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МВД (9151) водительские права (153) Геращенко Антон (1438)

С помощью нового проекта в Украине удалось побороть проблему покупки водительских прав, - Геращенко

С помощью нового проекта в Украине удалось побороть проблему покупки водительских прав, - Геращенко

В МВД заявили, что побороли проблему покупки водительских прав в Украине. Этому помог новый проект - в каждой машине экзаменатора есть видеокамера, и хранится запись того, как человек сдает на права.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал в интервью РБК-Украина заместитель главы МВД Антон Геращенко.

По его словам, эту проблему побороли последние пять лет. Теперь все тесты есть в интернете, и каждый желающий может пройти.

"Это надо быть очень глупым товарищем, чтобы не справиться с этим", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Системные нарушители ПДД будут лишаться водительских прав, МВД инициирует законопроект, - Геращенко

Напомним, с 22 мая сервисные центры МВД возобновили проведение практических экзаменов на водительские права. Они не работали в рамках введения карантина.
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Топ комментарии
+11
А Бубочке такую камеру прилепить можно ну и депутатам евойным? Что-бы мы знали чем эти мрази занимаются!
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25.06.2020 07:29
+8
Удалось побороть проблему покупки водительских прав.. Теперь купить права не проблема.

Мастера заголовков такие мастера...
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25.06.2020 07:34
+7
вот именно! я и сам сталкивался с подобной муйнёй некоторое время назад, правда при регистрации авто! говорят, нет бланков для номеров и хоть ты тресни - зарегистрировать машину невозможно. Уже вторую неделю к ним езжу, а они - нет бланков!
Хорошо, одного старого знакомого нашел, который был вхож к этим мусорам, совсем за незначительную мзду все нужные бланки тут же появились! вот и вся цена этим говённым потугам побороть коррупцию
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25.06.2020 08:19
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А Бубочке такую камеру прилепить можно ну и депутатам евойным? Что-бы мы знали чем эти мрази занимаются!
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25.06.2020 07:29 Ответить
геращенко - идиот! продажа прав, в большинстве случаев, происходит не потому что абитуриент тупой, а потому что мусора создают такие условия (например, говорят, что нет каких-нибудь бланков), при которых получить права без мзды - не реально
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25.06.2020 08:04 Ответить
Ага тем более можно договорится о покупке за пределами машины. И разные вожможности завалить есть курсанта который не заплатил!
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25.06.2020 08:10 Ответить
вот именно! я и сам сталкивался с подобной муйнёй некоторое время назад, правда при регистрации авто! говорят, нет бланков для номеров и хоть ты тресни - зарегистрировать машину невозможно. Уже вторую неделю к ним езжу, а они - нет бланков!
Хорошо, одного старого знакомого нашел, который был вхож к этим мусорам, совсем за незначительную мзду все нужные бланки тут же появились! вот и вся цена этим говённым потугам побороть коррупцию
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25.06.2020 08:19 Ответить
А ВОТ ЧЕМ -
Руководителю аппарата Верховной Рады Вячеславу Штучному платят из Офиса президента, чтобы он следил за действиями спикера парламента Дмитрия Разумкова, пишет "Украинская правда" со ссылкой на свои источники.
Как говорится в статье,Банковой не дают покоя амбиции руководителя ВР, поэтому, чтобы контролировать его действия, в ОПУ назначили "смотрящего".
"Дима как-то узнал, что Штучный "сидит на зарплате" в ОПУ. Вызывает его и говорит: "Мне говорят, что платит Банковая". А тот ему отвечает: "Да. Вы мне ничего не предлагаете, то я и согласился". Разумков аж присел от такого "откровения". Говорит, что давай заявление, но Штучный то съехал. А потом вечером звонит Диме президент: "Я там слышал, ты хочешь уволить Штучного. Не тронь его, это член нашей команды". Дима говорит: "Да я его же брал на работу, это мой подчиненный, я буду разбираться сам", - рассказал один из влиятельных депутатов "Слуги народа".
При этом собеседники УП в окружении спикера рассказывают, что он считает, что "покупка" Штучного не обошлась без Ермака.
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25.06.2020 07:36 Ответить
Теперь их можно брать в лизинг
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25.06.2020 07:31 Ответить
как корабельные сосны... Корабельная сосна без лизинга не может. Она, сосна, сплавляется по воде, как говно, и ей надо бы к берегу прибиться, но сосна не знает к какому, потому что лизинг не определился. Но нужно, потому что без лизинга никак. Просто не может. В этом она сродни кузнецу. Вот просыпается кузнец, съел полкило водки, закинул пару трюфелей в рот, заел маслинами, и давай ковать. И кует, и кует, потому что не куя жить не может. Вот и сосна, как кузнец не может не куя, так и она без лизинга...
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25.06.2020 07:58 Ответить
Удалось побороть проблему покупки водительских прав.. Теперь купить права не проблема.

Мастера заголовков такие мастера...
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25.06.2020 07:34 Ответить
Ха-ха-ха.
Если не покупают, почему так ездят и паркуются, как будто никаких правил не существует?
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25.06.2020 07:35 Ответить
Да не смешите. Видел и видеокамеры и компьютеры, и как ни странно права таки продаются.
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25.06.2020 07:38 Ответить
Все права распроданы.
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25.06.2020 07:38 Ответить
А вождение тоже в интернете можно пройти? А ведь это самое главное! Люди не умеют применить правила, НЕ ЗНАЮТ КАК СЕБЯ ВЕСТИ В РЕАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ СИТУАЦИИ.
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25.06.2020 07:44 Ответить
Это только опыт,который приходит с годами.
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25.06.2020 07:50 Ответить
Не бреши, год пол года назад в Киеве хорошо заглотили за сдачу вождения .
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25.06.2020 07:49 Ответить
А шо - таки в Украине права покупались ??? Та ну, Геращенко, не звезди, не может быть ! При суперминистре и суперреформе суперполиции такого ваще быть не могло !
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25.06.2020 07:54 Ответить
Антоша Герашенко - Гебельс нашего времени. Магистр вранья.
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25.06.2020 07:59 Ответить
А хоть один продавец прав сидит за решеткой,или все на своих местах как и ты?
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25.06.2020 08:07 Ответить
Тест на дебильность Геращенки... Я плачу, катаюсь и помещаю видео в МВД и Инстаграм. Плюс зафотошоплю в инструкторы Шумахера - любой каприз за мои деньги...
Самое страшное, шо этот урюк не понимает, шо такое улики и шо такое оперативная съемка, которая может быть предъявлена в суде. И он блин аж целый советник!
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25.06.2020 08:08 Ответить
По нему же видно, что оно прямо из за парты в министерство, какой может быть настоящий жизненный опыт.
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25.06.2020 09:17 Ответить
снова за лохов держат. откатать обезьяну по маршруту в 1км а потом снять на камеру "отличное вождение" это как два пальца об асфальт и пару сотен баксов в карман....
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25.06.2020 08:09 Ответить
И права продаются, и штрафы отменяются за полстоимости...
Но, этим прохиндеям до сих пор удается продать украинцам подкрашенный надутый гандон вместо банана...
В Украине сошлась в битве Хитрость с Тупостью и Хитрость уже 29 лет ведет со счетом 7:0... Какая боль...
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25.06.2020 08:15 Ответить
Антошка, ну ти і киздюк. Це ж треба бути таким упоротим киздоболом, ти і жінці так постійно брешеш?
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25.06.2020 08:55 Ответить
Тоха Звиздун🤫🙄😂🤣
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25.06.2020 09:01 Ответить
Брехня! Как требовали взятки, так и требуют!

Геращенко, что курим?
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25.06.2020 09:03 Ответить
Два года назад у нас были видеокамеры в авто при сдаче экзаменов, из группы два человека всего сдали сами, остальные после неуда занесли денешку и тогда сдали все. Воно экзаменатор так денех хочет, что руль из рук экзаменуемого вырывает с одновременным задрачиванием кучей вопросов. Вот так прямо перед камерой.
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25.06.2020 09:14 Ответить
Пока не будет сдача экзамена на тренажёре полностью копирующим реальное авто с электронным экзаменатором, коррупцию в этом искоренить невозможно.
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25.06.2020 09:21 Ответить
Дундук есть поговорка - голь на выдумки хитра....
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25.06.2020 09:47 Ответить
Усунути МРЕВ від екзаменів, хто навчає, той видає права після навчання і потім несе відповідальність за водія - все, корупція поборена.
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25.06.2020 10:27 Ответить
про те що Геращенко бреше постійно сумнівів немає, але такої брехні від нього я не очікував в грудні 2018 року в Ставищенське МРЕО прибула на екзамени група з 14 абітурієнтів, не здав іспит жоден. через декілька днів в Ставищенське МРЕО прибула ця сама група в кількості 16 абітурієнтів тільки з них зібрали по 2000 грн. івсі здали усний та практичний екзамен. Керував на той час сервісними центрами МВС Криклій В.А. який зараз міністр інфраструктури. на даний час там нічого не змінилось тільки Криклій розповсюджує свої навички в цілому міністерстві.
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25.06.2020 11:28 Ответить
 
 