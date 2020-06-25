Геращенко о переаттестации полицейских: Это было судилище, мы потеряли огромное количество хороших людей
Заместитель главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко заявил, что в 2015 году была не переаттестация, а судилище. По его словам, было потеряно огромное количество хороших людей с невысоким количеством плохих.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.
"Хатия Деканоидзе была навязана тогдашним президентом Авакову: вот, хорошие люди, они сделали реформу. Мы говорили: подождите, ребята, а какие реформы в Грузии произошли и чем там руководила Хатия? Она руководила полицейской академией трехмиллионной страны. Она пришла сюда с советниками, которые порекомендовали сделать переаттестацию, но переаттестация из хорошей идеи немедленно превратилась в судилище", - сказал Гращенко.
По словам замглавы МВД, в комиссии брались люди, предвзятые по отношению ко всем полицейским: "Я присутствовал при оценке полицейских и видел, как, например, проходит тестирование на логику. Например, там треугольник, квадратик, шарик, их надо правильно расположить по порядку, такого рода задания. И хорошие опера, которые готовы ловить преступников, они вообще в первый раз такие тесты видели. Им эти тесты не дали изучить и подготовиться. И я тогда заставил Хатию, чтобы сами члены комиссий стали проходить эти тесты".
"Я не отвечал за всю переаттестацию целиком, но скажу еще раз: это была не переаттестация, а судилище. Мы потеряли огромное количество хороших людей с невысоким количеством плохих", - отметил Геращенко.
Он добавил, что "есть люди, которые занимаются прослушкой или слежкой, а их спрашивают: где вы работаете, как вы работаете. Но вся их работа является секретной, и чтобы такого человека научить, надо его пять лет готовить – а его просто так выбрасывали".
Замминистра заявил, что потом этих людей восстанавливали на апелляционных комиссиях.
Напомним, ранее Антон Геращенко заявил, что провал реформы украинской полиции произошел в связи с переаттестацией.
Пожалуйста, подождите...
Деньги те же - а писанины меньше.
В Беркуте было наоборот, 80% мерзавцев, а 20% нормальных.
Начальство же было подонками практически поголовно, там и 1-2% нормальных не набиралось, вот и было впечатление, что в милиции одни негодяи.
Получается, что хороших и так было мало, а стало ещё меньше.
Но кто вам доктор, что вы по глупому делали аттестацию?
Тут не Деканоидзе виновата, а тогдашняя власть, в том числе и Аваков.
Всем тогда хотелось одного, и реформу показать и систему сохранить, вот и получилось чёрти что.
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ну прямо "Ферма животных" Дж.Оруэлл, ожиревший Антоша Геращенко, и по внешнему виду, и по манере поведения, 100% - свинья-агитатор Визгун.
...Остальные свиньи на ферме были еще поросятами. Наибольшей известностью среди них пользовался маленький толстенький поросеночек по имени Визгун, с круглыми щечками, вечно помаргивающими глазками, быстрыми движениями и пронзительным голосом. Он был блестящим оратором. Обсуждая какую-то сложную проблему, он метался из стороны в сторону, и хвостик его все время подрагивал, что придавало его словам особую убедительность. Кое-кто говорил о Визгуне, что он способен превратить белое в черное и наоборот.
(...)
... Вечером Визгун созвал их и, не скрывая тревожного выражения, сообщил, что у него есть серьезные новости.
- Товарищи! - Нервно дергаясь, вскричал он. - Вскрылись ужасные вещи. Сноуболл продался Фредерику из Пинчфилда, который составляет зловещий заговор с целью обрушиться на нас и отнять нашу ферму! При нападении Сноуболл будет служить ему проводником. Но это еще не все. Открылись более ужасные вещи. Мы считали, что причиной изгнания Сноуболла были его тщеславие и самомнение. Но мы ошиблись, товарищи. Знаете ли вы, в чем было дело? С самого начала Сноуболл был на стороне Джонса! Все это время он был его тайным агентом. Это неопровержимо доказано документами, которые он не успел скрыть, и которые мы только что обнаружили. Я считаю, что теперь многое стало ясно, товарищи...
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все как по-писанному... не дай, Господи, докатимся до "1984"
Читаючи статтю склалося враження що Геращенку потрібно провести переатестацію і понизити в посаді. Аргументую. По перше, той хто тестується на логіку не повинен знати що будуть за тести і готуватися по їм. Наприклад дітей перевіряють іграшками, дитина повинна зрозуміти як ними гратися, а якщо раніше дитина вже гралася цими іграшками то як зрозуміти рівень її логіки. По друге, говорити про те що для вивчення нових спеціалістів потрібно 5років по закінченню 5років після реформи, коли вже вивчили нових, це що? критика попередників? так він сам попередник, якщо був не згоден чому мовчав, чому не пішов.
Висновок зробив такий, Геращенко це людини у якої позиція змінюється разом з кольором владної партії, він дурень або брехун.
хз зачем он врет?
Можно пирожками!!!
Чесно..... Задрал брехней!!!