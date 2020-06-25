Геращенко о переаттестации полицейских: Это было судилище, мы потеряли огромное количество хороших людей

Заместитель главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко заявил, что в 2015 году была не переаттестация, а судилище. По его словам, было потеряно огромное количество хороших людей с невысоким количеством плохих.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

"Хатия Деканоидзе была навязана тогдашним президентом Авакову: вот, хорошие люди, они сделали реформу. Мы говорили: подождите, ребята, а какие реформы в Грузии произошли и чем там руководила Хатия? Она руководила полицейской академией трехмиллионной страны. Она пришла сюда с советниками, которые порекомендовали сделать переаттестацию, но переаттестация из хорошей идеи немедленно превратилась в судилище", - сказал Гращенко.

По словам замглавы МВД, в комиссии брались люди, предвзятые по отношению ко всем полицейским: "Я присутствовал при оценке полицейских и видел, как, например, проходит тестирование на логику. Например, там треугольник, квадратик, шарик, их надо правильно расположить по порядку, такого рода задания. И хорошие опера, которые готовы ловить преступников, они вообще в первый раз такие тесты видели. Им эти тесты не дали изучить и подготовиться. И я тогда заставил Хатию, чтобы сами члены комиссий стали проходить эти тесты".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Массовой переаттестации полицейских в Украине не будет, - Геращенко

"Я не отвечал за всю переаттестацию целиком, но скажу еще раз: это была не переаттестация, а судилище. Мы потеряли огромное количество хороших людей с невысоким количеством плохих", - отметил Геращенко.

Он добавил, что "есть люди, которые занимаются прослушкой или слежкой, а их спрашивают: где вы работаете, как вы работаете. Но вся их работа является секретной, и чтобы такого человека научить, надо его пять лет готовить – а его просто так выбрасывали".

Замминистра заявил, что потом этих людей восстанавливали на апелляционных комиссиях.

Напомним, ранее Антон Геращенко заявил, что провал реформы украинской полиции произошел в связи с переаттестацией.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Деканоидзе об обвинении Геращенко: Я думала, существует дно, но дна нету!