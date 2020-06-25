Враг за сутки пять раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет, ликвидированы трое и ранены двое наемников РФ, - штаб
24 июня вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Широкино российские вооруженные формирования открывали огонь из 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. По оборонительным укреплениях украинских защитников на подступах к Старогнатовке и Марьинке противник применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Впоследствии несколько раз агрессор проявил огневую активность и в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", возле Хутора Вольный, применив при этом гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было.
В ответ на преступные действия российских наемников наши воины открывали прицельный огонь по опорным пунктам оккупантов. Благодаря решительности и меткости украинских защитников захватчики прекратили свою активность. По уточненным данным разведки, 22 и 23 июня, наши воины уничтожили троих и ранили двоих оккупантов", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что с начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли.
"За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - сообщили в пресс-центр ОС.
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1.Военный билет ДНР
2.Паспорт РФ （при наличии）
3.Наградной список знаками отличия ДНР
4.Список личного состава последнего места службы （гражданство,номер телефона）
5.Завещание.
https://www.facebook.com/yuliya.tolmachova/videos/4009709982435725/
https://www.facebook.com/yuliya.tolmachova/videos/4011010732305650/
Просто надо больше убивать русских захватчиков и тогда потери ВСУ будут минимальными.
Убей русского, очисть землю Украины от русского мира!