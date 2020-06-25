В Украине "рекордное" количество новых случаев COVID-19 за сутки - 994, умерли 16 человек, всего зафиксированы 40 008 случаев

По состоянию на 25 июня в Украине лабораторно подтверждены 40 008 случаев COVID-19. За сутки - 994 новых случая. Это самый высокий показатель новых случаев за сутки в Украине с начала пандемии. 16 человек умерли от болезни. Общее количество случаев коронавирусной болезни в Украине превысило 40 тыс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО.

В Украине зафиксировали 994 новых больных коронавирусной болезнью COVID-19 за прошедшие сутки (сутками ранее - 940). Это рекордный для страны показатель суточной заболеваемости за все время эпидемии. До этого самый высокий показатель был вчера, 24 июня, 940 случаев, перед этим 19 июня 921 случай, до этого 18 июня 829 случаев, до этого 17 июня, 758 случаев, до этого 13 июня 753 заболевших, перед этим 689 заболевших 11 июня и 588 заболевших 4 июня, а перед этим 578 заболевших 23 апреля. Всего в Украине выявили 40 008 случаев коронавирусной инфекции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки на Львовщине выявили 203 новых случая COVID-19, всего 4 423 инфицированных и 120 умерших, - горсовет

За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 16 пациентов (сутками ранее - 16), всего - 1 051. Больше всего за минувшие сутки летальных случаев зарегистрировали в Закарпатской (5), Львовской (3) и Ривненской (3) областях.

За последние сутки выздоровели 349 человек (сутками ранее - 453), всего - 17 758.

Всего в Украине сейчас болеют 21 183 человека, что на 629 больше, чем днем ранее.

Больше всего новых случаев выявили во Львовской (204), Одесской (95), Закарпатской (85) областях, Киеве (85) и Ривненской (84) области.

В Херсонской и Луганской областях новых случаев COVID-19 не выявили.















