Чрезвычайный уровень пожарной опасности объявлен в восточных регионах, Сумской и Запорожской областях, - ГСЧС

В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности в восточных регионах, а также в Сумской и Запорожской областях, которая будет наблюдаться 25-27 июня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, 25-27 июня в восточных, Сумской и Запорожской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

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