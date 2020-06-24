Чрезвычайный уровень пожарной опасности объявлен в восточных регионах, Сумской и Запорожской областях, - ГСЧС
В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности в восточных регионах, а также в Сумской и Запорожской областях, которая будет наблюдаться 25-27 июня.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"По данным Укргидрометцентра, 25-27 июня в восточных, Сумской и Запорожской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
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Давайте пошлем его НАХ... в командировку... в Австралию... хотя бы на месяц...