всі відношення,також дипломатичні.
показать весь комментарий
24.06.2020 23:56 Ответить
Пентагон в срочном порядке перебрасывает в Польшу жополнитель 1 000 солда и офицеров к имеющейся тысяче,также перебрасывается техника и истребители F-16.
Крысы плешивого в шоке... Бойтесь шакалы вонючие...
показать весь комментарий
25.06.2020 00:01 Ответить
Дипломатические отношения должны быть прекращены, какие ноты?
показать весь комментарий
25.06.2020 00:46 Ответить
Может попробовать какие-то заклинания,к бабке лучше пойти,а то эти "ноты протеста" СОВСЕМ не действуют.
Перестаньте нас убивать,мы озабочены,мы протестуем,нам не нравится!
показать весь комментарий
25.06.2020 01:46 Ответить
22 червня 2020 р. Путін опублікував статтю з територіальними претензіями до країн сусідів. Де реакція української влади? Де реакція МЗС? Де реакція парламенту? Де реакція партій патріотичного спрямування? Де, нарешті, реакція громадських організацій патріотичного спрямування? Чи реакцію не проплатили?
показать весь комментарий
25.06.2020 06:34 Ответить
 
 