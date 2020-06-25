COVID-19: в мире заболели 9,5 млн человек, больше всего в США, РФ и Бразилии. Число жертв достигло 485,1 тыс. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 25 июня в мире зарегистрировали 172 383 заражения COVID-19 за сутки, свыше 9,5 млн случаев инфицирования COVID-19, выздоровели более 5,1 млн человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 9 532 128 случаев инфицирования и 485 122 смерти из-за коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 124 281 (+ 808 за сутки), заболевших - 2 462 554 (+ 38 386 за сутки).

На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 1 192 474 инфицированных (+ 40 995 за сутки) и 53 874 (+ 1 103 за сутки) летальных случаев.

Россия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 606 881 человек (+ 7 176 за сутки), количество смертей - 8 513 (+ 154 за сутки).

В Индии 472 985 заболевших (+ 16,870 за сутки) 14 907 летальных случая (+ 424 за сутки).

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В Великобритании – 306 862 заболевших (+ 652 за сутки), умерли 43,081 пациент (+154).

В Испании зарегистрировали 294 166 (+ 334 за сутки) пациента, умерли 28 327 (+ 2).

В Перу 264 689 инфицированных (+ 3 879), 8,586 летальных случаев (+ 182 за сутки).

В Италии зафиксировали COVID-19 у 239 410 (+ 190) человек. Умерли 34 644 (+ 30) человек.