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ликвидация (3117) обстрел (25728) Донбасс (26950) операция Объединенных сил (6766)

Враг за сутки пять раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет, ликвидированы трое и ранены двое наемников РФ, - штаб

Враг за сутки пять раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет, ликвидированы трое и ранены двое наемников РФ, - штаб

24 июня вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Широкино российские вооруженные формирования открывали огонь из 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. По оборонительным укреплениях украинских защитников на подступах к Старогнатовке и Марьинке противник применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Впоследствии несколько раз агрессор проявил огневую активность и в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", возле Хутора Вольный, применив при этом гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было.

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В ответ на преступные действия российских наемников наши воины открывали прицельный огонь по опорным пунктам оккупантов. Благодаря решительности и меткости украинских защитников захватчики прекратили свою активность. По уточненным данным разведки, 22 и 23 июня, наши воины уничтожили троих и ранили двоих оккупантов", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли.

"За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - сообщили в пресс-центр ОС.

Враг за сутки пять раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет, ликвидированы трое и ранены двое наемников РФ, - штаб 01
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Враг за сутки пять раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет, ликвидированы трое и ранены двое наемников РФ, - штаб - Цензор.НЕТ 6132

Враг за сутки пять раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет, ликвидированы трое и ранены двое наемников РФ, - штаб - Цензор.НЕТ 489
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25.06.2020 07:13 Ответить
Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю канадському виданню The Globe and Mail двічі відмовився відповідати на запитання, чи підтримала українська делегація в ООН заявку Канади на обрання непостійним членом Ради Безпеки ООН.
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25.06.2020 07:18 Ответить
Перечень документов жителям ДНР для пересечения линии разграничения
1.Военный билет ДНР
2.Паспорт РФ （при наличии）
3.Наградной список знаками отличия ДНР
4.Список личного состава последнего места службы （гражданство,номер телефона）
5.Завещание.
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25.06.2020 07:19 Ответить
НУ А ШО?
https://www.facebook.com/yuliya.tolmachova/videos/4009709982435725/

https://www.facebook.com/yuliya.tolmachova/videos/4011010732305650/
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25.06.2020 07:20 Ответить
У орків вчора був массовьій запой і гулянія. "еш, пей, веселісь ібо завтра помрьош." (С)
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25.06.2020 07:28 Ответить
Это конечно хорошо, но мало!
Просто надо больше убивать русских захватчиков и тогда потери ВСУ будут минимальными.
Убей русского, очисть землю Украины от русского мира!
Ворог за добу п'ять разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, втрат немає, ліквідовано трьох і поранено двох найманців РФ, - штаб - Цензор.НЕТ 8671

Ворог за добу п'ять разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, втрат немає, ліквідовано трьох і поранено двох найманців РФ, - штаб - Цензор.НЕТ 1954
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25.06.2020 08:25 Ответить
 
 