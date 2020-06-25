В НАТО все почувствовали, насколько реальной и насущной является угроза, которую представляет Россия, - министр обороны ФРГ
НАТО должно обеспечивать надлежащую боеготовность, учитывая поведение России.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, выступая на видеоконференции, организованной 24 июня Atlantic Council.
"Мы видим агрессивную, напористую политику, которая исходит от российского руководства... Россия не уважает права других стран на самоопределение. Впервые после Второй мировой войны границы были изменены силой", - сказала она, напомнив о незаконной аннексии Крыма Москвой в 2014 году и о том, что делает Россия на Востоке Украины, продолжая политику сфер влияния.
Крамп-Карренбауер отметила, что с того времени постоянно делались попытки восстановить отношения с Россией, но тщетно. Она при этом добавила, что НАТО хочет, чтобы Россия вернулась к столу переговоров, чтобы снова действовали договоры о разоружении.
"Россия должна очень четко понимать, что мы в Европе и в НАТО очень сильны, что мы ... готовы противостоять угрозе, которую представляет Россия. Именно поэтому концепция сдерживания настолько актуальна сегодня", - отметила министр. Она также вспомнила хакерские атаки со стороны России на немецкий Бундестаг.
Глава Бундесвера также заверила, что Германия движется в направлении к 2% (от ВВП) отметке расходов на оборону, хотя нынешняя рецессия замедляет этот процесс.
"Мы все в НАТО почувствовали, насколько реальной и насущной является угроза, которую представляет Россия... Поэтому это (увеличение бюджета) в интересах безопасности Германии", - сказала Крамп-Карренбауэр.
Комментируя решение президента США Дональда Трампа сократить американское военное присутствие в Германии, она напомнила, что этот контингент, среди прочего, посылает важный сигнал России о готовности НАТО защитить себя и быть вместе.
Пожалуйста, подождите...
Никто не хочет воевать, все хотят жить, не получать похоронок, не хотят возвращения с войны сынов-дочерей инвалидов, не хотят сидеть у разрушенного дома - своего или соседского, все равно. Тот, кто хочет войны, как правило, наживается на ней и редко страдает сам, поэтому они будут призывать к миру до тех пор, пока раша не начнёт - ну, тогда ответят все вместе, такое уже было - в 1939-1945. Кто начинает, тот и проигрывает, в конечном счёте.
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Львовский метрополитен
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https://twitter.com/i/status/1275906889029648385
Сексизм, да ))
Уже в этом году, скорее всего, придется воевать.
Всем.
Враг - россия.
Что скажет эта барышня - министр обороны Германии? Пол шестого?
нам никто не поможет.
Мы единственные, кто будет противостоять России.
Справимся.
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На каждого из нас по 20 катсабов.
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Панове, вчіться стріляти швидко ))
Я без шуток не хожу...
А комент - награда за дурость,
А Ленки довольно одной,
Чтоб только о Зе в ней пелось.…
Грёбаный нарик,**** Н
найдем говорит и больно сделаем.Ты себя за конец больно сделай,************.
Четкое описание событий в Югославии, создания государства Косово....
"Россия должна очень четко понимать, что мы в Европе и в НАТО очень сильны, что мы ... готовы противостоять угрозе,
Если считать Штаты - то да, а вот если только "мы в Европе" - очень врядли. Проблема ЕС.
Поэтому это (увеличение бюджета) в интересах безопасности Германии", - сказала Крамп-Карренбауэр.
Вот и смысловая часть выступления - Деньги давай!!!!
Комментируя решение президента США Дональда Трампа сократить американское военное присутствие в Германии, она напомнила, что этот контингент, среди прочего, посылает важный сигнал России о готовности НАТО защитить себя и быть вместе.
Интересный пассаж. Если американское военное присутствие в Германии "говорит о готовности", то о чем говорит сокращение этого самого американского военного присутствия в Германии? Кошка бросила котят?
сколько она стоила кремлю?
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