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За сутки на Львовщине выявили 204 новых случая COVID-19, всего 4 627 инфицированных и 123 умерших, - горсовет

За сутки на Львовщине выявили 204 новых случая COVID-19, всего 4 627 инфицированных и 123 умерших, - горсовет

По состоянию на утро 25 июня во Львове и Львовской области подтверждены 4 627 случаев инфицирования коронавирусом, из них 123 - летальные, 712 пациентов выздоровели.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.

Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 5911 человек, госпитализированы - 1010, на амбулаторном лечении - 4901 человек, выписаны - 819 человек. Сейчас в больнице находится 191 человек, из них в реанимации - 7 человек, на аппаратах ИВЛ - 2 человека.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 800 ПЦР-тестов, из них из новых проб - 630 ПЦР-тестов. Следовательно, 204 - положительные, из них из новых проб - 129. Среди них львовян - 51. Всего в работу взяли 686 проб, остаток в холодильнике - 900 проб.

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Как сообщалось ранее, по состоянию на 25 июня в Украине лабораторно подтверждены 40 008 случаев COVID-19. За сутки - 994 новых случая. Это самый высокий показатель новых случаев за сутки в Украине с начала пандемии. 16 человек умерли от болезни. Общее количество случаев коронавирусной болезни в Украине превысило 40 тыс.
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Тепер вимальовується реальна картина, на жаль. В Італії також нехтували італійці, поки старші люди не повимирали Потрібно позбутись цього касабського " пофігізму"
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25.06.2020 09:08 Ответить
де реальна картина? на чому вона базується? на фальшивих тестах?
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25.06.2020 10:30 Ответить
 
 