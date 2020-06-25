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Новости Паводки на Западной Украине
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Буковина (888) паводок (294) ГСЧС (4842) Ивано-Франковская область (901)

Непогода на западе Украины: разрушены 117 км автодорог, подтоплены 285 населенных пунктов и почти 10 тыс. домов, - ГСЧС

Непогода на западе Украины: разрушены 117 км автодорог, подтоплены 285 населенных пунктов и почти 10 тыс. домов, - ГСЧС

Интенсивные осадки в течение 22-24 июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях. Всего на территории области погибло - 3 человека (Ивано-Франковская область).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

"Всего подтоплено 285 населенных пунктов (Ивано-Франковская - 234, Черновицкая - 37, Львовская - 12, Тернопольской - 2), 9 тыс. 994 дома (Ивано-Франковская - 9157, Черновицкая - 728, Львовская - 72, Тернопольской - 37), 9 объектов социальной и бытовой сферы; затоплены 3 тыс. 340 подвалов (Ивано-Франковская - 2553, Черновицкая - 712, Львовская - 75) 13 тыс. 390 приусадебных участков (Ивано-Франковская - 11337, Черновицкая - 1895, Львовская - 131, Тернопольская - 27) разрушены 117 км автодорог (Ивано-Франковская - 116, Черновицкая - 1) и 64 моста в Ивано-Франковской области; повреждено 500 км автодорог и 135 мостов (Ивано-Франковская - 487 км дорог и 118 мостов, Львовская - 2 км автодорог, Черновицкая - 12 км автодорог и 17 мостов); 280 м дамб (№ 15б - 150 м; № 21А - 60 м; №5 - 70 м) в Черновицкой области", - сказано в сообщении.

Всего к ликвидации последствий непогоды привлекалось 1 тыс. 643 чел. и 469 ед. техники, из них от ГСЧС 656 чел. личного состава, 123 ед. техники и 2 вертолета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За двое суток на Ивано-Франковщине выпало до 2,5 месячных норм дождя, такого не наблюдалось 20 лет, - Укргидрометцентр
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Топ комментарии
+5
Це все наслідки неконтрольованого вирубування лісів.
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25.06.2020 08:14
+4
Как не наводнение, то пожар...
Вам не кажется, что Бубочка засиделся в самоизоляции?
Давайте пошлем его НАХ... в командировку... в Австралию... хотя бы на месяц...
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25.06.2020 08:12
+4
Там почнуться пожежі. Що поганого тобі зробила Австралія?
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25.06.2020 08:14
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Как не наводнение, то пожар...
Вам не кажется, что Бубочка засиделся в самоизоляции?
Давайте пошлем его НАХ... в командировку... в Австралию... хотя бы на месяц...
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25.06.2020 08:12 Ответить
Там почнуться пожежі. Що поганого тобі зробила Австралія?
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25.06.2020 08:14 Ответить
распил бабала начало
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25.06.2020 09:35 Ответить
Це все наслідки неконтрольованого вирубування лісів.
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25.06.2020 08:14 Ответить
Нет!Это всьо бубочка виноватый!Это он, над, в небесной канцелярии своим поведением дождь накликал!
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25.06.2020 08:18 Ответить
Бубочка виноват в том, что украл деньги СНБО, предназначенные для черезвычайных ситуаций. И в том, что кроме как красть, ни на что не способен.
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25.06.2020 08:26 Ответить
Ну, а что я говорил. Это всё он, над зелёный, бей его!
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25.06.2020 08:45 Ответить
Именно. Даже сломанные часы дважды в день показывают правильное время. Даже дурак иногда может сказать умную вещь. Когда думает, что "иронизирует".
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25.06.2020 10:29 Ответить
Гад то есть.
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25.06.2020 08:46 Ответить
Нарешті ви щось зрозуміло. Одужуйте.
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25.06.2020 09:28 Ответить
Мда...ирония и сарказм как были вам недоступны ранее, так и недоступны теперь. Ну, успехов вам в ненависти к Зеленскому.
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25.06.2020 09:47 Ответить
Даже дурак вроде тебя может сказать умную вещь. Когда думает, что "иронизирует".
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25.06.2020 10:31 Ответить
Тогда бегом на митинг, умник, и волай там под ОПэшечкой: Зеленского нет!Мне то ты зачем мозг компостишь?
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25.06.2020 10:35 Ответить
Геть т.е.
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25.06.2020 10:36 Ответить
В ДСНС появився новий прес-секретарка, правда фуєстук по сумісництву.
https://censor.net/ua/user/458811

😀 Гідрометеорологічний центр інформує.
Зеленський: У найближчі дні на заході України прогнозують зниження рівня опадів.У найближчі дні в західній частині України синоптики прогнозують зниження рівня опадів
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення до українців.

"Єдине, що радує сьогодні, - це прогноз на найближчі дні, по якому рівень опадів, а значить і води в річках знизиться, а тому ми всі сподіваємося, що ситуація не буде загострюватися", - сказав Зеленський.
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25.06.2020 08:16 Ответить
"Надеяться" - это все, на что способен преЗЕдент? Помогать населению не?
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25.06.2020 08:27 Ответить
Рубайте лес дальше, пустиня Гоби Вам привет передает.
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25.06.2020 08:31 Ответить
Природа мститься дятлам.
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25.06.2020 08:38 Ответить
Тяжело нашему президенту .Все окружение с мозгами подростов.Нет ни одного зрелого,умного,уравновешенного политика,нет опытных спецов.Кругом одна шпана,которая подсовывает ему каких-то деревьев,из породы сосновых.
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25.06.2020 08:46 Ответить
А воно саме,віслюк Янелох чимось краще?
Не такий самий покидьок, авантюрист, популіст та безграмотний блазень,як його оточення?
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25.06.2020 09:22 Ответить
Вот-вот.Скажи,кто твой друг или какая свита,и станет ясно,кем является главный герой.
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25.06.2020 10:49 Ответить
 
 