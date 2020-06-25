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COVID-19: в мире заболели 9,5 млн человек, больше всего в США, РФ и Бразилии. Число жертв достигло 485,1 тыс. ИНФОГРАФИКА

COVID-19: в мире заболели 9,5 млн человек, больше всего в США, РФ и Бразилии. Число жертв достигло 485,1 тыс. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 25 июня в мире зарегистрировали 172 383 заражения COVID-19 за сутки, свыше 9,5 млн случаев инфицирования COVID-19, выздоровели более 5,1 млн человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 9 532 128 случаев инфицирования и 485 122 смерти из-за коронавируса.

COVID-19: в мире заболели 9,5 млн человек, больше всего в США, РФ и Бразилии. Число жертв достигло 485,1 тыс 01

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 124 281 (+ 808 за сутки), заболевших - 2 462 554 (+ 38 386 за сутки).

На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 1 192 474 инфицированных (+ 40 995 за сутки) и 53 874 (+ 1 103 за сутки) летальных случаев.

Россия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 606 881 человек (+ 7 176 за сутки), количество смертей - 8 513 (+ 154 за сутки).

В Индии 472 985 заболевших (+ 16,870 за сутки)  14 907 летальных случая (+ 424 за сутки).

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2020 году трехлетняя тенденция роста доходов украинцев прекратится, повышение зарплат маловероятно, - отчет НБУ

В Великобритании – 306 862 заболевших (+ 652 за сутки), умерли 43,081 пациент (+154).

В Испании зарегистрировали 294 166 (+ 334 за сутки) пациента, умерли 28 327 (+ 2).

В Перу 264 689 инфицированных (+ 3 879), 8,586 летальных случаев (+ 182 за сутки).

В Италии зафиксировали COVID-19 у 239 410 (+ 190) человек. Умерли 34 644 (+ 30) человек.

COVID-19: в мире заболели 9,5 млн человек, больше всего в США, РФ и Бразилии. Число жертв достигло 485,1 тыс 02
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Запаребрік дожене і перегонить Америку.
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25.06.2020 08:29 Ответить
может быть уже и перегнали, статистике тамошней не доверяю.
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25.06.2020 08:39 Ответить
Почему украинские власти не говорят о статистике смертей в Украине? А по статистике за январь - апрель этого года смертность меньше, чем за такой же период 2019 года, когда не было " страшной пандемии". Как этот казус объясняет наш Зеля со Шмыгой, Ляшком и Разумковым? Такая же статистика и по Швеции, где не было карантина вообще, а смертность там обычная. Возникает вопрос- адекватны ли наши правители и со здоровой ли они психикой, если так раздули этот корнагейт и пугают каждый день людей, ввели карантин и опустили нашу экономику до дна, закрыли больницы для плановых больных и детские сады со школами, заставили всех ходить в масках даже в парках и скверах. Нормальные там во власти люди?
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25.06.2020 08:51 Ответить
А зяблика всё нет.... COVID-19: у світі захворіли 9,5 млн осіб, найбільше у США, РФ та Бразилії. Кількість жертв сягнула 485,1 тис - Цензор.НЕТ 7047
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25.06.2020 08:40 Ответить
Затихарився. Я вчора вже писав про це, так модер видалив коментар.
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25.06.2020 08:42 Ответить
Агент под тройным прикрытием.
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25.06.2020 08:54 Ответить
По официальной версии - эти пол-ляма погибших потому, что какой-то китаец не сдержался, и сожрал какую-то экзотическую "крысу".
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25.06.2020 08:37 Ответить
COVID-19: у світі захворіли 9,5 млн осіб, найбільше у США, РФ та Бразилії. Кількість жертв сягнула 485,1 тис - Цензор.НЕТ 3868
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25.06.2020 08:43 Ответить
якби не фальшиві тести, які не мають сертифікату якості, ніхто б і не дізнався про існування коронавірусу
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25.06.2020 10:27 Ответить
 
 