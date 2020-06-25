С помощью нового проекта в Украине удалось побороть проблему покупки водительских прав, - Геращенко

В МВД заявили, что побороли проблему покупки водительских прав в Украине. Этому помог новый проект - в каждой машине экзаменатора есть видеокамера, и хранится запись того, как человек сдает на права.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал в интервью РБК-Украина заместитель главы МВД Антон Геращенко.

По его словам, эту проблему побороли последние пять лет. Теперь все тесты есть в интернете, и каждый желающий может пройти.

"Это надо быть очень глупым товарищем, чтобы не справиться с этим", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Системные нарушители ПДД будут лишаться водительских прав, МВД инициирует законопроект, - Геращенко

Напомним, с 22 мая сервисные центры МВД возобновили проведение практических экзаменов на водительские права. Они не работали в рамках введения карантина.