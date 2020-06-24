Генсек ООН Гутерреш в докладе по Крыму указал на новые нарушения России, - Кислица

Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш во исполнение резолюции Генассамблеи обнародовал доклад о нарушениях прав человека во временно оккупированном Крыму, где четко задокументировал новые нарушения Россией международного гуманитарного права.

Об этом в комментарии Укринформу рассказал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, информирует Цензор.НЕТ.

"В докладе генсека ООН Автономная Республика Крым и город Севастополь четко определены как временно оккупированные Российской Федерацией территории Украины. Кроме того, отмечается, что Россия продолжает применение на оккупированных территориях своего уголовного законодательства. Такие действия являются очередным нарушением оккупантом международного гуманитарного права", - констатировал Кислица.

В то же время, по словам украинского дипломата, генсек ООН указал на то, что российские оккупационные власти до сих пор блокируют доступ Управлению верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) на полуостров "с целью мониторинга ситуации на месте".

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Кроме того, по словам постпреда, в документе приводятся конкретные факты нарушений прав подсудимых, а также отсутствие беспристрастного публичного судопроизводства. При этом, четко указывается, что у задержанных нет надлежащей защиты, им не разрешают встречаться с консулами Украины. Отдельно говорится о пытках и принудительном перемещении подсудимых и осужденных на территорию России.

Еще одним важным аспектом Кислица считает акцентрирование внимания в докладе генсека ООН на продолжающуюся практику обысков и рейдов, прежде всего против крымских татар, нарушение свободы собраний, свободы слова, запрет деятельности Меджлиса, нарушение религиозных прав. Кроме того, по его словам, документ подчеркивает незаконность автоматического распространения гражданства РФ на украинцев, проживающих во временно оккупированном Крыму.

"Мы благодарны генеральному секретарю и другим учреждениями ООН за постоянный мониторинг нарушений со стороны России прав человека и международного гуманитарного права на Крымском полуострове. Важно, что об этом говорит не только Украина и ее партнеры, но и выходят официальные документы ООН с четким отображением последствий российской оккупации", - подчеркнул постоянный представитель Украины.

Кислица также положительно оценил призыв с ООН к России соблюдать международные обязательства и подчеркнул, что нынешний доклад станет "вспомогательным инструментом" международного давления на Россию с целью деоккупации Крыма и привлечения ее к международно-правовой ответственности.

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Напомним, 16 июня Украина проинформировала генсека ООН об игнорировании Россией международного права, продолжении насильственной паспортизации и других репрессий против жителей временно оккупированного Крыма. В частности, в официальном письме постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы, речь шла об искусственной кампании насильственной паспортизации и подчеркивалось, что принуждение жителей полуострова получать российское гражданство является "умышленным и циничным элементом систематического давления на граждан Украины".