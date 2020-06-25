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Новости Паводки на Западной Украине
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Укрпочта предупредила о задержках с доставкой писем и пенсий из-за паводка на западе Украины

Укрпочта предупредила о задержках с доставкой писем и пенсий из-за паводка на западе Украины

В связи с наводнением в западных областях Украины в ближайшие дни возможны задержки с доставкой Укрпочтой посылок, писем и пенсий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский.

"Мы делаем все, чтобы вовремя доставить письма, посылки и конечно пенсии, при этом не ставя под угрозу жизни наших сотрудников", - подчеркнул он.

По словам Смелянского, возможны задержки с доставкой в ​​отдельные районы Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и, если уровень воды повысится Львовской области.

\Читайте на "Цензор.НЕТ": На Житомирщине трое сотрудников "Укрпочты" с COVID-19 разносили пенсии

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