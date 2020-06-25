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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине "рекордное" количество новых случаев COVID-19 за сутки - 994, умерли 16 человек, всего зафиксированы 40 008 случаев

В Украине

По состоянию на 25 июня в Украине лабораторно подтверждены 40 008 случаев COVID-19. За сутки - 994 новых случая. Это самый высокий показатель новых случаев за сутки в Украине с начала пандемии. 16 человек умерли от болезни. Общее количество случаев коронавирусной болезни в Украине превысило 40 тыс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО.

В Украине зафиксировали 994 новых больных коронавирусной болезнью COVID-19 за прошедшие сутки (сутками ранее - 940). Это рекордный для страны показатель суточной заболеваемости за все время эпидемии. До этого самый высокий показатель был вчера, 24 июня, 940 случаев, перед этим 19 июня 921 случай, до этого 18 июня 829 случаев, до этого 17 июня, 758 случаев, до этого 13 июня 753 заболевших, перед этим 689 заболевших 11 июня и 588 заболевших 4 июня, а перед этим 578 заболевших 23 апреля. Всего в Украине выявили 40 008 случаев коронавирусной инфекции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки на Львовщине выявили 203 новых случая COVID-19, всего 4 423 инфицированных и 120 умерших, - горсовет

За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 16 пациентов (сутками ранее - 16), всего - 1 051. Больше всего за минувшие сутки летальных случаев зарегистрировали в Закарпатской (5), Львовской (3) и Ривненской (3) областях.

За последние сутки выздоровели 349 человек (сутками ранее - 453), всего - 17 758.

Всего в Украине сейчас болеют 21 183 человека, что на 629 больше, чем днем ранее.

Больше всего новых случаев выявили во Львовской (204), Одесской (95), Закарпатской (85) областях, Киеве (85) и Ривненской (84) области.

В Херсонской и Луганской областях новых случаев COVID-19 не выявили.

В Украине рекордное количество новых случаев COVID-19 за сутки - 994, умерли 16 человек, всего зафиксированы 40 008 случаев 01
В Украине рекордное количество новых случаев COVID-19 за сутки - 994, умерли 16 человек, всего зафиксированы 40 008 случаев 02
В Украине рекордное количество новых случаев COVID-19 за сутки - 994, умерли 16 человек, всего зафиксированы 40 008 случаев 03
В Украине рекордное количество новых случаев COVID-19 за сутки - 994, умерли 16 человек, всего зафиксированы 40 008 случаев 04
В Украине рекордное количество новых случаев COVID-19 за сутки - 994, умерли 16 человек, всего зафиксированы 40 008 случаев 05
В Украине рекордное количество новых случаев COVID-19 за сутки - 994, умерли 16 человек, всего зафиксированы 40 008 случаев 06

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Топ комментарии
+16
Ужас, а они кинотеатры и кафе открывают.
Зачем вообще было что то закрывать, если сейчас в 2 раза увеличилось количество заболевших за сутки, относительно карантина?
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25.06.2020 08:53
+13
Да ты шо! В Украине, как раз, были одни из самых жёстких мер - не ходил никакой общественный транспорт, вообще!
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25.06.2020 08:57
+12
ти вже тут стільки конспірології висрав, що складається враження, що конспірологія - то твоє перше ім'я
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25.06.2020 09:07
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Ліл xD
Лахта, ти палишся. Ти вже висиш на загальному огляді виваливши мова.
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25.06.2020 09:50 Ответить
Все как обычно в этой стране делается через одно место. Когда вся Европа болела мы сидели на карантине. Теперь когда Европа возвращается к нормальной жизни они естественно с нами дел иметь не хотят, они говорят: "не ребята, у вас эпидемия только начинается сидите дома". Хотя в марте было ясно от болезни увернуться не удастся.
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25.06.2020 09:42 Ответить
немає ніякої епідемії в Україні
і не може бути ніякої епідемії ГРЗ влітку

велика фальсифікація
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25.06.2020 10:29 Ответить
ДАВНО Я ТАК НЕ СМЕЯЛСЯ. АЖ СТРАШНО СТАЛО. 😂

Мне тут в личной беседе один одесский врач-инфекционист в свойственной одесситам манере рассказал, что коронавирус никакой не новый, врачи с ним давным давно знакомы. Вот только раньше главным симптомом коронавируса была диарея, а теперь, почему-то, стала одышка. Наверное, потому что стыдно было бы вводить пандемию срачки - от одышки как-то сподручнее спасать человечество.

Я ему не поверил и полез искать подтверждение. И... каково же было моё удивление, что сказанное этим врачом подтверждает сама Всемирная организация здравоохранения.

Вот что ВООЗ писала в январе 2019 года: COVID - это вирусное респираторное заболевание, вызываемое коронавирусом, который впервые был идентифицирован в Саудовской Аравии в 2012 году. Начиная с 2012 г. случаи БВРС были выявлены в 27 странах. Коронавирусы относятся к крупному семейству вирусов, которые вызывают разнообразные заболевания у людей - от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома. Регистрируются также гастроэнтерологические симптомы болезни, включая диарею.

https://www.who.int/features/qa/mers-cov/ru/

У меня всё. 😁😆😁

П. С. Вот почему "знающие люди" сметали с полок магазинов туалетную бумагу.
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25.06.2020 17:18 Ответить
Збільшіть кількість тестів і пропорційно збільшиться кількість виявлених випадків.
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25.06.2020 09:45 Ответить
есть подозрение что цифры рисуют с потолка или по разнарядке из-за океана.
Идет медленный каждодневный рост до 1000 заболевших в день, а потом для кошмара будет рост до 5000 в день, осенью.
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25.06.2020 10:26 Ответить
Про коронавірусний стокгольмський синдром страху "Ковід-19".

Сьогодні багатьох людей (перевізників, продавців і навіть поліцейських, охоронців, медиків тощо) фактично взяли у заручники та шантажують грошима: будеш діяти згідно з наказом чи внутрішнім розпорядженням (носити маску, кошмарити людей тощо) - отримаєш премію, не будеш - залишишся без зарплатні та засобів до існування та ще й оштрафують на додачу. Ті, хто кілька місяців не отримував зарплатню через "карантин", живучи при цьому в звичайних умовах від зарплатні до зарплатні, вимушені погодитись на такі умови, і насправді мені дуже важко їх критикувати, бо втрата роботи зараз призведе до дуже сумних наслідків. Це така собі грошова "голка", залежність, якою дуже впевнено та нахабно користуються.

До того ж вони вважають, що це тимчасово, "доки вірус не зникне". Але змушений їх розчарувати: це не тимчасово, це назавжди! Особливо якщо нічого не робити та просто погоджуватись. І не тільки тому, що віруси нікуди не зникають, а завжди живуть серед нас. Ще ніколи в історії раба не було випущено на волю тільки тому, що він цього просто дуже сильно чекав та багато про це мріяв. Тому що у панів інші плани на його життя.

Хоча, що цікаво, деякі з них "не на камеру" кажуть, що вже не можуть дочекатися, коли той "дурний карантин" закінчиться, а вони зможуть зняти з себе маски та перчатки, які ніяк не впливають на поширення вірусів, проте вже призводять до проблем зі здоров'ям.

На жаль, у більшості з цих залежних, заляканих людей (в першу чергу не вірусом, а ймовірністю померти від голоду, якщо в них заберуть гроші) вже виник синдром того самого заручника або так званий стокгольмський синдром, коли вони обирають підтримати терористів, а не тих, хто бореться із ними (а сьогодні цими терористами є організатори надшкідливого з будь-якого кута зору карантину). І перші ладні задушити борців із злом, із очевидно злочинними та нелюдськими постановами, називаючи їх злочинцями і навіть вбивцями, бо вони маску не одягли, а не політиків, які лише наживаються на неіснуючій епідемії, розкрадаючи мільярди з "Фонду на боротьбу з коронавірусом" і не тільки з нього.

Замість того, щоб відстоювати елементарні конституційні права разом та посадити за грати тих, хто на це заслуговує.
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25.06.2020 10:29 Ответить
анонім, ти з тих лаптєногих які тут і досі мукають про "проплачений" Майдан?? Мукай на засратові своєму, тролько.
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25.06.2020 11:40 Ответить
https://images.app.goo.gl/maeKaazQiBB6sENZ6 ответ Саше.
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25.06.2020 11:14 Ответить
це тому, що ще не всі розважальні центри відкрили, та не всі фітнес ценри з ресторанами. От як відкриєте, то здивуєтесь "рекордам".
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25.06.2020 10:45 Ответить
а навіщо тоді карантин продовжувати? Що входить в цю міру? Саме слово вжити? Бо карантин проовжено до 31 липня.
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25.06.2020 11:34 Ответить
4 тижні пройшло з початку масових акцій в зв'язку із смертю Флойда у США, і щось ніяких спалахів чи рекордів, гідних здивування, не відбулося
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25.06.2020 11:12 Ответить
там вже просто перестали рахувати. Бо в США за один день було стільки хворих, як в нас за весь період епідемії.
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25.06.2020 11:36 Ответить
Посмотри статистику, за вчера у США 39000 новых заболевших, это рекорд за всю пандемию...
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25.06.2020 11:45 Ответить
мда, гарно фальшиві фуфлотести працюють, а медикам - все премії, премії
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25.06.2020 12:09 Ответить
https://images.app.goo.gl/maeKaazQiBB6sENZ6 А что будет,если пенсионерка получит, придя домой ,инфаркт,напишут врачи погибла из -зв короновируса?
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25.06.2020 11:11 Ответить
коли було хворих зо 30 чоловік ввели загальноукраїнський жорсткий карантин на три місяці , коли ж є нових хворих до тисячи надень то послаблюють,яка логіка?
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25.06.2020 11:14 Ответить
Какая логика в призывах Зеленского всем возвращаться домой и при этом не обеспечить изоляцию вернувшихся?
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25.06.2020 12:18 Ответить
отож,я сам про це питав ще в березні,яка влада такі й рішення,та результат на виході.
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25.06.2020 12:26 Ответить
вероятнее всего, увеличилось число тестов за счёт того, что народ ринулся в платное тестирование. теоретически - все желающие поехать за рубеж хоть так на работу, хоть сяк в турпоход, должны мабуть иметь на руках результаты свежих тестов. вот и пошла жара! получается, шо в тех областях где идёт массовый прирост выявлений, просто есть большее число желающих пересечь кордоны. на западе растёт число тестируемых потенциальных заробитчан, в том же киеве и ему подобных - "ылита" в турпоездки мылиться на летние типо турецкие отпуска. ну и как бонус - "дисциплинированность" остального нарида при внутренних мандрах тоже никто не отменял.
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25.06.2020 11:37 Ответить
В Киеве, кстати, самое высокое общее количество заболевших в "элитном" Печерске.
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25.06.2020 13:29 Ответить
Все це показує, що лопнула чергова булька про коронавірус, яку нам постійно впарювали. А саме, що він боїться сонячної радіації. Вже зрозуміло, що клав він з прибором на цю радіацію.
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25.06.2020 12:01 Ответить
Боится, но заражение происходит не на улице, а только при длительном и тесном контакте в непроветриваемых помещениях, причем преимущественно, согласно китайским данным, в семьях.
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25.06.2020 13:32 Ответить
О смягчении карантина в столице

https://fraza.com/video/291204-v-kieve-otkryvajutsja-bassejny-teatry-i-kinoteatry
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25.06.2020 12:31 Ответить
Пока в статистике нет кол-ва и качества ТЕСТОВ в периоде и по регионам, эта статистика не о чем. "Средняя температура по больнице" - будет более информативна, чем эта фикция!
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25.06.2020 12:32 Ответить
Так задача ежедневных проповедей Степанова совсем не предоставление полной информативной статистики, а исключительно поддержание страха у зомбированной и запуганной ранее части населения.
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25.06.2020 13:36 Ответить
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..👆👆👆
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25.06.2020 12:44 Ответить
Вирусоботы "ведут информационную войну против Украины" преувеличивая до маразма опасность коронавируса. Будьте внимательны, здоровые - не носите маску и бесполезные перчатки (позиция ВОЗ), придерживайтесь среди здоровых обычной дистанции. Те, кто верит коронаботам имеют целый букет психических проблем со здоровьем, так что все серьезно.
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25.06.2020 13:44 Ответить
геть вірусоботів сабакова!
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25.06.2020 18:04 Ответить
Спрашивается в задачнике: накуя 3 мес. вялили на карантине, если все становится только хуже.
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25.06.2020 15:13 Ответить
.....кто-то нам рассказывал, что вирус умрет при температуре 26 и выше градусах...как-то незаметно, осенью и зимой снова карантин ожидать)))) жесть, ото мировой заговор..
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25.06.2020 17:19 Ответить
так он и умер
но если тестировать фальшивыми тестами, то и не такую статистику можно намалевать
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25.06.2020 18:03 Ответить
так, і повернути рабовласницький устрій
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25.06.2020 18:05 Ответить
Ты так точно дебильное
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26.06.2020 06:50 Ответить
https://www.facebook.com/ostakhiv/videos/3154245121287646/

Журналістом було виконано запити в міські держ. адміністрації України. По усіх містах за перші 5 місяців 2020року померло менше людей, ніж за перші 5 місяців 2019 року. У Львові аж на 600 людей менше.

Але мафія шмигалів, степанових, ляшків тощо продовжує лякати людей страшною епідемією.
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25.06.2020 18:05 Ответить
+
+
2021 - 100 000
2029 - 1 500 000
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25.06.2020 23:05 Ответить
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