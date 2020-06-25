Непогода на западе Украины: разрушены 117 км автодорог, подтоплены 285 населенных пунктов и почти 10 тыс. домов, - ГСЧС
Интенсивные осадки в течение 22-24 июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях. Всего на территории области погибло - 3 человека (Ивано-Франковская область).
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.
"Всего подтоплено 285 населенных пунктов (Ивано-Франковская - 234, Черновицкая - 37, Львовская - 12, Тернопольской - 2), 9 тыс. 994 дома (Ивано-Франковская - 9157, Черновицкая - 728, Львовская - 72, Тернопольской - 37), 9 объектов социальной и бытовой сферы; затоплены 3 тыс. 340 подвалов (Ивано-Франковская - 2553, Черновицкая - 712, Львовская - 75) 13 тыс. 390 приусадебных участков (Ивано-Франковская - 11337, Черновицкая - 1895, Львовская - 131, Тернопольская - 27) разрушены 117 км автодорог (Ивано-Франковская - 116, Черновицкая - 1) и 64 моста в Ивано-Франковской области; повреждено 500 км автодорог и 135 мостов (Ивано-Франковская - 487 км дорог и 118 мостов, Львовская - 2 км автодорог, Черновицкая - 12 км автодорог и 17 мостов); 280 м дамб (№ 15б - 150 м; № 21А - 60 м; №5 - 70 м) в Черновицкой области", - сказано в сообщении.
Всего к ликвидации последствий непогоды привлекалось 1 тыс. 643 чел. и 469 ед. техники, из них от ГСЧС 656 чел. личного состава, 123 ед. техники и 2 вертолета.
Пожалуйста, подождите...
Вам не кажется, что Бубочка засиделся в самоизоляции?
Давайте пошлем его НАХ... в командировку... в Австралию... хотя бы на месяц...
https://censor.net/ua/user/458811
😀 Гідрометеорологічний центр інформує.
Зеленський: У найближчі дні на заході України прогнозують зниження рівня опадів.У найближчі дні в західній частині України синоптики прогнозують зниження рівня опадів
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення до українців.
"Єдине, що радує сьогодні, - це прогноз на найближчі дні, по якому рівень опадів, а значить і води в річках знизиться, а тому ми всі сподіваємося, що ситуація не буде загострюватися", - сказав Зеленський.
Не такий самий покидьок, авантюрист, популіст та безграмотний блазень,як його оточення?