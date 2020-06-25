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Президенту Косово Тачи и его окружению выдвинуто обвинение в убийстве 100 человек, - Гаагский трибунал

Президенту Косово Тачи и его окружению выдвинуто обвинение в убийстве 100 человек, - Гаагский трибунал

В специальную палату трибунала по Косово направлен обвинительный акт из 10 пунктов в отношении президента Косово Хашима Тачи, бывшего спикера парламента Кадри Весели и других лиц, им инкриминируют преступления против человечности и военные преступления, в том числе убийства, насильственные исчезновения людей, преследования и пытки.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон, об этом 24 июня сообщила специализированная прокуратура по Косово, работающая в Гааге.

Акт был передан еще 24 апреля. Публичное объявление о нем последовало в связи с попытками Тачи и других обвиняемых отменить решение о создании палаты и иным образом препятствовать работе следствия, говорится в заявлении для прессы.

"Тачи и Весели ставят свои личные интересы выше интересов жертв своих преступлений, верховенства закона и всего населения Косово", – утверждают прокуроры.

По данным специализированной прокуратуры, Тачи и другие обвиняемые несут уголовную ответственность за почти 100 убийств. Преступления, указанные в обвинительном заключении, совершены в отношении сотен косовских албанцев, сербов, ромов, включая политических противников нынешнего президента.

Судья специальной палаты сейчас изучает обвинительный акт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наше признание Крыма частью России означало бы и поддержку независимости Косово, - президент Сербии Вучич

В январе 2016 года Нидерланды дали добро на учреждение в Гааге нового международного трибунала, который занимается преступлениями в Косово, совершенными во время конфликта 1998–1999 годов.

В феврале 2016 года Тачи был избран президентом частично признанной Республики Косово. Во время войны за независимость он был полевым командиром.

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году и было признано 100 странами мира. Сербия не признает отделения Косово и считает его своей территорией.

Автор: 

Гаагский трибунал (240) Косово (215)


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Топ комментарии
+18
Надеюсь, что никогда.
Украина не признает никаких незаконных отделений и насильственных изменений границ - это принципиальная позиция, в отличие от двойных стандартов Рашки и прочих, кто "там признаем, там не признаем".
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25.06.2020 00:53
+9
Зебуин хоть читает эти новости?Выводы делает о своих перспективах?Или только айкосы и "баба_да" у макаки?
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25.06.2020 00:34
+9
_Забудьте про Гаагу для рашистов. Нюрнберг оказался возможен только после разгрома Германии. Не раньше!
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25.06.2020 00:35
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Зебуин хоть читает эти новости?Выводы делает о своих перспективах?Или только айкосы и "баба_да" у макаки?
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25.06.2020 00:34 Ответить
_Забудьте про Гаагу для рашистов. Нюрнберг оказался возможен только после разгрома Германии. Не раньше!
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25.06.2020 00:35 Ответить
когда Украина признает независимость Косово?
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25.06.2020 00:50 Ответить
Надеюсь, что никогда.
Украина не признает никаких незаконных отделений и насильственных изменений границ - это принципиальная позиция, в отличие от двойных стандартов Рашки и прочих, кто "там признаем, там не признаем".
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25.06.2020 00:53 Ответить
А западные партнеры признали)
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25.06.2020 07:02 Ответить
Признали, когда в США правили либерасты-дерьмократы во главе с Клинтоном, в Британии либераст Блэр с такими же и в остальной Европе подобные им левые ублюдки.

Они, видите ли, не знали тогда, что Тачи и его банда кровавые ублюдки и понадобилось 10 лет, чтоб ЗАМЕТИТЬ это.
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25.06.2020 07:25 Ответить
Хоч Сербія все зробила для втрати Косова, але це її земля.
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25.06.2020 05:34 Ответить
Я был в Италии в то время и видел, проезжая через Фриули-Венецию в Милан, как с базы Авиано через каждые 10 мин. взлетали звенья самолетов на бомбежку Сербии. Разве могла эта небольшая страна в одиночку устоять от мира свихнувшихся либерастов? После всего, что ч ними учинили либерасты, нечего удивляться, что сербы якшаются с *******.
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25.06.2020 07:32 Ответить
Рашистский подонок ,ответите за свои сегодняшние преступления против Украины, очень тебя ,паскуду циничную,ипет Косово ,Сербия,Ирак,Иран и Ливия , *либерасты*,- краснозадая тварь имперская ,будете удушены а-ля сссссссср
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25.06.2020 11:19 Ответить
Чтобы создать эту американскую "народную республику" НАТО бомбило Белград.
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25.06.2020 01:34 Ответить
В самом деле?
А ничего, что там, в Белграде, бомбили христиан (и далеко не каждый из них поддерживал Милошевича)?
Или Вы - исламист?
Так косовского братка за то и судят, чо подставили исламисты НАТО, убедив НАТО бомбить Белград. Подставы не прощают, запомните это.
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25.06.2020 04:30 Ответить
Сербы это балканские кацапы с имперским комплексом . Ислам здесь не причем . Сербские недоимперцы решили стать старшим братом и для католиков хорватов и для братьев по вере черногорцев .Бомбили Белград вполне заслуженно , чего желаю и старшебратской московии .
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25.06.2020 05:16 Ответить
А, так Вы - левак, ср*ный трoцкист.

Леваки очень людят практиковать "коллективное наказание", это здорово позволяет скрыть истинных виновников событий, свалив вину на всех, даже тех, кто к делу не имеет никако отношения.

Напомню еще раз: браток косовский наказан будет за подставу НАТО.
Если такие, как Ваши хозяева, подставят НАТО - отсыпят и им, и Вам - за компанию.
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25.06.2020 06:26 Ответить
Да оно даже не знает, что Троцкий приказывал расстреливать, не разбираясь, целые подразделения мобилизованных силой красноармейцев, используя принцип коллективной вины. Такая себе децимация по-большевистски. Только в античном Риме казнили каждого десятого легионера, а комуняки отделениями и взводами.
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25.06.2020 07:43 Ответить
Ісламісти у даному випадку не до чого, а бомбування було непотрібним, хоча треба було зупинити сербські та потім албанські злочини.
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25.06.2020 05:38 Ответить
Да?
Так почему бы не "бомбить" лично Милошевича?
Какое отношение жители Белграда - христиане - имели к этму выбл*дку?
Вы - что позабыли, каково это - жить в тоталитарном государстве, Вы же жили в СССР?
так вот Сербия - государство тоталитарное.
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25.06.2020 06:28 Ответить
А чому в 1945 розбомбили вщент Дрезден? Треба ж було гітлера бомбити, чи не так?
Чому атомні бомби було скинуто на Хіросіму та Нагасакі? Треба ж було їх на імператора Японії скидати, так?
На фіга наші звільняли Маруполь? Треба було відразу на москву йти вбивати *****!

Так виглядає ваша іпанута логіка.
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25.06.2020 07:45 Ответить
Про Дрезден?
ОТЛИЧНЫЙ ВОПРОС.
Вы его Черчиллю задайте, что же он мирное население то бомбил.
А про Нагасаки спросите Трумана, та еще гадина.
жаль, что Ваши предки не проживали в тех городах, которые Вы упомянули.
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25.06.2020 11:57 Ответить
І наші, які звільняли Маріуполь, теж гадіни? ПНХ, козломорде.
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25.06.2020 13:06 Ответить
Мало лохторату 73-процентному врезали в Мариуполе, мало.
Их бы, тварей, на пару годков в "русский мир" отправить (и Вас с ними) чтобы посидели на подвале, чтобы им там объяснили, почем фунт лиха (террористы хорошо умеют объяснять).
В Мариуполе в обстрелах погибли люди - и все равно лохторат Мариупольский выбрал "бубочку", со слезами на глазах друг друга поздравляли.
Так что живете вы именно так, как заслужили.
Получили вы за этот год:
- безработицу то ли 25% то ли 30%, кто же вас, лохов, считает
- дыру в бюджете
- на заработки в Европу уехать нельзя
- стране грозит голод (стратегические запасы зерна проданы)
- за политическое преследование Порошенко вашей г*вно-илитке впервые пригрозили санкциями.
Понял?
Вашим олигархам впервые пригрозили санкциями!
Написала же - украинским олигархам приготовится, крыша протекла.
Сечас посадят пахана косовского, посадят и ваше дерьмо.

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25.06.2020 14:24 Ответить
https://censor.net/ua/user/369927 ты редкий дебилоид сербы суки одобряли Милошевича и армию виновную в преступлениях против человечности Милошевич набирал среди богобоязненных сербов . И да граждан СССР не сильно беспокоил миллион афганцев уничтоженных советской армией . Поэтому они и поплатились развалом советского союза . https://censor.net/ua/user/369927 у тебя фантомные имперские боли и комплекс лысого х...йла .
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25.06.2020 08:36 Ответить
А чего не бомбили Косово, Албанию, ведь Тачи тоже военный преступник и было бы даже странным, что одни кровожадные убийцы, а другие белые и пушистые?
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25.06.2020 09:42 Ответить
Пока он там был нужен америкосам, его не трогали. А сейчас просто решили его слить.
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25.06.2020 10:03 Ответить
А Вы уже повинились за Холкост?
А то ротшильдовская шестерка, Президент Израиля Ривлин, когда прискакал в Украину, заявил в Раде, что, дескать, покаятся должны украинцы в Холокосте.
Вот лично мне каятся не в чем - на момент Холокоста меня на свете не было.
Чтобы Ривлину не припрыгать к семейству Аль-Хусейни, да не спросить эту семейку, а не хотят ли они покаятся в Холокосте, который нацисты устроили после визита Аль Хусейни к Гитлеру? Что же он, сявка ротшильдовская, хочет, чтобы каялись люди, не имеющие к содеянному никакого отношения.
Так же не забудьте встать на колени перед чернож*пыми гоменидами, поцелуйте их в жопы, это нынче в тренде.

Как же вы, леваки, любите убивать мирное население.
Как же вы любите коллективную ответственность, чтобы скрыть за ней ответственность личную.
Лечит вас одно - гвоздь в башку.
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25.06.2020 11:55 Ответить
Протекла у косовского пахана крыша.
Украинским олигархам приготовиться.
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25.06.2020 06:40 Ответить
Хтів би знати погляд на украінську "проблему" з Австраліі:
Чий Крим ?
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01.04.2023 09:50 Ответить
когда по кремлефюреру будет такое же обвинение?!
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25.06.2020 01:37 Ответить
никогда.
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25.06.2020 04:11 Ответить
Так і сербські лідери думали. Прийде і Трибунал для *****.
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25.06.2020 05:39 Ответить
карго-культ во всей красе.
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27.06.2020 20:30 Ответить
Обязательно будет,рашистский негодяй,Косово выглядит детскими проделками на фоне кровавых преступлений Северной Моржовии в Украине,никто вам такого глядства уже не простит ,будете удушены а-ля ссссссср, Госдеп заднюю уже не включит,решение принято и неуклонно выполняется...
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25.06.2020 11:25 Ответить
Госдеп тебе лично докладывает, или через голоса в голове?
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27.06.2020 20:31 Ответить
ватный рашистский длбб,инфа свежая,непосредственно из Госдепа ,не сомневайся,тварь ...
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29.06.2020 19:50 Ответить
"Что-то это мне напоминает
Индо - Пакистанский инциндент!(с)В.Высоцкий
.....То бишь,.... Милошевича...
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25.06.2020 01:54 Ответить
Очччень интересная новость. Кто-то типа "направил" (кстати кто?) обвинительный акт. И кто-то типа "радуется" и трубит об этом. А кто этот кто-то? Сербы из Белграда, для которых Хашим Тачи еще с 1997 "уголовный преступник". Они его там заочно приговорили к 10 годам тюрьмы. В ходу тогда были басни о "продаже органов замученных жертв" и т.п. Наш вон министр, прости господи, Ткаченко тоже видел как "Порошенко брата убил". А в 2010 году проплаченный из Белграда некто Дик Марти вообще написал художественную книгу про "преступления Тачи". Но юристы отказываются признавать ее свидетельством, поскольку там ничего, кроме фантазий, не содержится.
У меня все-таки вопрос к каррЭспАндЭнтам тутошним: Кто все-таки "направил"?
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25.06.2020 05:36 Ответить
Исламистов вованов не бывает. Так что не прикидывайся, правоверный.
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25.06.2020 07:37 Ответить
Т.е. я "правоверный" или "исламист"? Попрошу обьяснить разницу и не прикидываЦЦа.
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25.06.2020 08:29 Ответить
Ха, с рогаткой полез на чужие территории?
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25.06.2020 09:44 Ответить
😀 Гідрометеорологічний центр інформує.
Зеленський: У найближчі дні на заході України прогнозують зниження рівня опадів.У найближчі дні в західній частині України синоптики прогнозують зниження рівня опадів
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення до українців.

"Єдине, що радує сьогодні, - це прогноз на найближчі дні, по якому рівень опадів, а значить і води в річках знизиться, а тому ми всі сподіваємося, що ситуація не буде загострюватися", - сказав Зеленський.
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25.06.2020 07:27 Ответить
дебіл погоді радіє
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25.06.2020 08:13 Ответить
Косово-Сербия
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25.06.2020 08:04 Ответить
а що з створенням спеціальної палати трибуналу щодо Донбасу?
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25.06.2020 08:11 Ответить
петрушка в котлах сотні поклав - і нічого, на волі
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25.06.2020 08:22 Ответить
Вот ты подонок махровый рашистский длбб,Порошенко освободил большую часть оккупированного Донбасса Моржовией И поэтому,ты тварь, тут всираешься в бессильной злобе , будешь очень сильно страдать ,подонок,за поддержку войны подлой и убийства людей ,ты должен осознать,что ты конченный ********,животное ,ибо нормальный человек не может поддерживать убийства
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25.06.2020 11:33 Ответить
петрушка боявся добробатів більше ніж путен
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25.06.2020 12:43 Ответить
*петрушка*- твой сожитель в теплотрассе чебоксар ,чмо ты обрыганное рашистское ,пшол вон отсюда
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25.06.2020 13:05 Ответить
Кацапьонок, - ану повтори свій висер українською )
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25.06.2020 13:07 Ответить
 
 