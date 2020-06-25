За сутки COVID-19 заболели 64 ребенка и 103 медработника, всего 2 936 детей и 6 346 медиков, - Степанов

В Украине за все время пандемии COVID-19 заболели 2 936 детей и 6 346 медицинских работников.

Об этом в ходе брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 994 человека. Из них 64 ребенка, а также 103 медработника. Были госпитализированы 206 человек. Зафиксированы 16 летальных случаев. При этом выздоровели 349 пациентов", - рассказал министр.

За все время пандемии заболели 40 008 человек. Из них 2 936 детей и 6 346 медработников.

"Всего выздоровели 17 758 человек. А летальных случаев - 1 067", - отметил Степанов.

Читайте также: Грузовик и микроавтобус с пчелиными ульями столкнулись в Днепре, погиб мужчина и ребенок, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж