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МВД (9151) скорость (98) Геращенко Антон (1438) штраф (1263)

В Украине хотят существенно повысить штрафы за превышение скорости. МВД уже подготовило законопроект

В Украине хотят существенно повысить штрафы за превышение скорости. МВД уже подготовило законопроект

Министерство внутренних дел (МВД) подготовило законопроект, чтобы сумма штрафа за превышение скорости была значительно больше. Например, 3400 гривен для тех, кто превысил больше, чем на 50 км/ч.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в интервью РБК-Украина замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, сейчас если человек превысил до 50 км/ч, то на протяжении 10 дней он должен заплатить 127,5 гривен, если более 50 км/ч - 510 гривен.

Геращенко выступил за то, чтобы в Украине было как Финляндии или Швейцарии, где сумма штрафа исчисляется процентом от дохода.

"Мы должны поднимать верхний порог штрафа", - считает он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Водители в Киеве снимают номерные знаки, чтобы избежать фиксации камерами за превышение скорости. ФОТОрепортаж

Он рассказал, что с 1 июля с стране запускают и другие функции системы: начнут контролировать проезд перекрестков на красный свет и езду по полосе для общественного транспорта.

Напомним, ранее в МВД обнародовали номера авто, превысивших скорость.

Отметим, для водителей запустили удобный сервис оперативных уведомлений о штрафах.
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Топ комментарии
+18
Каждый год езжу из Киева до Краматорска. С 14 по 19 год муссаров под кустами не было. В этом году - полный фарш, как будто 2012 на дворе.
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25.06.2020 07:59
+16
За российские автомобили должна быть наценка на штраф - 500 процентов,за продажность и кормежку путинского режима.
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25.06.2020 08:12
+14
З кожного водія по копієчці Вовіку на айкоси!
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25.06.2020 07:56
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Правила форума Совет форумчан
Лучше сразу расстрел.
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25.06.2020 07:53 Ответить
А зарплату вони не хочуть суттєво підвищити !?...
лизун .

.В Украине хотят существенно повысить штрафы за превышение скорости. МВД уже подготовило законопроект - Цензор.НЕТ 3977...
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25.06.2020 07:57 Ответить
А що Митяй мало платать? Да я тебе за таку роботу та твоі дебільні какртінки взагалі би тебе вигнав!
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25.06.2020 07:59 Ответить
Не хочуть, бо епоха бідності закінчилася. Куди ж більше вже??
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25.06.2020 08:00 Ответить
І Митяй за зелену плісняву не тільки голосував але і агітував! Типовій випадок "Зроби себе сам"!
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25.06.2020 08:02 Ответить
Не лайкайте цого кацапского троля який вдає себе за українского націоналіста!
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25.06.2020 08:04 Ответить
Бісить малороса соєвого !? То добре
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25.06.2020 08:10 Ответить
Я тобі уже Митяй казав що українців малоросами називают тільки тупі кацапскі ватники! . Бісишся тупий кацапский ватнік!
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25.06.2020 08:14 Ответить
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25.06.2020 08:17 Ответить
Митяй я поясни чого тебе лайкає тупа кацапска вата?
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25.06.2020 08:24 Ответить
Тобі платять за пости ..цукерками малорос ?
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25.06.2020 08:34 Ответить
Не знаю, як вам, ну, а як по мені:
В шоколаді трохи ліпше, ніж у лайні!..
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25.06.2020 08:50 Ответить
Мітяй так поясни чому мене малороса не лайкає кацапска вата а тебе українця та націоналіста лайкає!
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25.06.2020 08:51 Ответить
Не тікай від запитання та не переводь "стрелки"!
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25.06.2020 08:52 Ответить
Кто о чем а нищеброд о деньгах 😂😂😂 неудачник иди работай и не гоняй 😂😂😂
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25.06.2020 08:22 Ответить
Так он работает зауряд-прапорщиком в агитобозе ФСБ
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25.06.2020 08:25 Ответить
И как, у водителей, машины которых гонят на Ауди/БМВ под 200 и выше, маленькая зарплата?
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25.06.2020 08:28 Ответить
Краще систему пунктів впровадити й БД онлайн. Перевищів на 20Км, там де 110, їхав - 130+ - отримав пункт й штраф. Ще раз так само на протязі місяця - ще пункт. А на 3й пункт - вилучення посвідчення водійского - аналюваня на 2 міс, попередження - походи пішкі. Після того попавс знов на перевищенні, а в базі позначка - посвідчення вилучено. Заводять діло, по місту реестрації шукають власника й авто на штраф майданчик, а на водія - адмін справу.
Як тут у німеччині. Немає різниці скількі в тебе грошей, чи які зв'язки.
Воно не запрацює зразу - але за 5 років поступово навчить більшість, не всіх, але переважну більшість
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25.06.2020 08:53 Ответить
Те, що працює в Німеччині - в нас спрацьовує навпаки.
Знаєте як це все буде в Україні? - Депутати, прокурори, судді, блатні, мажори та інша шваль - будуть в в списку недоторканих і система їх не побачить взагалі. Для всіх інших (лохів по класифікації зелюків) підкрутять цифри - їдеш 65, а система покаже - 75.
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25.06.2020 14:41 Ответить
нажаль ви праві. Але якщо навіть простих п'янь, не блатних це трохі вгомонить - то вже буде непогано. Бо скількі аварій, де скажімо так, якраз не депутат не мерсі, а якійсь наркоман на літовських номера на зупинку вилитів. Ось що треба точно зробити - вилучити всі машини, які не зареестровані в Україні, заставити їх укр номери повісити, навіть шляхом мінім розтоможкі
до цього й йде.
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26.06.2020 09:26 Ответить
Жирная Антонина, уже не знает что придумать, лиж бы ее ***** Аваков, жил хорошо..
Не зря говорят что Антонина, личная миньетчица авакова
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25.06.2020 08:53 Ответить
Если и стрелять, то Авакяна с его бандой. Вобще берега потеряли.
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25.06.2020 09:50 Ответить
https://www.dw.com/uk/%D1%8F%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E%D1%94-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%BF%D0%B4%D1%80-%D1%83-%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%96/a-18634452 https://www.dw.com/uk/як-працює-система-відеофіксації-порушень-пдр-у-німеччині/a-18634452
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25.06.2020 14:25 Ответить
В Украине хотят существенно повысить штрафы за превышение скорости. МВД уже подготовило законопроект - Цензор.НЕТ 851
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25.06.2020 07:54 Ответить
З кожного водія по копієчці Вовіку на айкоси!
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25.06.2020 07:56 Ответить
на білет до Ростова
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25.06.2020 08:06 Ответить
Авакяну все мало,зеленые зягушки обанкротились политически,решили с общества взять за это финансовую компенсацию.
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25.06.2020 07:56 Ответить
А що буде за швидкісну їзду по пішохідним доріжкам.
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25.06.2020 07:59 Ответить
Каждый год езжу из Киева до Краматорска. С 14 по 19 год муссаров под кустами не было. В этом году - полный фарш, как будто 2012 на дворе.
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25.06.2020 07:59 Ответить
Та да! я, осенью ездил на машине по маршуту Словакия-Венгрия-Словению-Италия-Франция-Испания-Португалия - за всю дорогу встретил местных ментов раза 2 и оба случая были какие-то ДТП! НИ РАЗУ меня не остановили заграницей! только припёр на Родину - под каждым кустом мусор - покажи права-покажи техпаспорт, машина не в угоне, не? открой багажник... а ты не пьяный, а ну дыхни?!
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25.06.2020 08:26 Ответить
дивно, а мене за 12 років зупиняли загалом не більше 10 разів
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25.06.2020 11:10 Ответить
Может тому, до ви на синіх номерах?
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25.06.2020 15:13 Ответить
нікак нєт! в мене самі звичайнісіньки номери, де жодна цифра двічі (не кажучи вже про тричі) не повторюється )) та і я так згадую, що з тих приблизно 10 разів без причини (так, шоб понюхать) зупиняли двічі, і тут же відпускали. а інші 8 разів зупиняли коли я щось порушив (при цьому штрафували лише тричі, а в інших випадках попереджали і відпускали - ДАІ штрафувало, а поліція завжди лише попереджала, ще жодного разу не оштрафували)
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25.06.2020 15:26 Ответить
Это единственный перспективный источник наполнения "ЗЕленого" бюджета или еще будут варианты?
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25.06.2020 08:03 Ответить
Ещё и масочки верней их отсутствие на среднестатистическом индивидуме!
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25.06.2020 08:06 Ответить
Ой как денег хоциться... Но дело в том, что есть предел за который согласны платить, и когда просто посылают просящего на йух! Вы там менагеры не переборщите - осел не корова и больше поллитра в сутки не даст...
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25.06.2020 08:03 Ответить
авакян с подельниками кушать хочут - никак не нажрутся. а за сепаратизм и сотрудничество с оккупантами - ничего, как будто так и надо. какую "державу" они строят?
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25.06.2020 08:04 Ответить
Короткая у вас память!

В Україні хочуть суттєво підвищити штрафи за перевищення швидкості. МВС вже підготувало законопроєкт - Цензор.НЕТ 3573
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25.06.2020 08:26 Ответить
до тебя так и не дошло, что если бы быдляк на туареге не столкнул эту бабу на пешеходный переход, то она унеслась бы вдаль не причинив никому никакого вреда
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25.06.2020 08:28 Ответить
Если бы эта баба не летела, а ехала, быдляк, просто, помял бы ей машину.
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25.06.2020 08:30 Ответить
не факт! она бы могла бросить руль и закрыть глаза руками, как делают многие бабы и точно так же, сменив траекторию, передавить людей
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25.06.2020 08:33 Ответить
Ну да!
А пешеходы могли бы отскочить........
И траектория была бы другой...
Ну, задавила бы не шестерых, а троих....
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25.06.2020 08:37 Ответить
она участвовала в ночных гонках и не первый раз.... так что вопрос времени ни этот перекресток так следующий
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25.06.2020 08:41 Ответить
Камеры и повышение штрафов как то повлияли бы на то, что мажорка перестала в обдолбаном состоянии устраивать гонки?
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25.06.2020 11:59 Ответить
До следующего "быдляка".
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25.06.2020 08:32 Ответить
ага ,120 и на красный ,а виноват туарег,который 20 ехал и только стартонул с перекрестка хоть и на конец желтого
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25.06.2020 08:44 Ответить
Там очень маленький перекресток и шансов выжить у тех,кто вышел на переход не было бы, даже если бы Дронов ее пропустил.
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25.06.2020 09:35 Ответить
ты за свою память беспокойся. твои же мусора ее и выпустят досрочно из "платной" камеры. если она туда еще попадет... это к вопросу о том какую "державу" вы строите - для воров и сепаров.
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25.06.2020 08:50 Ответить
А ты за свою.
И мусора такие же твои, как и мои.
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25.06.2020 08:56 Ответить
Штраф должен исчисляться от стоимости автомобиля. Для водителя жигулей штраф в размере 3400 - обречение на нищету. А для мажоров, 3400 - пообедать в ресторане.
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25.06.2020 08:09 Ответить
За российские автомобили должна быть наценка на штраф - 500 процентов,за продажность и кормежку путинского режима.
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25.06.2020 08:12 Ответить
Так ненужно превышать и штраф платить не надо 😂😂😂 пойди в Германии или в Швеции по возмущайся
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25.06.2020 08:23 Ответить
странно, но я вижу, что водители жигулей отжигают знаааачительно больше мажоров
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25.06.2020 08:29 Ответить
На копейке я максимум выдавливал 110 км/ч на трассе.
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25.06.2020 08:31 Ответить
"Как же, теперь, ездить?"

В Україні хочуть суттєво підвищити штрафи за перевищення швидкості. МВС вже підготувало законопроєкт - Цензор.НЕТ 1914
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25.06.2020 08:23 Ответить
Да ладно как ездили так и ездить будут. Просто будут вносить денюжку что-бы программа их номера игнорировала!
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25.06.2020 08:29 Ответить
а чё фотку быдляка на туареге не разместил? он же эту обдолбленную в пешеходов и запулил...
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25.06.2020 08:30 Ответить
Они могли отделаться помятыми машинами.
А погибло ШЕСТЬ человек.
И горе семьям.
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25.06.2020 08:35 Ответить
ВАФЛИСТКА !!!
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25.06.2020 13:22 Ответить
В Швейцарии при превышении больше 50км/ч конфисковывают автомобиль, бесповоротно, потому что нарушитель, несясь со скоростью напр 120 в населеном пункте где 50 разрешено потенциальный убийца.
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25.06.2020 08:24 Ответить
в Швейцарии нет дебильных ограничений, как у нас!!

в Швейцарии вы запросто можете проехать через город 130 км/час - потому что для этого будет соответствующий автобан!
А у нас?
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25.06.2020 08:32 Ответить
не везде там автобаны через город не нужно нести непонятно что
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25.06.2020 08:55 Ответить
Зато у нас на всех трассах куча участков со скоростью 50км/ч, и об этом информирует один несчастный знак потерявшийся в кустах на обочине)
Такого идиотизма нет не где
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25.06.2020 09:21 Ответить
Какова цель: безопасность на дорогах или наполнение бюджета?
Если наполнение бюджета - повысить штрафа и ограничить скорость в городе до 20 км/час, на трассе 25 км/час.
Если безопасность - лишать прав тех, кто не умеет ездить по правилам и парковаться по-человечески.
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25.06.2020 08:24 Ответить
А зарплаты не хотят существенно повысить? Нет, не ментам, нет, не прокурорам, нет, не чиновникам, нет, не депутатам, нет, не прокурорам, нет, не судьям, а обычным людям. Это желание никак не связано с превышением скорости. Просто как не читаешь новость о том, что хотят существенно повысить, так сразу или зарплату ограниченному контингенту или цены со штрафами. А превышать нельзя и опасно, но судьям, прокурорам, ментам, депутатам и прочим путатам пофигу и штрафов у них не будет. Может только единичные случаи для разогрева непревередливой публики. Дякую, дуже дякую.
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25.06.2020 08:26 Ответить
Зарплаты у кого? Водил которые гонят 200 км/ч?
Причём тут зарплата к штрафу?
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25.06.2020 08:30 Ответить
Читаете внимательно комментарий, но ведь Мистер не читатель, Мистер писатель.
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25.06.2020 11:25 Ответить
Мда ..., я так понимаю другого способа пополнить бюджет, как обобрать итак бедных людей у них этих животных просто нет 😞
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25.06.2020 08:31 Ответить
Да и не говорите, бедные владельцы Аудей, БМВ, тюнингованных мерсов брабусов
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25.06.2020 08:32 Ответить
"бедные владельцы Аудей, БМВ, тюнингованных мерсов брабусов" - штрафы не платят. Там не просто так сидит человек, который квитанции выписывает.
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25.06.2020 10:16 Ответить
Не тупи, в Украине ПОЛУ-автоматическая система фиксации. Правильные люди штрафов не платят
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25.06.2020 12:10 Ответить
Не хотел бы ты оказаться под колёсами Зайцедроновых?
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25.06.2020 08:33 Ответить
Недавно какое-то чмо перегазовывало на крещатике на своём старом Мустанге (с которого еще и сняло глушитель)
От рева болели уши, причём это не далеко не прекрасный звук Феррари. Таких надо тоже штрафовать на 100 баксов.
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25.06.2020 08:35 Ответить
Аппетит приходит во время еды...
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25.06.2020 08:49 Ответить
тогда лутше как у Франции камеры разбить к хйуями и все
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25.06.2020 08:52 Ответить
Да чё мелочится,штрафы на всё повысить в 60 раз,это единственный способ наполнения бюджета,других вариантов у этой власти нет и не будет.
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25.06.2020 08:54 Ответить
ЗЕбобики развалили экономику и теперь хотят наполнять бюджет за счет штрафов???

Ростов ждет!
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25.06.2020 08:59 Ответить
Ок, це вже більш меньш адекватна сумма штрафа
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25.06.2020 09:00 Ответить
КАМЕРЫ МОЖНО УНИЧТОЖИТЬ
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25.06.2020 09:17 Ответить
НУЖНО!!!
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25.06.2020 15:19 Ответить
Кожену ніч мажоні чада владних бобрів виїзжають на гонки по горизонталі , їм потрібен адреналін, а тупорила мусорня не може їх зупинити бо закон для бідних а у них є телефонне право глибинної країни.
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25.06.2020 09:17 Ответить
Можливо, розмір штрафів диференціювати по об'єму двигуна і по приведеній вартості авто? За дороге і потужне авто розмір штрафу значно і значно більший! На якомусь там Запорожці - Жигулях одні зладні, а "крутих" якраз, ті що багаті і перевищують...
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25.06.2020 09:27 Ответить
О как любители быстрой езды возбудились, плохо да? При этом каждый второй из недовольных радуется поднятию акцизов на табачку и на алкоголь. Или вы думали, что щипать будут только курильщиков, зебилы? )))
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25.06.2020 10:42 Ответить
Не надо никаких штрафов, не надо скоростной режим соблюдать, не надо правильно парковаться - пусть водилы творят,что хотят....Терпение общества на исходе - наказывать нарушителей будут сами граждане, кто как умеет....За сбитого и покалеченного - водила получит инвалидность... За убитого - умертвление водилы или члена его семьи, если водила спрятался от возмездия....За неправильную парковку - удар арматурой по лобовому стеклу с одновременным повреждением крыши, капота....Насколько сил хватит....Можно машины кислотой обливать - перекраска тоже денег стоит... И настанет порядок и покой....Не благодарите...
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25.06.2020 10:50 Ответить
.....неисполнение ЗАКОНОВ или его ПОПИРАНИЕ толкают ЛЮДЕЙ на его НАРУШЕНИЕ !!!
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25.06.2020 13:19 Ответить
главное, чтобы цены на бензин не понижали и на комуналку тоже.
а то сильно хорошо заживем
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25.06.2020 11:33 Ответить
2\3 камер размещены не в местах концентрации ДТП, так что цель у ребят одна, пополнение бюджета. Была бы цель обеспечение безопастного движения, шаги были бы совсем другими
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25.06.2020 12:11 Ответить
Автоматична фіксація але після фіксації проводиться "обробка" фактів і потім висилається лист із штрафом. Тобто, хтось визначає чи виписувати штраф в кожному випадку автоматичної фіксації? То для кого те підвищення штрафу?
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25.06.2020 12:12 Ответить
В стране есть запрет на тонировку, но никто не штрафует нарушителей. Каждая вторая машина. Если этот жирный свин озаботился наполнением бюджета, пусть обеспечит выполнение уже принятых законов.
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25.06.2020 13:11 Ответить
.....убрать +20 !!!! 55 в нас. пункте -- ШТРАФ !!!!
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25.06.2020 13:17 Ответить
Да нет, 55 - это много. Давайте 20 км и расстреливать.
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30.06.2020 20:20 Ответить
В Запорожье в час пик пробка начинается за покилометра от въезда на плотину Днепрогеса. Давайте сделаем допустимую скорость 20 км и пусть они до утра домой добираются. Все дороги в один ряд, обязательно попадется кто то кто едет со скоростью 30 км. Есть здравый смысл, есть правила, в которых сказано, что водитель должен выбрать безопасную скорость движения. В плохих дорожных условиях я сам снижаю скорость, иногда почти до нуля. Ну а безбашенных, обкуренных и крутых никакие штрафы не остановят.
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30.06.2020 20:32 Ответить
 
 