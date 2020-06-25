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Германия (6724) НАТО (8632) Крамп-Карренбауэр (24)

В НАТО все почувствовали, насколько реальной и насущной является угроза, которую представляет Россия, - министр обороны ФРГ

В НАТО все почувствовали, насколько реальной и насущной является угроза, которую представляет Россия, - министр обороны ФРГ

НАТО должно обеспечивать надлежащую боеготовность, учитывая поведение России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, выступая на видеоконференции, организованной 24 июня Atlantic Council.

"Мы видим агрессивную, напористую политику, которая исходит от российского руководства... Россия не уважает права других стран на самоопределение. Впервые после Второй мировой войны границы были изменены силой", - сказала она, напомнив о незаконной аннексии Крыма Москвой в 2014 году и о том, что делает Россия на Востоке Украины, продолжая политику сфер влияния.

Крамп-Карренбауер отметила, что с того времени постоянно делались попытки восстановить отношения с Россией, но тщетно. Она при этом добавила, что НАТО хочет, чтобы Россия вернулась к столу переговоров, чтобы снова действовали договоры о разоружении.

"Россия должна очень четко понимать, что мы в Европе и в НАТО очень сильны, что мы ... готовы противостоять угрозе, которую представляет Россия. Именно поэтому концепция сдерживания настолько актуальна сегодня", - отметила министр. Она также вспомнила хакерские атаки со стороны России на немецкий Бундестаг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нормализация отношений с РФ возможна только после восстановления территориальной целостности Украины, - министр обороны ФРГ

Глава Бундесвера также заверила, что Германия движется в направлении к 2% (от ВВП) отметке расходов на оборону, хотя нынешняя рецессия замедляет этот процесс.

"Мы все в НАТО почувствовали, насколько реальной и насущной является угроза, которую представляет Россия... Поэтому это (увеличение бюджета) в интересах безопасности Германии", - сказала Крамп-Карренбауэр.

Комментируя решение президента США Дональда Трампа сократить американское военное присутствие в Германии, она напомнила, что этот контингент, среди прочего, посылает важный сигнал России о готовности НАТО защитить себя и быть вместе.
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Топ комментарии
+19
Странные вы ребята! Агрессору говорить: "Ну, пожалуйста, не будь агрессором!" Это его сущность, форма существования. Он не может не быть агрессором иначе страна развалится. Когда вы уже это поймете?
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25.06.2020 07:47
+12
У НАТО всі відчули, наскільки реальною і нагальною є загроза, яку становить Росія, - міністерка оборони ФРН - Цензор.НЕТ 3292
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25.06.2020 08:08
+10
Вот не верю в гражданскую женщину - министра обороны.
Сексизм, да ))
Уже в этом году, скорее всего, придется воевать.
Всем.
Враг - россия.
Что скажет эта барышня - министр обороны Германии? Пол шестого?
нам никто не поможет.
Мы единственные, кто будет противостоять России.
Справимся.
========
На каждого из нас по 20 катсабов.
==
Панове, вчіться стріляти швидко ))
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25.06.2020 07:57
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Правила форума Совет форумчан
Для України більша загроза - Зє(((
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25.06.2020 07:41 Ответить
ЗЕ засланий Буратіна.
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25.06.2020 07:45 Ответить
Не может часть быть большей угрозой, чем целое.
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25.06.2020 07:47 Ответить
У НАТО всі відчули, наскільки реальною і нагальною є загроза, яку становить Росія, - міністерка оборони ФРН - Цензор.НЕТ 4365
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25.06.2020 08:00 Ответить
Странные вы ребята! Агрессору говорить: "Ну, пожалуйста, не будь агрессором!" Это его сущность, форма существования. Он не может не быть агрессором иначе страна развалится. Когда вы уже это поймете?
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25.06.2020 07:47 Ответить
Они исходят (и с моей точки зрения, правильно) из того, что плохой мир, лучше хорошей войны.
Никто не хочет воевать, все хотят жить, не получать похоронок, не хотят возвращения с войны сынов-дочерей инвалидов, не хотят сидеть у разрушенного дома - своего или соседского, все равно. Тот, кто хочет войны, как правило, наживается на ней и редко страдает сам, поэтому они будут призывать к миру до тех пор, пока раша не начнёт - ну, тогда ответят все вместе, такое уже было - в 1939-1945. Кто начинает, тот и проигрывает, в конечном счёте.
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25.06.2020 10:03 Ответить
Та ти шо-а!?!? І чому я повинен оплачувати цей ваш «плахой мір»!? Ось коли ти в Германії побачиш що в тебе більше беруть податків під графою «плахой мір»-тоді і будеш повчати!
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25.06.2020 12:28 Ответить
Не нервничайте, с меня тоже берут, но войны не хочу.
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28.06.2020 20:19 Ответить
https://twitter.com/natohawks
https://twitter.com/natohawks

Львовский метрополитен

@natohawks

·https://twitter.com/natohawks/status/1275906889029648385 7 ч

Главная фишка "парада Победы" в Москве - сгорел "новейший не имеющий аналогов" БТР "Бумеранг
https://twitter.com/i/status/1275906889029648385
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25.06.2020 07:47 Ответить
сухопутний Кузя розбушувався, І навіщо касаби БТРи солярою заправляють, краще вже "якутським паливом", воно не горить
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25.06.2020 08:09 Ответить
только почувствовали? Или опять как всегда только на словах
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25.06.2020 07:53 Ответить
Вот не верю в гражданскую женщину - министра обороны.
Сексизм, да ))
Уже в этом году, скорее всего, придется воевать.
Всем.
Враг - россия.
Что скажет эта барышня - министр обороны Германии? Пол шестого?
нам никто не поможет.
Мы единственные, кто будет противостоять России.
Справимся.
========
На каждого из нас по 20 катсабов.
==
Панове, вчіться стріляти швидко ))
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25.06.2020 07:57 Ответить
А кто говорил, что в Европе не живут жирафы? Дошло блин, наконец!!!
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25.06.2020 08:00 Ответить
до них не дошло. немцы все сделали, что бы выдавить группировку военных США в Польшу.
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25.06.2020 09:59 Ответить
Бей маскалей!
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25.06.2020 08:01 Ответить
Чувства у натовцев наконец то заработали.
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25.06.2020 08:01 Ответить
Нихера там не заработало. И не заработает пока кацапы подсрачников не надают. Токо одно бла-бла-бла и прям зашкаливающая озабоченность. А по факту те же немцы с кацапами чуть ли не лабызаются.
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25.06.2020 10:17 Ответить
Саме тому німці будують ПП2?
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25.06.2020 08:02 Ответить
Трамп надавил и сразу почувствовали.
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25.06.2020 08:03 Ответить
Наконец поняли, что маразматик у руля после обнуления -это проблема.
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25.06.2020 08:03 Ответить
Европа - это инфантильный импотент. Кроме обеспокоенности они ничего не чувствуют.
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25.06.2020 08:06 Ответить
У НАТО всі відчули, наскільки реальною і нагальною є загроза, яку становить Росія, - міністерка оборони ФРН - Цензор.НЕТ 3292
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25.06.2020 08:08 Ответить
У також українських ватників, Дмитрику.
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25.06.2020 08:11 Ответить
Мимо тёщиного дома
Я без шуток не хожу...
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25.06.2020 08:49 Ответить
Govorit ona pravilno,no nado delat realnyje sagi takze.Nado davit benzokolonku novymi sankcijami
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25.06.2020 08:13 Ответить
С президентом Зеленским есть Надежда вступить в Нато ,так-так попередник был брехуном
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25.06.2020 08:14 Ответить
Надежда - твой компас земной,
А комент - награда за дурость,
А Ленки довольно одной,
Чтоб только о Зе в ней пелось.…
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25.06.2020 08:18 Ответить
З оманським брехуном в НАТУ. Танунах.
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25.06.2020 08:25 Ответить
С президентом Зеленский есть только надежда...ВСТУПИТЬ ДВУМЯ НОГАМИ В ГАВНО!
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25.06.2020 08:27 Ответить
У Зеленского надежда одна-- айкосы и "дорога".
Грёбаный нарик,**** Н
найдем говорит и больно сделаем.Ты себя за конец больно сделай,************.
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25.06.2020 10:02 Ответить
Обычная лицемерная болтовня старой проститутки Европы: "Российская армия - плохо, российский газ - хорошо! Российские танки - плохо, российские деньги, отмываемые у нас - замечательно! Мы - просвещенные европейцы, мы за демократию. Но - в теплых домах, отопленных российским газом. И с экономикой, в которую влиты миллиарды долларов российских концернов."
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25.06.2020 08:27 Ответить
Ne vse v Evrope tak dumajet pro raski gaz.Poliaki I LItva pokupajet s ameriki gaz v dani moment.Vsia Evropa u mensila pokubki gaza s rosiji.Za otmyvanyje deneg toze ziostko bank ne odin zakryli za eto
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25.06.2020 08:36 Ответить
Почувствовали ? Так пора уже и реагировать.
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25.06.2020 08:32 Ответить
глупость трампа во внешней политике иногда приводит к неожиданно полезным результатам.
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25.06.2020 08:34 Ответить
Так развалите эту парашу, а х"йла судите и повесьте, как хусейна.
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25.06.2020 08:47 Ответить
Поражает наглость и цинизм политиков ФРГ.Германия на столько сильно ощутила угрозу от РФ,что сразу начала строить Северный поток.ФРГ-двуличные,********* выродки.Если бы не давление США никаких бы и санкций(хоть они и смешные)не было бы
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25.06.2020 08:58 Ответить
А ФРН - це Німеччина? Це та країна, яка вкладає мільярди на російські газові трубопроводи, щоб купляти тільки в них газ, укріплювати їх економіку і армію, а американську економіку підривати в Європі? Це та країна, яка обійшла санкції і поставила турбіни Siemens в Крим? То що можна говорити? А США мають їх захищати від росіян?
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25.06.2020 09:57 Ответить
В НАТО(в Германии в частности) это почувствовали только тогда, когда Трамп предложил вывести своих военных из Германии и ограничить финансирование НАТО, если другие страны не будут тратить 2% ВВП как и договаривались.
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25.06.2020 09:59 Ответить
баба Кальтербруннер зрит в корень
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25.06.2020 10:23 Ответить
Кремлёвская военщина вчера скрежетала ржавыми бутафорскими зубами,запугивая весь мир.Если надо-повторим!.Миру надо объединяться,чтобы дать отпор опьяневшей от безнаказанности и выпитой крови разнузданной русской военщине.
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25.06.2020 10:24 Ответить
"Мы видим агрессивную, напористую политику, которая исходит от ..... руководства... ..... не уважает права других стран на самоопределение. Впервые после Второй мировой войны границы были изменены силой",

Четкое описание событий в Югославии, создания государства Косово....
"Россия должна очень четко понимать, что мы в Европе и в НАТО очень сильны, что мы ... готовы противостоять угрозе,

Если считать Штаты - то да, а вот если только "мы в Европе" - очень врядли. Проблема ЕС.
Поэтому это (увеличение бюджета) в интересах безопасности Германии", - сказала Крамп-Карренбауэр.

Вот и смысловая часть выступления - Деньги давай!!!!
Комментируя решение президента США Дональда Трампа сократить американское военное присутствие в Германии, она напомнила, что этот контингент, среди прочего, посылает важный сигнал России о готовности НАТО защитить себя и быть вместе.

Интересный пассаж. Если американское военное присутствие в Германии "говорит о готовности", то о чем говорит сокращение этого самого американского военного присутствия в Германии? Кошка бросила котят?
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25.06.2020 10:37 Ответить
Министр обороны ФРГ?!! ФРГ?!! А что скажет министр обороны ГДР?!
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25.06.2020 10:58 Ответить
После объединения Восточной и Западной Германии страна стала называться ФРГ, так же, как раньше называлась Западная. Фактически это было не объединение, а поглощение
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25.06.2020 11:29 Ответить
Почувствовали чем? Ж.опой? Туда петух клюнул? Никак уход американских войск с ФРГ не отразится на безопасности ЕС, поскольку они сваливают не с континента, а ближе к границе с РФ, в Польшу. Это плохо отразится на бюджете ФРГ, американцы в ФРГ будут меньше тратиться и меньше пополнять местные бюджеты всяких Рамштайнов и из-за этого жадные немцы больше переживают, чем за нападение армии РФ на ФРГ.
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25.06.2020 11:28 Ответить
НАТО було створене для відсічі агресії СРСР і Росія являється спадкоємницею союзу, а ця дурна лесбійка тільки зараз щось там відчула!?!? Ви, курви європейські, краще платіть свою частину внеску за властний захист! Скільки Америка повинна вас, халявщики, захищати!?
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25.06.2020 11:46 Ответить
Ангела Меркель со Шредером тоже прозрели ? Вспомните Грузию, как с молчаливого одобрения Германии и Франции позволили ***** развязать войну . И вот , наконец-то , они поняли !!!!! Цирк европейских долбобобов !
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25.06.2020 13:36 Ответить
поэтому она потребовала у Трампа не вводить войска на границу с Московией?
сколько она стоила кремлю?
https://www.dw.com/ru/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D1%84%D1%80%D0%B3-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81%D1%88%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D1%81-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B9/a-53931778 https://www.dw.com/ru/глава-минобороны-фрг-призвала-сша-соблюдать-соглашение-нато-с-россией/a-53931778
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25.06.2020 15:11 Ответить
 
 