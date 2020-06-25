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Нацполиция (16187) Геращенко Антон (1438) Деканоидзе (331) Переаттестация (147)

Геращенко о переаттестации полицейских: Это было судилище, мы потеряли огромное количество хороших людей

Геращенко о переаттестации полицейских: Это было судилище, мы потеряли огромное количество хороших людей

Заместитель главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко заявил, что в 2015 году была не переаттестация, а судилище. По его словам, было потеряно огромное количество хороших людей с невысоким количеством плохих.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

"Хатия Деканоидзе была навязана тогдашним президентом Авакову: вот, хорошие люди, они сделали реформу. Мы говорили: подождите, ребята, а какие реформы в Грузии произошли и чем там руководила Хатия? Она руководила полицейской академией трехмиллионной страны. Она пришла сюда с советниками, которые порекомендовали сделать переаттестацию, но переаттестация из хорошей идеи немедленно превратилась в судилище", - сказал Гращенко.

По словам замглавы МВД, в комиссии брались люди, предвзятые по отношению ко всем полицейским: "Я присутствовал при оценке полицейских и видел, как, например, проходит тестирование на логику. Например, там треугольник, квадратик, шарик, их надо правильно расположить по порядку, такого рода задания. И хорошие опера, которые готовы ловить преступников, они вообще в первый раз такие тесты видели. Им эти тесты не дали изучить и подготовиться. И я тогда заставил Хатию, чтобы сами члены комиссий стали проходить эти тесты".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Массовой переаттестации полицейских в Украине не будет, - Геращенко

"Я не отвечал за всю переаттестацию целиком, но скажу еще раз: это была не переаттестация, а судилище. Мы потеряли огромное количество хороших людей с невысоким количеством плохих", - отметил Геращенко.

Он добавил, что "есть люди, которые занимаются прослушкой или слежкой, а их спрашивают: где вы работаете, как вы работаете. Но вся их работа является секретной, и чтобы такого человека научить, надо его пять лет готовить – а его просто так выбрасывали". 

Замминистра заявил, что потом этих людей восстанавливали на апелляционных комиссиях.

Напомним, ранее Антон Геращенко заявил, что провал реформы украинской полиции произошел в связи с переаттестацией.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Деканоидзе об обвинении Геращенко: Я думала, существует дно, но дна нету!
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Топ комментарии
+69
да да верните на дорогу толстых гаишников таких как геращенко ))
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25.06.2020 08:46
+48
забавно слышать от геращенка, который тогда молчал - а сейчас вылез... Подготовка от зебильной власти к "обоснованию" возврата прошлых мусоров...
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25.06.2020 08:54
+25
Так шо, ваши реформы совсем даже не реформы были?Антонина, а что ж ты сам делал в 15м?)))
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25.06.2020 08:47
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Цікаво, себе цей блюдолиз теж до "хороших людей" зараховує? Що значить "ми потєрялі"? "Ми" - це хто? Він з його хазяїном Аваковим?
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25.06.2020 09:46 Ответить
Если хорошие люди были в Кагарлыке, то мне страшно одумать что за хорошие люди по словам Геращенко не прошли обратно в мусарню. Похоже что он беркутовцев считал хорошими людьми.
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25.06.2020 09:49 Ответить
Если те что остались "лучшие",я представляю какое дерьмо отсеяли!
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25.06.2020 09:51 Ответить
Там одинаково всё, отсеяли таких же, но они просто обломались через суд восстанавливаться: пошли уже без должностей наркотой и автоугонами заниматься.
Деньги те же - а писанины меньше.
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25.06.2020 09:54 Ответить
Геращенко про переатестацію поліцейських: Це було судилище, ми втратили величезну кількість хороших людей - Цензор.НЕТ 6788
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25.06.2020 10:02 Ответить
Дебил ! Во дебил!!Там хороших людей не более 5%! Ложка меда в бочке дерьма!А виноваты как всегда жиды и массоны , блин ,извиняюсь , грузины и массоны !
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25.06.2020 10:04 Ответить
По моим многолетним наблюдениям, в милиции было 80% более-менее нормальных людей, а 20% были откровенные мерзавцы.
В Беркуте было наоборот, 80% мерзавцев, а 20% нормальных.
Начальство же было подонками практически поголовно, там и 1-2% нормальных не набиралось, вот и было впечатление, что в милиции одни негодяи.
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25.06.2020 10:19 Ответить
По моим сведениям так было при союзе , а в Украине в последние годы было как в беркуте , а в беркуте вообще жопа.
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26.06.2020 02:29 Ответить
Такое впечатление сложилось, потому что начальство было почти поголовно мерзавцами.
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26.06.2020 10:10 Ответить
У меня знакомый проработал 3 года в милиции в двухтысячные, я даже не знал , а когда узнал и спросил почему ушел , ответ был - что бы остаться человеком. Там такая система была , что специально людей заставляли делать определенные вещи что бы в дерьме были, ими тогда командовать проще было , они повязаны были. Не могут быть в коллективе хорошие люди , если начальство поощряет такое. Или ведешь себя как все и перестаешь быть человеком , или уходишь. Коллектив обычно или здоровый и в нем падлюки не приживаются или наоборот все падлюки и тогда честному человеку там делать нечего.Или переучивайся как все или вали.Так что даже 50 на 50 не может быть , если начальство дерьмо и даже 10% дерьма , постепенно все станет дерьмом , а кто не станет - уйдет.
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26.06.2020 10:19 Ответить
зрозуміло одне - ці чорти так просто не підуть... доведеться викорчовувати їх з кровью
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25.06.2020 10:15 Ответить
Самое смешное, что хорошие полицейские ушли, а вот плохие восстановились через суды.
Получается, что хороших и так было мало, а стало ещё меньше.
Но кто вам доктор, что вы по глупому делали аттестацию?
Тут не Деканоидзе виновата, а тогдашняя власть, в том числе и Аваков.
Всем тогда хотелось одного, и реформу показать и систему сохранить, вот и получилось чёрти что.
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25.06.2020 10:16 Ответить
Гантоша, вбийся об стіну, хороша людина - це не професія
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25.06.2020 10:27 Ответить
А теперь вспомните, как это дырявое крепко стояло при Барыге...
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25.06.2020 10:33 Ответить
"Хатия Деканоидзе была навязана тогдашним президентом Авакову: вот, хорошие люди, они сделали реформу. Мы говорили: подождите, ребята, а какие реформы в Грузии произошли и чем там руководила Хатия? Она руководила полицейской академией трехмиллионной страны. Она пришла сюда с советниками, которые порекомендовали сделать переаттестацию, но переаттестация из хорошей идеи немедленно превратилась в судилище", - сказал Гращенко.

-------------------------------------------------------

ну прямо "Ферма животных" Дж.Оруэлл, ожиревший Антоша Геращенко, и по внешнему виду, и по манере поведения, 100% - свинья-агитатор Визгун.

...Остальные свиньи на ферме были еще поросятами. Наибольшей известностью среди них пользовался маленький толстенький поросеночек по имени Визгун, с круглыми щечками, вечно помаргивающими глазками, быстрыми движениями и пронзительным голосом. Он был блестящим оратором. Обсуждая какую-то сложную проблему, он метался из стороны в сторону, и хвостик его все время подрагивал, что придавало его словам особую убедительность. Кое-кто говорил о Визгуне, что он способен превратить белое в черное и наоборот.

(...)

... Вечером Визгун созвал их и, не скрывая тревожного выражения, сообщил, что у него есть серьезные новости.
- Товарищи! - Нервно дергаясь, вскричал он. - Вскрылись ужасные вещи. Сноуболл продался Фредерику из Пинчфилда, который составляет зловещий заговор с целью обрушиться на нас и отнять нашу ферму! При нападении Сноуболл будет служить ему проводником. Но это еще не все. Открылись более ужасные вещи. Мы считали, что причиной изгнания Сноуболла были его тщеславие и самомнение. Но мы ошиблись, товарищи. Знаете ли вы, в чем было дело? С самого начала Сноуболл был на стороне Джонса! Все это время он был его тайным агентом. Это неопровержимо доказано документами, которые он не успел скрыть, и которые мы только что обнаружили. Я считаю, что теперь многое стало ясно, товарищи...
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все как по-писанному... не дай, Господи, докатимся до "1984"
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25.06.2020 10:38 Ответить
А чого ж ти раніше мовчав? Порошенко тобі рот затикав. Курочкою, напевно?
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25.06.2020 10:43 Ответить
Занятий був, лизав тарілки.
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25.06.2020 12:19 Ответить
Цитата: Геращенко о переаттестации полицейских: Это было судилище, мы потеряли огромное количество хороших людей ... Геращенко врет, как дышит ... 90 % старых ментов вернулось на старую, добрую работу, мало того, что им повысили зп (по некоторым данным от 2 до 4-х раз), так еще они вдруг "вспомнили" что можно как и прежде брать взятки, хамить на дороге (гаишники бывшие, видео в инете достаточно, ищите сами и смотрите) и т.п. ... Хатия Деканоидзе (экс зам министра) в своем недавнем интервью сказала, что реформа полиции (АХТУНГ!!!) - ПРОВАЛИЛАСЬ ПОЛНОСТЬЮ! так кому верить? выбор за Вами
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25.06.2020 10:50 Ответить
Забирайте вашего зеленского с аваковым и ******* куда подальше
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25.06.2020 10:58 Ответить
Угу. Втратили. Скільки беркутні дременуло на росію!
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25.06.2020 11:09 Ответить
Так он сожалеет, скоро выпросят у шмыгалей бабла на квартиры что б их возвращать
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25.06.2020 11:49 Ответить
Я не здивуюся, коли таке трапиться .
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25.06.2020 13:05 Ответить
Наскільки я пам'ятаю, під час майдану правоохоронні органи повністю дискредитували себе, рейтинги довіри були майже нульові. І щоб повернути довіру, без варіантів, міняли всіх.
Читаючи статтю склалося враження що Геращенку потрібно провести переатестацію і понизити в посаді. Аргументую. По перше, той хто тестується на логіку не повинен знати що будуть за тести і готуватися по їм. Наприклад дітей перевіряють іграшками, дитина повинна зрозуміти як ними гратися, а якщо раніше дитина вже гралася цими іграшками то як зрозуміти рівень її логіки. По друге, говорити про те що для вивчення нових спеціалістів потрібно 5років по закінченню 5років після реформи, коли вже вивчили нових, це що? критика попередників? так він сам попередник, якщо був не згоден чому мовчав, чому не пішов.
Висновок зробив такий, Геращенко це людини у якої позиція змінюється разом з кольором владної партії, він дурень або брехун.
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25.06.2020 11:17 Ответить
93% из которых вернулось.
хз зачем он врет?
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25.06.2020 11:25 Ответить
Профессиональная привычка. Если его спросить завтра, любит ли он пирожки, по привычке скажет, что ненавидит, хотя по диаметру рожи видно, что хомячит их без перерыва.
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25.06.2020 12:15 Ответить
Думаю ещё и по ночам подъедает.
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25.06.2020 13:13 Ответить
Кто то уже заткнет эту толстуху?
Можно пирожками!!!
Чесно..... Задрал брехней!!!
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25.06.2020 11:31 Ответить
Правильно, она убрала из полиции дыбилов отправивив их вместо насилований и пыток, на базар тележку толкать согласно их умственным спосоьностям, а ты бездарь со своим воровитым интриганом патроном обратно их возвращаешь. Конечно они преданы вам будут как при яныке
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25.06.2020 11:48 Ответить
Герыч - сделайте ещё одну реформу, переименуйте полицейских в жандармы, и всё у вас будет класно.
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25.06.2020 11:59 Ответить
Чого це ви "потеряли хороших людей"? Багато хто з цих хороших дременув в Кацапстан але при першій нагоді повернеться і то не з пустими руками і не піхотою. З калашниковим "поставленым из сочувствующей страны" і на танках "обнаруженых в заброшеных щахтах". І такі як Геращенко роблять все щоб наблизити цей світлий для нього день.
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25.06.2020 12:09 Ответить
Такими темпами ми скоро втратимо "Дизель-шоу", "Квартал", "Лігу сміху" і т.п., залишаться вони без роботи зі своїми репертуарами, не вгоняться за "діячами" влади.
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25.06.2020 12:29 Ответить
Мусора-не люди(с)))
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25.06.2020 12:29 Ответить
Каждое слово этой жирной свиньи - наглая манипуляция. Проблема была не в том, что убрали якобы профессионалов, а в том что им на смену пришли непонятно кто. Напомню, что в той же Грузии, при средней з/п по стране в 300$, в новой полиции со старта платили 1 000$. Поэтому там и конкурс был 6 чел. на место. И выбирали лучших, т.к. было из кого. А у нас? Ну вы в курсе ...
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25.06.2020 12:38 Ответить
Что Геращенко несёт? Не дали тупым мусорам подготовиться к тестам на IQ и те провалились. Не смогли решить элементарные задачки на логику, зато преступников они ловили. Каких это? Дебильнее чем они? Где таких найти?
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25.06.2020 13:09 Ответить
Полиция под руководством Авакова и Геращенко уже давно протухла коррупцией, беспределом, куплей-продажей должностей, крышеванием преступности и наглым выдавливанием у граждан часто последних денег и все это растет ,как снежный ком, который никто в полиции не может,а главное не хочет останавливать. Аваков и Геращенко уже давно просто плывут по течению, забыв о внутренних реформах полиции западного типа.
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25.06.2020 13:19 Ответить
непотопляемый пи"бол -всегда при деле!
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25.06.2020 13:26 Ответить
Антонина - хорошая сосна, рабочая, корабельная
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25.06.2020 13:28 Ответить
чмо рота відкрило
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25.06.2020 13:34 Ответить
Лайно о лайні...
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25.06.2020 13:57 Ответить
" Хорошее" было судилище, если как теперь выясняется, около 80-90: бывших беркутовцев так и остались работать в полиции. И кто же их оставил, товарищ Геращенко? Они, теперь уже ясно, очень нужны были Авакову. И опять все упирается в Авакова. Как не крути - в итоге Аваков. А ему плюнь в глаза - скажет божья роса. непотопляемый......
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25.06.2020 16:44 Ответить
имела ввиду 80-90 % бывших беркутовцев...
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25.06.2020 16:46 Ответить
Говорили что будут полицаи, а получили мусоров в квадрате. И кто же это так нагадил товарищ Гера?
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25.06.2020 18:18 Ответить
Очень жаль что Геращенка не "потеряли".
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25.06.2020 20:18 Ответить
Классный пацан - не профессия.
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25.06.2020 22:14 Ответить
С другой стороны, классная девка - вполне себе профессия.
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25.06.2020 22:30 Ответить
Насколько я помню, пьяные полицейские, убившие 5-летнего Кирилла Тлявова, были восстановлены судом после увольнения по результатам аттестации
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26.06.2020 07:54 Ответить
Так кого-же нацполиция, по-Геращенку, потеряла-хороших людей или профессионалов ?
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26.06.2020 09:22 Ответить
Гоніть харківських із поліції, бо буде горе. Вони довалять те, що ще залишилося. Пам*ятаєте Смірнова, Черкасова, Волошина, та інших "харківських" керівників поліції? Вони знищили оперське ядро, поставили своїх і ввели тоді політику ДАІ лупити всіх і все скидати у їх кишені. У кожній області були свої старахові компанії і ті ДАІшники і "Дозвільна система" наповнювали ці страхові живими грошима цих бариг, а не бюджет. До чого тоді довели міліцію? Що втягнули їїх в політичні розбірки і розстріли на Майдані, зраду Україні і перехід на бік ворога.
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26.06.2020 11:01 Ответить
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