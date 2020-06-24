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Чрезвычайный уровень пожарной опасности объявлен в восточных регионах, Сумской и Запорожской областях, - ГСЧС

Чрезвычайный уровень пожарной опасности объявлен в восточных регионах, Сумской и Запорожской областях, - ГСЧС

В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности в восточных регионах, а также в Сумской и Запорожской областях, которая будет наблюдаться 25-27 июня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, 25-27 июня в восточных, Сумской и Запорожской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Днепропетровской области запретили посещение лесов из-за высокого уровня пожарной опасности, - ОГА

Автор: 

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Харків, доща не було вже 3 тижні, спека нестерпна.
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24.06.2020 23:45 Ответить
Как не наводнение, то пожар...
Вам не кажется, что Бубочка засиделся в самоизоляции?
Давайте пошлем его НАХ... в командировку... в Австралию... хотя бы на месяц...
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25.06.2020 00:46 Ответить
Может ещё дальше?
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25.06.2020 07:54 Ответить
 
 