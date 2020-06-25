В Украине хотят существенно повысить штрафы за превышение скорости. МВД уже подготовило законопроект
Министерство внутренних дел (МВД) подготовило законопроект, чтобы сумма штрафа за превышение скорости была значительно больше. Например, 3400 гривен для тех, кто превысил больше, чем на 50 км/ч.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в интервью РБК-Украина замминистра внутренних дел Антон Геращенко.
По его словам, сейчас если человек превысил до 50 км/ч, то на протяжении 10 дней он должен заплатить 127,5 гривен, если более 50 км/ч - 510 гривен.
Геращенко выступил за то, чтобы в Украине было как Финляндии или Швейцарии, где сумма штрафа исчисляется процентом от дохода.
"Мы должны поднимать верхний порог штрафа", - считает он.
Он рассказал, что с 1 июля с стране запускают и другие функции системы: начнут контролировать проезд перекрестков на красный свет и езду по полосе для общественного транспорта.
Напомним, ранее в МВД обнародовали номера авто, превысивших скорость.
Отметим, для водителей запустили удобный сервис оперативных уведомлений о штрафах.
Пожалуйста, подождите...
лизун .
....
В шоколаді трохи ліпше, ніж у лайні!..
Як тут у німеччині. Немає різниці скількі в тебе грошей, чи які зв'язки.
Воно не запрацює зразу - але за 5 років поступово навчить більшість, не всіх, але переважну більшість
Знаєте як це все буде в Україні? - Депутати, прокурори, судді, блатні, мажори та інша шваль - будуть в в списку недоторканих і система їх не побачить взагалі. Для всіх інших (лохів по класифікації зелюків) підкрутять цифри - їдеш 65, а система покаже - 75.
до цього й йде.
Не зря говорят что Антонина, личная миньетчица авакова
А пешеходы могли бы отскочить........
И траектория была бы другой...
Ну, задавила бы не шестерых, а троих....
И мусора такие же твои, как и мои.
А погибло ШЕСТЬ человек.
И горе семьям.
в Швейцарии вы запросто можете проехать через город 130 км/час - потому что для этого будет соответствующий автобан!
А у нас?
Такого идиотизма нет не где
Если наполнение бюджета - повысить штрафа и ограничить скорость в городе до 20 км/час, на трассе 25 км/час.
Если безопасность - лишать прав тех, кто не умеет ездить по правилам и парковаться по-человечески.
Причём тут зарплата к штрафу?
От рева болели уши, причём это не далеко не прекрасный звук Феррари. Таких надо тоже штрафовать на 100 баксов.
Ростов ждет!
а то сильно хорошо заживем