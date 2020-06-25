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На Буковине за сутки зафиксированы 53 новых случая COVID-19, всего - 4531, - ОГА
В Черновицкой области зафиксированы 53 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, общее количество больных достигло 4531 человека.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке глава региона Сергей Осачук.
"На Буковине 24 июня официально подтверждены еще 53 случая заражения коронавирусом. Всего лабораторный центр обработал 526 образцов. Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случая составляет 4531 человека. 49 буковинцев преодолели COVID-19", - рассказал он.
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Сьогодні багатьох людей (перевізників, продавців і навіть поліцейських, охоронців, медиків тощо) фактично взяли у заручники та шантажують грошима: будеш діяти згідно з наказом чи внутрішнім розпорядженням (носити маску, кошмарити людей тощо) - отримаєш премію, не будеш - залишишся без зарплатні та засобів до існування та ще й оштрафують на додачу. Ті, хто кілька місяців не отримував зарплатню через "карантин", живучи при цьому в звичайних умовах від зарплатні до зарплатні, вимушені погодитись на такі умови, і насправді мені дуже важко їх критикувати, бо втрата роботи зараз призведе до дуже сумних наслідків. Це така собі грошова "голка", залежність, якою дуже впевнено та нахабно користуються.
До того ж вони вважають, що це тимчасово, "доки вірус не зникне". Але змушений їх розчарувати: це не тимчасово, це назавжди! Особливо якщо нічого не робити та просто погоджуватись. І не тільки тому, що віруси нікуди не зникають, а завжди живуть серед нас. Ще ніколи в історії раба не було випущено на волю тільки тому, що він цього просто дуже сильно чекав та багато про це мріяв. Тому що у панів інші плани на його життя.
Хоча, що цікаво, деякі з них "не на камеру" кажуть, що вже не можуть дочекатися, коли той "дурний карантин" закінчиться, а вони зможуть зняти з себе маски та перчатки, які ніяк не впливають на поширення вірусів, проте вже призводять до проблем зі здоров'ям.
На жаль, у більшості з цих залежних, заляканих людей (в першу чергу не вірусом, а ймовірністю померти від голоду, якщо в них заберуть гроші) вже виник синдром того самого заручника або так званий стокгольмський синдром, коли вони обирають підтримати терористів, а не тих, хто бореться із ними (а сьогодні цими терористами є організатори надшкідливого з будь-якого кута зору карантину). І перші ладні задушити борців із злом, із очевидно злочинними та нелюдськими постановами, називаючи їх злочинцями і навіть вбивцями, бо вони маску не одягли, а не політиків, які лише наживаються на неіснуючій епідемії, розкрадаючи мільярди з "Фонду на боротьбу з коронавірусом" і не тільки з нього.
Замість того, щоб відстоювати елементарні конституційні права разом та посадити за грати тих, хто на це заслуговує.