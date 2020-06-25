В Украине "рекордное" количество новых случаев COVID-19 за сутки - 994, умерли 16 человек, всего зафиксированы 40 008 случаев
По состоянию на 25 июня в Украине лабораторно подтверждены 40 008 случаев COVID-19. За сутки - 994 новых случая. Это самый высокий показатель новых случаев за сутки в Украине с начала пандемии. 16 человек умерли от болезни. Общее количество случаев коронавирусной болезни в Украине превысило 40 тыс.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО.
В Украине зафиксировали 994 новых больных коронавирусной болезнью COVID-19 за прошедшие сутки (сутками ранее - 940). Это рекордный для страны показатель суточной заболеваемости за все время эпидемии. До этого самый высокий показатель был вчера, 24 июня, 940 случаев, перед этим 19 июня 921 случай, до этого 18 июня 829 случаев, до этого 17 июня, 758 случаев, до этого 13 июня 753 заболевших, перед этим 689 заболевших 11 июня и 588 заболевших 4 июня, а перед этим 578 заболевших 23 апреля. Всего в Украине выявили 40 008 случаев коронавирусной инфекции.
За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 16 пациентов (сутками ранее - 16), всего - 1 051. Больше всего за минувшие сутки летальных случаев зарегистрировали в Закарпатской (5), Львовской (3) и Ривненской (3) областях.
За последние сутки выздоровели 349 человек (сутками ранее - 453), всего - 17 758.
Всего в Украине сейчас болеют 21 183 человека, что на 629 больше, чем днем ранее.
Больше всего новых случаев выявили во Львовской (204), Одесской (95), Закарпатской (85) областях, Киеве (85) и Ривненской (84) области.
В Херсонской и Луганской областях новых случаев COVID-19 не выявили.
Пожалуйста, подождите...
Лахта, ти палишся. Ти вже висиш на загальному огляді виваливши мова.
і не може бути ніякої епідемії ГРЗ влітку
велика фальсифікація
Мне тут в личной беседе один одесский врач-инфекционист в свойственной одесситам манере рассказал, что коронавирус никакой не новый, врачи с ним давным давно знакомы. Вот только раньше главным симптомом коронавируса была диарея, а теперь, почему-то, стала одышка. Наверное, потому что стыдно было бы вводить пандемию срачки - от одышки как-то сподручнее спасать человечество.
Я ему не поверил и полез искать подтверждение. И... каково же было моё удивление, что сказанное этим врачом подтверждает сама Всемирная организация здравоохранения.
Вот что ВООЗ писала в январе 2019 года: COVID - это вирусное респираторное заболевание, вызываемое коронавирусом, который впервые был идентифицирован в Саудовской Аравии в 2012 году. Начиная с 2012 г. случаи БВРС были выявлены в 27 странах. Коронавирусы относятся к крупному семейству вирусов, которые вызывают разнообразные заболевания у людей - от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома. Регистрируются также гастроэнтерологические симптомы болезни, включая диарею.
https://www.who.int/features/qa/mers-cov/ru/
У меня всё. 😁😆😁
П. С. Вот почему "знающие люди" сметали с полок магазинов туалетную бумагу.
Идет медленный каждодневный рост до 1000 заболевших в день, а потом для кошмара будет рост до 5000 в день, осенью.
Сьогодні багатьох людей (перевізників, продавців і навіть поліцейських, охоронців, медиків тощо) фактично взяли у заручники та шантажують грошима: будеш діяти згідно з наказом чи внутрішнім розпорядженням (носити маску, кошмарити людей тощо) - отримаєш премію, не будеш - залишишся без зарплатні та засобів до існування та ще й оштрафують на додачу. Ті, хто кілька місяців не отримував зарплатню через "карантин", живучи при цьому в звичайних умовах від зарплатні до зарплатні, вимушені погодитись на такі умови, і насправді мені дуже важко їх критикувати, бо втрата роботи зараз призведе до дуже сумних наслідків. Це така собі грошова "голка", залежність, якою дуже впевнено та нахабно користуються.
До того ж вони вважають, що це тимчасово, "доки вірус не зникне". Але змушений їх розчарувати: це не тимчасово, це назавжди! Особливо якщо нічого не робити та просто погоджуватись. І не тільки тому, що віруси нікуди не зникають, а завжди живуть серед нас. Ще ніколи в історії раба не було випущено на волю тільки тому, що він цього просто дуже сильно чекав та багато про це мріяв. Тому що у панів інші плани на його життя.
Хоча, що цікаво, деякі з них "не на камеру" кажуть, що вже не можуть дочекатися, коли той "дурний карантин" закінчиться, а вони зможуть зняти з себе маски та перчатки, які ніяк не впливають на поширення вірусів, проте вже призводять до проблем зі здоров'ям.
На жаль, у більшості з цих залежних, заляканих людей (в першу чергу не вірусом, а ймовірністю померти від голоду, якщо в них заберуть гроші) вже виник синдром того самого заручника або так званий стокгольмський синдром, коли вони обирають підтримати терористів, а не тих, хто бореться із ними (а сьогодні цими терористами є організатори надшкідливого з будь-якого кута зору карантину). І перші ладні задушити борців із злом, із очевидно злочинними та нелюдськими постановами, називаючи їх злочинцями і навіть вбивцями, бо вони маску не одягли, а не політиків, які лише наживаються на неіснуючій епідемії, розкрадаючи мільярди з "Фонду на боротьбу з коронавірусом" і не тільки з нього.
Замість того, щоб відстоювати елементарні конституційні права разом та посадити за грати тих, хто на це заслуговує.
https://fraza.com/video/291204-v-kieve-otkryvajutsja-bassejny-teatry-i-kinoteatry
но если тестировать фальшивыми тестами, то и не такую статистику можно намалевать
Журналістом було виконано запити в міські держ. адміністрації України. По усіх містах за перші 5 місяців 2020року померло менше людей, ніж за перші 5 місяців 2019 року. У Львові аж на 600 людей менше.
Але мафія шмигалів, степанових, ляшків тощо продовжує лякати людей страшною епідемією.
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