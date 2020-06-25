Президенту Косово Тачи и его окружению выдвинуто обвинение в убийстве 100 человек, - Гаагский трибунал
В специальную палату трибунала по Косово направлен обвинительный акт из 10 пунктов в отношении президента Косово Хашима Тачи, бывшего спикера парламента Кадри Весели и других лиц, им инкриминируют преступления против человечности и военные преступления, в том числе убийства, насильственные исчезновения людей, преследования и пытки.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон, об этом 24 июня сообщила специализированная прокуратура по Косово, работающая в Гааге.
Акт был передан еще 24 апреля. Публичное объявление о нем последовало в связи с попытками Тачи и других обвиняемых отменить решение о создании палаты и иным образом препятствовать работе следствия, говорится в заявлении для прессы.
"Тачи и Весели ставят свои личные интересы выше интересов жертв своих преступлений, верховенства закона и всего населения Косово", – утверждают прокуроры.
По данным специализированной прокуратуры, Тачи и другие обвиняемые несут уголовную ответственность за почти 100 убийств. Преступления, указанные в обвинительном заключении, совершены в отношении сотен косовских албанцев, сербов, ромов, включая политических противников нынешнего президента.
Судья специальной палаты сейчас изучает обвинительный акт.
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В январе 2016 года Нидерланды дали добро на учреждение в Гааге нового международного трибунала, который занимается преступлениями в Косово, совершенными во время конфликта 1998–1999 годов.
В феврале 2016 года Тачи был избран президентом частично признанной Республики Косово. Во время войны за независимость он был полевым командиром.
Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году и было признано 100 странами мира. Сербия не признает отделения Косово и считает его своей территорией.
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Украина не признает никаких незаконных отделений и насильственных изменений границ - это принципиальная позиция, в отличие от двойных стандартов Рашки и прочих, кто "там признаем, там не признаем".
Они, видите ли, не знали тогда, что Тачи и его банда кровавые ублюдки и понадобилось 10 лет, чтоб ЗАМЕТИТЬ это.
А ничего, что там, в Белграде, бомбили христиан (и далеко не каждый из них поддерживал Милошевича)?
Или Вы - исламист?
Так косовского братка за то и судят, чо подставили исламисты НАТО, убедив НАТО бомбить Белград. Подставы не прощают, запомните это.
Леваки очень людят практиковать "коллективное наказание", это здорово позволяет скрыть истинных виновников событий, свалив вину на всех, даже тех, кто к делу не имеет никако отношения.
Напомню еще раз: браток косовский наказан будет за подставу НАТО.
Если такие, как Ваши хозяева, подставят НАТО - отсыпят и им, и Вам - за компанию.
Так почему бы не "бомбить" лично Милошевича?
Какое отношение жители Белграда - христиане - имели к этму выбл*дку?
Вы - что позабыли, каково это - жить в тоталитарном государстве, Вы же жили в СССР?
так вот Сербия - государство тоталитарное.
Чому атомні бомби було скинуто на Хіросіму та Нагасакі? Треба ж було їх на імператора Японії скидати, так?
На фіга наші звільняли Маруполь? Треба було відразу на москву йти вбивати *****!
Так виглядає ваша іпанута логіка.
ОТЛИЧНЫЙ ВОПРОС.
Вы его Черчиллю задайте, что же он мирное население то бомбил.
А про Нагасаки спросите Трумана, та еще гадина.
жаль, что Ваши предки не проживали в тех городах, которые Вы упомянули.
Их бы, тварей, на пару годков в "русский мир" отправить (и Вас с ними) чтобы посидели на подвале, чтобы им там объяснили, почем фунт лиха (террористы хорошо умеют объяснять).
В Мариуполе в обстрелах погибли люди - и все равно лохторат Мариупольский выбрал "бубочку", со слезами на глазах друг друга поздравляли.
Так что живете вы именно так, как заслужили.
Получили вы за этот год:
- безработицу то ли 25% то ли 30%, кто же вас, лохов, считает
- дыру в бюджете
- на заработки в Европу уехать нельзя
- стране грозит голод (стратегические запасы зерна проданы)
- за политическое преследование Порошенко вашей г*вно-илитке впервые пригрозили санкциями.
Понял?
Вашим олигархам впервые пригрозили санкциями!
Написала же - украинским олигархам приготовится, крыша протекла.
Сечас посадят пахана косовского, посадят и ваше дерьмо.
А то ротшильдовская шестерка, Президент Израиля Ривлин, когда прискакал в Украину, заявил в Раде, что, дескать, покаятся должны украинцы в Холокосте.
Вот лично мне каятся не в чем - на момент Холокоста меня на свете не было.
Чтобы Ривлину не припрыгать к семейству Аль-Хусейни, да не спросить эту семейку, а не хотят ли они покаятся в Холокосте, который нацисты устроили после визита Аль Хусейни к Гитлеру? Что же он, сявка ротшильдовская, хочет, чтобы каялись люди, не имеющие к содеянному никакого отношения.
Так же не забудьте встать на колени перед чернож*пыми гоменидами, поцелуйте их в жопы, это нынче в тренде.
Как же вы, леваки, любите убивать мирное население.
Как же вы любите коллективную ответственность, чтобы скрыть за ней ответственность личную.
Лечит вас одно - гвоздь в башку.
Украинским олигархам приготовиться.
Чий Крим ?
Индо - Пакистанский инциндент!(с)В.Высоцкий
.....То бишь,.... Милошевича...
У меня все-таки вопрос к каррЭспАндЭнтам тутошним: Кто все-таки "направил"?
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