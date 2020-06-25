С помощью нового проекта в Украине удалось побороть проблему покупки водительских прав, - Геращенко
В МВД заявили, что побороли проблему покупки водительских прав в Украине. Этому помог новый проект - в каждой машине экзаменатора есть видеокамера, и хранится запись того, как человек сдает на права.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал в интервью РБК-Украина заместитель главы МВД Антон Геращенко.
По его словам, эту проблему побороли последние пять лет. Теперь все тесты есть в интернете, и каждый желающий может пройти.
"Это надо быть очень глупым товарищем, чтобы не справиться с этим", - сказал он.
Напомним, с 22 мая сервисные центры МВД возобновили проведение практических экзаменов на водительские права. Они не работали в рамках введения карантина.
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Хорошо, одного старого знакомого нашел, который был вхож к этим мусорам, совсем за незначительную мзду все нужные бланки тут же появились! вот и вся цена этим говённым потугам побороть коррупцию
Руководителю аппарата Верховной Рады Вячеславу Штучному платят из Офиса президента, чтобы он следил за действиями спикера парламента Дмитрия Разумкова, пишет "Украинская правда" со ссылкой на свои источники.
Как говорится в статье,Банковой не дают покоя амбиции руководителя ВР, поэтому, чтобы контролировать его действия, в ОПУ назначили "смотрящего".
"Дима как-то узнал, что Штучный "сидит на зарплате" в ОПУ. Вызывает его и говорит: "Мне говорят, что платит Банковая". А тот ему отвечает: "Да. Вы мне ничего не предлагаете, то я и согласился". Разумков аж присел от такого "откровения". Говорит, что давай заявление, но Штучный то съехал. А потом вечером звонит Диме президент: "Я там слышал, ты хочешь уволить Штучного. Не тронь его, это член нашей команды". Дима говорит: "Да я его же брал на работу, это мой подчиненный, я буду разбираться сам", - рассказал один из влиятельных депутатов "Слуги народа".
При этом собеседники УП в окружении спикера рассказывают, что он считает, что "покупка" Штучного не обошлась без Ермака.
Мастера заголовков такие мастера...
Если не покупают, почему так ездят и паркуются, как будто никаких правил не существует?
Самое страшное, шо этот урюк не понимает, шо такое улики и шо такое оперативная съемка, которая может быть предъявлена в суде. И он блин аж целый советник!
Но, этим прохиндеям до сих пор удается продать украинцам подкрашенный надутый гандон вместо банана...
В Украине сошлась в битве Хитрость с Тупостью и Хитрость уже 29 лет ведет со счетом 7:0... Какая боль...
Геращенко, что курим?