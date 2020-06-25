Враг за сутки пять раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет, ликвидированы трое и ранены двое наемников РФ, - штаб

24 июня вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Широкино российские вооруженные формирования открывали огонь из 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. По оборонительным укреплениях украинских защитников на подступах к Старогнатовке и Марьинке противник применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Впоследствии несколько раз агрессор проявил огневую активность и в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", возле Хутора Вольный, применив при этом гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было.

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В ответ на преступные действия российских наемников наши воины открывали прицельный огонь по опорным пунктам оккупантов. Благодаря решительности и меткости украинских защитников захватчики прекратили свою активность. По уточненным данным разведки, 22 и 23 июня, наши воины уничтожили троих и ранили двоих оккупантов", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли.

"За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - сообщили в пресс-центр ОС.